Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5

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|1.1, Аноним (1), 16:42, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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И без всяких электронов, шмелекторонов. Умели раньше делать софт.
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|7.42, Аноним (42), 18:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для чего она там вообще используется, на практике? Лежат и лежат, что такого? Ни разу не использовал жабу с сабжем, хотя у меня под сотню рантаймов жаб на диске и это не проблема наверно. Кроме languagetool ничего не могу придумать, может ещё интеграция с жабовскими базами данных.
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|6.48, Аноним (48), 18:58, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это до тех пор, пока ты не попытаешься запустить макросы в таблицах.
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|5.16, Аноним (16), 17:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> без явы либра толком работать-то и не будет.
Яву снес навсегда еще лет семь назад. Либрой пользуюсь постоянно под виндой и линухом. ЧЯДНТ?
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|7.69, Аноним (42), 19:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Назови одну полезную программу на жаве. Ждавнлодер2, эклипс? Не то, всё не то.
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|5.55, Аноним (65), 19:17, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>без явы либра толком работать-то и не будет
Странно, у меня всегда работал.
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|4.29, 1 (??), 17:39, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лучше - чего? Закончи предложение.
Лучше грузин, конечно !
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|2.5, Аноним (6), 16:52, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Умели раньше делать софт
Раньше - да. А сейчас только - "Обновлён набор пиктограмм".
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|2.17, EuPhobos (ok), 17:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И без всяких электронов, шмелекторонов.
И тормозит хоть вешайся, особенно Draw, каждый клик/действие до 5 секунд ожидания, будто на 286-й вернулся..
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|2.41, антифрактал (?), 18:10, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зачем советовать плохое? есть багтрекер bugs.documentfoundation.org - пишите туда сразу
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|3.44, Аноним (3), 18:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>плохое
Почему плохое ? Не все пользователи офисного ПО могут правильно зарепортить баг, а вот просто описать проблему вполне.
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|4.95, антифрактал (?), 22:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну опишет он проблему на форуме, а дальше что? Кто ее донесет до разработчиков? Обитатели форума? Ну если повезет, то да, но чаще всего такое не работает.
Вы вообще уже, пользуетесь бесплатным неплохим софтом, да еще ленитесь об ошибке, которая вам же мешает, написать баг репорт, тьфу
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|5.100, Аноним (3), 22:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Обитатели форума?
Именно.
>Ну если повезет
Там есть люди, которые при описании проблемы вам подскажут, что баг например уже зарепортили (со ссылкой), либо узнают как его воспроизвести и тогда зарепортят.
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|2.37, ihatenpm (?), 18:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На столько, что офис365 не получится спиратить, т.к. он работает через облако
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|1.13, Аноним (13), 17:06, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Linux, Linux, Linux, Linux...
а что, бзди всё? соляра всё? помешались на этом пингвине, чесслово
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|1.15, Аноним (27), 17:11, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> реализована поддержка плавной прокрутки
Разбудите меня лет через двести, и я вам скажу, чем заняты программисты: реализуют плавную прокрутку.
Тем временем, мы это ещё на ZX-Spectrum и C64 (ну там совсем просто) делали.
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|3.28, Аноним (27), 17:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разрешение экрана у C64 — 320×200. Разрешение офисного окошка — 1280×1024, в ≈20 раз больше. Ну FullHD в 30 раз.
Частота 8-битного MOS 6502 — ≈1 МГц. Продолжить?
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|4.43, анон (?), 18:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Продолжай конечно, и не забудь всем рассказать как это противоречит утверждению выше.
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|6.70, Аноним (70), 19:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только там 16 цветов, а это значит цвет кодировался 4 битами. Выходит что размер фреймбуфера у C64: (320*200*4)/8/1024 = 31 килобайт. Теперь же (1920*1080*24)/8/1024/1024=6 мегабайт, разница в 194 раза.
Там небыло многозадачной операционной системы, все программы работали в "пространстве ядра" напрямую с железом, никаких API, ни каких HAL, никакого MMU, писать под C64 это как писать код под микроконтроллер.
Линус Торвальдс кстати, начинал свое знакомство с компами с похожей штуки VIC-20, его он почему-то не устроил, и он купил Sinclair QL, а свою операционную систему он уже написал под 386.
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|7.89, Pahanivo (ok), 21:50, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты еще забыл, что весь IO дисковый мониторится каким-нибудь касперским, который тупит как пень, и ему срать на ваши плавности ))
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|1.19, Аноним (13), 17:14, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Обновлён набор пиктограмм Sifr, который приближен к стилю закруглённых пиктограмм GNOME из темы Adwaita
кто бы что ни говорил о кедах, а гном был и остается главным окружением рабочего стола на линуксе
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|2.60, Аноним (65), 19:22, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну да, обновление набора пиктограмм непременно говорит об этом.
