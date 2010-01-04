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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагаивающей и LibreOffice

04.05.2021 23:16

После трёх месяцев разработки и семи лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.10, в котором предложено 2 исправления. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В выпуске устранена уязвимость (CVE-2021-30245), позволяющая выполнить произвольный код в системе при клике на специально оформленную ссылку в документе. Уязвимость вызвана ошибкой при обработке гипертекстовых ссылок, в которых используется протоколы, отличные от "http://" и "https://", такие как "smb://" и "dav://".

Например, атакующий может разместить исполняемый файл на своём SMB-сервере и вставить в документ ссылку на этот файл. При клике пользователя на данной ссылке, указанный исполняемый файл без предупреждения будет выполнен. Возможность совершения атаки продемонстрирована в Windows и Xubuntu. Для защиты в OpenOffice 4.1.10 добавлен дополнительный диалог, требующий от пользователя подтверждения операции при переходе по ссылке в документе.

Выявившие проблему исследователи отметили, что проблеме подвержен не только Apache OpenOffice, но и LibreOffice (CVE-2021-25631). Для LibreOffice исправление доступно в виде патча, вошедшего в состав выпусков LibreOffice 7.0.5 и 7.1.2, но устраняющего проблему только на платформе Windows (обновлён список запрещённых расширений файлов). Исправление для Linux разработчики LibreOffice отказались включать, мотивируя своё решение тем, что проблема лежит не в их зоне ответственности и должна быть устранена на стороне дистрибутивов/пользовательских окружений. Кроме офисных пакетов OpenOffice и LibreOffice аналогичная проблема также выявлена в Telegram, Nextcloud, VLC, Bitcoin/Dogecoin Wallet, Wireshark и Mumble.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов
  5. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  6. OpenNews: Три уязвимости в Apache OpenOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55081-openoffice
Ключевые слова: openoffice, libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 23:23, 04/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    >для Linux разработчики LibreOffice отказались включать, мотивируя своё решение тем, что проблема лежит не в их зоне ответственности

    Лол

     
  • 1.2, anonymous (??), 23:25, 04/05/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Исправление для Linux разработчики LibreOffice отказались включать, мотивируя своё решение тем, что проблема лежит не в их зоне ответственности и должна быть устранена на стороне дистрибутивов/пользовательских окружений

    О, а я знаю как. В генту специальный конфигурационный файл, называется package.mask

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:26, 04/05/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    > Исправление для Linux разработчики LibreOffice отказались включать

    Ну да, ну да, зачем на серверах запускать маргинальный офисный пакет

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:28, 04/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос первый: а что, скачивание по smb даёт бинарю на локалке атрибут +x?!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:32, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве не даёт? Это ж вроде основное и единственное применение для самбы -- бинари с шары пускать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:32, 04/05/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:34, 04/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 23:35, 04/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.9, Аноним (4), 01:36, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > разработчики LibreOffice ... проблема лежит не в их зоне ответственности и должна быть устранена на стороне дистрибутивов/пользовательских окружений

    Всё правильно. Если чел не освоил smb.conf, ему рано открывать левые доки и кликать по левым ссылкам.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:43, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему рано пользоваться LO.
     

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