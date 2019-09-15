Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7

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|1.1, Аноним (1), 09:28, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+36 +/–
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Оно ещё живо? Какой смысл тыкать продукт, который практически умер? Лучше бы перестали заниматься ерундой и перешли пилить либру.
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|2.2, Аноним (2), 09:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержу этого анонима. Ченджлог оставляет желать лучшего.
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|3.9, Аноним (9), 11:15, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Главное, пятно на заставке удалили. Киллерфича, не иначе.
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|2.8, Сказочный минет (?), 10:56, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Какой смысл тыкать продукт, который практически умер?
Стабильность. Либру часто ломают.
У меня Либра каршилась на девятом Дебиане.
Проблема была решена установкой OpenOffice
Работает, не падает, мои нехитрые потребности выполняет. Что еще надо?
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|4.13, Сказочный минет (?), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Что еще надо?
> надо двигаться вперед.
Это стадный инстинкт.
Стадо лемингов побежало топиться и я побегу.
А у меня другой подход: работает, устраивает - не трожь.
Когда Либра падала на стабильном дебиане - это ни в какие ворота. Может потом пофиксили сегфолты. Не знаю. Я к тому времени убежал на OpenOffice.
Становиться бесплатным бета-тестером Либры у меня нет никакого желания.
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|5.18, Аноним (18), 13:02, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Стадо лемингов побежало топиться и я побегу.
Это миф. Леминги не топятся и к самоубийству не стремятся.
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|5.24, Gannet (ok), 15:32, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Твой подход - ретроградство. Это тоже инстинкт? Стадо леммингов ему подвержено? А то, что LibreOffice тебе предоставляется безвозмездно, это ничего? Они ещё и должны платить тебе деньги за то, что ты будешь тестить?
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|7.34, Gannet (ok), 18:36, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что он обязан либре за бесплатность использовать её, когда его другой
> продукт устраивает?
А кто это утверждал?
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|6.39, Ю.Т. (?), 19:11, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего-ничего, как и то, что Либреоффис написан не с нуля, а стартовал на основе технически успешного коммерческого проекта.
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|8.59, Ю.Т. (?), 11:42, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Жизнеспособного именно за счёт технически успешного коммерческого проекта Ни од... текст свёрнут, показать
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|5.32, bvcb (?), 17:28, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы какой-то свободный офис всех устраивал... И то и это - кривые поделия, но с либрой есть шанс, что сто-то может измениться...
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|4.53, Ыльгыгытгын (?), 09:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надо двигаться вперед
Надо пользоваться офисным пакетом.
Я сижу на Либре, 6.3.1.2, и довольно долго ждал, пока она не перестала падать на чартах в таблциах и в дравинге.
Жалею, что сменил Апача на Либру, но поздно.
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|3.30, Mikhail (??), 16:35, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что еще надо? Установить Либру на нормальном дистрибутиве, на котором она не крашится.
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|2.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Лучше бы перестали заниматься ерундой и перешли пилить либру
Пили, кто тебе мешает? Я вот опеном пользуюсь. Мне их выпуски нужны.
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|2.37, Ю.Т. (?), 19:07, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Пилить", смотри ты. Много вы знаете, что в этом деле ерунда, а что нет. Поработайте со сложным текстом годиков десять для начала.
А кроме того, АОО "жив" (то есть позволяет получать полезный результат) ровно в том же объеме, что и ЛО. Оба недостойные наследники славы отцов, то есть ООО 3-й серии.
Всё, чем пока что, всё ещё "берёт" эта двоица -- редактор уравнений и с его участием хоть какой-то обмен с микрософтовскими форматами. Ни собственно форматы, ни таблицы, ни экономное расходование ресурсов больше не являются монополией данных пакетов. Надёжность тоже оставляет желать. Нагрузка (много изображений, много формул), которые не вызывала проблем во 2-3-й сериях, сейчас приводит к обрушению или к борьбе с алгоритмами вёрстки.
