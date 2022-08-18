Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4

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|2.40, ptr (??), 19:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но зато все меньше проблем, если открываешь им присланные презентации, сделанные в PowerPoint. Еще лет пять назад он на некоторых просто вис, некоторые элементы не отображал. Сейчас уже, в подавляющем большинстве случаев, все выглядит достойно и онлайн просмотрщиками приходится пользоваться все реже.
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|2.15, Брат Анон (ok), 18:38, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вообще, лучше. Структура документов, строже, стилистика, единой пакет (в том числе и для векторной графики), свобода от вендорлока.
С начала 200х сижу по ОО/ЛО. Ощущения более приятные чем от МС.
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|2.22, Аноним (22), 18:47, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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что такое офис от микрософт? это тот же ie6 но для документов ? пусть сначала доведут до ума свои кривые стандарты к открытым
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|2.23, anonymous (??), 18:47, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на вкус и цвет все фломастеры разные
но современный ленточный интерфейс msoffice выбешивает
в LO - классика
а работа со стилями в LO сделана на порядок удобнее, чем в MSO
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|2.33, Vladjmir (ok), 19:21, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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LO весьма хорош. Его функций более чем достаточно для офисной работы. Ну а уж тем, кто форматирует тексты пробелами MS Офис вообще не нужен.
По моим наблюдениям, людям, подсевшим на MSO, мешает перейти на LO не отсутствие каких-либо функций, а снобизм и нежелание переучиваться.
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|3.48, User (??), 20:13, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, совместное редактирование документов как по мне - вполне себе killer-feature.
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|3.52, iPony129412 (?), 20:21, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По моим наблюдениям, людям, подсевшим на MSO, мешает перейти на LO не отсутствие каких-либо функций, а снобизм и нежелание переучиваться.
Как-то больше наблюдал про плохую совместимость с формами MSO.
Когда с другими офисами в этом плане лучше.
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|2.60, Хрюн (?), 22:51, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что работает в линукс и не надо городить хрень с ушами, чтоб документ просмотреть или какой-Нить простой пдф породить в 3 секунды.
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|1.5, Аноним (3), 18:24, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А кто нибудь вообще использует этот офисный пакет у себя в офисе? Тотаже))))
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|2.8, tty0 (?), 18:32, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В плане? Использовать, чтобы открыть файлы в проприетарной формате? Странные идеи - для работы с проприетарным форматами есть соответствующие решения за плату.
Для работы с документами что OO
(LO) больше 20 лет уже пригодны.
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|2.19, anonymous (??), 18:43, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И не только используется, но еще и распоряжением закреплено - использовать LibreOffice и файлы сохранять и обмениваться в ODF
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|2.24, Брат Анон (ok), 18:48, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже 20 лет. Я уже (когда приходится) с недоумением смотрю на Ворд "а где здесь панель инструментов?"
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|2.45, Аноним (45), 20:02, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А кто нибудь вообще использует >этот офисный пакет у себя в >офисе? Тотаже))))
Мы используем, в 99% случаев хватает, а 1 % это говно отчёты в exel с макросами из говногосорганов. Сейчас, надеюсь, и они одумаются.
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|2.62, AlexYeCu_not_logged (?), 23:33, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А кто нибудь вообще использует этот офисный пакет у себя в офисе? Тотаже))))
Я. И чо там на счёт этого твоего «тотоажа»?
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|1.6, Аноним (3), 18:26, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не густо. В плане профессионального софта на Linux совсем всё плохо.
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|2.46, Аноним (45), 20:03, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не густо. В плане >профессионального софта на >Linux совсем всё плохо
А зачем идти на такую дерьмовую работу?!
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|2.25, Брат Анон (ok), 18:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так быстро же.
Как вулкан подвезут штатно во все дистры, так будет.
А так и опен-гл робит вполне прилично.
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|2.29, антифрактал (?), 19:09, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а с Вулканом есть проблемы, Skia с активным вулканом крашится весьма часто на новых видяхах от всех вендоров, я уж хз, в чем там проблема, но я так чую, что скоро наши разрабы плюнут и оставят только CPU ускорение, а вулкан отключат совсем
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|1.26, timur.davletshin (ok), 18:50, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Багфиксы лучше бы делали. Или он так и позволяет пытаться PDF при помощи GPG подписывать? Блок схемы при открытии периодически херит.
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|2.28, антифрактал (?), 19:07, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тимур, блин. Ты же прекрасно представляешь себе, каким именно образом развивается проект. Зачем это нытье в каждой новости, каждые полгода? Лучше бы фиксили баги, да. Но основные разрабы на ЗП делают то, за что им заплатили работодатели, а волонтеры не имеют достаточной квалификации и времени, чтобы 14000 багов исправить махом
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|3.37, timur.davletshin (ok), 19:40, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эти баги в частях, внесённых Коллаборой... в противном случае я бы и не ныл. Это они запихивали эл. подписи для госконтрактов.
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|4.50, Аноним (50), 20:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Емнип, это были немцы из (теперь уже) allotropia, а не Коллабора. Но это не важно наверное
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|1.30, Аноним (30), 19:09, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>При экспорте в HTML прекращена поддержка выбора кодировки текста. Кодировка теперь всегда UTF-8.
Что-то Saahriktu давно не появлялся.
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|2.34, Аноним (34), 19:23, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, есть ли вообще что-нибудь альтернативное с закосом на dreamweaver? Ну, не так, чтобы проблеваться, а, значит, не гтк поделки. Я тут обнаружил, что под линукс нет даже таких базовых и примитивных казалось бы вещей. Тот же визуализатор регулярок мерзкий и на tcl/tk, даже близко не стоит с проприетарными поделками -- в итоге при написании регулярок приходится полагаться на зондосайт работающий только с хромым -- а если завтра его не будет? Это же не так и сложно должно быть, а написать некому.
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|3.44, th3m3 (ok), 19:56, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>есть ли вообще что-нибудь альтернативное с закосом на dreamweaver?
Вопрос тут в другом, нужен ли вообще подобный софт? Ценность его под вопросом. Кому это надо и для чего? HTML сверстать - это же детский сад. Школьники справятся. И сделают это без кучи мусора в коде, чем все эти генераторы говнокода.
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|4.55, Аноним (34), 20:39, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бе да, это не столь и тривиально. Все эти кнопочки активные, куча файлов подключаемых в проект, возможность быстро оценить юзабилити.
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|3.49, Аноним (49), 20:15, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> dreamweaver
> базовых … вещей
Чувак, за такое ещё в нулевых линейкой по пальцам били.
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|4.57, Аноним (34), 20:40, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В нулевых не было нынешнего веба, тогда действительно подобные вещи были оверкилом.
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|1.59, Вован (??), 21:31, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена поддержка файлов в формате EMZ и WMZ.
Это который пожатый gzip'ом WMF и EMF? А в чем сложность поддержки?
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