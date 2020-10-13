OpenOffice.org исполнилось 20 лет

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|Часть нити удалена модератором
|4.26, Аноним (26), 10:00, 13/10/2020 [ответить]
|+6 +/–
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Все просто: если тебе нужно работать исключительно с документами MSOffice, то альтернатив MSOffice нет. Точнее, у тебя выбор между классическим оффлайновым Office и Office 365. Все остальное неизбежно приведет к необратимому разрушению форматирования, слетанию фильтров в электронных таблицах и прочим интересным приключениям. Проверено миллионами мух, пытавшихся слезть с MSOffice, не меняя подходов к организации работы.
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|16.100, Аноним (100), 12:27, 13/10/2020 [ответить]
|+1 +/–
Забавное описание видения мира от раба, если хозяин сказал использовать вещь А, ... текст свёрнут, показать
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|Часть нити удалена модератором
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|Часть нити удалена модератором
|8.104, гость (?), 12:39, 13/10/2020 [ответить]
|–1 +/–
Вообще-то тебе сказали, что с майкрософтовскими файлами некорректно работает даж... текст свёрнут, показать
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|6.53, Аноним (53), 11:05, 13/10/2020 [ответить]
|+/–
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>Я купил Office 2019.
Точно купил подлинный? Или за фейковую лицензию непонятно кому заплатил?
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|Часть нити удалена модератором
|8.111, Харитон (?), 12:46, 13/10/2020 [ответить]
|+1 +/–
пару раз была ситуация когда выручал open libre office 1 огромная таблица, с я... текст свёрнут, показать
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|2.6, Аноним (6), 09:30, 13/10/2020 [ответить]
|+3 +/–
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Созданный в LibreOffice документ и сохранненый в .docx будет открыт в LibreOffice с сохранением первоначального форматирования.
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|Часть нити удалена модератором
|4.11, Аноним (6), 09:41, 13/10/2020 [ответить]
|+3 +/–
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Понять что вам надо.
Если вам надо открывать для редактирования .docx со сложным форматированием, созданные в различных версиях MSOffice, то лучше всего будет купить лицензии для всех этих версий продукта.
Если вам нужены документы только для чтения/печати, то лучше просить сохранять документы перед отсылкой вам в предпечатном формате.
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|4.19, iPony129412 (?), 09:51, 13/10/2020 [ответить]
|–2 +/–
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Если не требуется жёстких требований по продвинутым возможностям (там всякие Pivot таблицы мудрённые, поиск по регулярным выражениям), то можно использовать OnlyOffice.
Он околодубовый с вёбным налётом, но работает именно с DOCX документами как рабочим форматом. Поэтому поддержка их значительно лучше.
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|5.65, пох. (?), 11:30, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня.
(Ну, во всяком случае - так сделает вменяемый человек.)
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|6.75, iPony129412 (?), 11:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда ты узнаешь, КАК эта жс поделка с ними работает - ты побежишь от него как от огня.
Два года работаю - нормально. Решило проблемы с MSO документами. А это мне и надо было.
Но да, я не секретарь. Ничего сложного не создаю. А вот сложные документы открыть и изменить пару слов бывает надо.
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|7.88, пох. (?), 11:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но да, я не секретарь.
секретаря бы как раз устроило на 100% (только подлагивает, разумеется). Ну шрифты еще краденые от ms, конечно, поставить, а то в комплекте сам знаешь, что.
А вот открыть им мой любимый 150меговый док - лучше не пробовать.
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|4.78, Ordu (ok), 11:46, 13/10/2020 [ответить]
|+/–
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По моим наблюдениям онлайн-офисы популярнее. Дело не в том, что они лучше форматировать позволяют, дело в том, что они позволяют легко делится документами, и тут, если по-хорошему, даже не очень важно что это за онлайн-офис -- гуглодокс, документы яндекса, офис 365 или что-то ещё -- важна доступность этого офиса в онлайне.
Ну, реально, нахрена нужен LO или MSO, если всё то же самое можно сделать в гуглодоках и потом носить с собой ссылку? У меня есть два соображения против -- конфиденциальность данных и требования к железу, которые предъявляют эти самые онлайн-офисы. Но, по-моим наблюдениям, людей эти соображения не останавливают.
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|3.16, iPony129412 (?), 09:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Созданный в LibreOffice документ и сохранненый в .docx будет открыт в LibreOffice с сохранением первоначального форматирования.
Это ложь.
LibreOffice создаёт ODF документы. А как оно переконвертируется в docx - это уж как получится...
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|4.23, Аноним (6), 09:55, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер? Не уверен, но возможно.
Это не отменят того, что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO.
