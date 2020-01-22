Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.3

2.9 , Аноним ( 17 ), 10:36, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт? Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат.

3.10 , Ноним ( ? ), 10:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть Да, было бы неплохо. >Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат. У вас проблемы с логикой.

4.15 , Аноним ( 17 ), 10:48, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет у тебя =Р

5.20 , Аноним ( 20 ), 10:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – PNG, JPEG, Opus, тот же ELF - это бинарные форматы. Они проприетарны? Вроде, нет - открыты. Т.е. ваше утверждение о невозможности создать бинарный открытый формат не подтверждено. И вообще непонятно, с чего вы сделали такой логический вывод.

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:49, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт?

>Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Эээ... это ещё что?

>Нельзя создать открытый бинарный формат. Что такое бинарный формат, поясните пожалуйста, а то у меня парсер сломался об это утверждение!

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, что парсеры и сериализаторы для бинари писать надо, или генерировать из спецификаций Kaitai Struct (сериализацию пока сгенерить невозможно), а парсеры для XML уже есть. Так что оптимально для начала просто заменить XML на CBOR (бинарный json), для которого уже дофига парсеров и сериализаторов, с минимальными изменениями структуры документа.

3.23 , Аноним ( 34 ), 11:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >для которого уже дофига парсеров и сериализаторов Нашёл только батарейки для питона и перла в репах, это очень нужный формат очевидно. А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml? Так пользуйтесь xml, к чему всё это?

4.27 , Ноним ( ? ), 11:18, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml? json лучше xml (потому что он значительно проще), но все равно у него проблемы со скоростью. Вот вам видос как чуваки оптимизировали парсинг json: https://www.youtube.com/watch?v=wlvKAT7SZIQ А нужен такой формат, при котором вот те вот описанные извращения не нужны.

5.32 , Аноним ( 34 ), 12:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно теперь встроить это в jq, пожалуйста? А то жава какая-то не знаю... В том то и дело, что там где у xml аттрибуты будут логичной частью схемы, в жсоне придётся городить какой-то ужас и экономии никакой не получится. Xml просто универсальный формат описания, json — нет.

2.33 , Аноним ( 31 ), 12:08, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Полноценный XML парсер написать ни разу не просто (со всеми его приколами), Вам-то что, не вы же его пишете? >построение DOM в памяти занимает дохрена времени и места, Сколько сейчас памяти считается нормой? Даже в смартах уже 8G стало. >а самое важное - возможность редактировать текст руками на самом деле никому не нужна. А вот здесь за всех не надо. Я иногда ODF раззипливаю и читаю обычным текстовым редактором.

