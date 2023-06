Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora

2.13 , Аноним ( 8 ), 21:55, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – +100500

2.19 , DEF ( ? ), 22:08, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Мы тут посоветовались и наш комитет решил, что мейнтейнить либру будешь ТЫ.

2.21 , Аноним ( 7 ), 22:10, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тем, кто способен собрать и сопровождать, и так норм. Тонны бюрократии тащить на себе не упало. А хомячью и флатпак норм. >не так уж и сложно найс шутка, сразу очевидно, что ты это самое хомячьё и есть.

3.27 , birdie ( ok ), 22:15, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > найс шутка, сразу очевидно, что ты это самое хомячьё и есть. Это оскорбление - раз. SPEC файлы с нуля я писал не раз - два. Поддержкой пакетов я занимался, это несложно - три. Готовый SPEC уже есть - четыре. Надеюсь, вы не сильно блюёте от своего отражения в зеркале и мелко отвратительных анонимных комментов - пять.

4.32 , Аноним ( 7 ), 22:26, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >несложно Ещё и клоунаду разводишь зачем-то, "специалист". Несложно это пока нет зависимостей и ничего не отваливается, или же придётся разгребать сразу на нескольких уровнях. Далеко не факт, что в дистрибутиве вообще будут требуемые пакеты хоть в каком-то виде и уж требуемых версий тем более. А сабж довольно грязный. Значит, придётся бандлить второпитоны и прочее подобное, ничем не лучше флатпака в итоге получится.

5.53 , birdie ( ok ), 23:23, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам трудно понять, наверное, но люди в курсе: https://src.fedoraproject.org/rpms/libreoffice/commits/rawhide Не надо нести, ok? Это вам не KDE4 -> KDE5, когда пришлось вагон новых spec файлов писать и менять систему сборки. Просто кровь - сколько работы. Вместо 40 пакетов, 400. Второе: LibreOffice сами собирают RPM'ки, которые работают на Fedora/RHEL/Mandriva и, наверное, OpenSuse. Ужасно, да? https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.3/rpm/x86_64/ Удачи в своей ненависти, лжи, преувеличениях и незнании материала. Увы, только один из нас пользуется Fedora больше 25 лет, да, я начал с RedHat, кажется, версии 5.0. Уже не помню. А кто-то просто балаболит.

6.68 , Аноним ( 7 ), 23:49, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не сомневаюсь, что люди в курсе всех проблем и сложностей. Вот и дропают, поразмыслив. Я тоже иногда использую готовые бинарные пакеты, собранные для шляпы или убунты, но это не вариант для сколько-нибудь приличного дистрибутива, никогда не предскажешь, с какими зависимостями и банденными компонентами возникнут проблемы. Один из нас пользуется федорой 25 лет (это диагноз) и продолжает разводить клоунаду, а другой дистрибутивами для нехомяков уже 16 лет и трезво оценивает вещи.

7.69 , birdie ( ok ), 23:52, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Один из нас пользуется федорой 25 лет (это диагноз) Всего хорошего. Надоели оскорбления. Fedora однозначно лучший Linux дистрибутив. Без но. Единственный его конкурент - RHEL для тех, кто хочет install и forget на ~10-12 лет. Количество откровенной лажи во всех остальных дистрах просто не счесть.

2.30 , Vladimir ( ?? ), 22:20, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Будем откровенны, в нормальных системах сопровождение пакета с софтом дело разработчика, то что в линуксе до сих пор разброд и шатание не делает жизнь разработчиков проще. Пока не будет решена проблема со стабильностю исполняемой среды, а так же ее стандартизацией, никто в своем уме не будет заниматься коммерческой разработкой пользовательского софта под лин.

2.31 , Skull_2 ( ? ), 22:25, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ни один человек (!) не предложил заниматься maintenance пакета Это всё, что нужно знать про сообщество RedHat, обменявших LibreOffice на вечно-кривой Wayland. В Альте собираются в пакеты и Fresh и Still.

