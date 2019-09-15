Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7

2.47 , нежданчик ( ? ), 07:26, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что лучше для дома Порассуждай о следующем:

- а что изменилось в AOO и в LO?

Ответ в первом - по сути ничего.

Во втором - регулярные большие изменения. На счет стабильности - если открываешь документы тольк "собсвенноручно изготовленные" - то можешь AOO, иначе LO

3.48 , нежданчик ( ? ), 07:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а насчет скорости - можешь попробовать отключить поддержку java (если не используешь специфические плагина и базы данных с JDBC).

2.49 , Ю.Т. ( ? ), 08:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня LibreOffice тормозит (при запуске, при обращении к свойствам ячеек в

> Calc'e), а как обстоят дела с OpenOffice? Кто пользовался и тем

> и тем - оставьте свой отзыв - что лучше для дома? В ответах выше наложено не по теме. АОО однозначно легче по ресурсам.

Но именно в расчетных таблицах в ЛО кое-что добавлено, вроде бы. Сам работаю с текстовым процессором почти исключительно, разницы по возможностям не ощущаю. Ещё и потому, что многие полезные вещи всё равно делаются расширениями. Потом -- формат сохранения можно ставить даже "чистый" 1.2, это для таблиц попроще вряд ли что-то решит. Но вообще с форматом сохранения беда -- АОО и ЛО имеют различия в количестве обрабатываемых его расширений и кое-что обрабатывают по-разному (по крайней мере, в тексте). Честно говоря, работающему НЕ с текст-процессором, а в текст-процессоре -- БЕЗ формул, я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис. 3.50 , Аноним ( 52 ), 09:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис. Причем тут совместимость? Он же написал: >что лучше для дома? FreeOffice он не бесплатный, а условно-бесплатный на 30 дней.

4.54 , Ю.Т. ( ? ), 09:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>я бы советовал вообще перевести свою работу на один из бесплатных пакетов, вроде freeoffice, имеющих хорошую совместимость с форматами МС Оффис.

> Причем тут совместимость? Он же написал: Если человек работает с расчетными таблицами, ему в подавляющем большинстве случаев понадобится именно совместимость с другими экселями. Мне, использующему таблицы лишь эпизодически, и то приходилось из-за этого напрягаться. >>что лучше для дома?

> FreeOffice он не бесплатный, а условно-бесплатный на 30 дней. Вы утверждаете неверно.

Freeoffice, однажды полученный, бесплатен навсегда. "Simply download it for free and use it for as long as you want." freeoffice.com

5.67 , Аноним ( 67 ), 14:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вы утверждаете неверно. Оказывается на Wiki две ссылки. Вы правы. Как-то, где-то прочитал комментарий что он 30 дней беспл. , я перепроверил эти слова, и все это время был уверен в этом. Спасибо Вам.

6.68 , Ю.Т. ( ? ), 15:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это время был уверен в этом. Спасибо Вам. Не за что. Это всё вредители орудуют. ))

7.74 , Аноним ( 74 ), 11:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это всё вредители орудуют. )) Необязательно. Тот человек тоже мог не знать, или на тот момент может быть не было такой версии (он писал в 2012г.).

8.75 , Ю.Т. ( ? ), 11:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Бессрочно бесплатный вариант softmaker office хотя, кажется, это ещё не freeoff... 9.76 , Аноним ( 76 ), 12:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я не знаю ... 9.77 , Аноним ( 77 ), 13:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А почему в FreeOffice не работает проверка орфографии ... 10.78 , Ю.Т. ( ? ), 15:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Должны работать hunspell словари https www freeoffice com en freeoffice-textm...