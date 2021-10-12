Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи

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|1.4, Аноним (4), 14:20, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да что мс офис, что эти...одна широкая дырень.
Кстати каллигра вот радует. В щит парадах не мелькает. Вот что значит кьютик и кресты:)
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|3.13, Аноним (4), 14:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня не радует только интеграцией наметившейся с линуксмс зондами. Думал, что при переходе на фреймворк полегчает. В остальном там как-то стабильнее, чем у этих гткшных.
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|4.18, Аноним (4), 14:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну звиняй. Я не планктонье. Под мои задачи открыть и полистать то, что наваял планктон, самое оно.
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|4.19, Аноним (19), 14:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе что такого прям оригинального от него требуется? Обычный офисный пакет, на любителя
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|3.15, Аноним (4), 14:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А линукса много очень стало, что аж мс по дырам догоняет?
А питон не так популярен, как пых, поэтому в нем дыр меньше?)
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|4.24, териванов (?), 15:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беги к доктору скорее, только напиши самому себе напоминалку куда бежишь и зачем.
А то можешь по дороге забыть.
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|2.21, kusb (?), 14:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остаётся порадоваться за них. Это точно не эффект неуловимого Джо?
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|3.22, Аноним (4), 15:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эффект не эффект, а чем меньше в темных закоулках у васянов сплоитов, тем лучше!
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|3.28, Аноним (4), 16:38, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для моих задач да. А для задач планктона не заменяют и либре/попены. Сэд бат труъ.
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