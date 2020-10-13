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OpenOffice.org исполнилось 20 лет

13.10.2020 09:19

Свободному офисному пакету OpenOffice.org исполнилось 20 лет - 13 октября 2000 года компания Sun Microsystems открыла под свободной лицензией исходные тексты офисного пакета StarOffice, который был создан в начале 90-х годов прошлого века компанией Star Division. В 1999 году компания Star Division была поглощена корпорацией Sun Microsystems, которая сделала один из важнейших шагов в истории открытого ПО - перевела StarOffice в разряд свободных проектов. В 2010 году компания Oracle получила OpenOffice в свои руки вместе с прочими проектами Sun Microsystems, но после года попыток развития OpenOffice.org своими силами передала проект в руки Фонда Apache.

Последний корректирующий выпуск Apache OpenOffice 4.1.7 был сформирован год назад, а значительные релизы не выпускались уже 6 лет. Инициативу по развитию свободного офисного пакета перехватил проект LibreOffice, который был создан в 2010 году из-за недовольства жёстким контролем разработки OpenOffice.org со стороны Oracle, мешающим подключению к совместной работе заинтересованных компаний.

Разработчики LibreOffice опубликовали открытое письмо, в котором призвали разработчиков Apache OpenOffice к совместной деятельности, так как Apache OpenOffice давно находится в глубокой стагнации, а всё развитие последние годы сосредоточено в LibreOffice. По сравнению с OpenOffice в LibreOffice появились такие возможности, как экспорт в форматах OOXML (.docx, .xlsx) и EPUB, заверение документов цифровой подписью, значительные оптимизации производительности Calc, модернизированный интерфейс NotebookBar, сводные диаграммы (Pivot Charts), водяные знаки и безопасный режим (Safe Mode).

Несмотря на стагнацию и фактическое отсутствие поддержки, позиции бренда OpenOffice остаются сильны и число загрузок по-прежнему исчисляется миллионами, а многие пользователи не знают о существовании LibreOffice. Разработчики LibreOffice предложили проекту OpenOffice довести до сведения своих пользователей о существовании активно сопровождаемого и более функционального продукта, продолжающего развитие OpenOffice и включающего новые возможности, необходимые современным пользователям.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: LibreOffice празднует десятилетие проекта
  3. OpenNews: OpenOffice.org исполнилось 10 лет. Компания Oracle форсирует развитие проекта
  4. OpenNews: Apache OpenOffice 4.1.7 за месяц загрузили 1.6 млн раз
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7
  6. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53876-openoffice
Ключевые слова: openoffice, libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 2.4, Анонимчик (?), 09:28, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +17 +/
    Ха ха. Ты и на мсоффис положиться не можешь.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.26, Аноним (26), 10:00, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +6 +/
    Все просто: если тебе нужно работать  исключительно с документами MSOffice, то альтернатив MSOffice нет. Точнее, у тебя выбор между классическим оффлайновым Office и Office 365. Все остальное неизбежно приведет к необратимому разрушению форматирования, слетанию фильтров в электронных таблицах и прочим интересным приключениям. Проверено миллионами мух, пытавшихся слезть с MSOffice, не меняя подходов к организации работы.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.42, zurapa (ok), 10:32, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну и зря.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.48, IRASoldier_registered (ok), 10:52, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    На это тебе ответят либо 1 что вот пока большинство дальше - набор уничижитель... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 10.58, IRASoldier_registered (ok), 11:18, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    А вот это какая-то сомнительная прохладная история Если _действительно_ надо сд... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 12.63, IRASoldier_registered (ok), 11:28, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    ЛО не открывает документ, созданный в ЛО или МО не открывает документ, созданный... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 14.83, IRASoldier_registered (ok), 11:50, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём проблема найти любой другой комп, на котором был бы и МО и ЛО Поставить М... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 16.95, IRASoldier_registered (ok), 12:05, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Имидж - ничто Профессионализм - всё с Анонимный Бумер ... текст свёрнут, показать
     
  • 16.100, Аноним (100), 12:27, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавное описание видения мира от раба, если хозяин сказал использовать вещь А, ... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 18.112, IRASoldier_registered (ok), 12:48, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Задорнов, перелогиньтесь https rus-et ru istoriya-yazyka etimologiya slovo-ra... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 20.115, IRASoldier_registered (ok), 12:56, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Сущие мелочи, не мешающие неокрепшим душам одерживаться сим нечистым этимологиче... текст свёрнут, показать
     
  • 22.117, IRASoldier_registered (ok), 13:06, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Подсказка - на смартфоне Андроид Самсунг даже проще Ну, совсем проще ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.109, Харитон (?), 12:42, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е вариант сохранения в doc даже не рассматривался ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.104, гость (?), 12:39, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то тебе сказали, что с майкрософтовскими файлами некорректно работает даж... текст свёрнут, показать
     
  • 6.53, Аноним (53), 11:05, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Я купил Office 2019.

