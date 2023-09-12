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Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP

12.09.2023 22:14

Компания Google опубликовала обновление браузера Chrome 116.0.5845.187, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2023-4863), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость вызвана переполнением буфера в обработчике формата изображений WebP. Уязвимость позволяет выполнить свой код при обработке специально оформленных WebP-изображений. Опасность уязвимости усугубляет то, что в сети выявлен рабочий эксплоит, который уже применяется злоумышленниками для совершения атак (0-day).

Судя по недавним изменениям и информации из трекеров ошибок Debian и SUSE, уязвимость также затрагивает развиваемую Google библиотеку libwebp, используемую для поддержки формата WebP в движке Chromium и многих сторонних проектах, например, в Firefox.

  1. Главная ссылка к новости (ttps://chromereleases.googlebl...)
  2. OpenNews: Google развивает новый формат изображений WebP 2
  3. OpenNews: В Firefox 65 появится поддержка формата изображений WebP
  4. OpenNews: Релиз libwebp 1.0.0, библиотеки с реализацией формата WebP
  5. OpenNews: Компания Google продолжает активное продвижение формата WebP
  6. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59746-chrome
Ключевые слова: chrome, webp
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:28, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Расслабтесь и получайте удовольствие.
     
  • 1.3, дАнон (?), 22:42, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PSP-3000 уже много лет, а взлом через картинки не устарел :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:50, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо убогому Си который никогда не устареет с его уязвимостями
     
     
  • 3.9, Ivan_83 (ok), 23:17, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где в стандарте С уязвимости?
     
     
  • 4.11, Анониммм (?), 23:33, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они там называются undefined behaviour)
    хотя может уязвимость в головах С программеров?
    они уже старенькие, там деменция и дегенеративные изменения мозга

    можно еще вспомнить строки "читай пока не закончится"

     
  • 4.12, Анонимусс (?), 23:34, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот же - ISO/IEC 9899
    Секции:
      J.1 Unspecified behavior
      J.2 Undefined behavior
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:01, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже в 2023м дыряшка будет гарантировать наличие ̶з̶а̶к̶л̶а̶д̶о̶к̶  RCE в вашем софте)))
     
  • 1.7, Анрним (?), 23:13, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > критическая уязвимость вызвана переполнением буфера

    Ну, кто бы сомневался... Старая добрая игра "узнай язык по заголовку новости об очередной дырени".

     
  • 1.8, Ivan_83 (ok), 23:17, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи венды в опасносносте как всегда, под зоопарк остальных ОС никто и не пошевелится ничего писать.
     
     
  • 2.10, Анониммм (?), 23:30, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яблоко выпустило срочно-фикс, что там естественно не написали, но как-то совпало...
    браузеры тоже получили хотфикс

    если кто-то сидит на копро дистрибутивах или пакетах, это их трудности, пусть страдают

     

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