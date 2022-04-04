Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust

|
|1.2, bOOster (ok), 22:57, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Маркетологи и тут поспели
"Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода."
Лохотрон.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 23:53, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Туговато у растаманов идёт процесс:
> планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность
производительность, нагрузка на CPU и надёжность... Раст не может по этим параметрам опередить Си!
|
|
|
|4.17, Аноним (-), 00:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Туговато у растаманов идёт процесс:
Зато процесс подгорания у опеннетных оналитегов хорошо пошел!
>> планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность
> производительность, нагрузка на CPU и надёжность... Раст не может по этим параметрам опередить Си!
Опеннетный оналитег прочитал "планируют добиться" как "не может", еще и "надежность" (в оригинале там resilience) приплел зачем-то.
Видимо, пламя праведной ярости в одном месте не очень способствует внимательному чтению ...
|
|2.7, Анонн (?), 23:31, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да ладно, сколько лишних проверок на null делается в си программах из-за отсутствия нормальных optional?
|
|
|
|3.8, НяшМяш (ok), 23:37, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
нормальный человек: asserts, asserts everywhere
эксперт опеннета: я же не как все, мой код всегда корректный
|
|
|
|4.13, Анонн (?), 23:54, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А толку от ассерта, если он или прогу роняет, или ничего не делает. В дебаге ты все кейсы не проверишь, в релиз - не потянешь. Все равно придется делать проверки.
|
|1.9, Зигмунд (?), 23:38, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как ...
> ... надёжность, а также обеспечить поддержку всех возможностей, связанных с безопасностью.
Иногда сигара - просто сигара
|
|
|
|2.11, Михаил (??), 23:52, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пора денацифицировать сигару, ходит там с гей-парадами и мешает нормальным людям жить.Гей, славяне!
|
|2.14, Аноним (12), 23:57, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> в таких областях, как ... надёжность
Да уж... Вот растаманы сами написали, что Си - надёжнее раста.
|
|
|
|3.16, Аноним (-), 00:04, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си...
> Да уж... Вот растаманы сами написали, что Си - надёжнее раста.
Да уж ... в чтении жопой с опеннетными Военами Супротив Раста никто не сравнится.
|
|1.10, Аноним (12), 23:51, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"
Опять "если"... А потом добавят половину ошибок в виде перепутанных больше-меньше знаков, как было в FF при ручной проверке индекса массива.
|
|
|
|2.15, Аноним (-), 00:00, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"
> Опять "если"... А потом добавят половину ошибок в виде перепутанных больше-меньше знаков,
> как было в FF при ручной проверке индекса массива.
Опять опеннетная экспердиза - очередной опеннетный эксперд уверен, что перепутать больше-меньше на си невозможно, да и вообще, код будут писать те же самые люди.
Экспердам бы взять, да показать на труЪ-ЯП, как нужно правильно, но ведь не экспердное это дело, реальный код писать - кто же тогда ценные указания для разработчиков в комментах строчить будет?
|
|1.19, yurikoles (ok), 02:10, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным.
Если учитывать этот опыт, то можно написать лучшую реализацию на любом языке, хоть на том же Си с нуля писать.
>как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe".
Это в теории, но на практике ведь всё равно будет: ехал unsafe через unsafe...
Потому что накладные расходы.
|