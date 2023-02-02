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Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5

02.02.2023 16:23

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.5. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 144 разработчика, из которых 91 являются добровольцами. 63% изменений внесены 47 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 12% шестью работниками организации The Document Foundation, а 25% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.5 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • В сборках на базе GTK3 реализована поддержка плавной прокрутки. Для более точной прокрутки можно использовать длинное нажатие мышью на полосе прокрутки или щелчок мышью при нажатой клавише Shift.
  • Обновлён набор пиктограмм Sifr, который приближен к стилю закруглённых пиктограмм GNOME из темы Adwaita. Добавлены новые пиктограммы приложений и MIME-типов.
  • Значительно улучшена поддержка тёмных и контрастных системных тем оформления, предоставляемых в Windows, macOS и Linux. Устранено более 40 ошибок, проявляющихся при использовании тёмных тем.
  • Модернизирован вариант интерфейса с одной панелью инструментов (View ▸ User Interface... ▸ Single Toolbar), в котором предоставлена возможность настройки содержимого панели (Tools ▸ Customize... ▸ Toolbars или через контекстное меню). Для текстового процессора реализована поддержка кнопок и переключателей, учитывающих контекст.
  • На начальном экране (Start Center) предоставлена возможность фильтрации недавно используемых документов по типу.
  • Улучшен диалог настройки расширенных типографских особенностей шрифтов (Format ▸ Character ▸ Font ▸ Features...). В отдельные секции вынесены настройки, связанные со стилистическими наборами и вариантами символов.
  • Улучшен экспорт и импорт документов в формате PDF. Добавлена поддержка встраивания в PDF цветных (Emoji) и вариативных шрифтов.
  • В фильтрах для документов MS Word улучшена поддержка VBA (реализованы методы WordBasic.ScreenUpdating и WordBasic.MsgBox).
  • Добавлена возможность использования жестов на тачпадах для вращения и масштабирования.
  • В нижнем правом углу редактора макросов добавлен ползунок для изменения масштаба.
  • Изменения в Writer:
    • Встроена начальная поддержка машинного перевода, реализованная на основе сервиса DeepL.
    • Для улучшения переносимости с MS Word добавлена поддержка совместимых с форматом DOCX элементов управления содержимым, применяемых для заполнения форм: область ввода неотформатированного текста, комбинированные переключатели ("combo box"), формы ввода заголовка и тегов. Добавлена возможность экспорта элементов управления содержимым в формат PDF.
    • Реализована возможность редактирования параметров табуляции (Format ▸ Paragraph... ▸ Tabs) сразу для нескольких выделенных абзацев, для которых выставлены разные параметры.
    • В диалоге настройки цветов (Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice ▸ Application Colors) предоставлена возможность изменения цвета подсветки грамматических ошибок.
    • Расширены инструменты для проверки правописания. Улучшено определение опечаток. Реализована проверка ошибок в написании слов, формирующих текст гиперссылок. Обеспечено сохранение комментариев к исправленным словам.
    • Улучшено удаление столбцов в таблицах, пересекающихся с объединёнными ячейками. Разрешено выделение и удаление столбцов и строк, в ситуации, когда последняя ячейка включает вложенную таблицу.
    • Улучшена поддержка закладок. Значительно повышена видимость закладок (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks). Разрешено редактирование закладок в диалоге Insert Bookmark. Повышена видимость закладок в тексте. Добавлена поддержка цветных меток для визуализации метаданных закладок.
    • В меню Tools добавлена опция "Accessibility checker" для автоматической проверки корректности оформления с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • Реализована возможность размещения в области диаграммы таблицы с данными, визуализированными на диаграмме.
    • Операции условного форматирования begins-with/ends-with/contains теперь обрабатывают маски без учёта регистра.
    • В ячейках обеспечено сохранение символов табуляции и перевода строки.
    • Обеспечено сохранение между сеансами параметров вставки специальных ячеек.
    • Изменено поведение при вводе в ячейки нестроковых значений, начинающихся с символа апострофа (например, при вводе значений с числами и датами, начинающиеся с апострофа, этот символ теперь вырезается).
    • В мастере функций (Function Wizard) появилась возможность поиска по описанию функции, а не только по названию.
    • Панель элементов в Math перемещена из левой части окна в боковую панель.
    • По умолчанию в диалоги форматирования ячеек и чисел в Calc и Writer добавлена поддержка текстовых расшифровок чисел и валют (например, для $100 можно выбрать формат отображения "сто долларов").
  • Изменения в Impress:
    • В состав включена подборка новых стилей таблиц.
    • Добавлена возможность изменения и создания стилей таблиц. Изменённые стили можно сохранить в документе, экспортировать и использовать в шаблонах.
    • Добавлена возможность кадрирования добавляемого в слайд видео.
    • Консоль показа презентаций теперь может быть запущена в обычном окне, а не только в полноэкранном режиме (например, для показа презентации во время видеоконференции при наличии одного монитора).
    • В навигаторе предоставлена возможность перемещения и перегруппировки объектов с использованием интерфейса drag-and-drop.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4
  3. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  4. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  5. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
  6. OpenNews: В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58588-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:42, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    И без всяких электронов, шмелекторонов. Умели раньше делать софт.
     
