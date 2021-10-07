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Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021

07.10.2021 10:30

Компания Microsoft объявила о включении в Microsoft Office 2021 и Microsoft 365 Office 2021 поддержки открытой спецификации ODF 1.3 (OpenDocument), которая доступна в приложениях Word, Excel и PowerPoint. Ранее возможность работы с документами в формате ODF 1.3 была доступна только в LibreOffice 7.x, а MS Office ограничивался поддержкой спецификации ODF 1.2. Отныне MS Office позволяет работать с актуальной версией формата ODF, которая предлагается наряду с поддержкой собственного формата OOXML (Office Open XML), применяемого в файлах с расширениями .docx, .xlsx и .pptx. При экспорте в ODF документы сохраняются только в формате ODF 1.3, но старые альтернативные офисные пакеты смогут обрабатывать данные файлы, игнорируя специфичные для ODF 1.3 новшества.

Формат ODF 1.3 примечателен добавлением новых возможностей для обеспечения защиты документов, таких как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP. В новой версии также добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков, реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах, добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы, определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста, улучшено отслеживание изменений в документе и добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.3
  3. OpenNews: Microsoft объявила об интеграции поддержки форматов ODF и PDF в MS Office 2007
  4. OpenNews: Microsoft признал победу ODF над OOXML
  5. OpenNews: Microsoft может получить контроль над развитием стандарта ODF
  6. OpenNews: В Microsoft Office 15 будет обеспечена поддержка ODF 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55932-odf
Ключевые слова: odf, opendocument, microsoft, msoffice
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Qwerty (??), 10:34, 07/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    лучший офисный пакет стал ещё лучше
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:36, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Может стал, а может не стал, а может пошёл ты?
     

  • 2, ET (?), 10:36, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/16606-ooxml

    с таким умилением прочитал эту старую новость

     
  • 4, Супчик (?), 10:38, 07/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то до Опеннета дошло, что виндузятники тоже иногда читают его содержимое, а это продвижение сайта и расширение аудитории.

    Но где же новость о релизе чудесной Виндовс 11, а ? :)

     
     
  • 5, Аноним (3), 10:42, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости о включении открытого формата в крупнейший проп. продукт имеет все же некоторый смысл в сабже открытости, а проприетарная, мерзкая и убогая винда 11 — совершенно нет.
     
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