    Точно купил подлинный? Или за фейковую лицензию непонятно кому заплатил?

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.111, Харитон (?), 12:46, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    пару раз была ситуация когда выручал open libre office 1 огромная таблица, с я... текст свёрнут, показать
     
  • 4.87, Аноним (87), 11:55, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот альтернатива - https://www.freeoffice.com/ru/
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:30, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Созданный в LibreOffice документ и сохранненый в .docx будет открыт в LibreOffice с сохранением первоначального форматирования.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.11, Аноним (6), 09:41, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Понять что вам надо.

    Если вам надо открывать для редактирования .docx со сложным форматированием, созданные в различных версиях MSOffice, то лучше всего будет купить лицензии для всех этих версий продукта.

    Если вам нужены документы только для чтения/печати, то лучше просить сохранять документы перед отсылкой вам в предпечатном формате.

     
  • 4.19, iPony129412 (?), 09:51, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Если не требуется жёстких требований по продвинутым возможностям (там всякие Pivot таблицы мудрённые, поиск по регулярным выражениям), то можно использовать OnlyOffice.

    Он околодубовый с вёбным налётом, но работает именно с DOCX документами как рабочим форматом. Поэтому поддержка их значительно лучше.

     
     
  • 5.65, пох. (?), 11:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня.
    (Ну, во всяком случае - так сделает вменяемый человек.)

     
     
  • 6.75, iPony129412 (?), 11:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня.

    Два года работаю - нормально. Решило проблемы с MSO документами. А это мне и надо было.

    Но да, я не секретарь. Ничего сложного не создаю. А вот сложные документы открыть и изменить пару слов бывает надо.

     
     
  • 7.88, пох. (?), 11:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но да, я не секретарь.

    секретаря бы как раз устроило на 100% (только подлагивает, разумеется). Ну шрифты еще краденые от ms, конечно, поставить, а то в комплекте сам знаешь, что.

    А вот открыть им мой любимый 150меговый док - лучше не пробовать.

     
  • 4.78, Ordu (ok), 11:46, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    По моим наблюдениям онлайн-офисы популярнее. Дело не в том, что они лучше форматировать позволяют, дело в том, что они позволяют легко делится документами, и тут, если по-хорошему, даже не очень важно что это за онлайн-офис -- гуглодокс, документы яндекса, офис 365 или что-то ещё -- важна доступность этого офиса в онлайне.

    Ну, реально, нахрена нужен LO или MSO, если всё то же самое можно сделать в гуглодоках и потом носить с собой ссылку? У меня есть два соображения против -- конфиденциальность данных и требования к железу, которые предъявляют эти самые онлайн-офисы. Но, по-моим наблюдениям, людей эти соображения не останавливают.

     
     
  • 5.84, гугель (?), 11:50, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, да, мы рады что наш тормозной п-ц у вас популярнее.

     
  • 5.137, Козлетто (?), 16:51, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Libre|Openoffice есть поддержка WebDAV
     
  • 3.16, iPony129412 (?), 09:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Созданный в LibreOffice документ и сохранненый в .docx будет открыт в LibreOffice с сохранением первоначального форматирования.

    Это ложь.

    LibreOffice создаёт ODF документы. А как оно переконвертируется в docx - это уж как получится...

     
     
  • 4.23, Аноним (6), 09:55, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер? Не уверен, но возможно.

    Это не отменят того, что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO.

     
     
  • 5.31, iPony129412 (?), 10:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер?

    Я не полагаю, я знаю.

    LO работает с документом на основе LO формата. Это его родной формат. Без особой разницы сохранён он на диск или нет.

    Нету третьего формата ака некий абстрактный документ не привязанный ни к чему.

