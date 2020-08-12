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За неделю загружено 422 тысячи копий LibreOffice 7.0

12.08.2020 14:36

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок за неделю после релиза LibreOffice 7.0. Сообщается, что LibreOffice 7.0.0 был загружен 422 тысячи раз. Пресс-релиз о новом выпуске был просмотрен 113 тысяч раз, а видео с обзором новшеств - 48 тысяч.

Примечательно, что практически не развивающийся последние годы проект Apache OpenOffice для опубликованного в конце сентября 2019 года выпуска 4.1.7, включающего всего несколько исправлений, за первую неделю набрал 455 тысяч загрузок, за вторую - 529 тысяч, а за месяц 1.6 млн.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Apache OpenOffice 4.1.7 за месяц загрузили 1.6 млн раз
  3. OpenNews: Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок
  4. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 200 миллионов загрузок
  5. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  6. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53538-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 14:40, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто все эти люди, которые качают с сайта? Или речь про виндоюзеров?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто все эти люди которые используют LibreOffice? Стопудово накрутка, к бабке не ходи.
     
     
  • 3.3, Eugene (ok), 14:48, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто все эти люди, которые качают с сайта?

    Те, кто не хочет ждать пока дистростроители обновят пакеты и хотят пощупать свеженький LibreOffice 7.0

     
  • 3.4, bunker203 (ok), 14:49, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я использую. В чём проблема? Других офисных пакетов не установлено, использую Windows на ПК, и Linux на ноутбуке. Студент 3-ого курса.
     
     
  • 4.6, iPony129412 (?), 14:55, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Других офисных пакетов не установлено. Студент 3-ого курса.

    Гуманитарного? С формулами же вообще засада лютая.

     
     
  • 5.11, Кир (?), 15:04, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какого перепугу? Можно пример формулы, которую не получится набрать в LO?
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:55, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, да. Остальные жуют кактус. И хвалят.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:57, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессионалы, которые стараются быть на передовом крае технологий.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:58, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пронумеровали бы релиз 6.5.0 такого ажиотажа не было бы.
    А говорят, что маркетологи бесполезны.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:02, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесполезны для человечества.
     

  • 1.9, user90 (?), 14:58, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это была всякая офесная шушера! Ну какому нормальному человеку придет в голову юзать убожеские офесные форматы файлов по собственной воле? Согласен, что на производствах тоже существуют "навязанные" форматы, вроде dxf, но хочется думать, что там оно немного другое)
     
  • 1.12, Bdfybec (?), 15:08, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Важная и достойная внимания новость. Еще очень интересно, негрокоректные исходные тексты? Ведь очень важно, чтобы в текстах неграм не на что было обижаться.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:11, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Примечательно, что практически не развивающийся последние годы проект Apache OpenOffice для опубликованного в конце сентября 2019 года выпуска 4.1.7, включающего всего несколько исправлений, за первую неделю набрал 455 тысяч загрузок, за вторую - 529 тысяч, а за месяц 1.6 млн.

    Меньше троянов, больше стабильности и соответственно больше загрузок.

    У openoffice вылизаный, стабильный код, а libreoffice куча сомнительных новшеств без надлежащего аудита.

     
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