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|5.31, iPony129412 (?), 10:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Т.е. вы полагаете, что перед тем как сохранить документ в формате .docx LO сначала сохраняет документ в .odf и потом запускает конвертер?
Я не полагаю, я знаю.
LO работает с документом на основе LO формата. Это его родной формат. Без особой разницы сохранён он на диск или нет.
Нету третьего формата ака некий абстрактный документ не привязанный ни к чему.
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|6.36, Аноним (6), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. вы разработчик этого продукта или изучали код?
Как правило структуры данных, которые хранят текущее состояние редактируемого документа значительно отличается от того, что сохраняется на диск. Связано это с тем, что хранение документа и непосредственная работа с ним задачи принципиально разные и использовать одну структуру данных было бы очень затруднительно.
Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили.
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|7.59, iPony129412 (?), 11:20, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> >Ну и почему конвертор должен работать неправильно в рамках LO вы не ответили
Потому что идёт перегонка между двумя сложными и разными форматами. В них нет абсолютной совместимости.
Нельзя такую программу написать. Это надо специально третей стороне владыке мира сесть, и пинать оба эти формата на предмет совместимости между собой.
Вот сядь и сделай конвертер из RTF <-> MARKDOWN. Что получится - так себе. И не важно, что в рамкаъ одной программы или нет. Форматы разные, и совместимы разве что при документах уровня PLAIN TEXT, а если отходить от этого, то начинается гора нюнсов, и непонятно как из одного в другое гнать.
Это очевидно.
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|8.77, Аноним (6), 11:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Первоначальный тезис если вы создали документ в LO и сохранили его в формате d... текст свёрнут, показать
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|6.37, Аноним (37), 10:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не полагаю, я знаю.
Ваше знание неточно.
> Без особой разницы сохранён он на диск или нет.
А речь как раз шла о сохранении на диск.
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|8.68, пох. (?), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Они же не умеют кодить Им твои объяснения непонятны и противоречат их религии -... текст свёрнут, показать
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|5.35, iPony129412 (?), 10:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что в рамках LO этот конвертер будет работать корректно и с повторяемым результатом. Т.е. будет правильно форматировать туда-обратно с точки зрения по меньше мере LO.
Нет конечно. Форматы в принципе полностью не совместимы.
Банально совсем недавно в ODF не было простой фигуры-рисованной стрелки.
Наверняка можно в обратную сторону примеров привести, найти в новом ODF 1.3 формате такие возможности, которые и непонятно как в DOCX пихать без потерь... Даже не выходя из LO.
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|6.38, Аноним (6), 10:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы с программой работали?
Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно.
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|7.41, iPony129412 (?), 10:28, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы с программой работали?
Конечно
> Он перед сохранением предупреждает, что не все элементы сможет сохранить. Спрашивает у пользователя подтверждение. После подтверждения документ будет открываться LO корректно.
Это типа ты один тест на hello world провёл и такой вывод сделал? Молодец. К разработки софта не допускать.
А разработчики реалисты, поэтому они такое и пишут. Что если всё отлично прошло, то радуйся. А если нет, то мы предупреждали.
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|8.44, Аноним (6), 10:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я вашего поощрения и одобрения не искал, так что это тут лишнее Да и нить бесед... текст свёрнут, показать
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|5.73, iPony129412 (?), 11:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот на ещё в нагрузку
https://ask.libreoffice.org/en/question/149777/current-compatibility-between-l
Элементарно же ищется
> In switching between MS Office and LibreOffice you have to keep in mind, that there are principle differences between the file formats, that prevent a direct converting and need workarounds: E.g. Word has tables, which can float, so that text can be on the side of the table. That is not possible in LibreOffice. Therefore on import the table is put into a frame. But a frame cannot split about several pages. Or another example: LibreOffice Writer has the ability to vary the vertical position of an image anchored as character, that is not possible in Word. There are a lot of such subtle differences, that you always need to examine the converting result to be sure, that it meets your demands.
Не затолкаешь ты вот возможности, которые есть в LO в DOCX формат, который их не поддерживает просто.
Только разве что с хаками какими-то... Там в комментарии документа (или мета информацию свободную) типа писать /* LO_HACK: MODIFY TAG:3469 ADD: ODT_POSSIBILITY: SPECIAL_VERTICAL_POSITION<ANCHORED_UNDERGROUND> */
Но конечно таким бредом себе дороже заниматься.
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|6.80, Аноним (6), 11:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что форматы несовместимы никто не отрицает. Вопрос был не в этом.
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|7.135, iPony129412 (?), 16:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя голова из дуба или чего?
Как программа будет сохранять в формат то, что этот формат не поддерживает?
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|2.13, iPony129412 (?), 09:44, 13/10/2020 [ответить]
|+/–
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> Как там дела с docx? Я могу положиться на эту альтернативу, что бы она мне форматирование текста не испортило?
