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Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8

11.11.2020 09:42

После более года разработки и шести с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8, в котором предложено 24 исправления. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изменения в новом выпуске:

  • Устранена уязвимость (CVE-2020-13958), потенциально позволяющая организовать выполнение кода при открытии специально оформленных документов. Злоумышленник может оформить ссылку, ссылающуюся на существующий исполняемый файл в локальной файловой системе. При активации данной ссылки файл будет исполнен. Проблеме присвоен низкий уровень опасности так как для эксплуатации требуется клик пользователя на ссылке внутри документа или срабатывание в документе обработчика событий.
  • Обеспечена возможность сборки OpenOffice SDK с использованием Java 8.
  • Обновлены шрифты DejaVu.
  • Решена проблема со вставкой в документ картинок в формате .dib.
  • Налажено соединение с сервером MediaWiki при использовании соответствующего расширения.
  • Исправлено отрезание последней цифры в диалоге подсчёта слов в документе.
  • Устранён крах при экспорте PDF со шрифтами Source Han Sans / Noto CJK.
  • Решена проблема с расположением элементов диалога "Solver".
  • Устранено нарушение отображение содержимого окна при проверке правописания.
  • Исправлена ошибка, приводившая к сбою при создании файлов, защищённых паролем.
  • Quicktime заменён на MacAVF.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок
  3. OpenNews: OpenOffice.org исполнилось 20 лет
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7
  5. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54064-openoffice
Ключевые слова: openoffice, apache
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  • 1.1, village_coder (ok), 09:43, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого...
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:43, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага...
     
     
  • 3.26, leibniz (ok), 10:50, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу...
     
     
  • 4.29, InuYasha (??), 11:03, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пгп....
     

  • 1.2, Im banana man (?), 09:45, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Оно живое! Аааа!!! Спасайся )
     
     
  • 2.13, Apache OpenOffice (?), 10:20, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне нужны твои мозги, агрррх
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 09:46, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то зачастили они с выпусками в последнее время.
     
     
  • 2.5, тоже Аноним (ok), 09:47, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Они? Вы всерьез предполагаете, что их двое?
     
  • 2.6, Qwerty (??), 09:47, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лол, зачастили или нет, как не было вменяемой альтернативы MSO, так и нет.
     
     
  • 3.7, Антон (??), 09:56, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь, мне либры для простых задач хватает с головой. Для домашнего использования вполне себе норм.
    Но пересаживать офис на опенсорс это экстрим.
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:57, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:27, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO?

    Это же очевидно, Ватсон! Не хватает шильдика «Microsoft»! ;)

     
  • 4.25, Чебур (?), 10:46, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Основная беда в том что везде используется MSO и верстка сделаная в либре может поехать. Я так диплом хотел писать, но первая же проверка отбила все желание. Правда это было 5 лет назад, если сейчас с этим проблем нет, то либра топ
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 10:58, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальные люди дипломы в latex верстают
     
  • 5.31, eganru (?), 11:10, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то время назад писал диплом в libreoffice.
    Если проблемы с офисным пакетом и были, то настолько незначительные, что я не помню были ли они вовсе.
     
  • 4.27, sasku (ok), 10:51, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    присоединяюсь к вопросу
    и частично отвечаю: макросы
     
  • 4.32, InuYasha (??), 11:12, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VISIO, ActiveX, VBA
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:01, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Молодец, хорошо работаешь. Зайди за новой методичкой.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:26, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его и не будет до тех пор, пока ms не откроет исходники своего офиса или хотя бы все спеки на форматы файлов сего пакета.
     
     
  • 4.24, Daemon (??), 10:43, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да форматы давно раздербанили.
     
     
  • 5.34, llolik (ok), 11:23, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раздербанить-то раздербанили. Да и спеки не закрытые. Проблема в том, что
    - насколько я понял, спеки не совсем полные
    - MSO сами иногда криво реализуют собственные спеки
    - odf и ms-форматы не 100% совместимы именно на уровне форматов
    - с макросами всё сложно
     

  • 1.9, Дед Анон (?), 09:59, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я хз для кого экстрим пересаживать офис на Либру или Опенофис, но у меня на работе 60+ машин работают на либре(а до этого на опенофисе), уже 10+ лет и  всех всё устраивает. На некоторые машины нужно было поставить MS Office, так люди потом плевались и не хотели в нём работать. Всё дело в привычке.
     
     
  • 2.11, Антон (??), 10:06, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работать 10 лет на опенсорсе и переходить с m$ на опенсорс совершенно разные вещи.
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 10:10, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  На некоторые машины нужно было поставить MS Office, так люди потом плевались и не хотели в нём работать

    А они вообще в курсе, что плюются?

     
  • 2.22, Lex (??), 10:41, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас - ещё куда ни шло.
    Но 10 лет назад.. бухгалтерия бы огнём плевалась аки огнедышащий дракон
     

  • 1.14, Аноним (16), 10:22, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль, что в репозитариях дистрибутивов нет опенофиса вместе с либрой на выбор. Несмотря на сильное замедление развития кодовая база первого считается более стабильной и отлаженной.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:25, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее просто ряд крайне сомнительных нововведений либры прошёл мимо AOO. И местами очень хорошо, что так
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 10:30, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либра более развита как не крути в плане функционала. Тут гораздо интереснее было бы узнать причины почему вместо стабилизации кода, исправлния ошибок в багтрекере, которые годами висят и улучшения совместимости с мсо разрабы вносят непойми что в свое детище. Да, мало денег, не платят и нет богатого спонсора из корпораций не принимается.
     

  • 1.19, helloworld (?), 10:35, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только у AOO есть редкая бага, когда в один прекрасный день открывается файл, а вместо русских букв только ######. И, как правило, у бедолаг, столкнувшихся с таким, нет бэкапа.
     
  • 1.20, istepan (ok), 10:39, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашевелилось.

     
  • 1.21, Аноним (23), 10:40, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До пупка МСО допрыгнуть никто не может. Ахтунг.
     
     
  • 2.30, КО (?), 11:07, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с их абонентским онлайновым 365, который засирает всю систему?
    Куда уж там.
     
     
  • 3.33, Аноним (23), 11:20, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо пользоваться ...овном! Никакого онлайна! Это верх дебилизма. Только десктоп.
     

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