     
  • 2.2, Анонов Анон Анонович (?), 16:45, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вы думаете Ява лучше?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше - чего? Закончи предложение.
     
     
  • 4.8, Анонов Анон Анонович (?), 16:55, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    лучше всяких "всяких электронов, шмелекторонов". без явы либра толком работать-то и не будет.
     
     
  • 5.9, Аноним (6), 16:57, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что лучше: с++ или хром? Так тебе понятней?
     
  • 5.10, Аноним (10), 17:00, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Брехня. Явы нет — либреофис работает.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 17:26, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, а россыпь *.jar и *.class там для красоты.
     
     
  • 7.36, ihatenpm (?), 18:04, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно там осталось для каких-то фич второстепенных
     
  • 7.42, Аноним (42), 18:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для чего она там вообще используется, на практике? Лежат и лежат, что такого? Ни разу не использовал жабу с сабжем, хотя у меня под сотню рантаймов жаб на диске и это не проблема наверно. Кроме languagetool ничего не могу придумать, может ещё интеграция с жабовскими базами данных.
     
     
  • 8.105, OpenEcho (?), 22:26, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Base, - база данных Уже почти десятилетие как в попытках замены на другой бэкен... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (48), 18:58, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это до тех пор, пока ты не попытаешься запустить макросы в таблицах.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 19:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он, в отличие от тебя, не секретарша, ему это без надобности
     
  • 7.65, Аноним (65), 19:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так макросы и на Питоне можно
     
  • 5.16, Аноним (16), 17:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без явы либра толком работать-то и не будет.

    Яву снес навсегда еще лет семь назад. Либрой пользуюсь постоянно под виндой и линухом. ЧЯДНТ?

     
     
  • 6.53, Аноним (52), 19:13, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и каково тебе теперь на электроно-поделиях сидеть?
     
     
  • 7.69, Аноним (42), 19:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Назови одну полезную программу на жаве. Ждавнлодер2, эклипс? Не то, всё не то.
     
     
  • 8.78, Аноним (78), 20:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nclayer ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.93, Аноним (93), 21:58, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I2P... текст свёрнут, показать
     
  • 8.94, ptr (??), 22:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DBEaver ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.106, OpenEcho (?), 22:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЧЯДНТ?

    и какой тогда бэкенд юзаем для баз данных ?

     
  • 5.55, Аноним (65), 19:17, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без явы либра толком работать-то и не будет

    Странно, у меня всегда работал.

     
  • 4.29, 1 (??), 17:39, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше - чего? Закончи предложение.

    Лучше грузин, конечно !

     
     
  • 5.33, Бывалый смузихлёб (?), 17:51, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но грузин не лучше
     
     
  • 6.54, Аноним (52), 19:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему он тогда вам правил?
     
     
  • 7.74, anonymous (??), 20:29, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мой дядя самых честных правил
     
     
  • 8.81, Аноним (-), 20:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда не в шутку занемог, икону целовать заставил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.87, Аноним (87), 21:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А после 8211 пить из редьки сок ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.73, Грузин (?), 20:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я лублю брит поп.
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Но электрон хуже явы.
     
