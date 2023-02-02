Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.5. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 144 разработчика, из которых 91 являются добровольцами. 63% изменений внесены 47 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 12% шестью работниками организации The Document Foundation, а 25% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 7.5 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: В сборках на базе GTK3 реализована поддержка плавной прокрутки. Для более точной прокрутки можно использовать длинное нажатие мышью на полосе прокрутки или щелчок мышью при нажатой клавише Shift.

Обновлён набор пиктограмм Sifr, который приближен к стилю закруглённых пиктограмм GNOME из темы Adwaita. Добавлены новые пиктограммы приложений и MIME-типов.

Значительно улучшена поддержка тёмных и контрастных системных тем оформления, предоставляемых в Windows, macOS и Linux. Устранено более 40 ошибок, проявляющихся при использовании тёмных тем.

Модернизирован вариант интерфейса с одной панелью инструментов (View ▸ User Interface... ▸ Single Toolbar), в котором предоставлена возможность настройки содержимого панели (Tools ▸ Customize... ▸ Toolbars или через контекстное меню). Для текстового процессора реализована поддержка кнопок и переключателей, учитывающих контекст.

На начальном экране (Start Center) предоставлена возможность фильтрации недавно используемых документов по типу.

Улучшен диалог настройки расширенных типографских особенностей шрифтов (Format ▸ Character ▸ Font ▸ Features...). В отдельные секции вынесены настройки, связанные со стилистическими наборами и вариантами символов.

Улучшен экспорт и импорт документов в формате PDF. Добавлена поддержка встраивания в PDF цветных (Emoji) и вариативных шрифтов.

В фильтрах для документов MS Word улучшена поддержка VBA (реализованы методы WordBasic.ScreenUpdating и WordBasic.MsgBox).

Добавлена возможность использования жестов на тачпадах для вращения и масштабирования.

В нижнем правом углу редактора макросов добавлен ползунок для изменения масштаба.

Изменения в Writer: Встроена начальная поддержка машинного перевода, реализованная на основе сервиса DeepL. Для улучшения переносимости с MS Word добавлена поддержка совместимых с форматом DOCX элементов управления содержимым, применяемых для заполнения форм: область ввода неотформатированного текста, комбинированные переключатели ("combo box"), формы ввода заголовка и тегов. Добавлена возможность экспорта элементов управления содержимым в формат PDF. Реализована возможность редактирования параметров табуляции (Format ▸ Paragraph... ▸ Tabs) сразу для нескольких выделенных абзацев, для которых выставлены разные параметры. В диалоге настройки цветов (Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice ▸ Application Colors) предоставлена возможность изменения цвета подсветки грамматических ошибок. Расширены инструменты для проверки правописания. Улучшено определение опечаток. Реализована проверка ошибок в написании слов, формирующих текст гиперссылок. Обеспечено сохранение комментариев к исправленным словам. Улучшено удаление столбцов в таблицах, пересекающихся с объединёнными ячейками. Разрешено выделение и удаление столбцов и строк, в ситуации, когда последняя ячейка включает вложенную таблицу. Улучшена поддержка закладок. Значительно повышена видимость закладок (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks). Разрешено редактирование закладок в диалоге Insert Bookmark. Повышена видимость закладок в тексте. Добавлена поддержка цветных меток для визуализации метаданных закладок. В меню Tools добавлена опция "Accessibility checker" для автоматической проверки корректности оформления с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Изменения в табличном процессоре Calc: Реализована возможность размещения в области диаграммы таблицы с данными, визуализированными на диаграмме. Операции условного форматирования begins-with/ends-with/contains теперь обрабатывают маски без учёта регистра. В ячейках обеспечено сохранение символов табуляции и перевода строки. Обеспечено сохранение между сеансами параметров вставки специальных ячеек. Изменено поведение при вводе в ячейки нестроковых значений, начинающихся с символа апострофа (например, при вводе значений с числами и датами, начинающиеся с апострофа, этот символ теперь вырезается). В мастере функций (Function Wizard) появилась возможность поиска по описанию функции, а не только по названию. Панель элементов в Math перемещена из левой части окна в боковую панель. По умолчанию в диалоги форматирования ячеек и чисел в Calc и Writer добавлена поддержка текстовых расшифровок чисел и валют (например, для $100 можно выбрать формат отображения "сто долларов").

Изменения в Impress: В состав включена подборка новых стилей таблиц. Добавлена возможность изменения и создания стилей таблиц. Изменённые стили можно сохранить в документе, экспортировать и использовать в шаблонах. Добавлена возможность кадрирования добавляемого в слайд видео. Консоль показа презентаций теперь может быть запущена в обычном окне, а не только в полноэкранном режиме (например, для показа презентации во время видеоконференции при наличии одного монитора). В навигаторе предоставлена возможность перемещения и перегруппировки объектов с использованием интерфейса drag-and-drop.





