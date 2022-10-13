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Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить скрипт при работе с документом

13.10.2022 09:25

В свободном офисном пакете LibreOffice выявлена уязвимость (CVE-2022-3140), позволяющая организовать выполнение произвольных скриптов при клике на специально подготовленную ссылку в документе или при срабатывании определённого события во время работы с документом. Проблема устранена в обновлениях LibreOffice 7.3.6 и 7.4.1.

Уязвимость вызвана добавлением поддержки дополнительной схемы вызова макросов 'vnd.libreoffice.command', специфичной для LibreOffice. Данную схему в том числе можно использовать в URI, применяемых для интеграции LibreOffice с сервером MS SharePoint. Атакующий может воспользоваться подобными URI для создания ссылок, вызывающих любые внутренние макросы с произвольными аргументами. При клике или активации по событию в документе подобные ссылки могут использоваться для запуска скриптов без вывода предупреждения пользователю.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.libreoffice.org/ab...)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  6. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57910-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отключить скрипты и всё. Верно говорю, пацаны?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:51, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не пользоваться либрой.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:29, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пользоваться компьютером.
     

  • 1.3, Аноним (2), 09:52, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Но ведь это же сразу понятно что фича.
     
     
  • 2.10, Константавр (ok), 12:10, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и как пользоваться чем-то удобно? Кто-то запилил для удобства, а кто-то гадости этим делает. Как разрешить только невредительскую деятельность? Остаётся только электроды вживлять.
     

  • 1.5, rshadow (ok), 10:43, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Семимильными шагами догоняем конкурентов!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им шарипоинт понадобился?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:14, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выполнение произвольных скриптов при клике на специально подготовленную ссылку в документе

    Ну так не кликай на эту ссылку, балда.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну так не кликай на эту ссылку, балда.

    И не подводите мышь к словам, чтобы не сработал обработчик события?

     

  • 1.8, Аноним (7), 11:39, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этого не может быть - макросы пишут честные программисты.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 12:20, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Шва6одные_ макросы пишут честные программисты, обратите внимание.
    С нешва6одными все плохо и их мы неавтозапускать научились.

     
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