Нет, и не будет такого.
Перегонка между двумя очень сложными форматами ещё и с разными версиями - это плохая затея
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|2.15, минонА (?), 09:46, 13/10/2020 [ответить]
|+2 +/–
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Если тебе нужен МСофис и его альтернативы, то используй МСофис.
Если тебе нужен открытый офисный пакет программ, то Либра - хороший выбор.
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|Часть нити удалена модератором
|4.25, минонА (?), 09:56, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Тебе нужен МСофис, но только, чтобы бесплатный. Ищи спонсора тогда.
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|Часть нити удалена модератором
|6.29, Аноним (6), 10:07, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если верить статистике, то G Suite самый популярный продукт в категории Office Suite.
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|Часть нити удалена модератором
|8.39, Аноним (6), 10:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Да, получается что в вашем случае без MS Office никак LO от этого реальной альт... текст свёрнут, показать
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|3.69, пох. (?), 11:35, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажите мне пальцем хоть одного такого, которому нужен на самом деле "открытый офисный пакет".
А не "ms на халяву, то ись, даром!" и не "буду есть г-но с лопаты, потомучта он хароший, а ms - карпарация зла, зла!"
Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло понадобиться что-то поменять внутри microsoft office (что-то из того, разумеется, что оправдало бы трудозатраты) - даже будь он доступен в исходниках с документацией на все внутренние детали и апи (которых на самом деле у MS и для себя не было никогда)
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|5.129, пох. (?), 15:06, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне нужен.
Ты же не умеешь кодить, поэтому это опять из серии истеричек "хачюхачюхачю".
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|7.134, пох. (?), 16:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кодить нет, но я умею программировать.
хеловорд?
Мазилу уже исправил, гуглошпионов из хромога выпилил еще до обеда, неработу onlyoffice с самоподписанными сертификатами одной левой за пять минут, и все, чего тебе не хватает - возможности исправить ms excel, чтобы 2*2 было равно пяти?
Бесконечная жизнь и деньги из тумбочки - проблемы, естественно, давно для тебя решенные?
(это намек, если что. Те кто на самом деле умеют не хеловротить - отлично понимают невозможность даже в мелочах что-то исправить даже там, где, теоретически - можно.)
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|4.108, гость (?), 12:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло понадобиться что-то поменять внутри microsoft office
Что скорее всего говорит о вашей ограниченности.
Без обид.
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|5.130, пох. (?), 15:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Я вот не могу придумать никакой, даже самой теоретической и абстрактной идеи, зачем бы мне могло
>>понадобиться что-то поменять внутри microsoft office
> Что скорее всего говорит о вашей ограниченности.
Да, я точно не господь Бог, и не могу одним желанием исправить даже мельчайшую проблему в такой программе. ДАЖЕ если бы у меня была чисто техническая возможность - потратить несколько лет только на то чтобы разобраться в коде, и еще неизвестно сколько, чтобы на самом деле исправить, а не сломать, вероятнее всего я бы не захотел - мне было бы проще как-то обойти проблему.
А тому, неограниченному - ему не надо, у него скрижали из ничего появляются уже сформатированными как надо, без опечаток и сразу в твердой копии.
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|2.20, th3m3 (ok), 09:52, 13/10/2020 [ответить]
|–3 +/–
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Можешь, если документ в офисе мелкомягких - был сформирован правильно, а не пробелами выровнен и т.д.
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|4.71, пох. (?), 11:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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даже частично не имеет, потому что как раз выравнивание пробелами при наличии тех же шрифтов с теми же метриками не рассыплется никогда (если его в принципе можно поместить в установленную страницу - обычно у горе хейтеров с этим проблема - они искренне не понимают, почему выбор принтера влияет на форматирование и НЕ МОЖЕТ, с-ка, не влиять). В отличие от хитромудреных шаблонов и стилей.
То есть как раз с самыми дубовыми документами - проблем меньше всего.
Их просто самому создавать и редактировать чудовищно неудобно.
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|2.28, AleksK (ok), 10:06, 13/10/2020 [ответить]
|–1 +/–
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У меня уже давно все работает, ничего не портит.
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|Часть нити удалена модератором
|4.47, AleksK (ok), 10:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да что хоть за магическое форматирование у вас там такое? Вы в ворде газеты верстаете или школьные сайты делаете? Ворд и сложное форматирование это две несовместимые вещи.
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|Часть нити удалена модератором
|6.57, Аноним (53), 11:18, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Секретное форматироваеие ;)
PS Документы с гостайной форматируются пробелами и табами. Но это секретно!
