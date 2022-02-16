Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере

2.2 , Moomintroll ( ok ), 12:19, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > В отличие от редакции LibreOffice Online сборка на базе WebAssembly позволяет запустить в браузере офисный пакет целиком, т.е. весь код запускается на стороне клиента, в том время как LibreOffice Online выполняется и обрабатывает все действия пользователя на сервере, а в браузер клиента лишь транслируется интерфейс. Не хотите ад - используйте LibreOffice Online.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:54, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а десктопная версия уже вне закона? типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно?

4.19 , . ( ? ), 13:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а десктопная версия уже вне закона? а ее не все, удивись, хотят себе поставить. > типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно? а теперь быстро восстановил то, что перед твоим свинком сделала мариванна из бухгалтерии.

Потому что тебя уволить при помощи ноги - никто не вспомнит как звали, а мариванна второй раз уводит контору от погрома налоговиками. Когда будешь искать новую работу - имей в виду, на собеседовании пригодится, что совместное редактирование файлов и cloud-based office - две совершенно разные вещи, и одна не требует второй вообще, как и наоборот - если, конечно, делом не займутся ребята из lubricatedoffice. Они там да, затейники. 2.16 , Аноним ( 16 ), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 300mb на клиент - ад какой-то. Это прогресс!

3.21 , . ( ? ), 13:14, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document". А если его на самом деле открыть - Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))

4.24 , Аноним ( 16 ), 13:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document". Как не уточнили? В новости прямо сказано, что "способного запускаться в web-браузере". Нигде не сказано, что способного открыть для редактирования.

2.27 , TormoZilla ( ? ), 13:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так оно еще ест 2 Гб оперативки...

