Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust

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|1.1, InuYasha (??), 11:59, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Tor на языке Rust. Завидую людям, у которых столько свободных сил и времени...
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|2.11, Аноним (11), 12:38, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я вот думаю, который достигнет состояния уже полностью готов к использованию быстрее: Wayland или Arti?
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|1.2, Выключатель (?), 12:03, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пытаюсь через tor зайти на заблокированный вчера https://echo.msk.ru/. "Основной клиент" не может подключиться. Ошибка "... connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL object)"
Это блокировка РосКомПОЗОРА?! Как обойти? Провайдер TTK.
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|2.8, Аноним (8), 12:28, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Через самый простой браузерный впн (который на самом деле обычный прокси, кто бы чего не говорил)
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|4.12, Аноним (8), 12:44, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подключись к иностранной выходной ноде, у которой не залочено эхо.
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|5.18, Выключатель (?), 12:50, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я наверно неудачно сформулировал вопрос. Проблема не с подключением к сайту эха. "Основной клиент" не может подключиться к сети TOR. Попытка подключения к различным релеям заканчивается ошибкой. Для каждой по пытки в логе клиента что-то вроде
Problem bootstrapping. Stuck at 5% (conn): Connecting to a relay. (Connection timed out; TIMEOUT; count 34; recommendation warn; host 9695DFC35FFEB861329B9F1AB04C46397020CE31 at 128.31.0.39:9101).
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|4.16, Аноним (16), 12:48, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайдите на телеграм @GetBridgesBot
Только что проверил - работает.
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|1.4, ИмяХ (?), 12:09, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe"
А почему только половина? Судя по уровню безопасности языка, должно быть исключено 100% уязвимостей.
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|2.6, Аноним (16), 12:17, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По статистике Гугл хром и проектов Майкрософт всего 70% уязвимостей покроет safe Rust.
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|4.15, Аноним (15), 12:47, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Медведь, шкура.
"Актуальная статистика" по несуществующему расту в хроме.
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|5.17, Аноним (16), 12:50, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хром написан на современном С++ и там 70% уязвимостей того типа, что полностью покрывает safr Rust.
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|6.27, Аноним (15), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 70% уязвимостей того типа, что полностью покрывает safr Rust
Как всегда, обещания на 3 абзаца.
Давай искать уязвимости на _актуальном_ Firefox.
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|7.35, НяшМяш (ok), 13:38, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давай искать уязвимости на _актуальном_ Firefox.
Ищи, кто же тебе мешает. Раста в кодовой базе что-то около 10% сейчас. Можешь с облегчением не ковырять код на нём, а ломать сяшку и плюсы, как вы это умеете.
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|8.37, Аноним (15), 13:42, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не я художественно пересказывал актуальную статистику Почему я должен искать ... текст свёрнут, показать
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|6.30, Аноним (8), 13:19, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай теперь рассказывай чтож вы Мозиллу то до сих пор не переписали если это так выгодно? Вот тут-то ты и обломился наш дорогой фанатик.
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|7.33, Аноним (-), 13:24, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давай теперь рассказывай чтож вы Мозиллу то до сих пор не переписали если это так выгодно?
Давай теперь рассказывай, чтож вас-то, "нефанатиков", так тянет-то на очередное бессмысленное попукивание при одном упоминании "Rust"?
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|8.34, Аноним (15), 13:32, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, сперва ты расскажи про актуальный rust с без обещанных на 3 абзаца уязвим... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 12:10, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем? Серьёзно, ведь работает зачем переделывать? Лучше искать уязвимости в существующем проекте, а то перепишут всякие SJWшные лица (именно они толкают пидоРАСТ в массы) тор на раст и будут потом банить в торе всех кто через тор будут их ущемлять
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|2.19, Аноним (19), 12:51, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем? Серьёзно, ведь работает зачем переделывать? Лучше искать уязвимости в существующем
И как обычно, на опеннете всегда готовы выдать ЦУ и поучить разработчиков "как нужно правильно" (правда, не личным примером).
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|2.24, Аноним (20), 13:00, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитай весь текс. Там про модульность, встраиваемость, да про возможность использования другими приложениями.. Прочти внимательно, а ни как всегда
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|2.26, Аноним (26), 13:01, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>будут потом банить в торе всех кто через тор будут их ущемлять
Ну расскажи, как. Тор ведь анонимная сеть. Специально для Анонимов Опеннета, чтобы всякую чушь нести, и чтобы никто не узнал, кто же так опозорился.
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|2.38, Аноним (15), 13:51, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем?
В новости написана только одна осмысленная причина:
> при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволит избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным
Изменение архитектуры в сторону модульности.
(Мои домыслы: а rust тут притом, что это модно-молодежно и безопасно, убещаю!)
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|1.23, Аноним (26), 12:59, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена
А сколько логических (в том числе side channelы) будет добавлено?
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|2.36, НяшМяш (ok), 13:40, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого на расте и пишут. Старички туда не полезут (у них мозг в сях закостенел), а молодые не будут напрягаться проводить аудит.
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|1.40, Аноним (40), 13:55, 02/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надо посмотреть сколько там будет уязвимостей
и сравнить с сишной реализацией тора
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