     
     
  • 6.36, Аноним (6), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. вы разработчик этого продукта или изучали код?

    Как правило структуры данных, которые хранят текущее состояние редактируемого документа значительно отличается от того, что сохраняется на диск. Связано это с тем, что хранение документа и непосредственная работа с ним задачи принципиально разные и использовать одну структуру данных было бы очень затруднительно.

    Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили.

     
     
  • 7.59, iPony129412 (?), 11:20, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > >Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили

    Потому что идёт перегонка между двумя сложными и разными форматами. В них нет абсолютной совместимости.

    Нельзя такую программу написать. Это надо специально третей стороне владыке мира сесть, и пинать оба эти формата на предмет совместимости между собой.

    Вот сядь и сделай конвертер из RTF <-> MARKDOWN. Что получится - так себе. И не важно, что в рамкаъ одной программы или нет. Форматы разные, и совместимы разве что при документах уровня PLAIN TEXT, а если отходить от этого, то начинается гора нюнсов, и непонятно как из одного в другое гнать.

    Это очевидно.

     
     
  • 8.77, Аноним (6), 11:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первоначальный тезис если вы создали документ в LO и сохранили его в формате d... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.127, iPony129412 (?), 14:54, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно Я вроде бы понятно это написал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.132, Аноним (6), 16:09, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну кроме я скозал аргументации не было ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Аноним (37), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не полагаю, я знаю.

    Ваше знание неточно.

    > Без особой разницы сохранён он на диск или нет.

    А речь как раз шла о сохранении на диск.

     
     
  • 7.43, iPony129412 (?), 10:33, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А речь как раз шла о сохранении на диск.

    Стыд и позор какой-то...

     
     
  • 8.68, пох. (?), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они же не умеют кодить Им твои объяснения непонятны и противоречат их религии -... текст свёрнут, показать
     
  • 5.35, iPony129412 (?), 10:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO.

    Нет конечно. Форматы в принципе полностью не совместимы.
    Банально совсем недавно в ODF не было простой фигуры-рисованной стрелки.
    Наверняка можно в обратную сторону примеров привести, найти в новом ODF 1.3 формате такие возможности, которые и непонятно как в DOCX пихать без потерь... Даже не выходя из LO.

     
     
  • 6.38, Аноним (6), 10:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы с программой работали?

    Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно.

     
     
  • 7.41, iPony129412 (?), 10:28, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы с программой работали?

    Конечно

    > Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у  пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно.

    Это типа ты один тест на hello world провёл и такой вывод сделал? Молодец. К разработки софта не допускать.

    А разработчики реалисты, поэтому они такое и пишут. Что если всё отлично прошло, то радуйся. А если нет, то мы предупреждали.


     
     
  • 8.44, Аноним (6), 10:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вашего поощрения и одобрения не искал, так что это тут лишнее Да и нить бесед... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, iPony129412 (?), 10:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нить потеряна Не особо Неверно Добавить нечего к вышесказанному ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.73, iPony129412 (?), 11:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот на ещё в нагрузку

    https://ask.libreoffice.org/en/question/149777/current-compatibility-between-l

    Элементарно же ищется

    > In switching between MS Office and LibreOffice you have to keep in mind, that there are principle differences between the file formats, that prevent a direct converting and need workarounds: E.g. Word has tables, which can float, so that text can be on the side of the table. That is not possible in LibreOffice. Therefore on import the table is put into a frame. But a frame cannot split about several pages. Or another example: LibreOffice Writer has the ability to vary the vertical position of an image anchored as character, that is not possible in Word. There are a lot of such subtle differences, that you always need to examine the converting result to be sure, that it meets your demands.

    Не затолкаешь ты вот возможности, которые есть в LO в DOCX формат, который их не поддерживает просто.

    Только разве что с хаками какими-то... Там в комментарии документа (или мета информацию свободную) типа писать /* LO_HACK: MODIFY TAG:3469 ADD: ODT_POSSIBILITY: SPECIAL_VERTICAL_POSITION<ANCHORED_UNDERGROUND> */

    Но конечно таким бредом себе дороже заниматься.

     
     
  • 6.80, Аноним (6), 11:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что форматы несовместимы никто не отрицает. Вопрос был не в этом.
     
     
  • 7.135, iPony129412 (?), 16:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя голова из дуба или чего?
    Как программа будет сохранять в формат то, что этот формат не поддерживает?
     
