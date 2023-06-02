Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora

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|2.9, YetAnotherOnanym (ok), 21:47, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Пользователям желающим установить LibreOffice будет предложено использовать пакеты в формате Flatpak.
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|3.46, Аноним (46), 23:04, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но мне не нужен флэтпак, мне нужен LibreOffice...
Дооптимизируются эти ibm'щики
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|2.41, Аноним (41), 23:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Денег у них побольше чем у тебя, но тратить они их хотят не на дистрибутивную лапшу, а на самолёты и яхты.
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|1.3, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 21:35, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё верно, поматросили и бросили. ЛО нужен был гуглу и красношапке не для блага мнимого «сообщества» (о котором кричали истерички в момент создания ЛО), а ждя сведения счётов с конкурентом — Ораклом. Теперь этого более не требуется и сообщество, как использованное резиновое изделие (ну или как баласт — если предыдущее глаз режет), просто выбрасывают.
>Не исключается, что в сообществе найдутся желающие взять в свои руки сопровождение пакетов LibreOffice в формате RPM и Flatpak
Бгг, а помните как истерили ключевые разработчики? Даже было требование ораклу подарить этому сообществу торговые марки.
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|2.56, Аноним (55), 23:25, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да, хотят выбить в пользу ms office, редхат давно стал филиалом мелкомягких
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|3.33, Аноним (33), 22:28, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно шапки. У них там недавно были увольнения под лозунгом "денег нет, но мы вас и не держим".
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|4.35, Аноним (8), 22:40, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основное место обитания и источник дохода шапки - это серваки. Лепраофис на них по определению не нужен, вот и резанули косты. Про существование федоры мне известно, но шапке она интересна только как бесплатный тестовый полигон: есть - хорошо, нет - не очень-то и жалко.
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|3.36, хрю (?), 22:41, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Точно шапки, а не лепраофиса?
И сколько этой шапки на десктопах? Исчезающий вид. Шапка уже продолжительное время корпорацияonly и доминация deb на декстопах и вебе подавляющая. Поэтому шапковский движ в десктоп темах не шибко интересен, да и людей они с этих тем выгоняют. Ну и туда им и дорога - с такими гениальными решениями и продуктами.
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|4.82, Тот_ещё_аноним (ok), 00:28, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только шапка снимает разрабов с либры в пользу вяленого и чего-то там для десктопов. Целый абзац в новости.
Пакетователи либры типа = пилителям графония. Общая овация)
У них просто ресурсов стало меньше, а работы больше.
И федора на десктопах единственное, что ещё ведёт к ним пользователей.
Без этого клиенты на сервера со временем иссякнут.
Когда шапка дропнула цент, она сама себя выпилила, никто со стороны rpm собирать им не будет. Раньше народ пакетил для себя и всех под цент, теперь всё больше сами и ручек не хватает. Flatpack - ну очень спорная альтернатива)
Пусть потом apache & nginx во флэтпаке попробуют продать
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|1.7, Аноним (7), 21:44, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Libreoffice это те ребята, у которых в зависимостях шляпы вроде python2, premake и webkit в 2023 году, не говоря уже о зависимости от откровенных васянопакетов версии 0.0.1alpha и каждый месяц новые. Так что я их с одной стороны понимаю, а, с другой, для Гнома и Шляпы подобные сомнительные решения обычное дело.
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|2.42, Аноним (41), 23:03, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не проблема либры, это просто проблема дистрибуции софта в целом в экосистеме Линукс. Если они решаться хотя бы при помощи флатпака, то это уже хорошо.
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|3.47, Аноним (46), 23:12, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В линуксе все максимально гибко и просто не может быть проблем с дистрибьюцией софта.
Всегда можешь поставить или пересобрать любой пакет.
Вариант запихать все возможное в пакет или как в винде все свое носить с собой (вроде докера) это дегенератский подход для макак.
Еще частенько проблемы разработчиков (хром, фф, телега) со стратегией "под мою систему компилится с такими опциями, за остальное мне не платят" приплетают к проблемам линукса. Но это проблемы их разработчиков, от такого софта просто нужно отказываться.
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|2.50, Аноним (50), 23:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Libreoffice это те ребята, у которых в зависимостях шляпы вроде python2, premake и webkit в 2023 году, не говоря уже о зависимости от откровенных васянопакетов версии 0.0.1alpha и каждый месяц новые. Так что я их с одной стороны понимаю, а, с другой, для Гнома и Шляпы подобные сомнительные решения обычное дело
Вообще-то, как раз бездумное использование "latest" везде во всём как раз признак "васянства" и поделок.
