Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 95 являются добровольцами. 72% изменений внесены сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, а 28% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 7.4 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: В начальном экране (Start Center) улучшена отрисовка эскизов документов.

В менеджере дополнений реализовано поле для поиска.

Переделан диалог выбора параметров шрифтов.

Для Windows 10 и Windows 11 предложена экспериментальная реализация тёмного оформления.

Предложен тёмный вариант набора пиктограмм Colibre, применяемого по умолчанию в Windows.

Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате WebP, в том числе данный формат теперь может быть использован для вставки картинок в документы, электронные таблицы, презентации и рисунки Draw.

Добавлена поддержка файлов в формате EMZ и WMZ.

Повышена производительность создания макета документа во время выполнения таких операций, как загрузка документа и экспорт в PDF.

Добавлена справочная информация для библиотеки макросов ScriptForge.

Изменения в Writer: Добавлена возможность использования внешнего инструментария LanguageTool для проверки грамматики. В настройки типографики добавлены новые параметры расстановки переносов для компоновки текста в абзаце: Зона переноса (ограничение переноса), минимальная длина слова для переноса и отключение переноса последнего слова в абзаце. Изменена нумерация элементов списка в режиме показа изменений (Show Changes), в котором теперь указываются как текущие, так и исходные номера элементов. При выборе действия в меню "Tools ▸ Update ▸ Update all" теперь обновляются и эскизы OLE-объектов. Приближена к поведению MS Word обработка границ вокруг таблиц и абзацев. Реализована возможность чистки разрывов в документах MS Word для улучшения точности макета. Диалог проверки средств для людей с ограниченными возможностями (Tools ▸ Accessibility Check...) переведён на отрисовку в асинхронном режиме. Для документов, загруженных в режиме только для чтения, обеспечена возможность просмотра изменений как через диалог "Edit ▸ Tracked Changes ▸ Manage...", так и через боковую панель. Изменения в документе, связанные с удалением и вставкой сносок, теперь показываются в области сносок. В улучшения переносимости с MS Word добавлена поддержка совместимых с форматом DOCX элементов управления содержимым, применяемых для элементов заполнения форм: "Rich Text" (индикатор для блока текста), "Сheck Box" (переключатель выбора элементов), "Drop-Down" (выпадающий список), "Picture" (кнопка вставки картинки) и "Date" (поле для выбора даты). По умолчанию отключена автокоррекция для markdown-тегов "*bold*", "/italic/", "-strikeout-" и "_underline_" в тексте.

Изменения в табличном процессоре Calc: В меню добавлен новый пункт "Sheet ▸ Navigate ▸ Go" для упрощения доступа к листам в больших электронных таблицах с большим числом листов. При переходе в меню показывается новый диалог для поиска по именам листов. Добавлена настройка "View ▸ Hidden Row/Column Indicator" для показа специального индикатора скрытых столбцов и строк. Упрощён доступ к параметрам сортировки. Реализована возможность работы с электронными таблицами, насчитывающими до 16 тысяч столбцов (ранее документы не могли включать более 1024 столбцов). В виджете AutoSum для использования в формулах предложены новые функции COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR и VARP. Обеспечено сохранение в документе изменённой высоты панели ввода формулы. Улучшен диалог копирования и перемещения листов, примечание для кнопки "OK" в котором теперь меняется в зависимости от выбранной операции. Обеспечено автоматическое заполнение диапазона ячеек для формул, возвращающих массив и матрицу, по аналогии с тем, как если бы для ввода использовалась комбинация "Shift + Ctrl + ↵". Для сохранения старого поведения перед вводом формулы достаточно выделить нужную ячейку (ранее заполнялась только одна ячейка, в которую помещался первый верхний элемент). Проведена работа по улучшению производительности. Оптимизирована работа при наличии большого числа столбцов с данными. Повышена производительность функций COUNTIF, SUMIFS и VLOOKUP, особенно при использовании неотсортированных данных. Ускорены вычисления в документах с большим числом формул. Повышена скорость загрузки больших файлов в формате CSV. Улучшена производительность фильтра для экспорта в файлы Excel. Ускорена загрузка электронных таблиц, требующих повторного расчёта.

Изменения в Impress: Реализована начальная поддержка тем оформления, которые позволяют определить общие цвета и параметры шрифтов, используемые для текста и заливки фигур во всей презентации (для замены цветового оформления презентации достаточно сменить тему). Для улучшения совместимости с файлами PPTX реализована возможность использования фона слайда для заливки фигур.

Фильтры: Для формата DOCX реализован импорт текстовых блоков с таблицами и картинками в сгруппированных фигурах. Добавлена возможность разблокировки доступа к истории изменений документа, защищённой паролем. Для PPTX для основных фигур (эллипс, треугольник, трапеция, параллелограмм, ромб, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник) реализована поддержка реперных точек. Решены проблемы с экспортом и импортом в PPTX встроенных мультимедийных файлов. Улучшен экспорт и импорт документов в формате RTF. Расширены возможности по преобразованию документов в формат PDF из командной строки. Добавлена поддержка экспорта в PDF полей форм для ввода чисел, денежных единиц, даты и времени. При экспорте в HTML прекращена поддержка выбора кодировки текста. Кодировка теперь всегда UTF-8. Улучшена поддержка импорта файлов в форматах EMF и WMF. Переписан фильтр для импорта изображений в формате TIFF (переведён на libtiff). Добавлена поддержка варианта формата OfficeArtBlip TIFF.