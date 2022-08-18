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Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4

18.08.2022 18:02

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 95 являются добровольцами. 72% изменений внесены сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, а 28% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.4 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • В начальном экране (Start Center) улучшена отрисовка эскизов документов.
  • В менеджере дополнений реализовано поле для поиска.
  • Переделан диалог выбора параметров шрифтов.
  • Для Windows 10 и Windows 11 предложена экспериментальная реализация тёмного оформления.
  • Предложен тёмный вариант набора пиктограмм Colibre, применяемого по умолчанию в Windows.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате WebP, в том числе данный формат теперь может быть использован для вставки картинок в документы, электронные таблицы, презентации и рисунки Draw.
  • Добавлена поддержка файлов в формате EMZ и WMZ.
  • Повышена производительность создания макета документа во время выполнения таких операций, как загрузка документа и экспорт в PDF.
  • Добавлена справочная информация для библиотеки макросов ScriptForge.
  • Изменения в Writer:
    • Добавлена возможность использования внешнего инструментария LanguageTool для проверки грамматики.
    • В настройки типографики добавлены новые параметры расстановки переносов для компоновки текста в абзаце: Зона переноса (ограничение переноса), минимальная длина слова для переноса и отключение переноса последнего слова в абзаце.
    • Изменена нумерация элементов списка в режиме показа изменений (Show Changes), в котором теперь указываются как текущие, так и исходные номера элементов.
    • При выборе действия в меню "Tools ▸ Update ▸ Update all" теперь обновляются и эскизы OLE-объектов.
    • Приближена к поведению MS Word обработка границ вокруг таблиц и абзацев.
    • Реализована возможность чистки разрывов в документах MS Word для улучшения точности макета.
    • Диалог проверки средств для людей с ограниченными возможностями (Tools ▸ Accessibility Check...) переведён на отрисовку в асинхронном режиме.
    • Для документов, загруженных в режиме только для чтения, обеспечена возможность просмотра изменений как через диалог "Edit ▸ Tracked Changes ▸ Manage...", так и через боковую панель.
    • Изменения в документе, связанные с удалением и вставкой сносок, теперь показываются в области сносок.
    • В улучшения переносимости с MS Word добавлена поддержка совместимых с форматом DOCX элементов управления содержимым, применяемых для элементов заполнения форм: "Rich Text" (индикатор для блока текста), "Сheck Box" (переключатель выбора элементов), "Drop-Down" (выпадающий список), "Picture" (кнопка вставки картинки) и "Date" (поле для выбора даты).
    • По умолчанию отключена автокоррекция для markdown-тегов "*bold*", "/italic/", "-strikeout-" и "_underline_" в тексте.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • В меню добавлен новый пункт "Sheet ▸ Navigate ▸ Go" для упрощения доступа к листам в больших электронных таблицах с большим числом листов. При переходе в меню показывается новый диалог для поиска по именам листов.
    • Добавлена настройка "View ▸ Hidden Row/Column Indicator" для показа специального индикатора скрытых столбцов и строк.
    • Упрощён доступ к параметрам сортировки.
    • Реализована возможность работы с электронными таблицами, насчитывающими до 16 тысяч столбцов (ранее документы не могли включать более 1024 столбцов).
    • В виджете AutoSum для использования в формулах предложены новые функции COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR и VARP.
    • Обеспечено сохранение в документе изменённой высоты панели ввода формулы.
    • Улучшен диалог копирования и перемещения листов, примечание для кнопки "OK" в котором теперь меняется в зависимости от выбранной операции.
    • Обеспечено автоматическое заполнение диапазона ячеек для формул, возвращающих массив и матрицу, по аналогии с тем, как если бы для ввода использовалась комбинация "Shift + Ctrl + ↵". Для сохранения старого поведения перед вводом формулы достаточно выделить нужную ячейку (ранее заполнялась только одна ячейка, в которую помещался первый верхний элемент).
    • Проведена работа по улучшению производительности. Оптимизирована работа при наличии большого числа столбцов с данными. Повышена производительность функций COUNTIF, SUMIFS и VLOOKUP, особенно при использовании неотсортированных данных. Ускорены вычисления в документах с большим числом формул. Повышена скорость загрузки больших файлов в формате CSV. Улучшена производительность фильтра для экспорта в файлы Excel. Ускорена загрузка электронных таблиц, требующих повторного расчёта.
  • Изменения в Impress:
    • Реализована начальная поддержка тем оформления, которые позволяют определить общие цвета и параметры шрифтов, используемые для текста и заливки фигур во всей презентации (для замены цветового оформления презентации достаточно сменить тему).
    • Для улучшения совместимости с файлами PPTX реализована возможность использования фона слайда для заливки фигур.
  • Фильтры:
    • Для формата DOCX реализован импорт текстовых блоков с таблицами и картинками в сгруппированных фигурах. Добавлена возможность разблокировки доступа к истории изменений документа, защищённой паролем.
    • Для PPTX для основных фигур (эллипс, треугольник, трапеция, параллелограмм, ромб, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник) реализована поддержка реперных точек. Решены проблемы с экспортом и импортом в PPTX встроенных мультимедийных файлов.
    • Улучшен экспорт и импорт документов в формате RTF.
    • Расширены возможности по преобразованию документов в формат PDF из командной строки. Добавлена поддержка экспорта в PDF полей форм для ввода чисел, денежных единиц, даты и времени.
    • При экспорте в HTML прекращена поддержка выбора кодировки текста. Кодировка теперь всегда UTF-8.
    • Улучшена поддержка импорта файлов в форматах EMF и WMF.
    • Переписан фильтр для импорта изображений в формате TIFF (переведён на libtiff). Добавлена поддержка варианта формата OfficeArtBlip TIFF.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3
  3. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  4. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  5. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57611-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:20, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чот не густо
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:37, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    твоих изменений не хватает
     
