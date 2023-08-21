The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6

21.08.2023 18:04

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.6. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 148 разработчиков, из которых 89 являются добровольцами. 61% изменений внесён 52 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 15% семью работниками организации The Document Foundation, а 24% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.6 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена поддержка цветовых тем, позволяющих быстро менять расцветку типовых элементов в документах. Поддерживается импорт и экспорт тем в форматах OOXML и ODF. Выбор темы осуществляется через новый диалог "Theme".
  • Добавлена поддержка многоцветных градиентов, в которых цвета плавно меняются от одного к другому. Интерфейс для работы с градиентами пока не адаптирован для работы с многоцветными градиентами, поэтому для их создания и изменения пока можно использовать только макросы.
  • Переработано формирование списка последних документов, показываемого через меню "File ▸ Recent Documents" ("Файл ▸ Недавние документы"). Первые пять элементов в списке теперь специфичны для каждого модуля, т.е. в табличном процессоре вверху списка будут показаны 5 недавно открытых электронных таблиц, в редакторе презентаций - пять презентаций и т.п. Через параметр ShowCurrentModuleOnly в экспертных настройках можно включить или отключить привязку списка к модулям.
  • В основном окне обеспечена поддержка масштабирования жестами на тачпаде.
  • Изменения в Writer:
    • В меню "Вставка" добавлен новый мастер нумерации страниц, позволяющий легко настроить формат и стиль отображения номеров страниц в верхнем или нижнем колонтитуле.
    • Упрощена генерация оглавления рисунков.
    • Добавлена поддержка многостраничных плавающих таблиц и обеспечена возможность их экспорта/импорта в/из форматов DOCX, DOC и RTF.
    • Блок для проверки корректности использования в документе средств для людей с ограниченными возможностями (Accessibility Check) перенесён в боковую панель для упрощения доступа во время редактирования.
    • В инструментах автоисправления реализована возможность создания гиперссылок на doi.org при цитировании цифровых идентификаторов объекта (DOI).
    • Добавлена подсветка используемых стилей глав и абзацев, а также подсветка прямого форматирования (Direct Formatting) в тексте.
    • Улучшена навигация при помощи клавиатуры по формам ввода, в которых нажатие клавиши Tab циклично переключает фокус по всем полям и кнопкам. При помощи нового свойства tabIndex теперь можно управлять порядком перебора элементов и пропускать лишние поля.
    • Добавлена поддержка отслеживания изменения таблиц (Tracked tables), что позволяет наглядно анализировать добавление или удаление столбцов c разделением разных изменений цветами.
    • В системе проверки правописания реализована возможность проверки корректности построения фраз чрез подключение многословных словарей Hunspell и пользовательских словарей. Добавлены опции для отключения распознавания сложных слов, написанных через дефис или содержащих цифры.
    • Обеспечено запоминание в файлах ODT cвойств меток абзаца, полученных при открытии документов в формате DOCX.
    • Реализован режим цитирования в стиле системы управления библиографической информацией Zotero.
    • В библиографической таблице разрешено редактирование библиографических записей по месту. Библиографические метки снабжены гиперсылками на элементы в библиографической таблице.
    • Реализован вывод предупреждения при попытке удаления из документа скрытых секций.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • При оценке допустимости значений ячеек (Validity) реализовано вычисление формул.
    • Улучшено выделение автоматических выставляемых гиперссылок.
    • В Autofilter реализована поддержка сортировки по цвету шрифта или фона ячеек.
    • В диалоге импорта текста из текстовых файлов или формата CSV добавлена опция для отключения определения научной нотации.
    • Добавлен режим компактного представления сводных таблиц (pivot).
    • В настройки генераторов псевдослучайных чисел добавлена поддержка Распределения Пуассона.
    • При экспорте в ODF реализовано сохранение незаполненных цифр, обозначенных символом "?", как целых чисел.
    • Добавлена возможность выбора стилей внешнего вида фигур и форматирования комментариев.
    • Добавлен "Маркер формул" (Formula Marker), позволяющий помечать синим треугольником ячейки с формулами, по аналогии с тем как это сделано в пакете Quattro Pro. При наведении курсора на треугольник выводится подсказка с изображением формулы.
  • Изменения в Impress и Draw:
    • В контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши, добавлен элемент "Show Layer" для показа слоя, аналогичный выбору режима "Visible" в свойствах Modify Layer.
    • Добавлена навигационная панель для переключения между слайдами во время просмотра презентации. Включение панели производится через параметр "Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Show navigation panel".
    • В режиме навигации реализована возможность вывода списка объектов задом наперёд (View ▸ Navigator ▸ Show Shapes ▸ Front to back).
    • При импорте и экспорте PDFium добавлена поддержка произвольных текстовых аннотаций.
    • Добавлена возможность открытия сводных tiff-файлов, содержащих несколько изображений.
    • Поведение алгоритма автоматического выбора масштаба, применяемого для заполнения текстом всей страницы, приближено к поведению MS Office.
    • В диалоге привязки презентации реализован категоризированный вывод целевых ссылок.
    • В Draw обеспечено наглядное затемнение объектов, не входящих в выбранную группу.
  • Добавлена поддержка файлов OOXML, использующих для сжатия формат zip64.
  • Улучшен экспорт и импорт документов в формате PDF. По умолчанию обеспечен экспорт с использованием версии PDF 1.7 и включением тегов c информацией о структуре документа.
  • В фильтрах для формата SVG реализована поддержка элементов feColorMatrix, feGaussianBlur, feDropShadow, feFlood и feOffset.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5
  3. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0
  4. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14
  5. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  6. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт при работе с документом
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59622-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимусс (?), 18:13, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > 24% изменений добавлены независимыми энтузиастами

