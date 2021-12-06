Обновление LibreOffice 7.2.4 и 7.1.8 с устранением уязвимости

1.1 , Аноним ( 1 ), 16:19, 06/12/2021 [ответить] + / – Справедливости ради 7.2.4 - это плановый релиз, в который обновление NSS вошло само по себе, а вот 7.1.8 - обновление не плановое вообще, его выпустили для ветки 7.1 именно в связи с необходимостью закрыть эту проблему

2.3 , Аноним ( 3 ), 16:28, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не похоже, список изменений путой. И обычно создаваемой страницы https://wiki.documentfoundation.org/Releases/7.2.4/RC1 нет. Штатный релиз они выпустят следом как 7.2.5 - https://github.com/LibreOffice/core/commit/1a7e96d4eab846141818e002bbb1de2c2d1



1.2 , Аноним ( 2 ), 16:25, 06/12/2021 [ответить] +2 + / – Хорошо, что есть опенофис, без всех эти уязвимостей. Ну и продолжайте бандлить либы, молодцы какие.

2.5 , Аноним ( 5 ), 16:32, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хорошо что в опенофисе уязвимости никто не ищет.

2.6 , Аноним ( 6 ), 16:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – хорошо что есть M$ Office



1.4 , Аноним ( 5 ), 16:31, 06/12/2021 [ответить] –1 + / – А вот если бы написали на Хаскеле!

2.7 , Имяреяк ( ? ), 16:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У тех, кто способен написать аналог nss на хаскеле, не хватает для этого времени. Санитары развязывают только на пару часов в день, а тут фуллтайм месяц работы.

2.9 , Аноним ( 9 ), 17:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот если бы не занимались ерундой и учили нормальный latex и C\C++ то и не нужны были бы офисы.



1.8 , Аноним ( 9 ), 16:55, 06/12/2021 [ответить] + / – Зачем нужны все эти офисы (включая совсем уродский MS) если после них ни одно издательство не берёт докуметы в печать?