     
  • 8.141, Аноним (6), 17:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вроде очевидно как Понятно же Выше написал ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 09:44, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Как там дела с docx? Я могу положиться на эту альтернативу, что бы она мне форматирование текста не испортило?

    Нет, и не будет такого.
    Перегонка между двумя очень сложными форматами ещё и с разными версиями - это плохая затея

     
  • 2.15, минонА (?), 09:46, 13/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Если тебе нужен МСофис и его альтернативы, то используй МСофис.
    Если тебе нужен открытый офисный пакет программ, то Либра - хороший выбор.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.25, минонА (?), 09:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Тебе нужен МСофис, но только, чтобы бесплатный. Ищи спонсора тогда.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.29, Аноним (6), 10:07, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если верить статистике, то G Suite самый популярный продукт в категории Office Suite.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.39, Аноним (6), 10:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, получается что в вашем случае без MS Office никак LO от этого реальной альт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.120, Michael Shigorin (ok), 13:42, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В его случае без метлы никак ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.122, Пингвин Такс (?), 14:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким модератором, как ты, сайт, посвященный свободе обречён на тоталитаризм и... текст свёрнут, показать
     
  • 10.123, Пингвин Такс (?), 14:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати, почему именно я Я настолько сильно влияю на твои амбиции Я задаю нор... текст свёрнут, показать
     
  • 10.124, Пингвин Такс (?), 14:19, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты даже удалил мою критику на разрешение экрана и Веб-камеру в новости выше Поз... текст свёрнут, показать
     
  • 10.125, Пингвин Такс (?), 14:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я зафиксировал свои комментарии, сделав скриншот Ещё раз увижу, что вы удаляете... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.136, none_first (ok), 16:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эк тя плющит - попей успокоительного, ато не ровен час останемся без твоего нуж... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.140, Пингвин Такс (?), 17:33, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда начнут удалять ВСЕ ваши комментарии, которые не нарушают НИКАКИХ правил, н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.142, Аноним (6), 17:35, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда слезинка сбежит по нашей щеке и мы поймём как ошибались ... текст свёрнут, показать
     
  • 13.147, none_first (ok), 19:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    часть удалена по жалобам, а остальное по УДАЛЕНО WARNBOT, Реакция bot IPWARN, ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.90, Аноним (87), 11:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот альтернатива - https://www.freeoffice.com/ru/
     
  • 3.69, пох. (?), 11:35, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите мне пальцем хоть одного такого, которому нужен на самом деле "открытый офисный пакет".

    А не "ms на халяву, то ись, даром!" и не "буду есть г-но с лопаты, потомучта он хароший, а ms - карпарация зла, зла!"

    Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло понадобиться что-то поменять внутри microsoft office (что-то из того, разумеется, что оправдало бы трудозатраты) - даже будь он доступен в исходниках с документацией на все внутренние детали и апи (которых на самом деле у MS и для себя не было никогда)

     
     
  • 4.85, Аноним (6), 11:54, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне нужен.
     
     
  • 5.129, пох. (?), 15:06, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне нужен.

    Ты же не умеешь кодить, поэтому это опять из серии истеричек "хачюхачюхачю".

     
     
  • 6.133, Аноним (6), 16:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодить нет, но я умею программировать.
     
     
  • 7.134, пох. (?), 16:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кодить нет, но я умею программировать.

    хеловорд?

    Мазилу уже исправил, гуглошпионов из хромога выпилил еще до обеда, неработу onlyoffice с самоподписанными сертификатами одной левой за пять минут, и все, чего тебе не хватает - возможности исправить ms excel, чтобы 2*2 было равно пяти?
    Бесконечная жизнь и деньги из тумбочки - проблемы, естественно, давно для тебя решенные?

    (это намек, если что. Те кто на самом деле умеют не хеловротить - отлично понимают невозможность даже в мелочах что-то исправить даже там, где, теоретически - можно.)

     
     
  • 8.138, Аноним (6), 17:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окуда столько бессильной злобы Вас сильно обидел разработчик программ с отрытым... текст свёрнут, показать
     
  • 4.108, гость (?), 12:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло понадобиться что-то поменять внутри microsoft office

    Что скорее всего говорит о вашей ограниченности.
    Без обид.