     
  • 3.27, trdm (ok), 18:55, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    уже на халяву и уксус не сладкий...
    зажрались...
     
  • 2.40, ptr (??), 19:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зато все меньше проблем, если открываешь им присланные презентации, сделанные в PowerPoint. Еще лет пять назад он на некоторых просто вис, некоторые элементы не отображал. Сейчас уже, в подавляющем большинстве случаев, все выглядит достойно и онлайн просмотрщиками приходится пользоваться все реже.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:20, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Изменений хотя и не очень много на вид, но, в принципе, толковые.
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:23, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем он лучше офиса от микрософт?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Халява, сэр.
     
  • 2.7, анон (?), 18:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет искать по регулярке
     
     
  • 3.10, анон (?), 18:36, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и подсвечивать
     
  • 2.14, Аноним (12), 18:38, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чем лучше соседа?
     
     
  • 3.42, Аноним (3), 19:53, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чем лучше соседа?
     
  • 2.15, Брат Анон (ok), 18:38, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вообще, лучше. Структура документов, строже, стилистика, единой пакет (в том числе и для векторной графики), свобода от вендорлока.
    С начала 200х сижу по ОО/ЛО. Ощущения более приятные чем от МС.
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:47, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что такое офис от микрософт? это тот же ie6 но для документов ? пусть сначала доведут до ума свои кривые стандарты к открытым
     
  • 2.23, anonymous (??), 18:47, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вкус и цвет все фломастеры разные
    но современный ленточный интерфейс msoffice выбешивает
    в LO - классика
    а работа со стилями в LO сделана на порядок удобнее, чем в MSO
     
  • 2.33, Vladjmir (ok), 19:21, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LO весьма хорош. Его функций более чем достаточно для офисной работы. Ну а уж тем, кто форматирует тексты пробелами MS Офис вообще не нужен.

    По моим наблюдениям, людям, подсевшим на MSO, мешает перейти на LO не отсутствие каких-либо функций, а снобизм и нежелание переучиваться.

     
     
  • 3.48, User (??), 20:13, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, совместное редактирование документов как по мне - вполне себе killer-feature.
     
  • 3.52, iPony129412 (?), 20:21, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По моим наблюдениям, людям, подсевшим на MSO, мешает перейти на LO не отсутствие каких-либо функций, а снобизм и нежелание переучиваться.

    Как-то больше наблюдал про плохую совместимость с формами MSO.
    Когда с другими офисами в этом плане лучше.

     
  • 2.47, X86 (ok), 20:04, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что там нет тонн телеметрии и всякого мусора.
     
  • 2.60, Хрюн (?), 22:51, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что работает в линукс и не надо городить хрень с ушами, чтоб документ просмотреть или какой-Нить простой пдф породить в 3 секунды.
     

  • 1.5, Аноним (3), 18:24, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А кто нибудь вообще использует этот офисный пакет у себя в офисе? Тотаже))))
     
     
  • 2.8, tty0 (?), 18:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В плане? Использовать, чтобы открыть файлы в проприетарной формате? Странные идеи - для работы с проприетарным форматами есть соответствующие решения за плату.
    Для работы с документами что OO
    (LO) больше 20 лет уже пригодны.
     
  • 2.19, anonymous (??), 18:43, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не только используется, но еще и распоряжением закреплено - использовать LibreOffice и файлы сохранять и обмениваться в ODF
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А кто нибудь

    https://forumooo.ru

     
  • 2.24, Брат Анон (ok), 18:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже 20 лет. Я уже (когда приходится) с недоумением смотрю на Ворд "а где здесь панель инструментов?"
     
  • 2.45, Аноним (45), 20:02, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А кто нибудь вообще использует >этот офисный пакет у себя в >офисе? Тотаже))))

    Мы используем, в 99% случаев хватает, а 1 % это говно отчёты в exel с макросами из говногосорганов. Сейчас, надеюсь, и они одумаются.

