Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"

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|1.1, Дмитрий (??), 08:55, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто-нибудь объяснить, чем этот отличается от LibraOffice? Давно использую последний. Не понимаю зачем пилят OpenOffice.
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|2.6, kai3341 (ok), 09:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сформирован корректирующий релиз
Не пилят. Только косяки исправляют
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|3.8, Че_ (?), 09:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это больше напоминает не исправление косяков, а приборку в склепе.
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|3.20, Аноним (20), 10:27, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На либре проверяют весь смузи-новодел (у них вечно чешется спереди) Потом нужное и рабочее заносят в опен.
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|2.12, МарьВанна (?), 09:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>LibraOffice?
"LibreOffice". Прежде чем вопрос задавать, сначала научись писать правильно.
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|2.10, Аноним (10), 09:41, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел кто исправлял. Впечатление, что все изменения сделал Matthias Seidel. Больше никого нет.... Когда и ему надоест, проект станет стабильным навечно.
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|1.4, Lex (??), 09:06, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> который удалял лишнее в случае вызова в.. окружении, в котором не была установлена переменная окружения INPATH
И эти люди ещё на жс-кодеров бочку катят
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|1.9, Shura (??), 09:41, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто его сейчас пилит? Вижу в libreOffice вкладываются серьёзные компании, а кто тут? Не нашёл сходу список контрибьюторов.
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|1.21, SinoptikU (?), 10:29, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<< Исправлены права доступа на ".desktop" файлы (отсутствовал признак исполнения), устанавливаемые официальным deb-пакетом в "/opt/openoffice4/share/xdg".
Что имеется ввиду?
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