The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.3

22.01.2020 10:03

Технический комитет консорциума OASIS утвердил финальный вариант спецификации ODF 1.3 (OpenDocument). После утверждения в техническом комитете спецификация ODF 1.3 получила статус "Committee Specification", что подразумевает полное завершение работы, будущую неизменность спецификации и готовность документа для использования сторонними разработчиками и компаниями. Следующим этапом станет утверждение представленной спецификации на роль стандарта OASIS и ISO/IE.

Ключевым отличиями OpenDocument 1.3 от прошлой редакции спецификации стало включение новых возможностей для обеспечения защиты документов, таких как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP. В новую версию также внесены уточнения формулировок и расширены некоторые уже доступные возможности, например:

  • Добавлена поддержка типов полиномиальной и скользящей средней регрессии для графиков;
  • Реализованы дополнительные методы форматирования цифр в числах;
  • Добавлен отдельный тип верхних и нижних колонтитулов для заглавной страницы;
  • Определены средства расстановки отступов параграфов в зависимости от контекста;
  • Предложены дополнительные аргументы для функции WEEKDAY;
  • Добавлен новый тип шаблона для основного текста в документах.

ODF представляет собой основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов, содержащих текст, электронные таблицы, диаграммы и графические элементы. Спецификации также включают требования к организации чтения, записи и обработки подобных документов в приложениях. Стандарт ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента.

Спецификации состоят из четырёх частей:

  • Часть 1, описывает общую схему ODF;
  • Часть 2, описывает спецификацию OpenFormula (формулы для электронных таблиц);
  • Часть 3, описывает модель упаковки данных в ODF-контейнер.
  • Часть 4, определяет формат описания формул OpenFormula


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Формат Open Document 1.2 признан международным стандартом
  3. OpenNews: Развивающий OpenDocument консорциум OASIS получил аккредитацию для быстрого продвижения стандартов
  4. OpenNews: Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.2 в качестве стандарта
  5. OpenNews: Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.2
  6. OpenNews: Формат OpenDocument получил ISO-сертификат
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: odf, opendocument, oasis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Еще бы microsoft придерживался этой спецификации, а не городил свои костыли
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неплохо бы. А то после вставки большого числа формул (несколько десятков) в документ Word часть формул портится (съезжают шрифты и пропадают элементы формул), то же относится к картинкам. А еали попробовать отредактировать график более 5 раз, Word падает.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 10:30, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще Excel некоторые функции считает неправильно и во встроенном хелпе по ним статьи перепутаны.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 10:51, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум раньше такое решалось использование английской версии Экселя. Там же и называния функций для вычислений на русском пишутся, хотя не понятно что мешало в русской версии использовать английские названия функций для вычислений.
     
     
  • 5.18, Аноним (2), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно еще свои функции написать на Си и подключить к Excel.
     
     
  • 6.19, Аноним (2), 10:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через Excel Macro Language или VBA.
     
  • 6.22, наше имя легион (?), 11:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из говна пулю не слепишь
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а они взяли и тупо купили ISO бгг
     
  • 2.7, Аноним (17), 10:31, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы этот консорциум был хотя бы минимально серьёзной организацией то может быть так и произошло. Но эта не понятная организация городит уже третий не полностью совместимый формат. Напомню формат 1.1 и 1.2 не полностью совместимы между собой, а в России официально признан формат 1.1. При том что с ним уже никакая программа не работает все с 1.2.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:35, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное не то, что

    > официально признан формат 1.1

    Главное, что официально не признаны форматы MS.

     
     
  • 4.12, Аноним (17), 10:44, 22/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.14, Аноним (17), 10:46, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://docs.cntd.ru/document/1200083207
     
  • 2.25, kfkod (?), 11:14, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    либра то придерживаться не может, а еще и мс должен. У мс хотя бы форматирование не съезжает постоянно.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У мс хотя бы форматирование не съезжает постоянно.