Максимализм как раз плохой признак.
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|3.80, Аноним (7), 00:11, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Latest -- это то, что должно быть у разрабов. Эти самые разрабы могут поддерживать сборку под легаси и лтс, но это не оправдание, чтобы на столько лет затягивать обновление используемых компонентов. Начинать шевелиться надо раньше, а не когда все сроки вышли.
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|1.10, Аноним (10), 21:50, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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мужики, снимаю шляпу!
никто до этого раньше не догадывался, что можно просто LibreOffice не собирать и сразу Wayland попрёт в гору.
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|2.28, Аноним (18), 22:15, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мужики, снимаю шляпу!
Не забудьте сдать её в пользу "красного гардероба для шляп". Месье, же не манж па сис жур.
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|1.11, DEF (?), 21:52, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только перешел на Федору из-за убогого снапа Убунты, и на тебе.
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|2.52, Аноним (50), 23:20, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тернист и извилист путь к Дебиану. Не попробовав остальное самостоятельно поверить не выйдет. :)
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|2.58, Аноним (55), 23:28, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на арче всё просто работает, сектантов флетпака и свидетелей снапа не замечено
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|1.12, birdie (ok), 21:54, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На Phoronix и r/Linux:
"IBM - это зло", "RedHat - плохие", "Свалю на другой дистрибутив!"
Ни один человек (!) не предложил заниматься maintenance пакета, что не так уж и сложно, учитывая, что рабочий SPEC уже есть - надо просто его немного править при выходе новых версий.
Это всё, что нужно знать о фанатах Open Source.
Тьфу ты.
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|2.19, DEF (?), 22:08, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мы тут посоветовались и наш комитет решил, что мейнтейнить либру будешь ТЫ.
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|2.21, Аноним (7), 22:10, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем, кто способен собрать и сопровождать, и так норм. Тонны бюрократии тащить на себе не упало. А хомячью и флатпак норм.
>не так уж и сложно
найс шутка, сразу очевидно, что ты это самое хомячьё и есть.
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|3.27, birdie (ok), 22:15, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> найс шутка, сразу очевидно, что ты это самое хомячьё и есть.
Это оскорбление - раз.
SPEC файлы с нуля я писал не раз - два.
Поддержкой пакетов я занимался, это несложно - три.
Готовый SPEC уже есть - четыре.
Надеюсь, вы не сильно блюёте от своего отражения в зеркале и мелко отвратительных анонимных комментов - пять.
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|4.32, Аноним (7), 22:26, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>несложно
Ещё и клоунаду разводишь зачем-то, "специалист". Несложно это пока нет зависимостей и ничего не отваливается, или же придётся разгребать сразу на нескольких уровнях. Далеко не факт, что в дистрибутиве вообще будут требуемые пакеты хоть в каком-то виде и уж требуемых версий тем более. А сабж довольно грязный. Значит, придётся бандлить второпитоны и прочее подобное, ничем не лучше флатпака в итоге получится.
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|5.53, birdie (ok), 23:23, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам трудно понять, наверное, но люди в курсе:
https://src.fedoraproject.org/rpms/libreoffice/commits/rawhide
Не надо нести, ok? Это вам не KDE4 -> KDE5, когда пришлось вагон новых spec файлов писать и менять систему сборки. Просто кровь - сколько работы. Вместо 40 пакетов, 400.
Второе: LibreOffice сами собирают RPM'ки, которые работают на Fedora/RHEL/Mandriva и, наверное, OpenSuse.
Ужасно, да?
https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.5.3/rpm/x86_64/
Удачи в своей ненависти, лжи, преувеличениях и незнании материала.
Увы, только один из нас пользуется Fedora больше 25 лет, да, я начал с RedHat, кажется, версии 5.0. Уже не помню. А кто-то просто балаболит.
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|6.68, Аноним (7), 23:49, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не сомневаюсь, что люди в курсе всех проблем и сложностей. Вот и дропают, поразмыслив. Я тоже иногда использую готовые бинарные пакеты, собранные для шляпы или убунты, но это не вариант для сколько-нибудь приличного дистрибутива, никогда не предскажешь, с какими зависимостями и банденными компонентами возникнут проблемы. Один из нас пользуется федорой 25 лет (это диагноз) и продолжает разводить клоунаду, а другой дистрибутивами для нехомяков уже 16 лет и трезво оценивает вещи.
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|7.69, birdie (ok), 23:52, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один из нас пользуется федорой 25 лет (это диагноз)
Всего хорошего. Надоели оскорбления.
Fedora однозначно лучший Linux дистрибутив. Без но. Единственный его конкурент - RHEL для тех, кто хочет install и forget на ~10-12 лет.
