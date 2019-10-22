Apache OpenOffice 4.1.7 за месяц загрузили 1.6 млн раз

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|1.1, Аноним (1), 22:20, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили
Прикольно - разработки нет, а разработчики есть. И заняты они тем что считают загрузки.
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|1.2, Аноним (2), 22:21, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Просто OO грузят по привычки, как и винду устанавливают по привычки, а не потому что это что-то стоящее.
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|2.5, mfa (?), 22:32, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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винду ставят для игр или "высококлассного ПО" по каким-то причинам не имеющим вне-виндовую версию. ну или предустановка. а любой пользователь ООо, рано или поздно должен был узнать про либру. так что тут хезе откуда столько загрузок опена.
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|3.10, Ано the ним (?), 23:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В Линухе Офис (Опен или Либру) ставят из штатного репо и, видимо, это не есть скачивание с сайта в сабжевом счётчике. У Венды репо нет и процент тогда выше.
Статистика. Как посчитаешь, тот и молодец. )))
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|1.4, Аноним (4), 22:29, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жив курилка! И да, я им пользуюсь, так как либра однажды не потянула большой .doc файл, просто висла намертво + по мелочи поехавший формат в документах. Может что-то и поменялось с тех пор, но я более чем доволен опенофисом.
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|1.6, Аноним (6), 22:36, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Бесполезная новость. Нет ни слова о том, хорошо или плохо эти миллионы загрузок. Подобные новости можно хоть каждый день клепать, пакет sed загрузили X раз, KDE загрузкили столько то раз. Бесполезная новость, вывосана из пальца
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|2.7, Ано the ним (?), 23:04, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так есть же польза. У Либры должна быть известная альтернатива, чтобы Либра сохраняла качество и развитие.
Ну и новость расширяет известность.
P.S. Интереснее гораздо сколько % репо дистрибутивов Linux содержат Либру, а сколько Опен.
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|3.14, Аноним (14), 01:10, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У Либры должна быть известная альтернатива, чтобы Либра сохраняла качество и развитие.
Уже есть мыоффисе, впсоффисе и онлиоффисе.
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|2.9, Простой парень (?), 23:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меня просто удивляет как вас модератор не забанил до сих пор за столь крамольные мысли. Хотя например мне слово "безполезный" нравится писать именно через букву "з", хотя мало кто это понимает, но программист программиста должен понять, что исключительные ситуации не должны быть нормой, их вообще не должно быть.
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|3.16, Аноним (16), 01:47, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне слово "безполезный" нравится писать именно через букву "з", хотя мало кто это понимает
Ты из тех, которые избегают префикса "бес", потому что бесы - это плохо?
«Некоторые православные верующие наотрез отказываются следовать орфографическим правилам и во всех случаях пишут только без-. Свой жесткий и безальтернативный выбор они объясняют созвучием приставки бес- с обозначением самой темной, злой и враждебной христианам силы. В доказательство своей правоты они приводят церковнославянский язык, где есть лишь префикс без-.» — http://www.pravoslavie.ru/sretmon/uchil/marsheva-bez.htm
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|2.12, Ordu (ok), 00:09, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет ни слова о том, хорошо или плохо эти миллионы загрузок.
Не совсем. Следи за руками:
> Всего с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года было зафиксировано 294 миллиона загрузок.
Считать загрузки начали с 2012 года.
> Рубеж в 200 млн загрузок был достигнут в конце ноября 2016 года,
200M за 4 года
> а 100 млн - в апреле 2014 года.
100M за 2 года.
За оставшиеся 5 лет 294M-200M=94M.
> Несмотря на стагнацию проекта и остановку разработки, популярность Apache OpenOffice остаётся ощутимой.
Три точки на графике не очень информативно, но и всё же можно сказать, что "ощутимость" популярности явно идёт на спад.
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|1.8, Аноним (8), 23:05, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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OO 3.0.0 portable еще на диске валяется и изредка на нем ченить делаю. Ни разу не помню, чтоб глючил за несколько лет.
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|2.11, Простой парень (?), 23:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> изредка на нем ченить делаю
именно поэтому:
> не помню, чтоб глючил
Вопрос снят. Либра уже нормальная такая стала, не сильно от мс офиса отстаёт, так что сотри АОО и поставь Либру, будь мужиком блиадь.
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|1.13, Аноним (13), 00:55, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Часто вижу это поделие на компах хомячков. Когда спрашиваю как оно им - все одинаково отвечают, мол не знают вообще что это и пользуются только вордом. Вероятно количество тех кто качает это руками близится к 0.
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|1.18, Аноним (18), 03:26, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1600000 ÷ 7700000000 × 100 = 0,0207792207792208 (~2,1%) - побратим пигвину.
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