    Прекрасный пример невероятного вклада "сообщества" в опенсорс))

     
     
  • 2.13, FF (?), 19:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сообщество не может быть юридическим лицом? ООО, ОАО...
     
     
  • 3.18, Анонимусс (?), 19:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примеры в студию!
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:24, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "ООО, ОАО..."

    Не, это уже другая тема, где основная цель зарабатывание денег.

     
  • 3.28, Аноним (28), 19:30, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически может.
    Но если это сотрудники на зарплате, то сомневаюсь что они делают что хотят.
    В статье упомянуты 3 фирмы которые внесли наибольший вклад и которые, какая неожиданность!, оказывают платные услуги (а у одной вообще свой вариант офиса) - и таких тут предсказуемо не любят.
    Думаю им ставят задачи на исправления, улучшения, исполнения хотелок пользователей (не всех, а тех которые деньги платят).
    И если их вдруг уволят, у меня есть сомненния, что они будут продолжать контрибутить (не все - это точно (: )

    Если у тебя есть примеры юридических лиц или ООО, которые на добровольной основе контрибутят, будет интересно увидеть таких альтруистов.

     
  • 2.41, Аноним (41), 20:25, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а 24% это разве мало ?

    о_О


    это совсем не мало

     
     
  • 3.50, Анонимусс (?), 20:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно мало. Это значит что остальные 76% сделали ненавистные redhat или колабора))
    Да и эффективность у них несравнимая - 24% сделали 89 человек, а все остальное - всего 59 человек.
    Вообще цифры красивые, приближаются к парето, когда 80% работы делают 20% человек.
     
     
  • 4.51, Аноним (41), 20:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. всю работу делают эти 24%  
    однако...
    а вы говорите...
    вот она сила опенсорса!
    :))))
     
     
  • 5.56, Анонин (?), 21:11, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тебе видно, что сила опенсорса в неумении считать... и читать заодно.
    24 это процент кода (code commits в оригинале)
     
     
  • 6.57, Аноним (41), 21:16, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак это и есть все полезное!
     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 18:22, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, темы это тема!
     
  • 1.3, ОфисныйПланктон (?), 18:32, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эксперты, как иак получается?

    Есть дробное и целое число, которые необходимо перемножить с точностью до одной сотой.

