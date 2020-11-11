Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8

3.7 , Антон ( ?? ), 09:56, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не соглашусь, мне либры для простых задач хватает с головой. Для домашнего использования вполне себе норм.

Но пересаживать офис на опенсорс это экстрим.

3.8 , Аноним ( 8 ), 09:57, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO?

4.17 , Аноним ( 17 ), 10:27, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чего по твоему не хватает всяким либроофисам чтобы стать полноценной заменой MSO? Это же очевидно, Ватсон! Не хватает шильдика «Microsoft»! ;)

4.25 , Чебур ( ? ), 10:46, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Основная беда в том что везде используется MSO и верстка сделаная в либре может поехать. Я так диплом хотел писать, но первая же проверка отбила все желание. Правда это было 5 лет назад, если сейчас с этим проблем нет, то либра топ

5.28 , Аноним ( 28 ), 10:58, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нормальные люди дипломы в latex верстают

5.31 , eganru ( ? ), 11:10, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое-то время назад писал диплом в libreoffice.

Если проблемы с офисным пакетом и были, то настолько незначительные, что я не помню были ли они вовсе.

4.27 , sasku ( ok ), 10:51, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – присоединяюсь к вопросу

и частично отвечаю: макросы

4.32 , InuYasha ( ?? ), 11:12, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VISIO, ActiveX, VBA

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:01, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Молодец, хорошо работаешь. Зайди за новой методичкой.

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:26, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А его и не будет до тех пор, пока ms не откроет исходники своего офиса или хотя бы все спеки на форматы файлов сего пакета.

4.24 , Daemon ( ?? ), 10:43, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да форматы давно раздербанили.

5.34 , llolik ( ok ), 11:23, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раздербанить-то раздербанили. Да и спеки не закрытые. Проблема в том, что

- насколько я понял, спеки не совсем полные

- MSO сами иногда криво реализуют собственные спеки

- odf и ms-форматы не 100% совместимы именно на уровне форматов

- с макросами всё сложно