Тут бывал коллега "Экономист", кажется, имевший производственный опыт с компонентом Базы данных -- ну я бы послушал, насколько надёжны на его основе решения. Пробовал построить пару макетов -- падает!
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|3.56, Аноним (55), 10:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поработайте со сложным текстом годиков десять для начала.
Работать со сложным текстом надо в текстовом редакторе. Использовать текстовые процессоры (любые) — мазохизм.
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|4.58, Ю.Т. (?), 11:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Поработайте со сложным текстом годиков десять для начала.
> Работать со сложным текстом надо в текстовом редакторе. Использовать текстовые процессоры
> (любые) — мазохизм.
Рассуждать о нужности текстовых процессоров без опыта работы со сложным текстом -- разговор без содержания.
Но допустим -- в интересах спора -- в этой роли "текстовый редактор". Тогда это получается emacs или vi, иначе где автоматизация? где расширения? И это получается заложиться на сверхособенную технологию/моторику работы, в случае emacs -- и терминологию. Притом, что текстовые процессоры (не rich-text-editors!) существуют уже более 30 лет, и, сделаем смелое предположение, вовсе не случайно.
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|3.61, лрплп (?), 12:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не похоже, что вы работали в 2-3 версиях. Видать просто ностальгируете по ушедшему.
Офис этот был сырым всегда и таким и остается, т к разработчики им не пользуются, и не видят как там многое через ж.
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|4.66, Ю.Т. (?), 13:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не похоже, что вы работали в 2-3 версиях. Видать просто ностальгируете по
> ушедшему.
Причем здесь дурацкая "ностальгия"? У меня и сейчас имеется самособранный 3-й ЛО, которым я именно пользуюсь (хотя некоторые проекты требуют, так или иначе, более новых ЛО или АОО -- как раз из-за страсти коллеФтивов "вносить изменения" -- в рендеринг формул и интерлиньяжа, в обработку схем, оглавлений и т.д.)
Работал даже в СО. С 3-м, ладно, мало, и он, ладно, был на линуксе плоховато доделан. 4-й был проходноым, но 5-й уже был приличен и позволял многое сделать. С 1-3-м ООО -- именно много. Устраивает это вас?
> Офис этот был сырым всегда и таким и остается, т к разработчики
> им не пользуются, и не видят как там многое через ж.
Многое в этом семействе как раз не "через ж" (а такие места встречаются и во всемирно любимом МС Ворд), а очень даже правильно. Увы, ломают.
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|2.40, Аноним (40), 19:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой смысл тыкать продукт, который практически умер? Лучше бы перестали заниматься ерундой и перешли пилить либру.
Чтобы была полная альтернатива, если Либра захочет продаваться дороже.
Альтернатива - способ делать новое. Делать новое - это круто. Даже если это не удалось, и даже тогда это круто.
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|3.60, лрплп (?), 12:36, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форкнут их последние сорцы да и все. Хотя, либра как проект загнется еще при обсуждении вопроса "продаться дороже" в сообществе.
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|2.20, Vladjmir (ok), 13:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«Циркон-офис» -- всё тот же Либреофис с изменённым логотипом.
ПК «Циркон-офис» - программный комплекс для обеспечения работы с офисными приложениями. Комплекс поддерживает все необходимые форматы офисных приложений и совместим с широко распространенным MS Office.
В пакет ПК «Циркон-офис» входят такие компоненты, как:
Write – позволяет создавать, редактировать тексты и рисунки в письмах, документах, отчетах или веб-страницах;
Base – управление базами данных;
Calc – управление и анализ информации в электронных таблицах, выполнение вычислений;
Draw – создание и редактирование иллюстраций, рисунков, логотипов и блок-схем;
Impress – программа для создания и редактирования презентаций для встреч, слайд-шоу и веб-страниц, обладающая интуитивно понятным интерфейсом;
Math – утилита, предназначенная для создания и редактирования уравнений и научных формул.
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|3.33, bvcb (?), 17:33, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересовался у этой шараги что по чем. Говорят в составе их аппаратно-программного комплекса поставляется, отдельно не продается. Софт их естестенно дороже винды и не понятно что из себя представляет.
