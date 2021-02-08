Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"

После трёх месяцев разработки и почти семи лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.9, в котором предложено 6 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения в новом выпуске: Исправлен некорректный сценарий удаления файлов, который при чистке командой "dmake clean" сборочного окружения мог привести к удалению всего дерева исходных файлов. Проблема была вызвана наличием в сценарии main/makefile.mk кода "rm -rf */$(INPATH)", который удалял лишнее в случае вызова в некорректно настроенном сборочном окружении, в котором не была установлена переменная окружения INPATH.

Устранён крах, проявляющийся при открытии документов .docx, .xlsx и .pptx на платформе macOS 11.0.1 Big Sur.

Устранён крах, возникающий при преобразовании формата DOC в PDF в безэкранном режиме (Headless).

Обновлены словари для английского языка.

Исправлены права доступа на ".desktop" файлы (отсутствовал признак исполнения), устанавливаемые официальным deb-пакетом в "/opt/openoffice4/share/xdg".

Заменены некорректные пиктограммы для OLE-объектов.

Удалён фильтр HWP (Hangul Word Processor) из-за проблем с безопасностью.



