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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"

08.02.2021 08:45

После трёх месяцев разработки и почти семи лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.9, в котором предложено 6 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изменения в новом выпуске:

  • Исправлен некорректный сценарий удаления файлов, который при чистке командой "dmake clean" сборочного окружения мог привести к удалению всего дерева исходных файлов. Проблема была вызвана наличием в сценарии main/makefile.mk кода "rm -rf */$(INPATH)", который удалял лишнее в случае вызова в некорректно настроенном сборочном окружении, в котором не была установлена переменная окружения INPATH.
  • Устранён крах, проявляющийся при открытии документов .docx, .xlsx и .pptx на платформе macOS 11.0.1 Big Sur.
  • Устранён крах, возникающий при преобразовании формата DOC в PDF в безэкранном режиме (Headless).
  • Обновлены словари для английского языка.
  • Исправлены права доступа на ".desktop" файлы (отсутствовал признак исполнения), устанавливаемые официальным deb-пакетом в "/opt/openoffice4/share/xdg".
  • Заменены некорректные пиктограммы для OLE-объектов.
  • Удалён фильтр HWP (Hangul Word Processor) из-за проблем с безопасностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Атака через подстановку аргументов при использовании масок в командной строке
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  5. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  6. OpenNews: Подготовленный в Microsoft deb-пакет с Open R принудительно заменяет /bin/sh на bash
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54549-openoffice
Ключевые слова: openoffice
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 08:55, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Может кто-нибудь объяснить, чем этот отличается от LibraOffice? Давно использую последний. Не понимаю зачем пилят OpenOffice.
     
     
  • 2.6, kai3341 (ok), 09:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сформирован корректирующий релиз

    Не пилят. Только косяки исправляют

     
     
  • 3.8, Че_ (?), 09:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это больше напоминает не исправление косяков, а приборку в склепе.
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:27, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На либре проверяют весь смузи-новодел (у них вечно чешется спереди) Потом нужное и рабочее заносят в опен.
     
  • 2.12, МарьВанна (?), 09:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >LibraOffice?

    "LibreOffice". Прежде чем вопрос задавать, сначала научись писать правильно.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    правильно: LibryOffice, глупая Мария Ивановна
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:08, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LgbtOffice
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:57, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    триал редакция когда появится?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:01, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даа... далеко мы уйдём товарищи со скоростью такой...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:41, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел кто исправлял. Впечатление, что все изменения сделал Matthias Seidel. Больше никого нет.... Когда и ему надоест, проект станет стабильным навечно.
     
  • 2.18, Аноним (20), 10:23, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость нужна только блох ловить! Главное стабильность.
     

  • 1.4, Lex (??), 09:06, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > который удалял лишнее в случае вызова в.. окружении, в котором не была установлена переменная окружения INPATH

    И эти люди ещё на жс-кодеров бочку катят

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:06, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомнило https://github.com/MrMEEE/bumblebee-Old-and-abbandoned/issues/123
     
     
  • 2.7, kai3341 (ok), 09:14, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легендарный тред. Ему уже скоро 10 лет
     
  • 2.14, НеАноним (?), 10:01, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rm -rf {foo}/{bar} https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44247
     

  • 1.9, Shura (??), 09:41, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто его сейчас пилит? Вижу в libreOffice вкладываются серьёзные компании, а кто тут? Не нашёл сходу список контрибьюторов.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 09:45, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    полтора программиста
     
  • 2.13, МарьВанна (?), 10:00, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поменьше драчи на "серъёзные компании".
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 10:05, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы такая глупая дзжэнщиноъ!
     
     
  • 4.19, Аноним (20), 10:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Побольше драчи на "серъёзные компании".
     

  • 1.21, SinoptikU (?), 10:29, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    << Исправлены права доступа на ".desktop" файлы (отсутствовал признак исполнения), устанавливаемые официальным deb-пакетом в "/opt/openoffice4/share/xdg".

    Что имеется ввиду?

     
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