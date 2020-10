Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок

2.3 , iPony129412 ( ? ), 08:33, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Элементарно Ватсон. Инерция. Вот нарисовал чёрную линию https://imgur.com/a/lFJlNXL Так должно быть при равномерном развитии. А так идёт на убыль.

3.72 , Аноним ( 72 ), 12:38, 30/10/2020
> If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make Imgur work. А не пошёл бы ты с такими ссылками?

4.73 , Qwerty ( ?? ), 12:42, 30/10/2020
О, поклонник links всполыхнул.

2.10 , m.makhno ( ok ), 08:45, 30/10/2020
быть может, Watson, всё дело в волшебном слове Apache?

2.25 , Амоним ( ? ), 09:33, 30/10/2020
А в чем проблема? Смотрим на цифры/даты. С 2012 по 2014 год - 100 млн

С 2014 по 2016 год - 100 млн

С 2016 по сейчас - 100 млн. Раньше каждые 2 года на 100 млн. Теперь 4 года. Тенденция видна - на след 100 млн надо будет ещё 6-8 лет.

3.32 , пох. ( ? ), 09:58, 30/10/2020
Ну в общем-то логично - те, кто уже установили, второй раз приходят за тем же самым редко. 

2.29 , Ковид20 ( ? ), 09:57, 30/10/2020
Очевидно же, переустановка винды требует переустановки Офиса. Вот его и качают.

3.34 , пох. ( ? ), 09:59, 30/10/2020
Те лохи, которые не сохранили дистрибутив - качают. Те (лохи) у которых был бэкап всего скачанного - или просто повезло и при перестановке винды не удалился Downloads - не качают. Кстати, детальной бы статистики посмотреть - всплеск от якобы-удавлявшей-данные-пользователей неудачной десяточки виден или как обычно. 

4.41 , Аноним ( 41 ), 10:09, 30/10/2020
Зачем сохранять дистрибутивы всего скачанного? Синдром Плюшкина что ли?

5.48 , Garrick ( ? ), 10:43, 30/10/2020
Бэкап Интернета делает

6.82 , пох. ( ? ), 13:46, 30/10/2020
> Бэкап Интернета делает
Делаю. Это ведь только тебя история с yt-dl ничему не научила. 

5.55 , Аноним ( 55 ), 11:16, 30/10/2020
Храню в бекапах все скачанное, разшариваю свежие версии в локалку. eclean-dist запускаются только после очередного бекапа DISTFILES.

6.57 , Аноним ( 57 ), 11:20, 30/10/2020
У тебя уже есть raid на 50T под порно? Если нет, то не все скачанное.

6.63 , Аноним ( 41 ), 12:00, 30/10/2020
Помегабайтный тариф?

5.67 , Аноним ( 72 ), 12:25, 30/10/2020
> Синдром Плюшкина что ли?
Синдром диалапщика. Школоте не понять.

6.69 , Аноним ( 41 ), 12:31, 30/10/2020
Давай хотя бы dsl поставим, деда.

5.79 , пох. ( ? ), 13:13, 30/10/2020
> Зачем сохранять дистрибутивы всего скачанного? Синдром Плюшкина что ли?
Смеешься? В эпоху интернета-имени-гугля, когда сайты исчезают безвозвратно без предупреждения и шансов сохранить или перестают открываться? Тебе истории интела и хепе, просто удаливших ВСЕ драйверы и софт для немодных железок, вообще неизвестны? (А, ну да, ну да, модный-современный разработчик-на-пихоне просто выбрасывает железо для которого при переустановке не нашлось драйвера и бежит покупать новейшее.) Я давно уже не то что дистрибутивы, а и просто информационные сайты сохраняю. И личные странички тоже - а то вот один вышел тут в форточку 8го этажа - а картинки выкладывал на яндекс-фотки. "мы заботливо сохранили их на ваш яндекс-диск, а что пароль от него теперь у архангела Гавриила - нам похрену". P.S. у меня 28T RAW кластер, да. Нет, прон в список сохраняемого не входит, коней-то и новых наиппут - ничуть не хуже прежних и в 4k, нафиг их старых хранить-то?

5.81 , Аноним ( 81 ), 13:18, 30/10/2020
Это у тебя там все данные улетают при очередной смене дистрибутива, в поисках найти хоть что-то немного пригодное для пользования. Либо просто так слетает фс после очередной перезагрузки. И нужно бэкапы каждый день делать на внешние носители.

У нормальных пользователей годами может лежать все нужное на диске D: без лишнего геморроя.

У нормальных пользователей годами может лежать все нужное на диске D: без лишнего геморроя.

4.78 , НяшМяш ( ok ), 13:10, 30/10/2020
> Те лохи, которые не сохранили дистрибутив - качают.
Если переустанавливать винду раз в неделю - то имеет смысл. А так обычно винда перекидывается не чаще чем раз в год (я вообще это делал только со сменой железа) и тухлятину ставить просто не хочется (хотя это не случай опенофиса). Да и последний сейчас инсталлер опенофиса весит 134 метра, вообще не знаю зачем его сохранять.

5.80 , пох. ( ? ), 13:15, 30/10/2020
> Если переустанавливать винду раз в неделю - то имеет смысл. А так обычно винда перекидывается не чаще чем

> раз в год
да хоть раз в десять лет, как у меня (потому что диск кончился) - и чего?
> Да и последний сейчас инсталлер опенофиса весит 134 метра, вообще не знаю зачем его удалять.
поправил, не благодари