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Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust

04.04.2022 22:43

Разработчики анонимной сети Tor представили выпуск проекта Arti 0.2.0, развивающего Tor-клиент, написанный на языке Rust. Проект имеет статус экспериментальной разработки, отстаёт по функциональности от основного клиента Tor на языке Си и пока не готов полноценно заменить его. В сентябре планируется сформировать выпуск 1.0 со стабилизацией API, CLI и настроек, который будет пригоден для начального использования обычными пользователями. В более отдалённом будущем, когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си.

В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В качестве причин переписывания Tor на Rust называется желание добиться более высокого уровня защищённости кода за счёт использования языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe". Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода.

Наиболее заметные изменения в выпуске 0.2.0 связаны с работой по повышению производительности и надёжности. Улучшена работа в сетях, поддерживающих только IPv6. Сокращено потребление памяти для хранения данных с серверов директорий. Добавлена опция dns_port, при помощи которой можно настроить отправку DNS-запросов через Tor. Предложен новый код для работы с конфигурацией. Добавлены API для определения правил изоляции потоков и включения спящего режима (приостановка работы для неактивных клиентов). Обеспечена возможность подключения альтернативных реализаций кода для работы с серверами директорий.

До публикации выпуска 1.0.0 разработчики намерены обеспечить в Arti полную поддержки работы в роли клиента Tor, обеспечивающего доступ к интернет (реализации поддержки onion-сервисов отложена на будущее). В том числе планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность, а также обеспечить поддержку всех возможностей, связанных с безопасностью.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ar...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust
  3. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  4. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  5. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  6. OpenNews: Проект Tor опубликовал Arti 0.0.3, реализацию клиента Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56966-arti
Ключевые слова: arti, tor, rust
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, bOOster (ok), 22:57, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маркетологи и тут поспели
    "Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода."
    Лохотрон.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 23:10, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, надо написать аналог STL на си и назвать его Rust.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:53, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Туговато у растаманов идёт процесс:

    > планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность

    производительность, нагрузка на CPU и надёжность... Раст не может по этим параметрам опередить Си!

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 00:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Туговато у растаманов идёт процесс:

    Зато процесс подгорания у опеннетных оналитегов хорошо пошел!

    >> планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность
    > производительность, нагрузка на CPU и надёжность... Раст не может по этим параметрам опередить Си!

    Опеннетный оналитег прочитал "планируют добиться" как "не может", еще и "надежность" (в оригинале там resilience) приплел зачем-то.
    Видимо, пламя праведной ярости в одном месте не очень способствует внимательному чтению ...


     
  • 2.5, А где же каменты (?), 23:27, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы были маркетологи - выбрали бы название получше, с таким как сейчас - не взлетит.
     
  • 2.7, Анонн (?), 23:31, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ладно, сколько лишних проверок на null делается в си программах из-за отсутствия нормальных optional?
     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 23:37, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нормальный человек: asserts, asserts everywhere
    эксперт опеннета: я же не как все, мой код всегда корректный
     
     
  • 4.13, Анонн (?), 23:54, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку от ассерта, если он или прогу роняет, или ничего не делает. В дебаге ты все кейсы не проверишь, в релиз - не потянешь. Все равно придется делать проверки.
     

  • 1.4, Аноним (-), 23:16, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Воронеж для руssких, Redox для растаманов.
     
     
  • 2.6, Анонн (?), 23:28, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Воронеж для бомбежки.
     

  • 1.9, Зигмунд (?), 23:38, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как ...
    > ... надёжность, а также обеспечить поддержку всех возможностей, связанных с безопасностью.

    Иногда сигара - просто сигара

     
     
  • 2.11, Михаил (??), 23:52, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора денацифицировать сигару, ходит там с гей-парадами и мешает нормальным людям жить.Гей, славяне!
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:57, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в таких областях, как ... надёжность

    Да уж... Вот растаманы сами написали, что Си - надёжнее раста.

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:04, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си...
    > Да уж... Вот растаманы сами написали, что Си - надёжнее раста.

    Да уж ... в чтении жопой с опеннетными Военами Супротив Раста никто не сравнится.

     

  • 1.10, Аноним (12), 23:51, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"

    Опять "если"... А потом добавят половину ошибок в виде перепутанных больше-меньше знаков, как было в FF при ручной проверке индекса массива.

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:00, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"
    > Опять "если"... А потом добавят половину ошибок в виде перепутанных больше-меньше знаков,
    > как было в FF при ручной проверке индекса массива.

    Опять опеннетная экспердиза - очередной опеннетный эксперд уверен, что перепутать больше-меньше на си невозможно, да и вообще, код будут писать те же самые люди.
    Экспердам бы взять, да показать на труЪ-ЯП, как нужно правильно, но ведь не экспердное это дело, реальный код писать - кто же тогда ценные указания для разработчиков в комментах строчить будет?


     

  • 1.18, Аноним (-), 00:48, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это tor на rust
    Это Миха pythorust
     
  • 1.19, yurikoles (ok), 02:10, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным.

    Если учитывать этот опыт, то можно написать лучшую реализацию на любом языке, хоть на том же Си с нуля писать.

    >как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe".

    Это в теории, но на практике ведь всё равно будет: ехал unsafe через unsafe...

    Потому что накладные расходы.

     

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