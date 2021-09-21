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Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла

21.09.2021 09:39

В офисном пакете Apache OpenOffice выявлена уязвимость (CVE-2021-33035), позволяющая добиться выполнения кода при открытии специально оформленного файла в формате DBF. Выявивший проблему исследователь предупредил о создании рабочего эксплоита для платформы Windows. Исправление уязвимости пока доступно только в форме патча в репозитории проекта, который вошёл в состав тестовых сборок OpenOffice 4.1.11. Обновления для стабильной ветки пока не сформировано.

Проблема вызвана тем, что при выделении памяти OpenOffice полагался на значения fieldLength и fieldType в заголовке файлов DBF, не проверяя при этом соответствие фактического типа данных в полях. Для совершения атаки можно указать в значении fieldType тип INTEGER, но разместить данные большего размера и указать значение fieldLength не соответствующее размеру данных c типом INTEGER, что приведёт к тому, что хвост данных из поля будет записан за пределы выделенного буфера. В результате контролируемого переполнения буфера исследователю удалось переопределить указатель возврата из функции и при помощи приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming) добиться выполнения своего кода.

При использовании техники ROP атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. В качестве гаджетов в эксплоите для OpenOffice использовался код из используемой в OpenOffice библиотеки libxml2, которая в отличие от самого OpenOffice оказалась собрана без механизмов защиты DEP (Data Execution Prevention) и ASLR (Address Space Layout Randomization).

Разработчики OpenOffice были уведомлены о проблеме 4 мая, после чего на 30 августа было назначено публичное раскрытие сведений об уязвимости. Так как к намеченному сроку обновление стабильной ветки так и не было сформировано, исследователь перенёс раскрытие деталей на 18 сентября, но разработчики OpenOffice не успели сформировать релиз 4.1.11 и к этому сроку. Примечательно, что в ходе того же исследования была выявлена похожая уязвимость в коде поддержки формата DBF в Microsoft Office Access (CVE-2021–38646), детали о которой будут раскрыты позднее. В LibreOffice проблем не найдено.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/csg-govtech...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8
  5. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок
  6. OpenNews: OpenOffice.org исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55840-openoffice
Ключевые слова: openoffice, vulnerability, security
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:26, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вопрос, сколько ждать патча
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    вопрос, зачем его ждать, когда есть либра
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то по старый памяти уже почти 10 лет продолжает ставить эту поделку.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 10:45, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    они знают толк, однако
     
  • 4.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:49, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вас, либрофилов, корёжит от того что кто-то не такой, как вы.
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой самый хороший свободный офисный пакет?
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 10:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GNOME Office
     
  • 4.15, ET (?), 11:18, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Calligra, в противовес так сказать
     
  • 4.20, Аноним (4), 11:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе же сказали Libre Office зачем ты еще раз переспросил какой самый хороший? Сейчас тебе юмористы накидают abi office всяких.
     
     
  • 5.28, псевдонимус (?), 12:34, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вопрос был про хороший, а не про уг-либреофис.
     
     
  • 6.44, Аноним (10), 13:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос, существуют ли офисный пакет совмещающий в себе два признака: хороший и свободный.
     
  • 4.25, huy21sm (?), 12:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MS Office, свободно качаешь на торрентах, ставишь и бесплатно активируешь. Истинная свобода!!!
     
     
  • 5.26, Аноним (4), 12:31, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя свобода — это рабство.
     
     
  • 6.29, huy21sm (?), 12:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничуть. Я- пользователь. Больше мне ничего и не нужно. На меня бесплатно трудиться в MS, причем, заметно лучше трудиться, чем  другие)))
     
     
  • 7.42, Аноним (-), 13:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На меня бесплатно трудиться в MS, причем, заметно лучше трудиться, чем  другие)))

    Ты живешь в тайге, не платишь налоги, не пользуешься никакими услугами и ничего не покупаешь?

     
     
  • 8.47, huy21sm (?), 14:15, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут тайга Я ничего не плачу ни государству, ни корпорации в этом случае ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.43, Аноним (10), 13:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой ответ не корректный. Я спрашивал про свободный. MSO не свободный.
    С таким же успехом я могу не качать на торрентах а использовать в браузере Майкрасофт Офис бесплатной ну или Гугл Докс.
     
  • 4.30, Ты Вася а я господь Бог (?), 12:42, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    MS Office с торентов.
     
  • 2.3, Аноним (4), 10:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Open перестал развиваться как перешел в апач. Пора уже от опенофиса отказаться.
     
     
  • 3.13, еуые (?), 10:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в openoffice не ломают то что работало. В libreoffice например сломали поддержку docbook.
     
     
  • 4.18, X86 (ok), 11:42, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старых сборках либреофиса тоже не сломано, скорее всего)
     
  • 3.36, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:50, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказывайтесь. Вас кто-то силком держит?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора уже апачам объявить, что опенофис официально мертв и больше не будет поддерживаться. Сколько можно труп мучить?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напиши им) возможно услышат тебя
     
  • 3.22, Аноним (4), 12:00, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно для отчетности надо. А то за что им в фонд деньги отправлять.
     
     
  • 4.33, Ты Вася а я господь Бог (?), 12:45, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе лишь бы ЧУЖОЕ БАБЛО обсуждать 🤣 Куда уж тому фонду до тебя.
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он живее тебя. И явно умнее.
     
     
  • 4.27, Аноним (4), 12:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не сложно быть умнее тебя.
     
     
  • 5.31, Аноним (23), 12:43, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но у тебя не выходит.
     
  • 2.45, nebularia (ok), 13:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там формат DBF. Я, лично, в глаза его не видел, и тем более не открывал его табличным процессором. Так что проблема не то, чтобы очень опасна.
     

  • 1.11, у ха ха (?), 10:52, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот же рeшeто...

    жду патча, так как 4 ООО заметно легче LO и хорошо работает на старых компьютерах (при ОЗУ от 256-384 метов)

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:35, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В русскоязычном сообществе с каждым годом теряет пользователей.
    Сужу по активности форума:
    https://forumooo.ru
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это понятно... если компьютер нормальный, то LO лучше... тем более в репах есть...
     
     
  • 4.32, Аноним (23), 12:45, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше?
     
     
  • 5.38, у ха ха (?), 12:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, лучшей поддержкой мелкомягких форматов
     
     
  • 6.40, Аноним (23), 13:06, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот - АОО в этом лучше.
     
     
  • 7.41, у ха ха (?), 13:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по бинарным паритет, но новым LO выигрывает в одну калитку.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:26, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОО и так уже фактически заброшен, так что смысла парится из за него нету. Все, кто хотел, давно уехали на ЛО.
     
  • 1.24, mos87 (ok), 12:07, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разрешит редактирование этого файла? (с)
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:46, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ведь скольких уязвимостей можно было избежать, если написать офисную программу на Rust, мммм! Но нет, Сишникам надо дырени, чтобы было потом что поддерживать, что фиксить
     
     
  • 2.37, userd (ok), 12:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь мужыком, перепиши!
    ну или хотя бы оцени затраты на переписывание...
     
     
  • 3.39, 1111 (??), 13:05, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Будь мужыком, перепиши!
    >ну или хотя бы оцени затраты на переписывание...

    нене! пусть переписывает, потому что такие как он оценивает неправильно - не он же переписывать будет, а значит затраты незначительные.

     

  • 1.46, Анто Нимно (?), 14:14, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не проверяя при этом соответствие фактического типа данных в полях

    Классика коммерческой разработки и не только.

     
     
  • 2.48, Аноним (23), 14:27, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее это унаследовано из 80-х годов. Из СтарОфиса.
     

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