     
     
  • 5.130, пох. (?), 15:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло
    >>понадобиться что-то поменять внутри microsoft office
    > Что скорее всего говорит о вашей ограниченности.

    Да, я точно не господь Бог, и не могу одним желанием исправить даже мельчайшую проблему в такой программе. ДАЖЕ если бы у меня была чисто техническая возможность - потратить несколько лет только на то чтобы разобраться в коде, и еще неизвестно сколько, чтобы на самом деле исправить, а не сломать, вероятнее всего я бы не захотел - мне было бы проще как-то обойти проблему.

    А тому, неограниченному - ему не надо, у него скрижали из ничего появляются уже сформатированными как надо, без опечаток и сразу в твердой копии.

     
  • 2.20, th3m3 (ok), 09:52, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Можешь, если документ в офисе мелкомягких - был сформирован правильно, а не пробелами выровнен и т.д.
     
     
  • 3.22, iPony129412 (?), 09:55, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Миф. Частично имеет место, но всё же... частично.

     
     
  • 4.71, пох. (?), 11:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже частично не имеет, потому что как раз выравнивание пробелами при наличии тех же шрифтов с теми же метриками не рассыплется никогда (если его в принципе можно поместить в установленную страницу - обычно у горе хейтеров с этим проблема - они искренне не понимают, почему выбор принтера влияет на форматирование и НЕ МОЖЕТ, с-ка, не влиять). В отличие от хитромудреных шаблонов и стилей.

    То есть как раз с самыми дубовыми документами - проблем меньше всего.

    Их просто самому создавать и редактировать чудовищно неудобно.

     
  • 2.28, AleksK (ok), 10:06, 13/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня уже давно все работает, ничего не портит.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.47, AleksK (ok), 10:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да что хоть за магическое форматирование у вас там такое? Вы в ворде газеты верстаете или школьные сайты делаете? Ворд и сложное форматирование это две несовместимые вещи.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.51, AleksK (ok), 11:01, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без примера обычный пи***ж.
     
  • 6.57, Аноним (53), 11:18, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Секретное форматироваеие ;)

    PS Документы с гостайной форматируются пробелами и табами. Но это секретно!

     
  • 1.3, m.makhno (ok), 09:24, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    какие же ламповые были те времена со старым добрым Sun'ом до Oracle, эх...
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>ламповые

    ну да, OLED-ов тогда ещё не придумали :D

     
     
  • 3.10, m.makhno (ok), 09:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще, придумали, но прототип только разрабатывали)
     
  • 2.33, borbacuca (ok), 10:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всё к чему прикасается Оракел првращается в тыкву
     

  • 1.9, Ю.Т. (?), 09:35, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В АОО сейчас проходит цикл предвыпуска 4.1.8, есть ветки 4.2 и 4.5. Сам работаю с 4.5.

    > Разработчики LibreOffice предложили проекту OpenOffice довести до сведения своих пользователей

    Где и когда?

    И какая всё-таки писаная торба вот это "развитие". Вот что конечному пользователю, 20 лет нужно сидеть и не работать? Ведь всё время развитие и развитие.

    Не знаю, может в таблицах и имеется прогресс. Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT. И что толстеет ЛО не по способностям - это уж как водится.

     
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT.

    Вот да. Одни только отломанные шрифты Type1 чего стоят, с риторикой "невиноватые мы, это библиотека сторонняя, поэтому #wontfix и жрите что дают". Я именно поэтому на ООо - до сих пор бомбит от либры этой

     
     
  • 3.121, Ю.Т. (?), 14:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT.
    > Вот да. Одни только отломанные шрифты Type1 чего стоят, с риторикой "невиноватые
    > мы, это библиотека сторонняя, поэтому #wontfix и жрите что дают". Я
    > именно поэтому на ООо - до сих пор бомбит от либры
    > этой

    Поддержка OOXML (т.е. docx и под.) у ЛО, тем не менее, несколько лучше. На чтение.
    Когда присылают docx с формулами, ЛО может выручить чаще, чем АОО. Не всегда!
    Но на запись - вообще атас. Причем именно стилёванная вёрстка и ломается, как тут отметили уже.

     
     
  • 4.128, пох. (?), 15:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержка OOXML (т.е. docx и под.) у ЛО, тем не менее, несколько
    > лучше. На чтение.

