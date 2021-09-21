Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла

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|3.4, Аноним (4), 10:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то по старый памяти уже почти 10 лет продолжает ставить эту поделку.
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|4.20, Аноним (4), 11:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе же сказали Libre Office зачем ты еще раз переспросил какой самый хороший? Сейчас тебе юмористы накидают abi office всяких.
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|6.44, Аноним (10), 13:32, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос, существуют ли офисный пакет совмещающий в себе два признака: хороший и свободный.
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|4.25, huy21sm (?), 12:11, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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MS Office, свободно качаешь на торрентах, ставишь и бесплатно активируешь. Истинная свобода!!!
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|6.29, huy21sm (?), 12:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничуть. Я- пользователь. Больше мне ничего и не нужно. На меня бесплатно трудиться в MS, причем, заметно лучше трудиться, чем другие)))
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|7.42, Аноним (-), 13:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На меня бесплатно трудиться в MS, причем, заметно лучше трудиться, чем другие)))
Ты живешь в тайге, не платишь налоги, не пользуешься никакими услугами и ничего не покупаешь?
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|5.43, Аноним (10), 13:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой ответ не корректный. Я спрашивал про свободный. MSO не свободный.
С таким же успехом я могу не качать на торрентах а использовать в браузере Майкрасофт Офис бесплатной ну или Гугл Докс.
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|2.3, Аноним (4), 10:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Open перестал развиваться как перешел в апач. Пора уже от опенофиса отказаться.
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|3.13, еуые (?), 10:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато в openoffice не ломают то что работало. В libreoffice например сломали поддержку docbook.
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|4.18, X86 (ok), 11:42, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В старых сборках либреофиса тоже не сломано, скорее всего)
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|2.12, Аноним (12), 10:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пора уже апачам объявить, что опенофис официально мертв и больше не будет поддерживаться. Сколько можно труп мучить?
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|3.22, Аноним (4), 12:00, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно для отчетности надо. А то за что им в фонд деньги отправлять.
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|2.45, nebularia (ok), 13:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там формат DBF. Я, лично, в глаза его не видел, и тем более не открывал его табличным процессором. Так что проблема не то, чтобы очень опасна.
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|1.11, у ха ха (?), 10:52, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вот же рeшeто...
жду патча, так как 4 ООО заметно легче LO и хорошо работает на старых компьютерах (при ОЗУ от 256-384 метов)
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|3.19, Аноним (19), 11:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну это понятно... если компьютер нормальный, то LO лучше... тем более в репах есть...
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|1.16, Аноним (16), 11:26, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ОО и так уже фактически заброшен, так что смысла парится из за него нету. Все, кто хотел, давно уехали на ЛО.
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|1.34, Аноним (34), 12:46, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ведь скольких уязвимостей можно было избежать, если написать офисную программу на Rust, мммм! Но нет, Сишникам надо дырени, чтобы было потом что поддерживать, что фиксить
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|2.37, userd (ok), 12:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будь мужыком, перепиши!
ну или хотя бы оцени затраты на переписывание...
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|3.39, 1111 (??), 13:05, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Будь мужыком, перепиши!
>ну или хотя бы оцени затраты на переписывание...
нене! пусть переписывает, потому что такие как он оценивает неправильно - не он же переписывать будет, а значит затраты незначительные.
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|1.46, Анто Нимно (?), 14:14, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не проверяя при этом соответствие фактического типа данных в полях
Классика коммерческой разработки и не только.
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