Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust

2.3 , zzz ( ?? ), 12:05, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну если в зоне .ru и хостинг в РФ, то никак

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:28, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Через самый простой браузерный впн (который на самом деле обычный прокси, кто бы чего не говорил)

3.10 , Выключатель ( ? ), 12:34, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С сайтом понятно. Вопрос в том как обойти блокировку TOR?

4.12 , Аноним ( 8 ), 12:44, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подключись к иностранной выходной ноде, у которой не залочено эхо.

5.18 , Выключатель ( ? ), 12:50, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я наверно неудачно сформулировал вопрос. Проблема не с подключением к сайту эха. "Основной клиент" не может подключиться к сети TOR. Попытка подключения к различным релеям заканчивается ошибкой. Для каждой по пытки в логе клиента что-то вроде

Problem bootstrapping. Stuck at 5% (conn): Connecting to a relay. (Connection timed out; TIMEOUT; count 34; recommendation warn; host 9695DFC35FFEB861329B9F1AB04C46397020CE31 at 128.31.0.39:9101).

6.20 , Аноним ( 20 ), 12:57, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – См в строну бриджей и снежинки

4.16 , Аноним ( 16 ), 12:48, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зайдите на телеграм @GetBridgesBot

Только что проверил - работает.

5.21 , Аноним ( 20 ), 12:58, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Установи снежинку

6.32 , FreeStyler ( ok ), 13:22, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кинь ссылкой, пжлст

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:45, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хоть какая-то польза от РКН.

3.22 , Аноним ( 20 ), 12:58, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перечисли им донаты