    ну естественно - ms же тоже не осталась в стороне от движухи, и тоже кое-что там понаулучшала со времен 2007.

     
  • 2.79, пох. (?), 11:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Разработчики LibreOffice предложили проекту OpenOffice довести до сведения своих пользователей
    > Где и когда?

    да где угодно. Перевожу: предложили проекту порекламировать модного-молодежного конкурента любыми способами (желательно - всплывающим баннером без кнопки close) - а то ж, гады, не хотят модного-молодежного, как ни пихают.

     
     
  • 3.91, Ю.Т. (?), 12:00, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, _предложили_ где и когда? В рассылке разработчиков АОО не видел такого.
     
     
  • 4.131, Михрютка (ok), 15:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, _предложили_ где и когда? В рассылке разработчиков АОО не видел такого.

    по ссылке в новости мы же принципиально не ходим, нам быстрее настрочить несколько комментариев и подождать.

     
     
  • 5.139, Ю.Т. (?), 17:33, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, добрый человек.
    А я вот, читая, пропустил именно этот абзац.

    Прочёл. А письмецо-то тухленькое.
    Есть и фонд, и шмонд, и бомонд, и в дистрах они, а не АОО.
    Так что ж маркетинг-то за них должны делать другие люди?
    (не потому ли, что вся эта улучшайка (оказалась) не слишком нужна конечным пользователям, да и надёжность страдает -- читал такие разговоры)

     

  • 1.14, DmA (??), 09:45, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OOo-GOo-AOo-LO
     
     
  • 2.146, Kuromi (ok), 18:02, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, GOo слился с Либрой практически сразу же после её появления.
     

  • 1.55, Аноним (55), 11:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Старый не значит плохой, самое главное его преимущество в мегастабильности и надёжности, он годами имеет одинаковый привычный интерфейс и не развалится во время работы в критический момент, таким и должен быть офисный пакет
     
  • 1.67, Аноним (67), 11:31, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как, альтернативы MSOffice есть? По функционалу, быстроте и легкости. И чтобы никаких проблем с совместимостью форматов не было.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.89, пох. (?), 11:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я уже задавал этот вопрос выше. Мне говорят что нет.

    Ты не этот вопрос задавал - тебе надо было нахаляву и даром но точную копию mso.

    Многим, внезапно, битовая совместимость с doc 2003 не так уж и важна.

     
  • 2.82, гугель (?), 11:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то! Конечно же, у меня - есть!
    (Я люблю читать ваши документы, приносите еще!)

    И никаких проблем с совместимостью - с хромом, хромом, хромом, и, вот еще - хромом, разумеется.

     
  • 2.93, Аноним (87), 12:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть! Это Softmaker Office, вышел в 1987 году, на 2 года раньше офиса от микрософта. Вот - https://www.softmaker.com/ru/softmaker-office
    Если бесплатно, тогда вот обезжиренная версия - https://www.freeoffice.com/ru/

    С офисом работает как швейцарские часы, особенно версия 2021. Бесплатная 2018 тоже хорошо, но скоро и ее до 2021 обновят.

     
     
  • 3.106, Аноним (106), 12:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, что скрипты у него тольк для Винды... А так хороший продукт, спасал еще в пору коммуникаторов на Windows Mobile
     
  • 2.94, Аноним (6), 12:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Альтернативы безошибочного открытия документов MSOffice нет.
    Альтернатива набору офисных программ есть - LibreOffice.
     
     
  • 3.97, Аноним (87), 12:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть! Смотри два поста выше!
     
     
  • 4.99, Аноним (6), 12:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://forum.softmaker.com/viewtopic.php?t=14968

    Открылось в Word и даже Writer, но не в TextMaker.

    Но ошибки признают. Это почётно.

     
     
  • 5.102, Аноним (87), 12:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там речь о Softmaker Office 2016. Качайте 2021 - там такого нет.
     

  • 1.70, robot228 (?), 11:37, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А хрень с буфером обмена исправили или всё также копирует-вставляет по 3ч?
     
  • 1.126, Аноним (126), 14:33, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отвратительный офис!
     
  • 1.143, Аноним (143), 17:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю эти стоны любителей продуктов от Microsoft Если бы они ругали друг... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.144, Аноним (144), 17:49, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, не чокаясь!
     
     
  • 2.145, Аниним (?), 18:00, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долгих лет здравия именнинику!
     

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