Количество откровенной лажи во всех остальных дистрах просто не счесть.
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|2.30, Vladimir (??), 22:20, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будем откровенны, в нормальных системах сопровождение пакета с софтом дело разработчика, то что в линуксе до сих пор разброд и шатание не делает жизнь разработчиков проще. Пока не будет решена проблема со стабильностю исполняемой среды, а так же ее стандартизацией, никто в своем уме не будет заниматься коммерческой разработкой пользовательского софта под лин.
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|2.31, Skull_2 (?), 22:25, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ни один человек (!) не предложил заниматься maintenance пакета
Это всё, что нужно знать про сообщество RedHat, обменявших LibreOffice на вечно-кривой Wayland. В Альте собираются в пакеты и Fresh и Still.
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|3.49, ProfessorNavigator (ok), 23:18, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> на вечно-кривой Wayland
X-server, на сколько я понимаю, дальше никто особо поддерживать не собирается. Так что придётся жить с Wayland, нравится это кому-то или нет.
> В Альте собираются в пакеты и Fresh и Still.
За это - спасибо.
Но вот languagetool надо бы обновить)) И добавить к нему в зависимости "полную" java, а то с headless не работает.
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|3.61, Аноним (55), 23:31, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну, что там собирается во всяких bolgen os - не особо интересно
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|4.71, Аноним (71), 23:56, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>то там собирается во всяких bolgen os - не особо интересно
Так новость именно об этом.
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|3.62, birdie (ok), 23:32, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меня на 100% устраивает https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/
1. Выходит сразу
2. Не имеет тучи флагов компиляции, который замедляет пакет
3. Баги принимаются чаще только для этих пакетов, ибо ноль левых патчей и приколов
Так же в Fedora я не использую родные Firefox и Thunderbird - уже из-за риска для безопасности.
На https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ есть готовые пакеты, которые выходят даже до объявления нового релиза.
Ждать 2-3 дня, пока maintainer очухается, и эти два дня ловить 0-days? Спасибо, не хочу.
И ровно поэтому у меня стоит официальный Google Chrome, а не Chromium, который выходит с большой задержкой.
Модель выпуска ПО через maintainers _каждого_ дистрибутива - это дикий ад и идиотизм. Объём дупликации работы - чудовищный. Этого не должно быть, и нет ни в одной другой настоящей ОС. Никаких "дистрибутивов" быть вообще не должно.
Линукс - это не ОС. Это песочница для поиграть и бросить. 90% моих знакомых, которые сидели на Линукс, ушли на MacOS и Windows - туда, где гарантии, надёжность и качество. Да, у MS бывают факапы, но они достаточно редки и очень часто вызываются кривым 3rd party ПО.
А в Линукс мы имеем это: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59204
И, прежде чем гнать меня на Win/Mac, я все 25 лет занимаюсь улучшением Linux. Поэтому лучше не стоит.
Просто я не фанатик.
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|4.65, Аноним (55), 23:38, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какую-то тюльку гонишь, в арче пакеты появляются в репах раньше пресс-релизов от разрабов. а те 90% твоих знакомых - глупые люди, потому что думают, что под виндой и маком есть какие-то гарантии, а под линуксом каких-то нет
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|5.75, birdie (ok), 00:01, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какую-то тюльку гонишь
> 90% твоих знакомых - глупые люди
Я вышел из этого ада и оскорблений.
Анонимы, скорее всего ещё не закончившие школу, рассказывают, что бизнесменам, которые ворочают лямами баксов, надо упарываться (!) по Линуксу, где что ни день, то регрессия или ещё какой косяк.
Люди хотят включать комп и работать.
Люди хотят включать комп и запускать любимые приложения и игры.
Не думая. Не страдая. Не читая маны. Не ища workarounds и сообщения в сети "почему сломалось".
В Линуксе даже рабочей графической системы нет, ***ть. HDR нет, не завезли. Wayland чуть шаг вправо или лево - "не работает, так безопасней".
Никого этот зоопарк кривых решений не волнует, кроме небольшой кучки яростных злобных фанатов, которые кроют всех, включая тех, кто им этот Линукс готовит. RedHat стоит за большой частью критических пакетов, включая ядро, glibc, gcc, GTK, Gnome, systemd и pipewire/pulseaudio.
Всё, к чёрту, надоело. Я устал от вас всех.
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|5.77, Аноним (7), 00:03, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Справедливости ради, в арче тоже секта свидетелей "собирается значит работает". Проблема софта от производителя в том, что многим пользователям поверх него необходима куча патчей и исправлений от дистрибутива и не нужны тонны бандленной грязи от разрабов.
