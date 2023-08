Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.6. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 148 разработчиков, из которых 89 являются добровольцами. 61% изменений внесён 52 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 15% семью работниками организации The Document Foundation, а 24% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 7.6 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Добавлена поддержка цветовых тем, позволяющих быстро менять расцветку типовых элементов в документах. Поддерживается импорт и экспорт тем в форматах OOXML и ODF. Выбор темы осуществляется через новый диалог "Theme".

Добавлена поддержка многоцветных градиентов, в которых цвета плавно меняются от одного к другому. Интерфейс для работы с градиентами пока не адаптирован для работы с многоцветными градиентами, поэтому для их создания и изменения пока можно использовать только макросы.

Переработано формирование списка последних документов, показываемого через меню "File ▸ Recent Documents" ("Файл ▸ Недавние документы"). Первые пять элементов в списке теперь специфичны для каждого модуля, т.е. в табличном процессоре вверху списка будут показаны 5 недавно открытых электронных таблиц, в редакторе презентаций - пять презентаций и т.п. Через параметр ShowCurrentModuleOnly в экспертных настройках можно включить или отключить привязку списка к модулям.

В основном окне обеспечена поддержка масштабирования жестами на тачпаде.

Изменения в Writer: В меню "Вставка" добавлен новый мастер нумерации страниц, позволяющий легко настроить формат и стиль отображения номеров страниц в верхнем или нижнем колонтитуле. Упрощена генерация оглавления рисунков. Добавлена поддержка многостраничных плавающих таблиц и обеспечена возможность их экспорта/импорта в/из форматов DOCX, DOC и RTF. Блок для проверки корректности использования в документе средств для людей с ограниченными возможностями (Accessibility Check) перенесён в боковую панель для упрощения доступа во время редактирования. В инструментах автоисправления реализована возможность создания гиперссылок на doi.org при цитировании цифровых идентификаторов объекта (DOI). Добавлена подсветка используемых стилей глав и абзацев, а также подсветка прямого форматирования (Direct Formatting) в тексте. Улучшена навигация при помощи клавиатуры по формам ввода, в которых нажатие клавиши Tab циклично переключает фокус по всем полям и кнопкам. При помощи нового свойства tabIndex теперь можно управлять порядком перебора элементов и пропускать лишние поля. Добавлена поддержка отслеживания изменения таблиц (Tracked tables), что позволяет наглядно анализировать добавление или удаление столбцов c разделением разных изменений цветами. В системе проверки правописания реализована возможность проверки корректности построения фраз чрез подключение многословных словарей Hunspell и пользовательских словарей. Добавлены опции для отключения распознавания сложных слов, написанных через дефис или содержащих цифры. Обеспечено запоминание в файлах ODT cвойств меток абзаца, полученных при открытии документов в формате DOCX. Реализован режим цитирования в стиле системы управления библиографической информацией Zotero. В библиографической таблице разрешено редактирование библиографических записей по месту. Библиографические метки снабжены гиперсылками на элементы в библиографической таблице. Реализован вывод предупреждения при попытке удаления из документа скрытых секций.

Изменения в табличном процессоре Calc: При оценке допустимости значений ячеек (Validity) реализовано вычисление формул. Улучшено выделение автоматических выставляемых гиперссылок. В Autofilter реализована поддержка сортировки по цвету шрифта или фона ячеек. В диалоге импорта текста из текстовых файлов или формата CSV добавлена опция для отключения определения научной нотации. Добавлен режим компактного представления сводных таблиц (pivot). В настройки генераторов псевдослучайных чисел добавлена поддержка Распределения Пуассона. При экспорте в ODF реализовано сохранение незаполненных цифр, обозначенных символом "?", как целых чисел. Добавлена возможность выбора стилей внешнего вида фигур и форматирования комментариев. Добавлен "Маркер формул" (Formula Marker), позволяющий помечать синим треугольником ячейки с формулами, по аналогии с тем как это сделано в пакете Quattro Pro. При наведении курсора на треугольник выводится подсказка с изображением формулы.

Изменения в Impress и Draw: В контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши, добавлен элемент "Show Layer" для показа слоя, аналогичный выбору режима "Visible" в свойствах Modify Layer. Добавлена навигационная панель для переключения между слайдами во время просмотра презентации. Включение панели производится через параметр "Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Show navigation panel". В режиме навигации реализована возможность вывода списка объектов задом наперёд (View ▸ Navigator ▸ Show Shapes ▸ Front to back). При импорте и экспорте PDFium добавлена поддержка произвольных текстовых аннотаций. Добавлена возможность открытия сводных tiff-файлов, содержащих несколько изображений. Поведение алгоритма автоматического выбора масштаба, применяемого для заполнения текстом всей страницы, приближено к поведению MS Office. В диалоге привязки презентации реализован категоризированный вывод целевых ссылок. В Draw обеспечено наглядное затемнение объектов, не входящих в выбранную группу.

Добавлена поддержка файлов OOXML, использующих для сжатия формат zip64.

Улучшен экспорт и импорт документов в формате PDF. По умолчанию обеспечен экспорт с использованием версии PDF 1.7 и включением тегов c информацией о структуре документа.

В фильтрах для формата SVG реализована поддержка элементов feColorMatrix, feGaussianBlur, feDropShadow, feFlood и feOffset.