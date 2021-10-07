Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021

Компания Microsoft объявила о включении в Microsoft Office 2021 и Microsoft 365 Office 2021 поддержки открытой спецификации ODF 1.3 (OpenDocument), которая доступна в приложениях Word, Excel и PowerPoint. Ранее возможность работы с документами в формате ODF 1.3 была доступна только в LibreOffice 7.x, а MS Office ограничивался поддержкой спецификации ODF 1.2. Отныне MS Office позволяет работать с актуальной версией формата ODF, которая предлагается наряду с поддержкой собственного формата OOXML (Office Open XML), применяемого в файлах с расширениями .docx, .xlsx и .pptx. При экспорте в ODF документы сохраняются только в формате ODF 1.3, но старые альтернативные офисные пакеты смогут обрабатывать данные файлы, игнорируя специфичные для ODF 1.3 новшества.

Формат ODF 1.3 примечателен добавлением новых возможностей для обеспечения защиты документов, таких как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP. В новой версии также добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков, реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах, добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы, определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста, улучшено отслеживание изменений в документе и добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.



