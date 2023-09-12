Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP

Компания Google опубликовала обновление браузера Chrome 116.0.5845.187, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2023-4863), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость вызвана переполнением буфера в обработчике формата изображений WebP. Уязвимость позволяет выполнить свой код при обработке специально оформленных WebP-изображений. Опасность уязвимости усугубляет то, что в сети выявлен рабочий эксплоит, который уже применяется злоумышленниками для совершения атак (0-day).

Судя по недавним изменениям и информации из трекеров ошибок Debian и SUSE, уязвимость также затрагивает развиваемую Google библиотеку libwebp, используемую для поддержки формата WebP в движке Chromium и многих сторонних проектах, например, в Firefox.