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|3.44, пох. (?), 21:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Болген-офис? Дениска-то, смотрю, подрос, парень, начал понимать где зарабатывают деньгу.
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|2.46, Че (?), 07:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обнаружена заказная статья ООО "Новые Облачные Технологии"
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|1.4, Аноним (4), 09:41, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка AdoptOpenJDK на уровне реализации Java от Oracle;
Если они сделали как в LO, то на половине систем как не работало, так и не работает.
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|1.5, Аноним (5), 10:15, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).
Изменения, которые мы заслужили.
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|1.6, forum reader (?), 10:19, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2; "
Платформа OS/2 жива? Дайте две!
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|3.63, forum reader (?), 12:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> НАТЕ: eComstation,
Эта левая пятка, жалкое подобие стюардессы.
Фатально мертвая Latest release 2.1 / May 20, 2011; 8 years ago
> ArcaOS.
last updated: September 15th, 2019
Посмотрел бы, если бы они не хотели денег... Ну, дистрибутив нопример на 30 дней демо сделали.
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|4.64, ryoken (ok), 13:14, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотрел бы, если бы они не хотели денег... Ну, дистрибутив нопример
> на 30 дней демо сделали.
Читал как-то их сайтег - там чуть ли не с конфигом компа надо заказ делать, собирают индивидуальный инсталл-ISO, если не путаю :D.
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|2.57, 1 (??), 10:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Два чаю !
Шок даже не от того что жива моя любимая ОСь, а от того что на ней гоняют Writer.
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|1.7, Аноним (7), 10:20, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).
Ржу же могу. Вот это исправление, всем исправлениям исправление. У инкубатора апач наверное все такие продукты, от которых нужно бежать поскорее.
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|1.25, Аноним (25), 15:33, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Устранён крах Writer при связывании рамок на платформе OS/2"
При каком связывании рамок? При установке ссылки на врезку - так верно. ;)
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|1.26, X86 (ok), 15:45, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребят, подскажите (чтобы отдельную тему не плодить) где в LibreOffice настроить, чтобы при открытии любого файла масштаб просмотра был, например, 120%. Нигде не нашел. Постоянно разные файлы открываю, там то 80%, то 96, то 100.
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|2.38, Ю.Т. (?), 19:09, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убрать птичку с запоминания настроек пользователя при сохранении файла. Где-то в верхних пунктах диалога настроек/конфигураций.
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|2.41, Аноним (40), 19:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На белый прямоугольник, поверх фона серого цвета.
Цвет фона не совпал.
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|3.52, Аноним (52), 09:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Убрано белое пятно на экране с заставкой (другой фон картинки с надписью OpenOffice).
Там ранее был синий кружок с двумя чайками.
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|1.45, Аноним (45), 23:02, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня LibreOffice тормозит (при запуске, при обращении к свойствам ячеек в Calc'e), а как обстоят дела с OpenOffice? Кто пользовался и тем и тем - оставьте свой отзыв - что лучше для дома?
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|2.47, нежданчик (?), 07:26, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что лучше для дома
Порассуждай о следующем:
- а что изменилось в AOO и в LO?
Ответ в первом - по сути ничего.
Во втором - регулярные большие изменения.
На счет стабильности - если открываешь документы тольк "собсвенноручно изготовленные" - то можешь AOO, иначе LO
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|3.48, нежданчик (?), 07:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а насчет скорости - можешь попробовать отключить поддержку java (если не используешь специфические плагина и базы данных с JDBC).
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|2.49, Ю.Т. (?), 08:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня LibreOffice тормозит (при запуске, при обращении к свойствам ячеек в
> Calc'e), а как обстоят дела с OpenOffice? Кто пользовался и тем
> и тем - оставьте свой отзыв - что лучше для дома?
В ответах выше наложено не по теме. АОО однозначно легче по ресурсам.