  • 3.35, ihatenpm (?), 18:03, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ява

    этот эксперт в Джаве больше всего разбирается

     
  • 3.101, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на c++ давно
     
  • 3.108, penetrator (?), 22:35, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, и сильно лучше, но к топику никакого отношения не имеет
     
  • 2.5, Аноним (6), 16:52, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Умели раньше делать софт

    Раньше - да. А сейчас только - "Обновлён набор пиктограмм".

     
  • 2.17, EuPhobos (ok), 17:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И без всяких электронов, шмелекторонов.

    И тормозит хоть вешайся, особенно Draw, каждый клик/действие до 5 секунд ожидания, будто на 286-й вернулся..

     
     
  • 3.79, Аноним (78), 20:44, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора менять 386-й на что-то поновее, а не ныть о тормозах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:46, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Отлично!
    Если есть время, о найденых багах напишите в неофициальный русскоязычный форум:
    https://forumooo.ru
     
     
  • 2.41, антифрактал (?), 18:10, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем советовать плохое? есть багтрекер bugs.documentfoundation.org - пишите туда сразу
     
     
  • 3.44, Аноним (3), 18:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >плохое

    Почему плохое ? Не все пользователи офисного ПО могут правильно зарепортить баг, а вот просто описать проблему вполне.

     
     
  • 4.95, антифрактал (?), 22:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну опишет он проблему на форуме, а дальше что? Кто ее донесет до разработчиков? Обитатели форума? Ну если повезет, то да, но чаще всего такое не работает.

    Вы вообще уже, пользуетесь бесплатным неплохим софтом, да еще ленитесь об ошибке, которая вам же мешает, написать баг репорт, тьфу

     
     
  • 5.100, Аноним (3), 22:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Обитатели форума?

    Именно.
    >Ну если повезет

    Там есть люди, которые при описании проблемы вам подскажут, что баг например уже зарепортили (со ссылкой), либо узнают как его воспроизвести и тогда зарепортят.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:47, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А насколько LibreOffice прогрессивнее Office365?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 16:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько мотоцикл прогрессивнее телевизора?
     
  • 2.37, ihatenpm (?), 18:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На столько, что офис365 не получится спиратить, т.к. он работает через облако
     
     
  • 3.47, WE (?), 18:46, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще то нет, обычное приложение на ПК.
     
     
  • 4.57, Аноним (52), 19:19, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нативным ещё назови
     
  • 2.38, ihatenpm (?), 18:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    LibreOffice - это ПО, а Office365 -- это подписька
     
     
  • 3.91, Аноним (91), 21:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )
     
  • 3.107, OpenEcho (?), 22:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это подписька

    Я б скaзaл - над писькa

     

  • 1.11, arthi747 (ok), 17:04, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только недавно же релиз был вроде. Нормально пилят.
     
  • 1.13, Аноним (13), 17:06, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Linux, Linux, Linux, Linux...

    а что, бзди всё? соляра всё? помешались на этом пингвине, чесслово

     
     
  • 2.21, Бздунаним (?), 17:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто-то ещё пользуется солярой?
     
  • 2.39, Аноним (3), 18:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробуйте Google Docs:
    https://www.google.com/docs/about/
    мультиплатформа =)
     
  • 2.58, Аноним (65), 19:19, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас же есть Линуксулятор.
     

  • 1.15, Аноним (27), 17:11, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реализована поддержка плавной прокрутки

    Разбудите меня лет через двести, и я вам скажу, чем заняты программисты: реализуют плавную прокрутку.
    Тем временем, мы это ещё на ZX-Spectrum и C64 (ну там совсем просто) делали.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:24, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    там разрешение экрана меньше чем у современной иконки
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 17:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разрешение экрана у C64 — 320×200. Разрешение офисного окошка — 1280×1024, в ≈20 раз больше. Ну FullHD в 30 раз.
    Частота 8-битного MOS 6502 — ≈1 МГц. Продолжить?
     
     
  • 4.43, анон (?), 18:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжай конечно, и не забудь всем рассказать как это противоречит утверждению выше.
     
     
  • 5.51, Аноним (27), 19:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну если ты в арифметику не умеешь, продолжать нет смысла.
     
     
  • 6.59, анон (?), 19:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ожидаемо слился, а гонору-то было ого-го.
     
