OpenOffice.org исполнилось 20 лет

Вот на ещё в нагрузку https://ask.libreoffice.org/en/question/149777/current-compatibility-between-l Элементарно же ищется > In switching between MS Office and LibreOffice you have to keep in mind, that there are principle differences between the file formats, that prevent a direct converting and need workarounds: E.g. Word has tables, which can float, so that text can be on the side of the table. That is not possible in LibreOffice. Therefore on import the table is put into a frame. But a frame cannot split about several pages. Or another example: LibreOffice Writer has the ability to vary the vertical position of an image anchored as character, that is not possible in Word. There are a lot of such subtle differences, that you always need to examine the converting result to be sure, that it meets your demands. Не затолкаешь ты вот возможности, которые есть в LO в DOCX формат, который их не поддерживает просто. Только разве что с хаками какими-то... Там в комментарии документа (или мета информацию свободную) типа писать /* LO_HACK: MODIFY TAG:3469 ADD: ODT_POSSIBILITY: SPECIAL_VERTICAL_POSITION<ANCHORED_UNDERGROUND> */ Но конечно таким бредом себе дороже заниматься.