3.49 , ProfessorNavigator ( ok ), 23:18, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > на вечно-кривой Wayland X-server, на сколько я понимаю, дальше никто особо поддерживать не собирается. Так что придётся жить с Wayland, нравится это кому-то или нет. > В Альте собираются в пакеты и Fresh и Still. За это - спасибо. Но вот languagetool надо бы обновить)) И добавить к нему в зависимости "полную" java, а то с headless не работает.

3.61 , Аноним ( 55 ), 23:31, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну, что там собирается во всяких bolgen os - не особо интересно

4.71 , Аноним ( 71 ), 23:56, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >то там собирается во всяких bolgen os - не особо интересно Так новость именно об этом.

2.44 , Аноним ( 41 ), 23:03, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажи почему ты не занялся maintenance пакета? 3.54 , Аноним ( 50 ), 23:23, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он ж сказал: "... собираются в пакеты и Fresh и Still."

3.62 , birdie ( ok ), 23:32, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Меня на 100% устраивает https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/ 1. Выходит сразу

2. Не имеет тучи флагов компиляции, который замедляет пакет

3. Баги принимаются чаще только для этих пакетов, ибо ноль левых патчей и приколов Так же в Fedora я не использую родные Firefox и Thunderbird - уже из-за риска для безопасности. На https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ есть готовые пакеты, которые выходят даже до объявления нового релиза. Ждать 2-3 дня, пока maintainer очухается, и эти два дня ловить 0-days? Спасибо, не хочу. И ровно поэтому у меня стоит официальный Google Chrome, а не Chromium, который выходит с большой задержкой. Модель выпуска ПО через maintainers _каждого_ дистрибутива - это дикий ад и идиотизм. Объём дупликации работы - чудовищный. Этого не должно быть, и нет ни в одной другой настоящей ОС. Никаких "дистрибутивов" быть вообще не должно. Линукс - это не ОС. Это песочница для поиграть и бросить. 90% моих знакомых, которые сидели на Линукс, ушли на MacOS и Windows - туда, где гарантии, надёжность и качество. Да, у MS бывают факапы, но они достаточно редки и очень часто вызываются кривым 3rd party ПО. А в Линукс мы имеем это: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59204 И, прежде чем гнать меня на Win/Mac, я все 25 лет занимаюсь улучшением Linux. Поэтому лучше не стоит. Просто я не фанатик.

4.65 , Аноним ( 55 ), 23:38, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какую-то тюльку гонишь, в арче пакеты появляются в репах раньше пресс-релизов от разрабов. а те 90% твоих знакомых - глупые люди, потому что думают, что под виндой и маком есть какие-то гарантии, а под линуксом каких-то нет

5.75 , birdie ( ok ), 00:01, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какую-то тюльку гонишь

> 90% твоих знакомых - глупые люди Я вышел из этого ада и оскорблений. Анонимы, скорее всего ещё не закончившие школу, рассказывают, что бизнесменам, которые ворочают лямами баксов, надо упарываться (!) по Линуксу, где что ни день, то регрессия или ещё какой косяк. Люди хотят включать комп и работать.

Люди хотят включать комп и запускать любимые приложения и игры.

Не думая. Не страдая. Не читая маны. Не ища workarounds и сообщения в сети "почему сломалось". В Линуксе даже рабочей графической системы нет, ***ть. HDR нет, не завезли. Wayland чуть шаг вправо или лево - "не работает, так безопасней". Никого этот зоопарк кривых решений не волнует, кроме небольшой кучки яростных злобных фанатов, которые кроют всех, включая тех, кто им этот Линукс готовит. RedHat стоит за большой частью критических пакетов, включая ядро, glibc, gcc, GTK, Gnome, systemd и pipewire/pulseaudio. Всё, к чёрту, надоело. Я устал от вас всех.

6.78 , Аноним ( 7 ), 00:04, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты продолжаешь выставлять себя хомячьём, а не специалистом.

5.77 , Аноним ( 7 ), 00:03, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливости ради, в арче тоже секта свидетелей "собирается значит работает". Проблема софта от производителя в том, что многим пользователям поверх него необходима куча патчей и исправлений от дистрибутива и не нужны тонны бандленной грязи от разрабов.