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|1.14, Аноним (14), 22:01, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Не исключается, что в сообществе найдутся желающие взять в свои руки сопровождение пакетов LibreOffice в формате RPM
Ну, Опеннетные анонимы, это ваш шанс показать всему миру как надо.
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|1.15, Аноним (15), 22:02, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>в долгосрочной перспективе рассматривается в качестве основного способа установки LibreOffice пользователями RHEL.
Интересно, пользователи RHEL знают, что они рассматриват фатплак в качестве основного способа установки либреофиса?
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|1.20, Аноним (18), 22:09, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не исключается переброска других сборщиков RPM на "более важный фронт"
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|1.37, pic (?), 22:51, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как всё быстро завертелось вокруг immutable root filesystem.
RPM Fusion на очереди на вынос?
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|3.63, Аноним (55), 23:33, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ms office нужен копманиям. пользователям офис на компе не нужен
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|4.81, Аноним (14), 00:24, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пользователям офис на компе не нужен
Чем предлагаешь заменить электронные таблицы?
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|1.45, Аноним (41), 23:04, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ага получили репозиторные фанатики, а ведь вам говорили что так будет. И это правильно пора уже развиваться уже 2023 год так-то. Архаичные репозитории не нужны, особенно для прикладного гуевого софта.
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|1.48, beck (??), 23:16, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Юбунту продвигает снап, редхат продвигает флатпак.
Остаться должен только один!
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|2.57, Аноним (50), 23:28, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Юбунту продвигает снап, редхат продвигает флатпак.
> Остаться должен только один!
И то и то - нормально. Дело в деталях: можешь в "десяток" _коротких_ команд скачать сырцы и из них пересобрать пакет, пакет поставить и запустить. И можешь ли сам на личном оборудовании настроить репо для раздачи пакета.
Если сделано, что можно - всё хорошо. Если нет, то плохой дистрибутив.
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|3.59, Аноним (50), 23:29, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так сделать, чтобы в сырцах не было ни единого бинаря из зависмостей. Чтоб как у Генту всё было из сырцов. Тогда вещь стоящая и хорошая. Иначе - неинтересно.
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|4.79, Аноним (79), 00:08, 03/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и тут вы, молодой человек, начинаете сукционировать, уже начиная с интеловских бинарников микрокода
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|3.72, beck (??), 23:59, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, там различия не в этом, а в том как пакет взаимодействует с ОС. Разрешения, буфер обмена, передача сигналов и пр. У снапа одна шляпа, у флатпака другая.
Посмотрим. Поттеринга на всё это нет. )))
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|1.51, Анонимус_б67 (?), 23:19, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вопрос -то не в сборке пакетов для Федоры или РэдХат, а в том, что они активных разрабтчиков Либры, которым платят ЗП, перекинут в другие проекты или выкинут на мороз. Да, их всего-то трое было и одного уже Коллабора себе забрала, но остальные-то двое пропадут для проекта...
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|2.60, Аноним (50), 23:31, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если код хорошо оформляли и писали, то это небольшая проблема. Если.
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|1.66, Электрон (?), 23:41, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Wayland, а также реализации поддержки HDR, механизмов управления цветом и других улучшений, востребованных пользователями рабочих станций.
Это похоже на удовлетворение embedded сегмента, infotainment, кино и т.п. Кто может использовать HDR контент? Фотографов на Линуксе минимум, фотографов меньше минимума минимума, может кто-то и ваяет видео в Davinci Resolve (ещё раз минимум). А вот Голливуд свой контент в HDR не отдаст без DRM для проигрывания. Следующий шаг очевиден.
А LibreOffice был заменен G Docs & Office 365.
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|1.70, Аноним (70), 23:56, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то странно звучит объяснение, опакечивание, в т.ч. LO, в принципе значительно автоматизировано.
И вряд ли опакечивание LO сопоставимо с работой над Wayland, HDR и управлением цветом.
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|1.74, verh010m (ok), 00:00, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кто делал rpm пакеты, которые лежат на сайте либроофиса? Всегда качал их архив и делал rpm -i
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|1.76, Аноним (79), 00:02, 03/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ліл у местных фанов либреофиса память как у золотой рыппки.
что, не помнит уже никто, что бимеры сделали с собственной веткой опенофиса? выкинули на мороз^W извините в апач.
ииии чочо быв. редхат должен теперича супротив политики партии идтить? нетъ на такое они пойтить не могуть.
дальше слово предоставляется мишеньке миксу из коллаборы, пущай доложит нам о развитии транспортного отдела.
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