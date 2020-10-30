Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок

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|3.72, Аноним (72), 12:38, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make Imgur work.
А не пошёл бы ты с такими ссылками?
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|2.25, Амоним (?), 09:33, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А в чем проблема? Смотрим на цифры/даты.
С 2012 по 2014 год - 100 млн
С 2014 по 2016 год - 100 млн
С 2016 по сейчас - 100 млн.
Раньше каждые 2 года на 100 млн. Теперь 4 года. Тенденция видна - на след 100 млн надо будет ещё 6-8 лет.
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|3.32, пох. (?), 09:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну в общем-то логично - те, кто уже установили, второй раз приходят за тем же самым редко.
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|2.29, Ковид20 (?), 09:57, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Очевидно же, переустановка винды требует переустановки Офиса. Вот его и качают.
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|3.34, пох. (?), 09:59, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Те лохи, которые не сохранили дистрибутив - качают. Те (лохи) у которых был бэкап всего скачанного - или просто повезло и при перестановке винды не удалился Downloads - не качают.
Кстати, детальной бы статистики посмотреть - всплеск от якобы-удавлявшей-данные-пользователей неудачной десяточки виден или как обычно.
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|4.41, Аноним (41), 10:09, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем сохранять дистрибутивы всего скачанного? Синдром Плюшкина что ли?
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|6.82, пох. (?), 13:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Бэкап Интернета делает
Делаю. Это ведь только тебя история с yt-dl ничему не научила.
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|5.55, Аноним (55), 11:16, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Храню в бекапах все скачанное, разшариваю свежие версии в локалку.
eclean-dist запускаются только после очередного бекапа DISTFILES.
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|6.57, Аноним (57), 11:20, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя уже есть raid на 50T под порно? Если нет, то не все скачанное.
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|5.67, Аноним (72), 12:25, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Синдром Плюшкина что ли?
Синдром диалапщика. Школоте не понять.
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|5.79, пох. (?), 13:13, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем сохранять дистрибутивы всего скачанного? Синдром Плюшкина что ли?
Смеешься? В эпоху интернета-имени-гугля, когда сайты исчезают безвозвратно без предупреждения и шансов сохранить или перестают открываться? Тебе истории интела и хепе, просто удаливших ВСЕ драйверы и софт для немодных железок, вообще неизвестны? (А, ну да, ну да, модный-современный разработчик-на-пихоне просто выбрасывает железо для которого при переустановке не нашлось драйвера и бежит покупать новейшее.)
Я давно уже не то что дистрибутивы, а и просто информационные сайты сохраняю. И личные странички тоже - а то вот один вышел тут в форточку 8го этажа - а картинки выкладывал на яндекс-фотки. "мы заботливо сохранили их на ваш яндекс-диск, а что пароль от него теперь у архангела Гавриила - нам похрену".
P.S. у меня 28T RAW кластер, да. Нет, прон в список сохраняемого не входит, коней-то и новых наиппут - ничуть не хуже прежних и в 4k, нафиг их старых хранить-то?
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|5.81, Аноним (81), 13:18, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это у тебя там все данные улетают при очередной смене дистрибутива, в поисках найти хоть что-то немного пригодное для пользования. Либо просто так слетает фс после очередной перезагрузки. И нужно бэкапы каждый день делать на внешние носители.
У нормальных пользователей годами может лежать все нужное на диске D: без лишнего геморроя.
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|4.78, НяшМяш (ok), 13:10, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те лохи, которые не сохранили дистрибутив - качают.
Если переустанавливать винду раз в неделю - то имеет смысл. А так обычно винда перекидывается не чаще чем раз в год (я вообще это делал только со сменой железа) и тухлятину ставить просто не хочется (хотя это не случай опенофиса). Да и последний сейчас инсталлер опенофиса весит 134 метра, вообще не знаю зачем его сохранять.
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|5.80, пох. (?), 13:15, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если переустанавливать винду раз в неделю - то имеет смысл. А так обычно винда перекидывается не чаще чем
> раз в год
да хоть раз в десять лет, как у меня (потому что диск кончился) - и чего?
> Да и последний сейчас инсталлер опенофиса весит 134 метра, вообще не знаю зачем его удалять.
поправил, не благодари
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|3.20, asdasd (?), 09:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А теперь добавьте к этому установки всех дистрибутивов где LO лежит.
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|4.24, пох. (?), 09:30, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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угу, серверных инстансов в AWS или DO droplets, а чо, лежит. Может даже установиться по тыщепяцотой вложенной зависимости. Только нахрен не нужен.
