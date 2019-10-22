Apache OpenOffice 4.1.7 за месяц загрузили 1.6 млн раз

Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили о том, что опубликованный месяц назад выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7 был загружен 1.6 миллиона раз. 71% всех загрузок приходится на сборки для платформы Windows, сборки для Linux загружены только 17 тысяч раз (около 1%). Наибольшее число загрузок произведено из США (13%), а также из Германии, Италии, Франции и Саудовской Аравии.

Всего с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года было зафиксировано 294 миллиона загрузок. Рубеж в 200 млн загрузок был достигнут в конце ноября 2016 года, а 100 млн - в апреле 2014 года. Несмотря на стагнацию проекта и остановку разработки, популярность Apache OpenOffice остаётся ощутимой.





