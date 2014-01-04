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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14

28.02.2023 08:25

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.14, в котором предложено 27 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. В новом выпуске изменён метод кодирования и хранения мастер-пароля, поэтому пользователям перед установкой версии 4.1.14 рекомендовано сделать резервную копию профиля OpenOffice, так как в новом профиле будет нарушена совместимость с прошлыми выпусками.

Среди изменений в новой версии:

  • В Calc добавлена поддержка типа DateTime, применяемого в Excel 2010.
  • В Calc улучшена читаемость текста в комментариях к ячейкам.
  • В Calc решена проблема с отображением пиктограммы удаления фильтра в панели и меню.
  • В Calc исправлена ошибка, приводящая к некорректному изменению ссылок на ячейки при копировании и вставке через буфер обмена между электронными таблицами.
  • В Calc исправлена ошибка, приводящая к потере последней строки при импорте из файлов CSV, если в данной строке использовались незакрытые кавычки.
  • В Writer решена проблема с обработкой апострофов при импорте файлов в формате HTML.
  • В Writer налажено использование горячих клавиш в диалоге "Frame", независимо от использования опции "automatic".
  • Решена проблема с дублированием содержимого при импорте текста ячеек из файлов XLSX.
  • Улучшен импорт документов в формате OOXML.
  • Улучшен импорт файлов в формате SpreadsheetML, созданных в MS Excel 2003.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/OOo/e...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.3.0
  4. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 333 миллионов загрузок
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13
  6. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58719-openoffice
Ключевые слова: openoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:37, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    круто! куда там либрофису тягаться с этим шедевром!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:57, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему ... Либреоффис торгует уже, а этот нет.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 11:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы считаете, разработчики должны быть голодными?
     
     
  • 4.17, Аноним (15), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дебиан разрабатывает и не торгует - Астра берет разработанное (добавив немножко) и торгует.
    Опеноффисе разрабатывает и не торгует - Либреоффисе берет разработанное (добавив немножко) и торгует.
    Что-то совсем в логике запутался. Где ошибка?
     
     
  • 5.19, Аноним (2), 11:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Либреофис пишет своё с 2010 года. Хоть и на основе опенофиса. Прикинь, 13 лет своей работы. Вот так вот. Дебиан и Астра просто пакетируют либы и приложения сторонних разрабов. Разница большая. Опеноффисом сейчас пользуются полтора юзера.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 13:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    lol

    полста тысяч загрузок в день, сына. это похоже на полтора юзера?

    https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stats/timeline?dat

     
     
  • 7.27, Аноним (2), 14:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сына, ну и что? Это похоже что люди скачивают чтобы посмотреть, на этом графике нет данных, сколько людей оставляют этот опенофис чтобы пользоваться им на постоянке. Я же речь вёл о юзерах, которые постоянно им пользуются.
     
     
  • 8.31, Аноним (24), 15:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Почему обязательно проститутка, - сказал я - А может это белошвейка Которая ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (2), 15:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На первой странице по тегу openoffice всего 15 новостей за последние 4 5 года,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.36, Аноним (24), 16:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а про vscode на опеннете вообще всего 6 новостей ето, видимо, означает, что у ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.39, Аноним (2), 16:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, это значит, что про vscode здесь мало пишут А про каждую даже самую никчем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.44, Аноним (24), 17:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лолище ткнул наугад в первый попавшийся баг https bz apache org ooo show_bug ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.46, Аноним (2), 18:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приведенные тобой баги - старейшие, ты на дату то создания смотри Modified - эт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.48, Аноним (2), 18:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее даже в 2013 и 2017 зарепорченных багов там нет ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.51, Аноним (51), 18:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зая, давай ты сначала научишься пользоваться багзиллой, а потом уже будешь писат... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (15), 10:55, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Замечательный проект. Кстати, на sourceforge.net лежит.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:15, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот именно лежит. А ЛибреОфис стоит.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зеркло? Не, не слышал (с) Ничего плохого в этом нет. PKGBUILD'ы, например, тащат из downloads.apache.org/openoffice, если чо.
     

  • 1.18, Zenitur (ok), 11:24, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, из-за того, что долго не выпускались мажорные релизы, готовые сборки офиса запускаются даже в системах с Linux 2.6.18?
     
     
  • 2.21, Аноним (2), 12:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершенно верно!
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на WinXP тоже
     
     
  • 3.26, Zenitur (ok), 13:50, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И на WinXP тоже

    Ну, на XP работают 2003 и 2007. Не знаю как насчёт 2010 и последующих.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:06, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XP на данное время в основном работает на некрожелезе, а там MSO 2007 себя чувствует уже не очень хорошо. А сабж даже на 256 МБ летает.
     
