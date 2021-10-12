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Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи

12.10.2021 13:51

Раскрыты сведения о трёх уязвимостях в офисных пакетах LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющих атакующим подготовить документы, выглядящие как подписанные заслуживающим доверия источником, или изменить дату уже подписанного документа. Проблемы были устранены в выпусках Apache OpenOffice 4.1.11 и LibreOffice 7.0.6/7.1.2 под видом не связанных с безопасностью ошибок (выпуски LibreOffice 7.0.6 и 7.1.2 опубликованы в начале мая, но сведения об уязвимости раскрыты только сейчас).

  • CVE-2021-41832, CVE-2021-25635 - позволяет атакующему подписать ODF-документ не заслуживающим доверия самоподписанным сертификатом, но через изменение алгоритма цифровой подписи на некорректное или неподдерживаемое значение, добиться отображение данного документа как заслуживающего доверия (подпись с некорректным алгоритмом обрабатывалась как корректная).
  • CVE-2021-41830, CVE-2021-25633 - позволяет атакующему через совмещение в файлах documentsignatures.xml и macrosignatures.xml данных, подписанных разными сертификатами, создать ОDF-документ или макрос, который будет отображаться в интерфейсе как заслуживающий доверия, несмотря на наличие дополнительного содержимого, заверенного другим сертификатом.
  • CVE-2021-41831, CVE-2021-25634 - позволяет внести изменения в подписанный цифровой подписью ODF-документ, искажающие показываемое пользователю время формирования цифровой подписи без нарушения индикации доверия.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.apache.org/threa...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов
  5. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  6. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55953-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, openoffice
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  • 1.1, QwertyReg (ok), 13:57, 12/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, anonymizer (?), 14:11, 12/10/2021 Скрыто модератором
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  • 2.5, Alladin (?), 14:20, 12/10/2021 Скрыто модератором
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  • 2.7, Аноним (7), 14:21, 12/10/2021 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (10), 14:35, 12/10/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.4, Аноним (4), 14:20, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что мс офис, что эти...одна широкая дырень.

    Кстати каллигра вот радует. В щит парадах не мелькает. Вот что значит кьютик и кресты:)

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > каллигра вот радует

    Не радует.

     
     
  • 3.13, Аноним (4), 14:37, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня не радует только интеграцией наметившейся с линуксмс зондами. Думал, что при переходе на фреймворк полегчает. В остальном там как-то стабильнее, чем у этих гткшных.
     
     
  • 4.18, Аноним (4), 14:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну звиняй. Я не планктонье. Под мои задачи открыть и полистать то, что наваял планктон, самое оно.
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе что такого прям оригинального от него требуется? Обычный офисный пакет, на любителя
     
  • 3.35, Аноним (35), 18:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ибо ничего не умеет. Деревяшка.
     
  • 2.11, ryoken (ok), 14:36, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ей наверное не особо интересуются, вот и не пишут о дырах.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 14:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А линукса много очень стало, что аж мс по дырам догоняет?
    А питон не так популярен, как пых, поэтому в нем дыр меньше?)
     
  • 2.14, Anonymous XE (?), 14:38, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто, LibreOffice не на C++.
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 14:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Насколько помню на джаве и гуй без ооп:)
     
     
  • 4.24, териванов (?), 15:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беги к доктору скорее, только напиши самому себе напоминалку куда бежишь и зачем.
    А то можешь по дороге забыть.
     
     
  • 5.25, Аноним (4), 16:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй. Или ты щас начнешь вещать на чем жвм?
     
  • 2.21, kusb (?), 14:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остаётся порадоваться за них. Это точно не эффект неуловимого Джо?
     
     
  • 3.22, Аноним (4), 15:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффект не эффект, а чем меньше в темных закоулках у васянов сплоитов, тем лучше!
     
  • 2.27, Аноним (35), 16:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменяет МС Офис полностью по возможностям?
     
     
  • 3.28, Аноним (4), 16:38, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для моих задач да. А для задач планктона не заменяют и либре/попены. Сэд бат труъ.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:26, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В LibreOffice 7.2.x значит небыло уязвимостей?
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 18:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были. Есть. И будут.
     

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