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|3.83, Аноним (83), 20:59, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только говорит, но и настораживает: как бы засланнц какой не вылез...
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|2.30, 1 (??), 17:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как бы - по образу и подобию MS
Зато Ctrl+Shift+V красота !
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|3.63, Аноним (52), 19:25, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жаль, у ff проблемы с кроссплатформенностью, он по ctrl+shift+c/v какую-то дичь делает вместо того, чтобы вставлять
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|1.34, Технополис (ok), 18:01, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Java классы нужны при использовании UNO для связки с Java программами. Это просто шикарная технология для связывания программных систем Java и LibreOffice. На порядок лучше всяких Microsoft Office. Ну а если вы ее не используете то спокойно можете работать без Java классов.
Ну и некоторые возможности работы с базами данных требуют наличия java.
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|3.71, анон (?), 19:51, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, только в npm и находят, в других местах тишь да гладь.
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|2.75, анон (?), 20:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чем тут вообще npm? Он нигде не упоминается в комментарии но вы зачем-то о нем написали.
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|1.45, ИмяХ (?), 18:29, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тёмную тему для интерфейса сделали, а основное поле для работы все равно белое.
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|2.56, casm (ok), 19:18, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цветовая схема отдельно меняется: Параметры - Libreoffice - Внешний вид - Цветовая схема (LibreOffice\LibreOffice Dark).
Да и цвет фона документа любой можно сделать - настройки цветов -> фон документа
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|1.49, Аноним123 (?), 19:04, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Починили в нем в режиме групповой компактной ленты второй строки на которой много выпадающих кнопок?
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|2.67, Аноним (52), 19:29, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в смысле не деградировали? последний нормальный мс офис - 2007, если не 2003
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|4.112, Аноним (113), 22:41, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, в Калке до сих пор нет нативной интеграции с базами данных
Честно?
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|1.68, Аноним (68), 19:37, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В подготовке выпуска приняли участие 144 разработчика, из которых 91 являются добровольцами. 63% изменений внесены 47 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 12% шестью работниками организации The Document Foundation, а 25% изменений добавлены независимыми энтузиастами.
И это все, что стоит знать о роли типа свободолюбивого коммунити в опенсорсе: 53 человека из корпораций делают три четверти работы, остальную четверть - 91 "свободный"
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|2.72, Аноним (16), 20:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тебя удивляет? Первые за зарплату гребут по восемь часов в день, вторые в качестве хобби в свободное время помогают.
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|4.96, антифрактал (?), 22:10, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вторые вообще-то молча делают в проекте то, что им нравится. откуда фантазии про "визг" не очень понятно
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|4.104, Аноним (16), 22:21, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но вторые порождают визга больше даже не в разы, а на порядки.
Визжишь пока что только ты в опеннетных комментах, а эти люди делом реальную пользу приносят.
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|1.80, Аноним (80), 20:51, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Можете подсказать, предвидится ли в LibreOffice Calc, аналог Power Query от MS?
Может он уже есть?
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|2.88, Аноним (6), 21:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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по первой части (до запятой):
> предвидится ли в LibreOffice Calc
Calc там уже есть и давно.
по второй части (после запятой):
> аналог Power Query от MS?
Сначала смотрим справку MS: "Power Query — это механизм преобразования данных и подготовки данных". При таком описании это всё тоже уже есть в LibreOffice.
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|3.110, Аноним (76), 22:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Power query это по сути SQL, можно делать запросы из кучи источников, в том числе из других таблиц, язык запросов достаточно мощный. Я помню такую фичу только в Лотусе, другие офисы не спешат что-то подобное делать. В либре простейшие задачи решаются мучительно: выгрузить вручную из бд данные, вставить их на новый лист, с помощью vlookup добавить свои данные, а потом с помощью фильтров вручную их исправлять, агрегирование на новом листе при помощи сводных таблиц...
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|1.90, pashev.ru (?), 21:51, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> добавлена поддержка текстовых расшифровок чисел и валют (например, для $100 можно выбрать формат отображения "сто долларов").
Числами -1234,57, а словами one hundred... Лол )
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|2.99, антифрактал (?), 22:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чо ты бредишь? скачай Либру, открой Кальк, введи в ячейку свой пример и выбери формат, который просто называется "Сто", а в ячейке будет показано твое "Минус одна тысяча двести тридцать четыре целых и пятьдесят семь сотых"
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|2.109, Аноним (6), 22:40, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для секретарш не нужна
а для кого тогда нужна? для всех остальных? дак это просто отлично!
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|2.111, OpenEcho (?), 22:41, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эту "поделку" как ты позволил выразится делал одна из самых передовых компаний в свое время, пока ее не слопал оракл, а оно все еще живет, десятилетиями, как впpочем все что там было рождено, что до сих пор работает не у пацанят под столом. Специалист блин по делкам, хоть бы гуглом пользоваться научились, что-ли... коментаторы ...
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