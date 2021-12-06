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Обновление LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8 с устранением уязвимости

06.12.2021 16:17

Организация The Document Foundation объявила о выходе корректирующих выпусков свободного офисного пакета LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8, в которых до версии 3.73.0 обновлена поставляемая в комплекте криптографическая библиотека NSS. Обновление связано с устранением в NSS критичкской уязвимости (CVE-2021-43527), которую можно эксплуатировать через LibreOffice. Уязвимость позволяет организовать выполнение своего кода при верификации специально оформленной цифровой подписи документа. Выпуски отнесены к категории hotfix и содержат только одно изменение. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи
  3. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021
  4. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  6. OpenNews: Уязвимость в Mozilla NSS, позволяющая выполнить код при обработке сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56289-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, nss
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  • 1.1, Аноним (1), 16:19, 06/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради 7.2.4 - это плановый релиз, в который обновление NSS вошло само по себе, а вот 7.1.8 - обновление не плановое вообще, его выпустили для ветки 7.1 именно в связи с необходимостью закрыть эту проблему
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:28, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не похоже, список изменений путой. И обычно создаваемой страницы https://wiki.documentfoundation.org/Releases/7.2.4/RC1 нет. Штатный релиз они выпустят следом как 7.2.5 - https://github.com/LibreOffice/core/commit/1a7e96d4eab846141818e002bbb1de2c2d1
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:25, 06/12/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошо, что есть опенофис, без всех эти уязвимостей. Ну и продолжайте бандлить либы, молодцы какие.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:32, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо что в опенофисе уязвимости никто не ищет.  
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    хорошо что есть M$ Office
     

  • 1.4, Аноним (5), 16:31, 06/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот если бы написали на Хаскеле!
     
     
  • 2.7, Имяреяк (?), 16:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тех, кто способен написать аналог nss на хаскеле, не хватает для этого времени. Санитары развязывают только на пару часов в день, а тут фуллтайм месяц работы.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот если бы не занимались ерундой и учили нормальный latex и C\C++ то и не нужны были бы офисы.
     

  • 1.8, Аноним (9), 16:55, 06/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны все эти офисы (включая совсем уродский MS) если после них ни одно издательство не берёт докуметы в печать?
     
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