  • 6.61, Аноним (52), 19:22, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    научись читать, потом понимать прочитанное, потом писать
     
  • 6.70, Аноним (70), 19:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только там 16 цветов, а это значит цвет кодировался 4 битами. Выходит что размер фреймбуфера у C64: (320*200*4)/8/1024 = 31 килобайт. Теперь же (1920*1080*24)/8/1024/1024=6 мегабайт, разница в 194 раза.  

    Там небыло многозадачной операционной системы, все программы работали в "пространстве ядра" напрямую с железом, никаких API, ни каких HAL, никакого MMU, писать под C64 это как писать код под микроконтроллер.  

    Линус Торвальдс кстати, начинал свое знакомство с компами с похожей штуки VIC-20, его он почему-то не устроил, и он купил Sinclair QL, а свою операционную систему он уже написал под 386.  

     
     
  • 7.89, Pahanivo (ok), 21:50, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще забыл, что весь IO дисковый мониторится каким-нибудь касперским, который тупит как пень, и ему срать на ваши плавности ))
     

  • 1.19, Аноним (13), 17:14, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Обновлён набор пиктограмм Sifr, который приближен к стилю закруглённых пиктограмм GNOME из темы Adwaita

    кто бы что ни говорил о кедах, а гном был и остается главным окружением рабочего стола на линуксе

     
     
  • 2.60, Аноним (65), 19:22, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну да, обновление набора пиктограмм непременно говорит об этом.
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 20:59, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только говорит, но и настораживает: как бы засланнц какой не вылез...
     

  • 1.24, iPony129412 (?), 17:18, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка встраивания в PDF цветных (Emoji)

    Невероятно. Даже такого не было 🤨

     
  • 1.25, darkshvein (ok), 17:21, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    они уже догадались, что по ctrl+v текст надо вставлять без форматирования?
     
     
  • 2.30, 1 (??), 17:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как бы - по образу и подобию MS
    Зато Ctrl+Shift+V красота !
     
     
  • 3.63, Аноним (52), 19:25, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, у ff проблемы с кроссплатформенностью, он по ctrl+shift+c/v какую-то дичь делает вместо того, чтобы вставлять
     

  • 1.32, Анонус (?), 17:44, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм, а в Winget еще не прилетело.
     
  • 1.34, Технополис (ok), 18:01, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Java классы нужны при использовании UNO для связки с Java программами. Это просто шикарная технология для связывания программных систем Java и LibreOffice. На порядок лучше всяких Microsoft Office. Ну а если вы ее не используете то спокойно можете работать без Java классов.
    Ну и некоторые возможности работы с базами данных требуют наличия java.
     
     
  • 2.64, Аноним (52), 19:26, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у них в npm постоянно уязвимости находят, в топку джаву
     
     
  • 3.71, анон (?), 19:51, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, только в npm и находят, в других местах тишь да гладь.
     
  • 2.75, анон (?), 20:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут вообще npm? Он нигде не упоминается в комментарии но вы зачем-то о нем написали.
     
     
  • 3.86, Аноним (52), 21:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    npm - самый популярный мусорный менеджер для джавы
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 21:55, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты джаву с джаваскриптом перепутал
     
  • 2.113, Аноним (113), 22:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С UNO можно и с питоном работать
     

  • 1.40, Аноним (40), 18:09, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В оффтопике форсится черная тема без возможности отключить. 🤣
     
     
  • 2.66, Аноним (52), 19:28, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи в курсе
     

  • 1.45, ИмяХ (?), 18:29, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тёмную тему для интерфейса сделали, а основное поле для работы все равно белое.
     
     
  • 2.56, casm (ok), 19:18, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цветовая схема отдельно меняется: Параметры - Libreoffice - Внешний вид - Цветовая схема (LibreOffice\LibreOffice Dark).

    Да и цвет фона документа любой можно сделать - настройки цветов -> фон документа

     
  • 2.82, Аноним (-), 20:55, 02/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.49, Аноним123 (?), 19:04, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Починили в нем в режиме групповой компактной ленты второй строки на которой много выпадающих кнопок?
     
     
  • 2.50, Аноним123 (?), 19:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропадание второй строки*
     

  • 1.62, Аноним (62), 19:24, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока не доросли даже до 2016 ms office, но прогресс есть.
     
