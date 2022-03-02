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Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust

02.03.2022 11:40

Разработчики анонимной сети Tor представили первый бета-выпуск (0.1.0) проекта Arti, развивающего Tor-клиент, написанный на языке Rust. Проект имеет статус экспериментальной разработки, отстаёт от функциональности от основного клиента Tor на языке Си и пока не готов полноценно заменить его. В сентябре планируется сформировать выпуск 1.0 со стабилизацией API, CLI и настроек, который будет пригоден для начального использования обычными пользователями. В более отдалённом будущем, когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си.

В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В качестве причин переписывания Tor на Rust называется желание добиться более высокого уровня защищённости кода за счёт использования языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe". Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода.

Из изменений в выпуске 0.1.0 отмечается базовая стабилизация высокоуровневых API и доведение библиотеки до готовности к экспериментальной интеграции с другими проектами. Из изменений упоминается добавление API для создания экземпляров TorClient, в том числе с возможностью сборки и инициализации (bootstrap) в фоновом режиме при первом использовании. Кроме того, добавлен новый высокоуровневый API для обработки ошибок.

До публикации выпуска 1.0.0 разработчики намерены обеспечить в Arti полную поддержки работы в роли клиента Tor, обеспечивающего доступ к интернет (реализации поддержки onion-сервисов отложена на будущее). В том числе планируется добиться паритета с основной реализацией на языке Си в таких областях, как сетевая производительность, нагрузка на CPU и надёжность, а также обеспечить поддержку всех возможностей, связанных с безопасностью.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ar...)
  2. OpenNews: Проект Tor опубликовал Arti 0.0.3, реализацию клиента Tor на языке Rust
  3. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  4. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.16, 0.4.5.10 и 0.4.6.7 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56790-arti
Ключевые слова: arti, tor, rust
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 11:59, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Tor на языке Rust. Завидую людям, у которых столько свободных сил и времени...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:38, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вот думаю, который достигнет состояния уже полностью готов к использованию быстрее: Wayland или Arti?
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:52, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то за это деньги заплочены (673 тыс. $) https://grants.zfnd.org/proposals/215972995-arti-a-pure-rust-tor-implementatio
     

  • 1.2, Выключатель (?), 12:03, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пытаюсь через tor зайти на заблокированный вчера https://echo.msk.ru/. "Основной клиент" не может подключиться. Ошибка  "... connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL object)"
    Это блокировка РосКомПОЗОРА?! Как обойти? Провайдер TTK.
     
     
  • 2.3, zzz (??), 12:05, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если в зоне .ru и хостинг в РФ, то никак
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:28, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через самый простой браузерный впн (который на самом деле обычный прокси, кто бы чего не говорил)
     
     
  • 3.10, Выключатель (?), 12:34, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С сайтом понятно. Вопрос в том как обойти блокировку TOR?
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 12:44, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подключись к иностранной выходной ноде, у которой не залочено эхо.
     
     
  • 5.18, Выключатель (?), 12:50, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я наверно неудачно сформулировал вопрос. Проблема не с подключением к сайту эха. "Основной клиент" не может подключиться к сети TOR. Попытка подключения к различным релеям заканчивается ошибкой. Для каждой по пытки в логе клиента что-то вроде
    Problem bootstrapping. Stuck at 5% (conn): Connecting to a relay. (Connection timed out; TIMEOUT; count 34; recommendation warn; host 9695DFC35FFEB861329B9F1AB04C46397020CE31 at 128.31.0.39:9101).
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 12:57, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См в строну бриджей и снежинки
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:48, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайдите на телеграм @GetBridgesBot
    Только что проверил - работает.
     
     
  • 5.21, Аноним (20), 12:58, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установи снежинку
     
     
  • 6.32, FreeStyler (ok), 13:22, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кинь ссылкой, пжлст
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:45, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хоть какая-то польза от РКН.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 12:58, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли им донаты
     

  • 1.4, ИмяХ (?), 12:09, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"

    А почему только половина? Судя по уровню безопасности языка, должно быть исключено 100% уязвимостей.

