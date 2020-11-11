Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8

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|2.6, Qwerty (??), 09:47, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лол, зачастили или нет, как не было вменяемой альтернативы MSO, так и нет.
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|3.7, Антон (??), 09:56, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не соглашусь, мне либры для простых задач хватает с головой. Для домашнего использования вполне себе норм.
Но пересаживать офис на опенсорс это экстрим.
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|3.8, Аноним (8), 09:57, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO?
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|4.17, Аноним (17), 10:27, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO?
Это же очевидно, Ватсон! Не хватает шильдика «Microsoft»! ;)
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|4.25, Чебур (?), 10:46, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Основная беда в том что везде используется MSO и верстка сделаная в либре может поехать. Я так диплом хотел писать, но первая же проверка отбила все желание. Правда это было 5 лет назад, если сейчас с этим проблем нет, то либра топ
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|5.31, eganru (?), 11:10, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое-то время назад писал диплом в libreoffice.
Если проблемы с офисным пакетом и были, то настолько незначительные, что я не помню были ли они вовсе.
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|3.16, Аноним (16), 10:26, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А его и не будет до тех пор, пока ms не откроет исходники своего офиса или хотя бы все спеки на форматы файлов сего пакета.
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|5.34, llolik (ok), 11:23, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раздербанить-то раздербанили. Да и спеки не закрытые. Проблема в том, что
- насколько я понял, спеки не совсем полные
- MSO сами иногда криво реализуют собственные спеки
- odf и ms-форматы не 100% совместимы именно на уровне форматов
- с макросами всё сложно
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|1.9, Дед Анон (?), 09:59, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я хз для кого экстрим пересаживать офис на Либру или Опенофис, но у меня на работе 60+ машин работают на либре(а до этого на опенофисе), уже 10+ лет и всех всё устраивает. На некоторые машины нужно было поставить MS Office, так люди потом плевались и не хотели в нём работать. Всё дело в привычке.
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|2.11, Антон (??), 10:06, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работать 10 лет на опенсорсе и переходить с m$ на опенсорс совершенно разные вещи.
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|2.12, iPony129412 (?), 10:10, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На некоторые машины нужно было поставить MS Office, так люди потом плевались и не хотели в нём работать
А они вообще в курсе, что плюются?
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|2.22, Lex (??), 10:41, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас - ещё куда ни шло.
Но 10 лет назад.. бухгалтерия бы огнём плевалась аки огнедышащий дракон
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|1.14, Аноним (16), 10:22, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль, что в репозитариях дистрибутивов нет опенофиса вместе с либрой на выбор. Несмотря на сильное замедление развития кодовая база первого считается более стабильной и отлаженной.
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|2.15, Аноним (15), 10:25, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее просто ряд крайне сомнительных нововведений либры прошёл мимо AOO. И местами очень хорошо, что так
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|3.18, Аноним (16), 10:30, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либра более развита как не крути в плане функционала. Тут гораздо интереснее было бы узнать причины почему вместо стабилизации кода, исправлния ошибок в багтрекере, которые годами висят и улучшения совместимости с мсо разрабы вносят непойми что в свое детище. Да, мало денег, не платят и нет богатого спонсора из корпораций не принимается.
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|1.19, helloworld (?), 10:35, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только у AOO есть редкая бага, когда в один прекрасный день открывается файл, а вместо русских букв только ######. И, как правило, у бедолаг, столкнувшихся с таким, нет бэкапа.
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|2.30, КО (?), 11:07, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это с их абонентским онлайновым 365, который засирает всю систему?
Куда уж там.
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|3.33, Аноним (23), 11:20, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо пользоваться ...овном! Никакого онлайна! Это верх дебилизма. Только десктоп.
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