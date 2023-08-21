Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6

|
|1.1, Анонимусс (?), 18:13, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
> 24% изменений добавлены независимыми энтузиастами
Прекрасный пример невероятного вклада "сообщества" в опенсорс))
|
|
|
|2.13, FF (?), 19:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А сообщество не может быть юридическим лицом? ООО, ОАО...
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 19:24, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "ООО, ОАО..."
Не, это уже другая тема, где основная цель зарабатывание денег.
|
|3.28, Аноним (28), 19:30, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теоретически может.
Но если это сотрудники на зарплате, то сомневаюсь что они делают что хотят.
В статье упомянуты 3 фирмы которые внесли наибольший вклад и которые, какая неожиданность!, оказывают платные услуги (а у одной вообще свой вариант офиса) - и таких тут предсказуемо не любят.
Думаю им ставят задачи на исправления, улучшения, исполнения хотелок пользователей (не всех, а тех которые деньги платят).
И если их вдруг уволят, у меня есть сомненния, что они будут продолжать контрибутить (не все - это точно (: )
Если у тебя есть примеры юридических лиц или ООО, которые на добровольной основе контрибутят, будет интересно увидеть таких альтруистов.
|
|
|
|3.50, Анонимусс (?), 20:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Конечно мало. Это значит что остальные 76% сделали ненавистные redhat или колабора))
Да и эффективность у них несравнимая - 24% сделали 89 человек, а все остальное - всего 59 человек.
Вообще цифры красивые, приближаются к парето, когда 80% работы делают 20% человек.
|
|
|
|4.51, Аноним (41), 20:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
т.е. всю работу делают эти 24%
однако...
а вы говорите...
вот она сила опенсорса!
:))))
|
|
|
|5.56, Анонин (?), 21:11, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По тебе видно, что сила опенсорса в неумении считать... и читать заодно.
24 это процент кода (code commits в оригинале)
|
|1.3, ОфисныйПланктон (?), 18:32, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Эксперты, как иак получается?
Есть дробное и целое число, которые необходимо перемножить с точностью до одной сотой.
Калькулятор показывает "А".
ОдинЭсс показывает "А".
ЛибералОффисЭксиль показывает "Ъ" на двадцать копеек больше.
Эксперты, вам слово.
|
|
|
|2.6, Аноним (28), 18:38, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это все магия швободки!
Либеро офис обирает у грязных капиталистов наворованное и отдает рабочиму классу!
|
|2.30, Аноньимъ (ok), 19:37, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давай числа о которых речь идёт.
Щас буду проверять во всех калькуляторах.
Недавно кстати решал похожую задачу на сайте спецолимпиалного программирования.
|
|
|
|3.42, Аноним (41), 20:28, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
спец олимпиадное пограммирование у ТС.
подсказка - считать надо в копейках.
в не зависимости от того калькулятор, эксель, калк, 1ц или что свое самодельное...
иначе на больших вычислениях всегда будет Ж
|
|
|
|4.67, Аноньимъ (ok), 22:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, сотые доли копеек тоже бывают важны.
Помню когда-то взламывали банковские системы и списывали себе на счёт эти копейки отдельные одаренные крекеры.
Там правда не эксель.
А в экселе считать в копейках не практично.
Хотя уверен специальные числовые типы там для этого есть.
Может человек просто с форматом чисел что-то напутал.
|
|2.58, Аноним (58), 21:21, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Промежуточные расчёты до соток забыл округлить. 1с это сделал за тебя.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 19:33, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько в проект ни донать, а он всё на Enterprise смотрит
Сколько в проект ни контрибуть, а он всё на Enterprise смотрит
|
|
|
|3.39, Аноним (8), 20:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько ентерпрайзу не плати, он всё равно опенсорс купить хочет.
|
|
|
|4.54, Аноним (54), 21:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И у него получается. Ведь опенсорс всего лишь бизнес модель, никакого отношения к свободе не имеющая.
|
|1.22, Аноним (27), 19:12, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Не забывайте, что разработчика ОС Astra Linux исключили из консультационного совета фонда The Document Foundation по надуманным причинам. Вот тебе и OpenSours!!!
|
|
|
|2.35, Admino (ok), 19:49, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Собственно, Астра перестала продвигать LibreOffice и теперь топит за Р7 и МойОфис при внедрениях.
ССЗБ.
|
|1.32, Admino (ok), 19:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всяческих благ проекту, конечно, но кажется мне, офисные пакеты вымирают. В Р7 разработчиков и то больше.
|
|1.59, Аноним (59), 21:22, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Помню яндекс заявлял что делает опен офис. Где-то в 6й версии. Видимо устал. Видели уставший яндекс? - вот он.
|