     
  • 2.62, AlexYeCu_not_logged (?), 23:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А кто нибудь вообще использует этот офисный пакет у себя в офисе? Тотаже))))

    Я. И чо там на счёт этого твоего «тотоажа»?

     

  • 1.6, Аноним (3), 18:26, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не густо. В плане профессионального софта на Linux совсем всё плохо.
     
     
  • 2.46, Аноним (45), 20:03, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не густо. В плане >профессионального софта на >Linux совсем всё плохо

    А зачем идти на такую дерьмовую работу?!

     

  • 1.9, Аноним (3), 18:34, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где скачать LibreOffice Enterprise? Enterprise же лучше?
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 18:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качай с моего я.диска. Сперва токо закинь лямчик на карточку.
     
  • 2.31, антифрактал (?), 19:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это маркетоидный буллшит
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:37, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Время прогревать кэши господа и ожидать ебилдов.
     
  • 1.18, Парень твоей мамы (?), 18:43, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота. Ещё бы vulkan рендеринг по умолчанию включали на линуксе.
     
     
  • 2.25, Брат Анон (ok), 18:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так быстро же.
    Как вулкан подвезут штатно во все дистры, так будет.
    А так и опен-гл робит вполне прилично.
     
  • 2.29, антифрактал (?), 19:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с Вулканом есть проблемы, Skia с активным вулканом крашится весьма часто на новых видяхах от всех вендоров, я уж хз, в чем там проблема, но я так чую, что скоро наши разрабы плюнут и оставят только CPU ускорение, а вулкан отключат совсем
     
  • 2.61, Аноним (61), 23:13, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vulkan не все видеокарты могут.
     

  • 1.26, timur.davletshin (ok), 18:50, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Багфиксы лучше бы делали. Или он так и позволяет пытаться PDF при помощи GPG подписывать? Блок схемы при открытии периодически херит.
     
     
  • 2.28, антифрактал (?), 19:07, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тимур, блин. Ты же прекрасно представляешь себе, каким именно образом развивается проект. Зачем это нытье в каждой новости, каждые полгода? Лучше бы фиксили баги, да. Но основные разрабы на ЗП делают то, за что им заплатили работодатели, а волонтеры не имеют достаточной квалификации и времени, чтобы 14000 багов исправить махом
     
     
  • 3.37, timur.davletshin (ok), 19:40, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эти баги в частях, внесённых Коллаборой... в противном случае я бы и не ныл. Это они запихивали эл. подписи для госконтрактов.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 20:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип, это были немцы из (теперь уже) allotropia, а не Коллабора. Но это не важно наверное
     
  • 2.39, Аноним (3), 19:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть открытая альтернатива формата PDF?
     

  • 1.30, Аноним (30), 19:09, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При экспорте в HTML прекращена поддержка выбора кодировки текста. Кодировка теперь всегда UTF-8.

    Что-то Saahriktu давно не появлялся.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:23, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, есть ли вообще что-нибудь альтернативное с закосом на dreamweaver? Ну, не так, чтобы проблеваться, а, значит, не гтк поделки. Я тут обнаружил, что под линукс нет даже таких базовых и примитивных казалось бы вещей. Тот же визуализатор регулярок мерзкий и на tcl/tk, даже близко не стоит с проприетарными поделками -- в итоге при написании регулярок приходится полагаться на зондосайт работающий только с хромым -- а если завтра его не будет? Это же не так и сложно должно быть, а написать некому.
     
     
  • 3.44, th3m3 (ok), 19:56, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >есть ли вообще что-нибудь альтернативное с закосом на dreamweaver?

    Вопрос тут в другом, нужен ли вообще подобный софт? Ценность его под вопросом. Кому это надо и для чего? HTML сверстать - это же детский сад. Школьники справятся. И сделают это без кучи мусора в коде, чем все эти генераторы говнокода.

     
     
  • 4.55, Аноним (34), 20:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бе да, это не столь и тривиально. Все эти кнопочки активные, куча файлов подключаемых в проект, возможность быстро оценить юзабилити.
     
  • 3.49, Аноним (49), 20:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > dreamweaver
    > базовых … вещей

    Чувак, за такое ещё в нулевых линейкой по пальцам били.

     
     
  • 4.57, Аноним (34), 20:40, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нулевых не было нынешнего веба, тогда действительно подобные вещи были оверкилом.
     

  • 1.36, Аноним (36), 19:28, 18/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.41, Аноним (3), 19:52, 18/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.51, iPony129412 (?), 20:18, 18/08/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.53, Аноним (36), 20:28, 18/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.54, Аноним (36), 20:35, 18/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.56, Аноним (56), 20:39, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плавной прокрутки документов нет? Нет.
     
  • 1.58, ИмяХ (?), 20:42, 18/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.59, Вован (??), 21:31, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка файлов в формате EMZ и WMZ.

    Это который пожатый gzip'ом WMF и EMF? А в чем сложность поддержки?

     

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