Или ты, васян, всерьез сейчас про свои "0.4% уже почтиготовых десктопов" губами шлепнул?
Их что добавляй, что не добавляй - ниже статистической погрешности.
И нет,в ведроиде у каждого раба - тоже нет никакого LO.
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|5.56, barmaglot (??), 11:18, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про серверные инсталляции libreoffice слышали?
libreoffice --headless --convert-to [xlsx|pdf|etc...] src.file.<lot of formats>
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|3.28, Аноним (28), 09:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы полагаете, что если он не прочитал новость дальше заголовка, он прочтет Ваш ответ? Это типичный тролль.
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|1.4, банан (?), 08:33, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я бы там на главной странице ссылку на LibreOffice оставил, а то люди то и не знают, что либра есть
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|2.13, m.makhno (ok), 08:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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очень может быть, что этим людям по барабану, что есть в этом мире ещё и либра
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|3.43, Аноним (43), 10:12, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может просто не знают. По статистике там 89% загрузок виндузятниками, а они опенсорсными сайтами, в большинстве своём, не интересуются.
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|1.5, Аноним (5), 08:34, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Недавно у одного из клиентов LO отказывался сохранять документ, все перепробовали (удаляли профиль пользователя и т.д.) заменили на АОО, проблема исчезла.
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|2.9, Аноним (-), 08:42, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Оо! Раз уж начались мифы, байки и анекдоты. Пора закрывать этот тред.
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|3.18, пох. (?), 09:09, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не, ну почему же мифы? Надо верить людям! Охотно верим, что "удалять профиль" когда не сохраняется документ - безусловно отличная идея чтоб занять чем-то пользователя и отвлечь его от горестных мыслей, но вряд ли поможет. Надеюсь, перезагрузиться и переставить операционную систему ему тоже предложили?
Где-то в процессе, вполне вероятно, и проблема решится сама собой. Права на хомяк, например, сбросятся, или память освободится ;-)
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|4.26, Аноним (5), 09:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Профиль самого ЛО когда он при первом запуске создает.
Если что это все было по Windows 10.
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|5.35, Аноним (28), 10:01, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати - самый эффективный метод восстановления. Удалить профиль. При следующем запуске создается по умолчанию. И можно дальше экспериментировать.
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|6.39, пох. (?), 10:04, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да и документы вместе с ним удалятся - поэтому проблема пользователя тоже решится сама собой ;-)
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|7.47, Анонзо (?), 10:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>да и документы вместе с ним удалятся
Ты хоть сам то понял, что сказал?
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|6.88, Аноним (28), 14:14, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он неправильно назвал, а ты повторил. Ну в принципе это и профилем назвать можно, но лучше не путать: конфигурация LO хранится в папке /.config/libreoffice/ в домашней папке пользователя.
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|5.38, пох. (?), 10:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я уж надеялся, что не user profile целиком (хотя вот это, как раз, могло бы помочь - ну и юзера бы развлекло наподольше).
В десяточке существует ничуть не меньше способов юзеру отстрелить себе йайтца чем в ещепочтисовсемготовом десктопе, причем многие изрядно замысловатые, а не какой банальный chmod (но тоже можно).
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|3.33, Аноним (28), 09:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пусть расскажет. Хоть узнает, что права на папки надо правильные ставить (в винде тоже).
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|5.74, пох. (?), 12:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снос ЛО и установка АОО поправила права на директорию.
а почему нет? Ну или просто сменила ее на что-то еще где-то в недрах AppData.
Ну или еще стопиццот возможных фич поменяло, там еще наверняка и перезагрузка была в процессе, вендажежпоганая (на деле разработчики, так и не переписавшие установщик со времен 95й, но виновата все равно венда, не перепутай!).
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|3.49, llolik (ok), 10:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, кстати, если это был Calc, то есть вот такой, очень неприятный, баг https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=123877 . По симптомам очень похоже, т.к. AOO просто с блокированными листами не работает и всё.
Ну тут, как я понял, отдельное "спасибо", конечно, MS и новому алгоритму хэширования в >= MSO 2016.
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|4.64, пох. (?), 12:01, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, ms во всем всегда виноват, но можно ж было как-то менее м-цки обрабатывать ошибку, хотя бы - давая юзверю возможность что-то пооверрайдить? А, не, о чем вы.
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|2.42, Аноним (41), 10:11, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно у одного из клиентов AOO отказывался сохранять документ, все перепробовали (удаляли профиль пользователя и т.д.) заменили на LО, проблема исчезла.