    При переносе на другой Ворд? Ну-ну ;)

     
  • 2.26, Аноним (-), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безразлично, что поддерживает микрософт, как американская компания. Вопрос, как заставить наших чиновников соблюдать ГОСТ ИСО на OpenDocument....
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:27, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    описание таблиц в xml с т.з. погромизма это... ну вобщем нечто такое, если напейсать то пост всё равно удалит mc

    поэтому, скорее всего, аксиома Эскобара.

    мелкософтофский экзеле-xml чудовищен своим низкоуровневым портянко-API, тут поди так же.

    на ворд нас рать. xml там хотябы может быть к месту.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:13, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, надо брать CSV. А ничего, что там OLE, а не текст?
     

  • 1.6, Ноним (?), 10:30, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >основанный на XML

    Сколько можно еще насиловать этот труп мамонта? Полноценный XML парсер написать ни разу не просто (со всеми его приколами), построение DOM в памяти занимает дохрена времени и места, а самое важное - возможность редактировать текст руками на самом деле никому не нужна.

    Давно пора перейти на бинарные форматы вместо этой ереси

     
     
  • 2.9, Аноним (17), 10:36, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт? Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат.
     
     
  • 3.10, Ноним (?), 10:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть

    Да, было бы неплохо.

    >Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат.

    У вас проблемы с логикой.

     
     
  • 4.15, Аноним (17), 10:48, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет у тебя =Р
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 10:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PNG, JPEG, Opus, тот же ELF - это бинарные форматы. Они проприетарны? Вроде, нет - открыты. Т.е. ваше утверждение о невозможности создать бинарный открытый формат не подтверждено. И вообще непонятно, с чего вы сделали такой логический вывод.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:49, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт?
    >Бинарный  это обратно к проприетарщине от Микрософт.

    Эээ... это ещё что?
    >Нельзя создать открытый бинарный формат.

    Что такое бинарный формат, поясните пожалуйста, а то у меня парсер сломался об это утверждение!


     
  • 2.13, Аноним (13), 10:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что парсеры и сериализаторы для бинари писать надо, или генерировать из спецификаций Kaitai Struct (сериализацию пока сгенерить невозможно), а парсеры для XML уже есть. Так что оптимально для начала просто заменить XML на CBOR (бинарный json), для которого уже дофига парсеров и сериализаторов, с минимальными изменениями структуры документа.
     
     
  • 3.23, Аноним (34), 11:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для которого уже дофига парсеров и сериализаторов

    Нашёл только батарейки для питона и перла в репах, это очень нужный формат очевидно. А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml? Так пользуйтесь xml, к чему всё это?

     
     
  • 4.27, Ноним (?), 11:18, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml?

    json лучше xml (потому что он значительно проще), но все равно у него проблемы со скоростью. Вот вам видос как чуваки оптимизировали парсинг json: https://www.youtube.com/watch?v=wlvKAT7SZIQ

    А нужен такой формат, при котором вот те вот описанные извращения не нужны.

     
     
  • 5.32, Аноним (34), 12:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно теперь встроить это в jq, пожалуйста? А то жава какая-то не знаю... В том то и дело, что там где у xml аттрибуты будут логичной частью схемы, в жсоне придётся городить какой-то ужас и экономии никакой не получится. Xml просто универсальный формат описания, json — нет.
     
  • 2.33, Аноним (31), 12:08, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Полноценный XML парсер написать ни разу не просто (со всеми его приколами),

    Вам-то что, не вы же его пишете?

    >построение DOM в памяти занимает дохрена времени и места,

    Сколько сейчас памяти считается нормой? Даже в смартах уже 8G стало.

    >а самое важное - возможность редактировать текст руками на самом деле никому не нужна.

    А вот здесь за всех не надо. Я иногда ODF раззипливаю и читаю обычным текстовым редактором.

     

  • 1.11, Аноним (13), 10:40, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >включение новых возможностей для обеспечения защиты документов, таких как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP.

    ЗАЧЕМ ЭТО ТУТ? Шифровать и подписывать нужно файлы целиком. Опыт PDF ничему не научил?

     
  • 1.21, Аноним (21), 11:03, 22/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру