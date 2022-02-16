Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере

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|2.2, Moomintroll (ok), 12:19, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В отличие от редакции LibreOffice Online сборка на базе WebAssembly позволяет запустить в браузере офисный пакет целиком, т.е. весь код запускается на стороне клиента, в том время как LibreOffice Online выполняется и обрабатывает все действия пользователя на сервере, а в браузер клиента лишь транслируется интерфейс.
Не хотите ад - используйте LibreOffice Online.
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|3.11, Аноним (11), 12:54, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а десктопная версия уже вне закона? типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно?
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|4.19, . (?), 13:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а десктопная версия уже вне закона?
а ее не все, удивись, хотят себе поставить.
> типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно?
а теперь быстро восстановил то, что перед твоим свинком сделала мариванна из бухгалтерии.
Потому что тебя уволить при помощи ноги - никто не вспомнит как звали, а мариванна второй раз уводит контору от погрома налоговиками.
Когда будешь искать новую работу - имей в виду, на собеседовании пригодится, что совместное редактирование файлов и cloud-based office - две совершенно разные вещи, и одна не требует второй вообще, как и наоборот - если, конечно, делом не займутся ребята из lubricatedoffice. Они там да, затейники.
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|3.21, . (?), 13:14, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document". А если его на самом деле открыть - Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
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|4.24, Аноним (16), 13:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document".
Как не уточнили? В новости прямо сказано, что "способного запускаться в web-браузере". Нигде не сказано, что способного открыть для редактирования.
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|1.3, A.Stahl (ok), 12:20, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов, минимизирующую отличия от настольного LibreOffice, упрощающую масштабирование, способную работать в offline-режиме, а также допускающую организацию P2P-взаимодействия между пользователями и сквозное шифрование данных на стороне пользователя.
А разве обычная сборка LibreOffice лишена каких-то их этих характеристик? Разве она нагружает серверы? Разве она имеет отличия от настольного LibreOffice? Разве она усложняет масштабирование (что это вообще значит в контексте текстового процессора?) Разве она не способна работать в offline-режиме? Разве как-то ограничивает P2P-взаимодействия между пользователями? Разве делает невозможным шифрование данных на стороне пользователя?
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|2.9, nebularia (ok), 12:48, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вон там в соседней новости Chrome OS на все устройства выпустили. Чем не вариант порта?)
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|2.10, fLegmatik (ok), 12:52, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абзац начинается со слов "В отличие от редакции LibreOffice Online" и дальше идёт сравнение именно с онлайн-версией, а слово Online автор опускает, видимо, чтобы не повторяться.
Другой вопрос, а зачем нужны онлайн-редакторы, когда есть классические? Например, чтобы в конторе на сотню пользователей с заметной текучкой не заниматься настройкой ПО, p2p-синхронизацией и прочими нюансами на каждом из компьютеров, а выдать работникам хромбуки с логином-паролем от корпоративного сайта и не переживать о всяких мелочах.
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|2.30, Admino (ok), 13:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве обычная сборка LibreOffice лишена каких-то их этих характеристик?
Да.
> Разве она нагружает серверы?
Да.
> Разве она имеет отличия от настольного LibreOffice?
Нет вроде. Но надо копнуть, может и да.
> Разве она усложняет масштабирование (что это вообще значит в контексте текстового процессора?)
Да. Это значит, что с ростом количества пользователей нагрузка на сервер растёт. И растёт капитально.
> Разве она не способна работать в offline-режиме?
Да.
> Разве как-то ограничивает P2P-взаимодействия между пользователями?
Да.
> Разве делает невозможным шифрование данных на стороне пользователя?
Да.
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|1.4, timur.davletshin (ok), 12:28, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думаю, такими экспериментами должна озаботиться Грета Тунберг и их следует запретить как негативно влияющие на планету...
... вместе с Node.js 😂
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|2.29, Аноним (29), 13:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Потому что задолбали эти вебмакаки со своим тысячеимпортными перевебкакованными минJS-ами в 100 мегабайт.
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|1.6, Аноним (6), 12:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Попытался открыть настройки, и
Qt for WebAssembly: soffice
Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
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|1.7, Аноним (6), 12:36, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понятно, что мешает сделать совместное редактирование в обычном LibreOffice? В том же MS Office оно прекрасно работает в настольном приложении, а в либре зачем то начали гонять весь офис на сервере.
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|2.13, Аноним (11), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я никогда нигде (в т.ч. в интернетах) не слышал о людях, которым хоть раз понадобилось совместное (одновременное с разных компов) редактирование чего угодно
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|3.15, . (?), 13:07, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это потому что тебя опять оставили в твоем втором классе на второй год.
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|1.8, Ordu (ok), 12:42, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Торстен Бехренц (Thorsten Behrens)
Бехренз ведь. Или может, всё-таки, Беренс?
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|1.14, ОноНим (?), 13:05, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Qt for WebAssembly: soffice
> Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
И тамада у них интересный и конкурсы прикольные.
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|1.22, Аноним (22), 13:16, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовал. Через пять минут использования:
Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
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|1.25, Михрютка (ok), 13:22, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>> способного запускаться в web-браузере (на систему пользователя загружается около 300 МБ данных)
у меня есть идея еще лучше: а давайте при каждом запуске офиса просто скачивать по сети его бинарный дистрибутив. при этом мы избавимся от ненужной зависимости в виде браузера. и оффлайн режим опять-таки. выигрыш в масштабировании и снятии нагрузки с серверов будет не меньше.
ps чтоб два раза не вставать, в принципе и с ОС можно поступать так же. пришел с утреца на работу, проинсталлировал. никаких тебе глюков со вчера.
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|1.26, Аноним (26), 13:22, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов
Очень классная парадигма снимать нагрузку с сервером и перекладывать на телефоны пользователей!!!
Мне кажется пользователи будут довольны!!!
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|1.32, Урри (ok), 13:43, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм. Они осилили эмскриптен?
Я уже года три периодически обновляюсь и юзаю эту тулу для сборки своего хелловолда на сишечке (на 9000 строк) под веб. И каждый раз это новые и новые грабли, требующие кучу времени на поиск и фиксы.
У меня уже накопилась целая пачка патчей на sed, вручную накладываемых на сгенерированный код, так как без них ничего не работает.
И то, что целый офис смогли не только скомпилить но еще и запустить, с моей точки зрения просто охрененный кусок работы. За который лично я бы даже не взялся.
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