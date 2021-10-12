Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи

Раскрыты сведения о трёх уязвимостях в офисных пакетах LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющих атакующим подготовить документы, выглядящие как подписанные заслуживающим доверия источником, или изменить дату уже подписанного документа. Проблемы были устранены в выпусках Apache OpenOffice 4.1.11 и LibreOffice 7.0.6/7.1.2 под видом не связанных с безопасностью ошибок (выпуски LibreOffice 7.0.6 и 7.1.2 опубликованы в начале мая, но сведения об уязвимости раскрыты только сейчас). CVE-2021-41832, CVE-2021-25635 - позволяет атакующему подписать ODF-документ не заслуживающим доверия самоподписанным сертификатом, но через изменение алгоритма цифровой подписи на некорректное или неподдерживаемое значение, добиться отображение данного документа как заслуживающего доверия (подпись с некорректным алгоритмом обрабатывалась как корректная).

CVE-2021-41830, CVE-2021-25633 - позволяет атакующему через совмещение в файлах documentsignatures.xml и macrosignatures.xml данных, подписанных разными сертификатами, создать ОDF-документ или макрос, который будет отображаться в интерфейсе как заслуживающий доверия, несмотря на наличие дополнительного содержимого, заверенного другим сертификатом.

CVE-2021-41831, CVE-2021-25634 - позволяет внести изменения в подписанный цифровой подписью ODF-документ, искажающие показываемое пользователю время формирования цифровой подписи без нарушения индикации доверия.