    Калькулятор показывает "А".
    ОдинЭсс показывает "А".
    ЛибералОффисЭксиль показывает "Ъ" на двадцать копеек больше.

    Эксперты, вам слово.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:38, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Эксперты

    Лучше сюда:
    https://forumooo.ru

     
  • 2.6, Аноним (28), 18:38, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все магия швободки!
    Либеро офис обирает у грязных капиталистов наворованное и отдает рабочиму классу!
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:00, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 19:37, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай числа о которых речь идёт.
    Щас буду проверять во всех калькуляторах.

    Недавно кстати решал похожую задачу на сайте спецолимпиалного программирования.

     
     
  • 3.42, Аноним (41), 20:28, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спец олимпиадное пограммирование у ТС.

    подсказка  - считать надо в копейках.
    в не зависимости от того калькулятор, эксель, калк, 1ц или что свое самодельное...
    иначе на больших вычислениях всегда будет Ж

     
     
  • 4.67, Аноньимъ (ok), 22:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сотые доли копеек тоже бывают важны.
    Помню когда-то взламывали банковские системы и списывали себе на счёт эти копейки отдельные одаренные крекеры.

    Там правда не эксель.

    А в экселе считать в копейках не практично.
    Хотя уверен специальные числовые типы там для этого есть.
    Может человек просто с форматом чисел что-то напутал.

     
  • 2.58, Аноним (58), 21:21, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Промежуточные расчёты до соток забыл округлить. 1с это сделал за тебя.
     

  • 1.4, Sebastian (?), 18:37, 21/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:39, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +8 +/
     
     
  • 3.14, FF (?), 19:02, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.38, Аноним (8), 20:11, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.45, Аноним (41), 20:33, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.63, Diozan (ok), 21:51, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.10, Омномним (?), 18:51, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:56, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 4.17, Аноним (27), 19:07, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.20, Sebastian (?), 19:10, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.23, Аноним (28), 19:14, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 6.34, Admino (ok), 19:49, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.36, vitektm (?), 20:08, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.62, Анонин (?), 21:50, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.64, dannyD (?), 22:33, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, FF (?), 19:05, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.43, Аноним (5), 20:32, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.52, Аноним (41), 20:55, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.33, Admino (ok), 19:47, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (18)

  • 1.16, Аноним (27), 19:06, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько волка не корми, а он всё на Enterprise смотрит!
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 19:33, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько в проект ни донать, а он всё на Enterprise смотрит
    Сколько в проект ни контрибуть, а он всё на Enterprise смотрит

     
     
  • 3.39, Аноним (8), 20:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько ентерпрайзу не плати, он всё равно опенсорс купить хочет.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 21:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у него получается. Ведь опенсорс всего лишь бизнес модель, никакого отношения к свободе не имеющая.
     

  • 1.22, Аноним (27), 19:12, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Не забывайте, что разработчика ОС Astra Linux исключили из консультационного совета фонда The Document Foundation по надуманным причинам. Вот тебе и OpenSours!!!
     
     
  • 2.31, Аноним (5), 19:37, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да какая им разница ? Сейчас деньги рекой текут:
    https://servernews.ru/1080635
    https://servernews.ru/1090381
     
  • 2.35, Admino (ok), 19:49, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, Астра перестала продвигать LibreOffice и теперь топит за Р7 и МойОфис при внедрениях.

    ССЗБ.

     

  • 1.25, Аноним (27), 19:20, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где можно скачать LibreOffice Enterprise?)
     
     
  • 2.47, Аноним (41), 20:38, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внезапно на официальном сайте есть ссылочки куда обратиться за этим https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/

     

  • 1.32, Admino (ok), 19:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всяческих благ проекту, конечно, но кажется мне, офисные пакеты вымирают. В Р7 разработчиков и то больше.
     
  • 1.59, Аноним (59), 21:22, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню яндекс заявлял что делает опен офис. Где-то в 6й версии. Видимо устал. Видели уставший яндекс? - вот он.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру