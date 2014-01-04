Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14

|
|
|
|
|
|
|
|4.17, Аноним (15), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Дебиан разрабатывает и не торгует - Астра берет разработанное (добавив немножко) и торгует.
Опеноффисе разрабатывает и не торгует - Либреоффисе берет разработанное (добавив немножко) и торгует.
Что-то совсем в логике запутался. Где ошибка?
|
|
|
|5.19, Аноним (2), 11:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Либреофис пишет своё с 2010 года. Хоть и на основе опенофиса. Прикинь, 13 лет своей работы. Вот так вот. Дебиан и Астра просто пакетируют либы и приложения сторонних разрабов. Разница большая. Опеноффисом сейчас пользуются полтора юзера.
|
|
|
|
|
|7.27, Аноним (2), 14:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Сына, ну и что? Это похоже что люди скачивают чтобы посмотреть, на этом графике нет данных, сколько людей оставляют этот опенофис чтобы пользоваться им на постоянке. Я же речь вёл о юзерах, которые постоянно им пользуются.
|
|
|
|8.31, Аноним (24), 15:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
- Почему обязательно проститутка, - сказал я - А может это белошвейка Которая ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.35, Аноним (2), 15:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На первой странице по тегу openoffice всего 15 новостей за последние 4 5 года,... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.39, Аноним (2), 16:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нет, это значит, что про vscode здесь мало пишут А про каждую даже самую никчем... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|13.46, Аноним (2), 18:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Приведенные тобой баги - старейшие, ты на дату то создания смотри Modified - эт... текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 14:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зеркло? Не, не слышал (с) Ничего плохого в этом нет. PKGBUILD'ы, например, тащат из downloads.apache.org/openoffice, если чо.
|
|1.18, Zenitur (ok), 11:24, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я так понимаю, из-за того, что долго не выпускались мажорные релизы, готовые сборки офиса запускаются даже в системах с Linux 2.6.18?
|
|
|
|
|
|3.26, Zenitur (ok), 13:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И на WinXP тоже
Ну, на XP работают 2003 и 2007. Не знаю как насчёт 2010 и последующих.
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 15:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
XP на данное время в основном работает на некрожелезе, а там MSO 2007 себя чувствует уже не очень хорошо. А сабж даже на 256 МБ летает.
|
|
|
|5.37, Аноним (24), 16:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не преувеличивайте, в 256 ООо если летает, но низэнько-низэнько. как несколько больших документов откроешь, то ой. я это в свое время прочувствовал, когда подружке с дипломом помогал.
|
|
|
|6.38, Аноним (33), 16:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это как с браузерами — "ой, хром/фаерфокс/чучундра в 16 ГБ памяти не помещается", а потом оказывается, что 100500 тяжёлых вкладок открыто. Но, по крайней мере, на такой конфигурации оно быстро запускается и средних размеров docx вполне редактирует. Как поведёт себя либра — даже представлять не хочу.
|
|
|
|2.32, Аноним (24), 15:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и слава богу.
когда мне приходится писать СУММ вместо нормального SUM, я такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.
|
|
|
|3.34, Аноним (33), 15:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В FAQ пишут, что как раз по желанию пользователей и убрали русские названия. Вообще не одобряю, лучше бы оба варианта в наличии были (привет, локализованный Excel).
|
|
|
|
|
|3.45, Аноним (24), 17:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
найдите десять отличий
https://bugs.documentfoundation.org/
ты бы мил человек лучше сходил на микрософт сторе звездочку хоть своему любимому либреофису поставил, а то его там всего трое человек оценило. супротив 139 у тухлого опенофиса, позорище.
|
|
|
|4.47, Аноним (2), 18:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сравни баг трекер апаче офиса (writer):
https://bz.apache.org/ooo/buglist.cgi?component=code&product=Writer&resolution
И баг трекер либраофиса (writer):
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?component=Writer&product=Libre
Заходи в любой баг на багтрекере опенофиса, графу Reported: , не Modified:
Там все баги старейшие, их никто не репортит новых (даже за >2015 года не нашел). А в libreoffice баги от 2020,2021,2022 есть.
А почему нет ни одного зарепорченного бага за последние годы в опенофисе? Такого быть не может, что багов нет. У любого приложения есть баги, юзеры репортят эти баги. А там - нет. Получается, его никто активно и не юзает, вот и багов никто не репортит.
|
|1.41, Технополис (ok), 16:49, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не надо делиться на сторонников либо LibreOffice либо OpenOffice. Ведь это почти близнецы братья, состоящие из родной кодовой базы. Главное это их единый формат документов. Эх, если бы в 2004 году настойчивее государство поддержало использование этого офисного пакета, то не было бы споров, какой офисный пакет лучше. Ушли бы от MSO зависимости. И не пилились бы бюджетные деньги на всякие недоделки типа "Мой офис".
|
|
|
|2.43, iPony129412 (?), 17:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Главное это их единый формат документов
Там версионности и приколов хватает. Как-то был опыт использования совместно LO и OO.
То там косяк, то тут.
|
|2.53, Аноним (53), 20:24, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не надо делиться на сторонников либо LibreOffice либо OpenOffice.
Это опеннет. Тут "делиться на" (и делиться своим Ценным Мнением) - любимейшее занятие.
Гномосеки не могут пройти мимо кедерастов (и вместе - мимо тайло/крыо*бов), лапчатые - мимо "бцдунов", системдатнутые мимо башпортяночников, вейландовцы мимо иксо-луддитов, не-бубунтовцы <вставить любой дистр> мимо бубунтовцев <вставить любой другой дистр>, Воины Против Раста - мимо Ржавой Угрозы Голактике, плюсанутые и наСИльники - мимо пЕтонистов, скриптомакак, хаЦкелистов, растоманав ...
Ваш КО
|