     
     
  • 2.6, Аноним (16), 12:17, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По статистике Гугл хром и проектов Майкрософт всего 70% уязвимостей покроет safe Rust.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 12:30, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овчинка, выделка.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:47, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Медведь, шкура.

    "Актуальная статистика" по несуществующему расту в хроме.

     
     
  • 5.17, Аноним (16), 12:50, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром написан на современном С++ и там 70% уязвимостей того типа, что полностью покрывает safr Rust.
     
     
  • 6.27, Аноним (15), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 70% уязвимостей того типа, что полностью покрывает safr Rust

    Как всегда, обещания на 3 абзаца.

    Давай искать уязвимости на _актуальном_ Firefox.

     
     
  • 7.35, НяшМяш (ok), 13:38, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давай искать уязвимости на _актуальном_ Firefox.

    Ищи, кто же тебе мешает. Раста в кодовой базе что-то около 10% сейчас. Можешь с облегчением не ковырять код на нём, а ломать сяшку и плюсы, как вы это умеете.

     
     
  • 8.37, Аноним (15), 13:42, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не я художественно пересказывал актуальную статистику Почему я должен искать ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.30, Аноним (8), 13:19, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай теперь рассказывай чтож вы Мозиллу то до сих пор не переписали если это так выгодно? Вот тут-то ты и обломился наш дорогой фанатик.
     
     
  • 7.33, Аноним (-), 13:24, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давай теперь рассказывай чтож вы Мозиллу то до сих пор не переписали если это так выгодно?

    Давай теперь рассказывай, чтож вас-то, "нефанатиков", так тянет-то на очередное бессмысленное попукивание при одном упоминании "Rust"?

     
     
  • 8.34, Аноним (15), 13:32, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, сперва ты расскажи про актуальный rust с без обещанных на 3 абзаца уязвим... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:10, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А зачем? Серьёзно, ведь работает зачем переделывать? Лучше искать уязвимости в существующем проекте, а то перепишут всякие SJWшные лица (именно они толкают пидоРАСТ в массы) тор на раст и будут потом банить в торе всех кто через тор будут их ущемлять
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:27, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто искать будет, ты? Много нашёл?
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 12:45, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А раст нашел как он помог?
     
     
  • 4.25, Аноним (20), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай статью внимательно!!
     
     
  • 5.31, Аноним (8), 13:19, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там написано что раст — дерьмо.
     
  • 4.28, Аноним (20), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай статью внимательно!!
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:51, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем? Серьёзно, ведь работает зачем переделывать? Лучше искать уязвимости в существующем

    И как обычно, на опеннете всегда готовы выдать ЦУ и поучить разработчиков "как нужно правильно" (правда, не личным примером).

     
  • 2.24, Аноним (20), 13:00, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай весь текс. Там про модульность, встраиваемость, да про возможность использования другими приложениями.. Прочти внимательно, а ни как всегда
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >будут потом банить в торе всех кто через тор будут их ущемлять

    Ну расскажи, как. Тор ведь анонимная сеть. Специально для Анонимов Опеннета, чтобы всякую чушь нести, и чтобы никто не узнал, кто же так опозорился.

     
     
  • 3.29, Аноним (20), 13:02, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну остальныхз то ты знаешь? Ну тех кто неп из сети tor )))
     
  • 2.38, Аноним (15), 13:51, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем?

    В новости написана только одна осмысленная причина:

    > при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным

    Изменение архитектуры в сторону модульности.

    (Мои домыслы: а rust тут притом, что это модно-молодежно и безопасно, убещаю!)

     

  • 1.23, Аноним (26), 12:59, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена

    А сколько логических (в том числе side channelы) будет добавлено?

     
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 13:40, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого на расте и пишут. Старички туда не полезут (у них мозг в сях закостенел), а молодые не будут напрягаться проводить аудит.
     

  • 1.40, Аноним (40), 13:55, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо посмотреть сколько там будет уязвимостей
    и сравнить с сишной реализацией тора
     
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