Но именно в расчетных таблицах в ЛО кое-что добавлено, вроде бы. Сам работаю с текстовым процессором почти исключительно, разницы по возможностям не ощущаю. Ещё и потому, что многие полезные вещи всё равно делаются расширениями.
Потом -- формат сохранения можно ставить даже "чистый" 1.2, это для таблиц попроще вряд ли что-то решит. Но вообще с форматом сохранения беда -- АОО и ЛО имеют различия в количестве обрабатываемых его расширений и кое-что обрабатывают по-разному (по крайней мере, в тексте).
Честно говоря, работающему НЕ с текст-процессором, а в текст-процессоре -- БЕЗ формул, я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис.
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|3.50, Аноним (52), 09:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис.
Причем тут совместимость? Он же написал:
>что лучше для дома?
FreeOffice он не бесплатный, а условно-бесплатный на 30 дней.
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|4.54, Ю.Т. (?), 09:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис.
> Причем тут совместимость? Он же написал:
Если человек работает с расчетными таблицами, ему в подавляющем большинстве случаев понадобится именно совместимость с другими экселями. Мне, использующему таблицы лишь эпизодически, и то приходилось из-за этого напрягаться.
>>что лучше для дома?
> FreeOffice он не бесплатный, а условно-бесплатный на 30 дней.
Вы утверждаете неверно.
Freeoffice, однажды полученный, бесплатен навсегда. "Simply download it for free and use it for as long as you want." freeoffice.com
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|5.67, Аноним (67), 14:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вы утверждаете неверно.
Оказывается на Wiki две ссылки. Вы правы. Как-то, где-то прочитал комментарий что он 30 дней беспл. , я перепроверил эти слова, и все это время был уверен в этом. Спасибо Вам.
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|6.68, Ю.Т. (?), 15:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это время был уверен в этом. Спасибо Вам.
Не за что. Это всё вредители орудуют. ))
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|7.74, Аноним (74), 11:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это всё вредители орудуют. ))
Необязательно. Тот человек тоже мог не знать, или на тот момент может быть не было такой версии (он писал в 2012г.).
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|8.75, Ю.Т. (?), 11:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бессрочно бесплатный вариант softmaker office хотя, кажется, это ещё не freeoff... текст свёрнут, показать
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|10.78, Ю.Т. (?), 15:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Должны работать hunspell словари https www freeoffice com en freeoffice-textm... текст свёрнут, показать
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|2.70, Ю.Т. (?), 18:06, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сразу видно "опытных" пользователей-сравнивальщиков AOO и LO. Для тех же кто по
> настоящему использует свободные офисы, отличия очевидны:
Ну, это чванство -- "по-настоящему использует офисы". "Активно использует Кальк" -- окей, возможно.
> 1) LO Calc имеет русские функции, как в Excel, типа =ВПР() а
> не =VLOOKUP(). В AOO Calc такого нет. Не заметить это можно
> только одним способом - никогда не видеть в глаза эти программы.
Обогащу ваш опыт ещё парой способов: 1) быть привычным к английским "самообъясняющим" названиям типа =VLOOKUP, а не к русской переведенной невнятице типа =ВПР (что?); 2) не пользоваться кальком систематически. ))
> 2) LO Base теперь имеет стабильное дефолтное ядро RDBMS FireBird, AOO Base
> - имеет ядро HSQLDB, удивляющее глюками, особенно в период обучения.
Это здорово, но... не слишком ли поздно?..
> 3) LO открывается в разы быстрее, совместимых расширений в нем - теперь
> уже больше, коммьюнити веселей и продвинутей, исправлена куча "детских болячек"
А вот это уже пошла "загрузка ушей". Холодный старт "в разы" (в 2 и более) быстрее, без спецприёмов, на одной и той же системе? Не верю.
Нужных мне расширенией для текстового процессора, работающих в ЛО и не работающих в АОО, я просто не встречал.
"Коммьюнити" в ЛО столь же надменное и капризное, как и повсюду сейчас в свободном ПО. И именно поэтому, в частности, "детские болячки" остаются сидеть, где сидели.
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