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|1.3, m.makhno (ok), 09:24, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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какие же ламповые были те времена со старым добрым Sun'ом до Oracle, эх...
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|1.9, Ю.Т. (?), 09:35, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В АОО сейчас проходит цикл предвыпуска 4.1.8, есть ветки 4.2 и 4.5. Сам работаю с 4.5.
> Разработчики LibreOffice предложили проекту OpenOffice довести до сведения своих пользователей
Где и когда?
И какая всё-таки писаная торба вот это "развитие". Вот что конечному пользователю, 20 лет нужно сидеть и не работать? Ведь всё время развитие и развитие.
Не знаю, может в таблицах и имеется прогресс. Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT. И что толстеет ЛО не по способностям - это уж как водится.
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|2.64, Аноним (64), 11:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT.
Вот да. Одни только отломанные шрифты Type1 чего стоят, с риторикой "невиноватые мы, это библиотека сторонняя, поэтому #wontfix и жрите что дают". Я именно поэтому на ООо - до сих пор бомбит от либры этой
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|3.121, Ю.Т. (?), 14:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Но в текстовом процессоре "развитие ЛО" видится туфтой, и даже регрессом, учитывая вопрос совместимости по ODT.
> Вот да. Одни только отломанные шрифты Type1 чего стоят, с риторикой "невиноватые
> мы, это библиотека сторонняя, поэтому #wontfix и жрите что дают". Я
> именно поэтому на ООо - до сих пор бомбит от либры
> этой
Поддержка OOXML (т.е. docx и под.) у ЛО, тем не менее, несколько лучше. На чтение.
Когда присылают docx с формулами, ЛО может выручить чаще, чем АОО. Не всегда!
Но на запись - вообще атас. Причем именно стилёванная вёрстка и ломается, как тут отметили уже.
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|4.128, пох. (?), 15:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поддержка OOXML (т.е. docx и под.) у ЛО, тем не менее, несколько
> лучше. На чтение.
ну естественно - ms же тоже не осталась в стороне от движухи, и тоже кое-что там понаулучшала со времен 2007.
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|2.79, пох. (?), 11:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Разработчики LibreOffice предложили проекту OpenOffice довести до сведения своих пользователей
> Где и когда?
да где угодно. Перевожу: предложили проекту порекламировать модного-молодежного конкурента любыми способами (желательно - всплывающим баннером без кнопки close) - а то ж, гады, не хотят модного-молодежного, как ни пихают.
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|3.91, Ю.Т. (?), 12:00, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, _предложили_ где и когда? В рассылке разработчиков АОО не видел такого.
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|4.131, Михрютка (ok), 15:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, _предложили_ где и когда? В рассылке разработчиков АОО не видел такого.
по ссылке в новости мы же принципиально не ходим, нам быстрее настрочить несколько комментариев и подождать.
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|5.139, Ю.Т. (?), 17:33, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, добрый человек.
А я вот, читая, пропустил именно этот абзац.
Прочёл. А письмецо-то тухленькое.
Есть и фонд, и шмонд, и бомонд, и в дистрах они, а не АОО.
Так что ж маркетинг-то за них должны делать другие люди?
(не потому ли, что вся эта улучшайка (оказалась) не слишком нужна конечным пользователям, да и надёжность страдает -- читал такие разговоры)
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|1.55, Аноним (55), 11:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Старый не значит плохой, самое главное его преимущество в мегастабильности и надёжности, он годами имеет одинаковый привычный интерфейс и не развалится во время работы в критический момент, таким и должен быть офисный пакет
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|1.67, Аноним (67), 11:31, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и как, альтернативы MSOffice есть? По функционалу, быстроте и легкости. И чтобы никаких проблем с совместимостью форматов не было.
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|Часть нити удалена модератором
|3.89, пох. (?), 11:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я уже задавал этот вопрос выше. Мне говорят что нет.
Ты не этот вопрос задавал - тебе надо было нахаляву и даром но точную копию mso.
Многим, внезапно, битовая совместимость с doc 2003 не так уж и важна.
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|2.82, гугель (?), 11:48, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А то! Конечно же, у меня - есть!
(Я люблю читать ваши документы, приносите еще!)
И никаких проблем с совместимостью - с хромом, хромом, хромом, и, вот еще - хромом, разумеется.
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|3.106, Аноним (106), 12:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль, что скрипты у него тольк для Винды... А так хороший продукт, спасал еще в пору коммуникаторов на Windows Mobile
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|2.94, Аноним (6), 12:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Альтернативы безошибочного открытия документов MSOffice нет.
Альтернатива набору офисных программ есть - LibreOffice.
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|5.102, Аноним (87), 12:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там речь о Softmaker Office 2016. Качайте 2021 - там такого нет.
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