За неделю загружено 422 тысячи копий LibreOffice 7.0

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок за неделю после релиза LibreOffice 7.0. Сообщается, что LibreOffice 7.0.0 был загружен 422 тысячи раз. Пресс-релиз о новом выпуске был просмотрен 113 тысяч раз, а видео с обзором новшеств - 48 тысяч.

Примечательно, что практически не развивающийся последние годы проект Apache OpenOffice для опубликованного в конце сентября 2019 года выпуска 4.1.7, включающего всего несколько исправлений, за первую неделю набрал 455 тысяч загрузок, за вторую - 529 тысяч, а за месяц 1.6 млн.



