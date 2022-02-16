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Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере

16.02.2022 12:02

Торстен Беренц (Thorsten Behrens), один из лидеров команды развития графической подсистемы LibreOffice, опубликовал демонстрационную версию варианта офисного пакета LibreOffice, скомпилированного в промежуточный код WebAssembly и способного запускаться в web-браузере (на систему пользователя загружается около 300 МБ данных). Для преобразования в WebAssembly задействован компилятор Emscripten, а для организации вывода VCL-бэкенд (Visual Class Library) на базе модифицированного фреймворка Qt5. Специфичные для поддержки WebAssembly исправления развиваются в основном репозитории LibreOffice.

В отличие от редакции LibreOffice Online сборка на базе WebAssembly позволяет запустить в браузере офисный пакет целиком, т.е. весь код запускается на стороне клиента, в том время как LibreOffice Online выполняется и обрабатывает все действия пользователя на сервере, а в браузер клиента лишь транслируется интерфейс. Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов, минимизирующую отличия от настольного LibreOffice, упрощающую масштабирование, способную работать в offline-режиме, а также допускающую организацию P2P-взаимодействия между пользователями и сквозное шифрование данных на стороне пользователя. Среди планов также отмечается создание на базе LibreOffice виджета для интеграции полноценного редактора текста на страницы.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В GTK 4 будет переработан бэкенд, отображающий интерфейс через web-браузер
  3. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  4. OpenNews: Collabora и ownCloud представили CODE, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3
  6. OpenNews: Обновление LibreOffice 7.1.3. Начало интеграции поддержки WebAssembly в LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56707-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, webassembly, wasm
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Denis Ivanov (?), 12:16, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    300mb на клиент - ад какой-то. Сколько ms online и google docs тащат?
     
     
  • 2.2, Moomintroll (ok), 12:19, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В отличие от редакции LibreOffice Online сборка на базе WebAssembly позволяет запустить в браузере офисный пакет целиком, т.е. весь код запускается на стороне клиента, в том время как LibreOffice Online выполняется и обрабатывает все действия пользователя на сервере, а в браузер клиента лишь транслируется интерфейс.

    Не хотите ад - используйте LibreOffice Online.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:54, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а десктопная версия уже вне закона? типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно?
     
     
  • 4.19, . (?), 13:11, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а десктопная версия уже вне закона?

    а ее не все, удивись, хотят себе поставить.

    > типа запрещено брать с диска/сервера файлик, редактировать его и лить/синкать обратно?

    а теперь быстро восстановил то, что перед твоим свинком сделала мариванна из бухгалтерии.
    Потому что тебя уволить при помощи ноги - никто не вспомнит как звали, а мариванна второй раз уводит контору от погрома налоговиками.

    Когда будешь искать новую работу - имей в виду, на собеседовании пригодится, что совместное редактирование файлов и cloud-based office - две совершенно разные вещи, и одна не требует второй вообще, как и наоборот - если, конечно, делом не займутся ребята из lubricatedoffice. Они там да, затейники.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 300mb на клиент - ад какой-то.

    Это прогресс!

     
     
  • 3.21, . (?), 13:14, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document". А если его на самом деле открыть - Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
     
     
  • 4.24, Аноним (16), 13:20, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это просто не уточнили что для вывода диалога "open document".

    Как не уточнили? В новости прямо сказано, что "способного запускаться в web-браузере". Нигде не сказано, что способного открыть для редактирования.

     
  • 2.27, TormoZilla (?), 13:31, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно еще ест 2 Гб оперативки...
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 12:20, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов, минимизирующую отличия от настольного LibreOffice, упрощающую масштабирование, способную работать в offline-режиме, а также допускающую организацию P2P-взаимодействия между пользователями и сквозное шифрование данных на стороне пользователя.

    А разве обычная сборка LibreOffice лишена каких-то их этих характеристик? Разве она нагружает серверы? Разве она имеет отличия от настольного LibreOffice? Разве она усложняет масштабирование (что это вообще значит в контексте текстового процессора?) Разве она не способна работать в offline-режиме? Разве как-то ограничивает P2P-взаимодействия между пользователями? Разве делает невозможным шифрование данных на стороне пользователя?

     
     
  • 2.9, nebularia (ok), 12:48, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон там в соседней новости Chrome OS на все устройства выпустили. Чем не вариант порта?)
     
