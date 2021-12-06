Обновление LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8 с устранением уязвимости

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|1.1, Аноним (1), 16:19, 06/12/2021 [ответить]
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Справедливости ради 7.2.4 - это плановый релиз, в который обновление NSS вошло само по себе, а вот 7.1.8 - обновление не плановое вообще, его выпустили для ветки 7.1 именно в связи с необходимостью закрыть эту проблему
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|1.2, Аноним (2), 16:25, 06/12/2021 [ответить]
|+2 +/–
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Хорошо, что есть опенофис, без всех эти уязвимостей. Ну и продолжайте бандлить либы, молодцы какие.
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|2.7, Имяреяк (?), 16:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тех, кто способен написать аналог nss на хаскеле, не хватает для этого времени. Санитары развязывают только на пару часов в день, а тут фуллтайм месяц работы.
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|2.9, Аноним (9), 17:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот если бы не занимались ерундой и учили нормальный latex и C\C++ то и не нужны были бы офисы.
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|1.8, Аноним (9), 16:55, 06/12/2021 [ответить]
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Зачем нужны все эти офисы (включая совсем уродский MS) если после них ни одно издательство не берёт докуметы в печать?
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