     
  • 5.37, Аноним (24), 16:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не преувеличивайте, в 256 ООо если летает, но низэнько-низэнько. как несколько больших документов откроешь, то ой. я это в свое время прочувствовал, когда подружке с дипломом помогал.
     
     
  • 6.38, Аноним (33), 16:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как с браузерами — "ой, хром/фаерфокс/чучундра в 16 ГБ памяти не помещается", а потом оказывается, что 100500 тяжёлых вкладок открыто. Но, по крайней мере, на такой конфигурации оно быстро запускается и средних размеров docx вполне редактирует. Как поведёт себя либра — даже представлять не хочу.
     

  • 1.25, economist (?), 13:40, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    60% офисного пакета - это Calc. Тут он без русских функций. Расходимса.
     
     
  • 2.32, Аноним (24), 15:02, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и слава богу.

    когда мне приходится писать СУММ вместо нормального SUM, я такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.

     
     
  • 3.34, Аноним (33), 15:07, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В FAQ пишут, что как раз по желанию пользователей и убрали русские названия. Вообще не одобряю, лучше бы оба варианта в наличии были (привет, локализованный Excel).
     

  • 1.28, Аноним (-), 14:03, 28/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.30, Аноним (29), 14:14, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Живет и здравствует себе тихонечко на зло хейтерам. Хехе.
     
     
  • 2.40, Хейтер (?), 16:47, 28/02/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.42, Аноним (2), 16:49, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно. Ты на багтрекер то посмотри:
    https://bz.apache.org/ooo/describecomponents.cgi
     
     
  • 3.45, Аноним (24), 17:47, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    найдите десять отличий

    https://bugs.documentfoundation.org/

    ты бы мил человек лучше сходил на микрософт сторе звездочку хоть своему любимому либреофису поставил, а то его там всего трое человек оценило. супротив 139 у тухлого опенофиса, позорище.

     
     
  • 4.47, Аноним (2), 18:08, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравни баг трекер апаче офиса (writer):
    https://bz.apache.org/ooo/buglist.cgi?component=code&product=Writer&resolution
    И баг трекер либраофиса (writer):
    https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?component=Writer&product=Libre
    Заходи в любой баг на багтрекере опенофиса, графу  Reported: , не Modified:
    Там все баги старейшие, их никто не репортит новых (даже за >2015 года не нашел). А в libreoffice баги от 2020,2021,2022 есть.
    А почему нет ни одного зарепорченного бага за последние годы в опенофисе? Такого быть не может, что багов нет. У любого приложения есть баги, юзеры репортят эти баги. А там - нет. Получается, его никто активно и не юзает, вот и багов никто не репортит.
     
     
  • 5.50, Аноним (24), 18:36, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему нет ни одного зарепорченного бага за последние годы в опенофисе?

    потому что кто-то в глаза долбится.

    https://bz.apache.org/ooo/buglist.cgi?bug_status=__open__&no_redirect=1&order=

     

  • 1.41, Технополис (ok), 16:49, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не надо делиться на сторонников либо LibreOffice либо OpenOffice. Ведь это почти близнецы братья, состоящие из родной кодовой базы. Главное это их единый формат документов. Эх, если бы в 2004 году настойчивее государство поддержало использование этого офисного пакета, то не было бы споров, какой офисный пакет лучше. Ушли бы от MSO зависимости. И не пилились бы бюджетные деньги на всякие недоделки типа "Мой офис".
     
     
  • 2.43, iPony129412 (?), 17:26, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное это их единый формат документов

    Там версионности и приколов хватает. Как-то был опыт использования совместно LO и OO.
    То там косяк, то тут.

     
  • 2.53, Аноним (53), 20:24, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо делиться на сторонников либо LibreOffice либо OpenOffice.

    Это опеннет. Тут "делиться на" (и делиться своим Ценным Мнением) - любимейшее занятие.
    Гномосеки не могут пройти мимо кедерастов (и вместе - мимо тайло/крыо*бов), лапчатые - мимо "бцдунов", системдатнутые мимо башпортяночников, вейландовцы мимо иксо-луддитов, не-бубунтовцы <вставить любой дистр> мимо бубунтовцев <вставить любой другой дистр>, Воины Против Раста - мимо Ржавой Угрозы Голактике, плюсанутые и наСИльники - мимо пЕтонистов, скриптомакак, хаЦкелистов, растоманав ...
    Ваш КО

     

  • 1.49, Anonymoustus (ok), 18:15, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Островок здравого смысла в штормящем океане опенсорсного безумия.
     
  • 1.52, псевдонимус (?), 19:24, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долгих лет проекту.
     

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