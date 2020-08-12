За неделю загружено 422 тысячи копий LibreOffice 7.0

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|1.1, Аноним (1), 14:40, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто все эти люди, которые качают с сайта? Или речь про виндоюзеров?
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|2.2, Аноним (2), 14:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кто все эти люди которые используют LibreOffice? Стопудово накрутка, к бабке не ходи.
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|3.3, Eugene (ok), 14:48, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто все эти люди, которые качают с сайта?
Те, кто не хочет ждать пока дистростроители обновят пакеты и хотят пощупать свеженький LibreOffice 7.0
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|3.4, bunker203 (ok), 14:49, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я использую. В чём проблема? Других офисных пакетов не установлено, использую Windows на ПК, и Linux на ноутбуке. Студент 3-ого курса.
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|4.6, iPony129412 (?), 14:55, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Других офисных пакетов не установлено. Студент 3-ого курса.
Гуманитарного? С формулами же вообще засада лютая.
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|5.11, Кир (?), 15:04, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какого перепугу? Можно пример формулы, которую не получится набрать в LO?
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|2.7, Аноним (7), 14:57, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Профессионалы, которые стараются быть на передовом крае технологий.
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|1.8, Аноним (8), 14:58, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А пронумеровали бы релиз 6.5.0 такого ажиотажа не было бы.
А говорят, что маркетологи бесполезны.
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|1.9, user90 (?), 14:58, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это была всякая офесная шушера! Ну какому нормальному человеку придет в голову юзать убожеские офесные форматы файлов по собственной воле? Согласен, что на производствах тоже существуют "навязанные" форматы, вроде dxf, но хочется думать, что там оно немного другое)
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|1.12, Bdfybec (?), 15:08, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Важная и достойная внимания новость. Еще очень интересно, негрокоректные исходные тексты? Ведь очень важно, чтобы в текстах неграм не на что было обижаться.
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|1.13, Аноним (13), 15:11, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Примечательно, что практически не развивающийся последние годы проект Apache OpenOffice для опубликованного в конце сентября 2019 года выпуска 4.1.7, включающего всего несколько исправлений, за первую неделю набрал 455 тысяч загрузок, за вторую - 529 тысяч, а за месяц 1.6 млн.
Меньше троянов, больше стабильности и соответственно больше загрузок.
У openoffice вылизаный, стабильный код, а libreoffice куча сомнительных новшеств без надлежащего аудита.
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