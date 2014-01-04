Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:57, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну почему ... Либреоффис торгует уже, а этот нет.

3.16 , Аноним ( 2 ), 11:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы считаете, разработчики должны быть голодными?

4.17 , Аноним ( 15 ), 11:21, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Дебиан разрабатывает и не торгует - Астра берет разработанное (добавив немножко) и торгует.

Опеноффисе разрабатывает и не торгует - Либреоффисе берет разработанное (добавив немножко) и торгует.

Что-то совсем в логике запутался. Где ошибка?

5.19 , Аноним ( 2 ), 11:48, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Либреофис пишет своё с 2010 года. Хоть и на основе опенофиса. Прикинь, 13 лет своей работы. Вот так вот. Дебиан и Астра просто пакетируют либы и приложения сторонних разрабов. Разница большая. Опеноффисом сейчас пользуются полтора юзера.

6.24 , Аноним ( 24 ), 13:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – lol полста тысяч загрузок в день, сына. это похоже на полтора юзера? https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stats/timeline?dat

7.27 , Аноним ( 2 ), 14:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Сына, ну и что? Это похоже что люди скачивают чтобы посмотреть, на этом графике нет данных, сколько людей оставляют этот опенофис чтобы пользоваться им на постоянке. Я же речь вёл о юзерах, которые постоянно им пользуются.

8.31 , Аноним ( 24 ), 15:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать - Почему обязательно проститутка, - сказал я - А может это белошвейка Которая ... 9.35 , Аноним ( 2 ), 15:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На первой странице по тегу openoffice всего 15 новостей за последние 4 5 года,... 10.36 , Аноним ( 24 ), 16:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а про vscode на опеннете вообще всего 6 новостей ето, видимо, означает, что у ... 11.39 , Аноним ( 2 ), 16:43, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Нет, это значит, что про vscode здесь мало пишут А про каждую даже самую никчем... 12.44 , Аноним ( 24 ), 17:38, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать лолище ткнул наугад в первый попавшийся баг https bz apache org ooo show_bug ... 13.46 , Аноним ( 2 ), 18:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Приведенные тобой баги - старейшие, ты на дату то создания смотри Modified - эт... 14.48 , Аноним ( 2 ), 18:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Точнее даже в 2013 и 2017 зарепорченных багов там нет ... 14.51 , Аноним ( 51 ), 18:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать зая, давай ты сначала научишься пользоваться багзиллой, а потом уже будешь писат...