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|2.45, Аноним (43), 10:14, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Недавно у одного из клиентов LO отказывался сохранять документ, все перепробовали
А чем создавали-то документ?
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|1.6, economist (?), 08:35, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Полезные и работающие программы - даже за 10 лет полной "тишины" и -0 добавления функционала - не умирают. OpenOffice - живой тому пример.
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|1.8, iPony129412 (?), 08:40, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Популярность Apache OpenOffice остаётся сопоставима с LibreOffice, например, выпуск Apache OpenOffice 4.1.7 за первую неделю набрал 455 тысяч загрузок, за вторую - 529 тысяч, а за месяц 1.6 млн, в то время как LibreOffice 7.0.0 в первую неделю был загружен 422 тысячи раз.
Манипуляция.
LibreOffice 6.x будет молчать про выход 7.0.0. Ибо это тестовая версия для энтузиастов.
А OpenOffice конечно скажет, что вышел минорный апдейт - иди качай.
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|2.37, Аноним (28), 10:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> LibreOffice 6.x будет молчать про выход 7.0.0. Ибо это тестовая версия для энтузиастов.
Ошибаешься. Из стабильного репозитория обновилась. Пакет интеграции только доустановил.
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|3.52, iPony129412 (?), 10:59, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ошибаешься. Из стабильного репозитория обновилась. Пакет интеграции только доустановил.
Не ошибаюсь. Что там на твоём локалхосте, в "твоём" дистрибутиве на общую ситуацию не влияет.
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|3.68, Аноним (72), 12:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Из стабильного репозитория обновилась.
Что в статистике закачек с оф. сайта никак не отражено.
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|1.15, Аноним (15), 08:55, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наверное кто-то на старом сервере скрипт забыл, который ночные сборки качает.
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|2.21, Аноним (21), 09:18, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините меня, это мой скрипт, но сделать я ничего не могу - я оттуда давно уволился.
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|3.84, пох. (?), 13:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Извините меня, это мой скрипт, но сделать я ничего не могу -
> я оттуда давно уволился.
зайди через свой джампхост и отключи, чего лохом прикидываешься?
Или ты думаешь, мы его нашли и выключили за всего лишь десять лет?
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|1.16, Щас начнём анонимно (?), 08:58, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда я выгружаю документы из Консультант+ в ОпенОфис формулы превращаются в кракозябры, а в Либру - всё отлично. Да и с *.docx и *.xlsx никаких проблем, в отличие от Опен.
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|2.23, пох. (?), 09:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай я тебе док на два листика дам, который мне повелели роспечатать, собственноручно подписать в ста местах, и непременно отсканировав обратно отправить, срочна-срочна (kokoko удаленная работа, высокотехнологичная kokoko-компания, и так далее)? А ты мне расскажешь, что у тебя получилось (можешь не расписываться, а тараканов раздавить на нем для масштабирования и обратно отсканить).
Я никаких короративных тайн при этом не открою, он ничуть не портится (в смысле, наоборот - не перестает портиться до нечитаемости) если все слова заменить на "$уйня". Кстати, и содержание не сильно страдает.
floating tables, ага, но кто ж знал-то.
Никаких проблем, угу, ага. С OO, конечно, еще хужей, но в целом разницы никакой - выполнить квест не представляется возможным.
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|3.46, Аноним (41), 10:28, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой-то неконтролируемый поток сознания. Такие персонажи и мимо горшка промажут.
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|3.58, Аноним (58), 11:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажи мне, милый ребенок, почему именно у тебя буквально все происходит через /dev/ass?
Может, хватит уже пенять на зеркало
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|3.70, нех. (?), 12:31, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> высокотехнологичная kokoko-компания
Это твой-то рос-целиком высокотехнологичная компания?
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|4.75, пох. (?), 12:59, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> высокотехнологичная kokoko-компания
> Это твой-то рос-целиком высокотехнологичная компания?
Ну спасибо за доверие, конечно, но нет, не мой, пока не накопил на такую покупку - немаленькая ведь лавка.
И не, это не у них такое - там недостаточно высокотехнологично, их рабов по домам не отпускали, чего это, еще от стоек отковывать.
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|2.19, пох. (?), 09:15, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и России (13 млн)
"этим людям по-барабану что есть еще какая-то [ненужная] либра" - вполне понятно.
Дисков "тысяча хреново крякнутых софтин для офиса (+шесть тысяч троянов)" нынче днем с огнем не сыскать, торрентсру зобанили, а школоло и скубентам НАДО как-то курсовик редактировать. Куда, по твоему, они побегут?