  • 2.10, fLegmatik (ok), 12:52, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абзац начинается со слов "В отличие от редакции LibreOffice Online" и дальше идёт сравнение именно с онлайн-версией, а слово Online автор опускает, видимо, чтобы не повторяться.
    Другой вопрос, а зачем нужны онлайн-редакторы, когда есть классические? Например, чтобы в конторе на сотню пользователей с заметной текучкой не заниматься настройкой ПО, p2p-синхронизацией и прочими нюансами на каждом из компьютеров, а выдать работникам хромбуки с логином-паролем от корпоративного сайта и не переживать о всяких мелочах.
     
  • 2.30, Admino (ok), 13:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве обычная сборка LibreOffice лишена каких-то их этих характеристик?

    Да.

    > Разве она нагружает серверы?

    Да.

    > Разве она имеет отличия от настольного LibreOffice?

    Нет вроде. Но надо копнуть, может и да.

    >  Разве она усложняет масштабирование (что это вообще значит в контексте текстового процессора?)

    Да. Это значит, что с ростом количества пользователей нагрузка на сервер растёт. И растёт капитально.

    >  Разве она не способна работать в offline-режиме?

    Да.

    >  Разве как-то ограничивает P2P-взаимодействия между пользователями?

    Да.

    >  Разве делает невозможным шифрование данных на стороне пользователя?

    Да.

     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 12:28, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю, такими экспериментами должна озаботиться Грета Тунберг и их следует запретить как негативно влияющие на планету...

    ... вместе с Node.js 😂

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Потому что задолбали эти вебмакаки со своим тысячеимпортными перевебкакованными минJS-ами в 100 мегабайт.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:32, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А по мне, годная идея.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попытался открыть настройки, и
    Qt for WebAssembly: soffice
    Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:55, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот козлы, подай на них в суд
     

  • 1.7, Аноним (6), 12:36, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понятно, что мешает сделать совместное редактирование в обычном LibreOffice? В том же MS Office оно прекрасно работает в настольном приложении, а в либре зачем то начали гонять весь офис на сервере.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:57, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я никогда нигде (в т.ч. в интернетах) не слышал о людях, которым хоть раз понадобилось совместное (одновременное с разных компов) редактирование чего угодно
     
     
  • 3.15, . (?), 13:07, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это потому что тебя опять оставили в твоем втором классе на второй год.

     
  • 3.17, Аноним (6), 13:08, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот теперь услышал.
     
  • 3.23, Аноним (5), 13:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Довольно часто этим пользуемся на работе.
     
  • 3.28, НяшМяш (ok), 13:33, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Устроишься на работу - услышишь
     

  • 1.8, Ordu (ok), 12:42, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Торстен Бехренц (Thorsten Behrens)

    Бехренз ведь. Или может, всё-таки, Беренс?

     
  • 1.14, ОноНим (?), 13:05, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Qt for WebAssembly: soffice
    > Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))

    И тамада у них интересный и конкурсы прикольные.

     
  • 1.18, Vasyan2 (ok), 13:08, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джились.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:11, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Извращенцы.
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:16, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал. Через пять минут использования:

    Application exit (RuntimeError: Aborted(native code called abort()))

     
  • 1.25, Михрютка (ok), 13:22, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>> способного запускаться в web-браузере (на систему пользователя загружается около 300 МБ данных)

    у меня есть идея еще лучше: а давайте при каждом запуске офиса просто скачивать по сети его бинарный дистрибутив. при этом мы избавимся от ненужной зависимости в виде браузера. и оффлайн режим опять-таки. выигрыш в масштабировании и снятии нагрузки с серверов будет не меньше.

    ps чтоб два раза не вставать, в принципе и с ОС можно поступать так же. пришел с утреца на работу, проинсталлировал. никаких тебе глюков со вчера.

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:22, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов


    Очень классная парадигма снимать нагрузку с сервером и перекладывать на телефоны пользователей!!!

    Мне кажется пользователи будут довольны!!!

     
     
  • 2.31, Аноним (29), 13:42, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть эти сервера значит. Заоблачный лохотрон получается.
     
  • 2.33, Урри (ok), 13:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "веб-3.0", _уле.
     

  • 1.32, Урри (ok), 13:43, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм. Они осилили эмскриптен?

    Я уже года три периодически обновляюсь и юзаю эту тулу для сборки своего хелловолда на сишечке (на 9000 строк) под веб. И каждый раз это новые и новые грабли, требующие кучу времени на поиск и фиксы.

    У меня уже накопилась целая пачка патчей на sed, вручную накладываемых на сгенерированный код, так как без них ничего не работает.

    И то, что целый офис смогли не только скомпилить но еще и запустить, с моей точки зрения просто охрененный кусок работы. За который лично я бы даже не взялся.

     
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