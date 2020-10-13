OpenOffice.org исполнилось 20 лет

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4.11 , Аноним ( 6 ), 09:41, 13/10/2020 [ответить] +3 + / – Понять что вам надо. Если вам надо открывать для редактирования .docx со сложным форматированием, созданные в различных версиях MSOffice, то лучше всего будет купить лицензии для всех этих версий продукта. Если вам нужены документы только для чтения/печати, то лучше просить сохранять документы перед отсылкой вам в предпечатном формате.

4.19 , iPony129412 ( ? ), 09:51, 13/10/2020 [ответить] –2 + / – Если не требуется жёстких требований по продвинутым возможностям (там всякие Pivot таблицы мудрённые, поиск по регулярным выражениям), то можно использовать OnlyOffice. Он околодубовый с вёбным налётом, но работает именно с DOCX документами как рабочим форматом. Поэтому поддержка их значительно лучше.

5.65 , пох. ( ? ), 11:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня.

(Ну, во всяком случае - так сделает вменяемый человек.) 6.75 , iPony129412 ( ? ), 11:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня. Два года работаю - нормально. Решило проблемы с MSO документами. А это мне и надо было. Но да, я не секретарь. Ничего сложного не создаю. А вот сложные документы открыть и изменить пару слов бывает надо. 7.88 , пох. ( ? ), 11:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но да, я не секретарь. секретаря бы как раз устроило на 100% (только подлагивает, разумеется). Ну шрифты еще краденые от ms, конечно, поставить, а то в комплекте сам знаешь, что. А вот открыть им мой любимый 150меговый док - лучше не пробовать.

4.78 , Ordu ( ok ), 11:46, 13/10/2020 [ответить] + / – По моим наблюдениям онлайн-офисы популярнее. Дело не в том, что они лучше форматировать позволяют, дело в том, что они позволяют легко делится документами, и тут, если по-хорошему, даже не очень важно что это за онлайн-офис -- гуглодокс, документы яндекса, офис 365 или что-то ещё -- важна доступность этого офиса в онлайне. Ну, реально, нахрена нужен LO или MSO, если всё то же самое можно сделать в гуглодоках и потом носить с собой ссылку? У меня есть два соображения против -- конфиденциальность данных и требования к железу, которые предъявляют эти самые онлайн-офисы. Но, по-моим наблюдениям, людей эти соображения не останавливают.

5.84 , гугель ( ? ), 11:50, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, да, мы рады что наш тормозной п-ц у вас популярнее. 5.137 , Козлетто ( ? ), 16:51, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Libre|Openoffice есть поддержка WebDAV

3.16 , iPony129412 ( ? ), 09:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Созданный в LibreOffice документ и сохранненый в .docx будет открыт в LibreOffice с сохранением первоначального форматирования. Это ложь. LibreOffice создаёт ODF документы. А как оно переконвертируется в docx - это уж как получится...

4.23 , Аноним ( 6 ), 09:55, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер? Не уверен, но возможно. Это не отменят того, что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO.

5.31 , iPony129412 ( ? ), 10:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер? Я не полагаю, я знаю. LO работает с документом на основе LO формата. Это его родной формат. Без особой разницы сохранён он на диск или нет. Нету третьего формата ака некий абстрактный документ не привязанный ни к чему.

6.36 , Аноним ( 6 ), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. вы разработчик этого продукта или изучали код? Как правило структуры данных, которые хранят текущее состояние редактируемого документа значительно отличается от того, что сохраняется на диск. Связано это с тем, что хранение документа и непосредственная работа с ним задачи принципиально разные и использовать одну структуру данных было бы очень затруднительно. Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили.

7.59 , iPony129412 ( ? ), 11:20, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > >Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили Потому что идёт перегонка между двумя сложными и разными форматами. В них нет абсолютной совместимости. Нельзя такую программу написать. Это надо специально третей стороне владыке мира сесть, и пинать оба эти формата на предмет совместимости между собой. Вот сядь и сделай конвертер из RTF <-> MARKDOWN. Что получится - так себе. И не важно, что в рамкаъ одной программы или нет. Форматы разные, и совместимы разве что при документах уровня PLAIN TEXT, а если отходить от этого, то начинается гора нюнсов, и непонятно как из одного в другое гнать. Это очевидно.

8.77 , Аноним ( 6 ), 11:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Первоначальный тезис если вы создали документ в LO и сохранили его в формате d... 9.127 , iPony129412 ( ? ), 14:54, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Неверно Я вроде бы понятно это написал ... 10.132 , Аноним ( 6 ), 16:09, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Ну кроме я скозал аргументации не было ... 6.37 , Аноним ( 37 ), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я не полагаю, я знаю. Ваше знание неточно. > Без особой разницы сохранён он на диск или нет. А речь как раз шла о сохранении на диск.

7.43 , iPony129412 ( ? ), 10:33, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А речь как раз шла о сохранении на диск. Стыд и позор какой-то...

8.68 , пох. ( ? ), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Они же не умеют кодить Им твои объяснения непонятны и противоречат их религии -... 5.35 , iPony129412 ( ? ), 10:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO. Нет конечно. Форматы в принципе полностью не совместимы.

Банально совсем недавно в ODF не было простой фигуры-рисованной стрелки.

Наверняка можно в обратную сторону примеров привести, найти в новом ODF 1.3 формате такие возможности, которые и непонятно как в DOCX пихать без потерь... Даже не выходя из LO.

6.38 , Аноним ( 6 ), 10:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы с программой работали? Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно.

7.41 , iPony129412 ( ? ), 10:28, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы с программой работали? Конечно > Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно. Это типа ты один тест на hello world провёл и такой вывод сделал? Молодец. К разработки софта не допускать. А разработчики реалисты, поэтому они такое и пишут. Что если всё отлично прошло, то радуйся. А если нет, то мы предупреждали.

8.44 , Аноним ( 6 ), 10:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я вашего поощрения и одобрения не искал, так что это тут лишнее Да и нить бесед... 9.46 , iPony129412 ( ? ), 10:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Нить потеряна Не особо Неверно Добавить нечего к вышесказанному ... 5.73 , iPony129412 ( ? ), 11:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот на ещё в нагрузку https://ask.libreoffice.org/en/question/149777/current-compatibility-between-l Элементарно же ищется > In switching between MS Office and LibreOffice you have to keep in mind, that there are principle differences between the file formats, that prevent a direct converting and need workarounds: E.g. Word has tables, which can float, so that text can be on the side of the table. That is not possible in LibreOffice. Therefore on import the table is put into a frame. But a frame cannot split about several pages. Or another example: LibreOffice Writer has the ability to vary the vertical position of an image anchored as character, that is not possible in Word. There are a lot of such subtle differences, that you always need to examine the converting result to be sure, that it meets your demands. Не затолкаешь ты вот возможности, которые есть в LO в DOCX формат, который их не поддерживает просто. Только разве что с хаками какими-то... Там в комментарии документа (или мета информацию свободную) типа писать /* LO_HACK: MODIFY TAG:3469 ADD: ODT_POSSIBILITY: SPECIAL_VERTICAL_POSITION<ANCHORED_UNDERGROUND> */ Но конечно таким бредом себе дороже заниматься.

6.80 , Аноним ( 6 ), 11:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что форматы несовместимы никто не отрицает. Вопрос был не в этом.

7.135 , iPony129412 ( ? ), 16:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя голова из дуба или чего?

Как программа будет сохранять в формат то, что этот формат не поддерживает?

8.141 , Аноним ( 6 ), 17:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вроде очевидно как Понятно же Выше написал ...