     
  • 2.67, Аноним (52), 19:29, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в смысле не деградировали? последний нормальный мс офис - 2007, если не 2003
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 20:33, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно на этом уровне либра и осталась. Например, в Калке до сих пор нет нативной интеграции с базами данных и моделей данных, возможности набирать формулы в ТеХ и кучи всяких мощных фич.

    https://wiki.documentfoundation.org/Feature_Comparison:_LibreOffice_-_Microsof

     
     
  • 4.112, Аноним (113), 22:41, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, в Калке до сих пор нет нативной интеграции с базами данных

    Честно?

     

  • 1.68, Аноним (68), 19:37, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В подготовке выпуска приняли участие 144 разработчика, из которых 91 являются добровольцами. 63% изменений внесены 47 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 12% шестью работниками организации The Document Foundation, а 25% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

    И это все, что стоит знать о роли типа свободолюбивого коммунити в опенсорсе: 53 человека из корпораций делают три четверти работы, остальную четверть - 91 "свободный"

     
     
  • 2.72, Аноним (16), 20:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебя удивляет? Первые за зарплату гребут по восемь часов в день, вторые в качестве хобби в свободное время помогают.
     
     
  • 3.77, Аноним (68), 20:38, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вторые порождают визга больше даже не в разы, а на порядки.
     
     
  • 4.96, антифрактал (?), 22:10, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вторые вообще-то молча делают в проекте то, что им нравится. откуда фантазии про "визг" не очень понятно
     
  • 4.103, Admino (ok), 22:20, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Визги порождают опеннетные анонимы вроде тебя.
     
  • 4.104, Аноним (16), 22:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но вторые порождают визга больше даже не в разы, а на порядки.

    Визжишь пока что только ты в опеннетных комментах, а эти люди делом реальную пользу приносят.

     
  • 2.98, Аноним (98), 22:13, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Java же.
     

  • 1.80, Аноним (80), 20:51, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можете подсказать, предвидится ли в LibreOffice Calc, аналог Power Query от MS?
    Может он уже есть?
     
     
  • 2.84, Аноним (52), 21:19, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предвидится ли в LibreOffice Calc что?
     
  • 2.85, Аноним (52), 21:20, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как софт может есть?
     
  • 2.88, Аноним (6), 21:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по первой части (до запятой):

    > предвидится ли в LibreOffice Calc

    Calc там уже есть и давно.

    по второй части (после запятой):

    > аналог Power Query от MS?

    Сначала смотрим справку MS: "Power Query — это механизм преобразования данных и подготовки данных". При таком описании это всё тоже уже есть в LibreOffice.

     
     
  • 3.110, Аноним (76), 22:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Power query это по сути SQL, можно делать запросы из кучи источников, в том числе из других таблиц, язык запросов достаточно мощный. Я помню такую фичу только в Лотусе, другие офисы не спешат что-то подобное делать. В либре простейшие задачи решаются мучительно: выгрузить вручную из бд данные, вставить их на новый лист, с помощью vlookup добавить свои данные, а потом с помощью фильтров вручную их исправлять, агрегирование на новом листе при помощи сводных таблиц...
     

  • 1.90, pashev.ru (?), 21:51, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > добавлена поддержка текстовых расшифровок чисел и валют (например, для $100 можно выбрать формат отображения "сто долларов").

    Числами -1234,57, а словами one hundred... Лол )

     
     
  • 2.99, антифрактал (?), 22:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чо ты бредишь? скачай Либру, открой Кальк, введи в ячейку свой пример и выбери формат, который просто называется "Сто", а в ячейке будет показано твое "Минус одна тысяча двести тридцать четыре целых и пятьдесят семь сотых"
     

  • 1.97, Аноним (98), 22:12, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ява поделка для секретарш не нужна.
     
     
  • 2.102, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:19, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В код заглянул бы для начала
     
  • 2.109, Аноним (6), 22:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для секретарш не нужна

    а для кого тогда нужна? для всех остальных? дак это просто отлично!

     
  • 2.111, OpenEcho (?), 22:41, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту "поделку" как ты позволил выразится делал одна из самых передовых компаний в свое время, пока ее не слопал оракл, а оно все еще живет, десятилетиями, как впpочем все что там было рождено, что до сих пор работает не у пацанят под столом. Специалист блин по делкам,  хоть бы гуглом пользоваться научились, что-ли... коментаторы ...
     

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