Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.3

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|1.1, Аноним (1), 10:16, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Еще бы microsoft придерживался этой спецификации, а не городил свои костыли
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|2.2, Аноним (2), 10:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неплохо бы. А то после вставки большого числа формул (несколько десятков) в документ Word часть формул портится (съезжают шрифты и пропадают элементы формул), то же относится к картинкам. А еали попробовать отредактировать график более 5 раз, Word падает.
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|3.5, Аноним (2), 10:30, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще Excel некоторые функции считает неправильно и во встроенном хелпе по ним статьи перепутаны.
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|4.17, Аноним (17), 10:51, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как минимум раньше такое решалось использование английской версии Экселя. Там же и называния функций для вычислений на русском пишутся, хотя не понятно что мешало в русской версии использовать английские названия функций для вычислений.
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|2.7, Аноним (17), 10:31, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы этот консорциум был хотя бы минимально серьёзной организацией то может быть так и произошло. Но эта не понятная организация городит уже третий не полностью совместимый формат. Напомню формат 1.1 и 1.2 не полностью совместимы между собой, а в России официально признан формат 1.1. При том что с ним уже никакая программа не работает все с 1.2.
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|3.8, Аноним (2), 10:35, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное не то, что
> официально признан формат 1.1
Главное, что официально не признаны форматы MS.
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|2.25, kfkod (?), 11:14, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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либра то придерживаться не может, а еще и мс должен. У мс хотя бы форматирование не съезжает постоянно.
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|3.31, Аноним (31), 11:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У мс хотя бы форматирование не съезжает постоянно.
При переносе на другой Ворд? Ну-ну ;)
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|2.26, Аноним (-), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безразлично, что поддерживает микрософт, как американская компания. Вопрос, как заставить наших чиновников соблюдать ГОСТ ИСО на OpenDocument....
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|1.3, Аноним (4), 10:27, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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описание таблиц в xml с т.з. погромизма это... ну вобщем нечто такое, если напейсать то пост всё равно удалит mc
поэтому, скорее всего, аксиома Эскобара.
мелкософтофский экзеле-xml чудовищен своим низкоуровневым портянко-API, тут поди так же.
на ворд нас рать. xml там хотябы может быть к месту.
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|1.6, Ноним (?), 10:30, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>основанный на XML
Сколько можно еще насиловать этот труп мамонта? Полноценный XML парсер написать ни разу не просто (со всеми его приколами), построение DOM в памяти занимает дохрена времени и места, а самое важное - возможность редактировать текст руками на самом деле никому не нужна.
Давно пора перейти на бинарные форматы вместо этой ереси
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|2.9, Аноним (17), 10:36, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт? Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат.
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|3.10, Ноним (?), 10:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть
Да, было бы неплохо.
>Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт. Нельзя создать открытый бинарный формат.
У вас проблемы с логикой.
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|5.20, Аноним (20), 10:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PNG, JPEG, Opus, тот же ELF - это бинарные форматы. Они проприетарны? Вроде, нет - открыты. Т.е. ваше утверждение о невозможности создать бинарный открытый формат не подтверждено. И вообще непонятно, с чего вы сделали такой логический вывод.
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|3.16, Аноним (16), 10:49, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты предлагаешь все старые xml документы выкинуть и создать 16-ый стандарт?
>Бинарный это обратно к проприетарщине от Микрософт.
Эээ... это ещё что?
>Нельзя создать открытый бинарный формат.
Что такое бинарный формат, поясните пожалуйста, а то у меня парсер сломался об это утверждение!
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|2.13, Аноним (13), 10:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело, что парсеры и сериализаторы для бинари писать надо, или генерировать из спецификаций Kaitai Struct (сериализацию пока сгенерить невозможно), а парсеры для XML уже есть. Так что оптимально для начала просто заменить XML на CBOR (бинарный json), для которого уже дофига парсеров и сериализаторов, с минимальными изменениями структуры документа.
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|3.23, Аноним (34), 11:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>для которого уже дофига парсеров и сериализаторов
Нашёл только батарейки для питона и перла в репах, это очень нужный формат очевидно. А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml? Так пользуйтесь xml, к чему всё это?
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|4.27, Ноним (?), 11:18, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем json не угодил? Тем, что он не конкурент xml?
json лучше xml (потому что он значительно проще), но все равно у него проблемы со скоростью. Вот вам видос как чуваки оптимизировали парсинг json: https://www.youtube.com/watch?v=wlvKAT7SZIQ
А нужен такой формат, при котором вот те вот описанные извращения не нужны.
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|5.32, Аноним (34), 12:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно теперь встроить это в jq, пожалуйста? А то жава какая-то не знаю... В том то и дело, что там где у xml аттрибуты будут логичной частью схемы, в жсоне придётся городить какой-то ужас и экономии никакой не получится. Xml просто универсальный формат описания, json — нет.
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|2.33, Аноним (31), 12:08, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Полноценный XML парсер написать ни разу не просто (со всеми его приколами),
Вам-то что, не вы же его пишете?
>построение DOM в памяти занимает дохрена времени и места,
Сколько сейчас памяти считается нормой? Даже в смартах уже 8G стало.
>а самое важное - возможность редактировать текст руками на самом деле никому не нужна.
А вот здесь за всех не надо. Я иногда ODF раззипливаю и читаю обычным текстовым редактором.
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|1.11, Аноним (13), 10:40, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>включение новых возможностей для обеспечения защиты документов, таких как заверение документа цифровой подписью и шифрование содержимого c использованием ключей OpenPGP.
ЗАЧЕМ ЭТО ТУТ? Шифровать и подписывать нужно файлы целиком. Опыт PDF ничему не научил?
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