И нет, в вузах есть еще, как ни странно, другие специальности, помимо IT, где если не сумел спиратить офис, то считай провалил зачет.
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|1.22, Аноним (22), 09:18, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обьединяться им надо. Оракла больше нет. А наработки либры по совместимости с мелкомягким офисом как воздух нужны. Плюс может появиться один офисный пакет и народ не будет взрывать мозг. Людям работать надо и благосостояние повышать, а не разбираться что там еще опенсорс наваял из-за политики.
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|2.71, Аноним (72), 12:36, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому объединяться? Там людей-то не осталось. Только скрипт, который число загрузок считает, и работает. А насчитывает так много, потому что сервак издыхает, и закачка рвётся без конца, вот и приходится убогим по двадцать раз перекачивать.
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|1.30, AnonAnon (?), 09:57, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пользуюсь Либрой уже около двух лет. Бывает моментами приходится МС Офис запустить, но на Либре интерфейс сделан удобнее, логичнее документы ведут себя. ОпенОфис загружают для проверки как работает, видимо. Но по кол-ву загрузок изменений в лучшую сторону нет, видимо.
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|1.50, Неа (?), 10:53, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пока они не научатся не ломать вордовые документы, ничего хорошего у них не будет.
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|2.62, Аноним (62), 11:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока ворд не научится делать такие файлы которые открываются в опенофисе и либре ничего хорошего у них не будет
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|1.53, тоже Аноним (ok), 11:02, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На айтишном ресурсе легко забыть, что большинство людей - маглы.
Неважно, что LO бурно развивается и обрастает, а ОО - стагнирует.
Важно, что ссылками на ОО завалены сайты типа "вот тут все нужные вам программы", достаточно ткнуть в ссылку и не разбираться.
Именно поэтому ОО будет продолжать преодолевать отметки. Даже вообще не двигаясь.
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|1.54, Аноним (54), 11:05, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Msoffice для винды само то.памяти жрет меньше чем lo. Всё работает отлично.платный? Ну да минус
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|2.76, пох. (?), 13:02, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Msoffice для винды само то.памяти жрет меньше чем lo. Всё работает отлично.платный?
если б просто платный. Ты его как частное лицо не в виде "shit-365" купить-то пробовал?
Полагаю, больше половины загрузок OO вызваны этим, а не самим фактом платности.
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|4.83, пох. (?), 13:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот ты представь себе нормального шк...запреденное на опеннете слово пятого класса, выгнатого на "дистанционку".
Он тебе какую чечетку с присядом сплясать должен, чтобы вообще узнать что для этого нажать и куда, и учти, что ему хочется доделать домашку по русскому и бежать распространять коровавирус на футбольную площадку, а не тратить часы непойми на что? И денег стока у него нет, опять у мамы клянчить.
C 365 все понятно - при попытке открыть домашку само вылазиет и денег требует (если он комп купил в магазине, а не на помойке украл у таджиков - может даже предоставит ему на шару первый месяц). Но через пару фейлов из-за гавкнувшегося wifi оно ж его затрахает, и он полезет в гугль с угадай каким вопросом.
Это мы с тобой купим офлайн, даже не задумавшись что есть варианты. А баба-маня, мамаша нашего героя - скачает то что ей гугель в клювике принес. Угадай, что это? (учти. .torrent у нее не откроется, даже если гугель принесет - "тьфу, опять неработающая ссылка, вирус наверное, попробуем следующую")
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|1.61, Аноним (62), 11:53, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему бы им просто не перейти на кодовую базу либры. А про лицензию апач просто забыть ака перелицензироваться.
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|1.85, Аноним (85), 13:54, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ни тем ни другим не пользуюсь, но все же интересно, чем сейчас отличаются OpenOffice и LibreOffice? И добавили ли хоть в одном из них табы?
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|1.86, Ilya Indigo (ok), 13:57, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да захороните этот труп уже!
Эта статистика годится только для оффтопика, с каким-нибудь Zver-DVD который по умолчанию его загружает, причём не факт что именно его устанавливает.
Возможно автоматическое обновление старых уже установленных версий.
А загрузку через репозитории. в котором сабжа почти нигде нет, это вообще не отражает и цифры трупа кажутся даже выше либры, но они не отражают реальной сути!
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|2.87, тоже Аноним (ok), 13:59, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один вопрос: а почему вас это волнует? Ну, рисуют себе менеджеры Апача красивую статистику на крышке гроба своего офиса - пусть их рисуют...
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