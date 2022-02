Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере

2.9 , nebularia ( ok ), 12:48, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вон там в соседней новости Chrome OS на все устройства выпустили. Чем не вариант порта?)

2.10 , fLegmatik ( ok ), 12:52, 16/02/2022
Абзац начинается со слов "В отличие от редакции LibreOffice Online" и дальше идёт сравнение именно с онлайн-версией, а слово Online автор опускает, видимо, чтобы не повторяться.

Другой вопрос, а зачем нужны онлайн-редакторы, когда есть классические? Например, чтобы в конторе на сотню пользователей с заметной текучкой не заниматься настройкой ПО, p2p-синхронизацией и прочими нюансами на каждом из компьютеров, а выдать работникам хромбуки с логином-паролем от корпоративного сайта и не переживать о всяких мелочах.

2.30 , Admino ( ok ), 13:42, 16/02/2022
> А разве обычная сборка LibreOffice лишена каких-то их этих характеристик? Да. > Разве она нагружает серверы? Да. > Разве она имеет отличия от настольного LibreOffice? Нет вроде. Но надо копнуть, может и да. > Разве она усложняет масштабирование (что это вообще значит в контексте текстового процессора?) Да. Это значит, что с ростом количества пользователей нагрузка на сервер растёт. И растёт капитально. > Разве она не способна работать в offline-режиме? Да. > Разве как-то ограничивает P2P-взаимодействия между пользователями? Да. > Разве делает невозможным шифрование данных на стороне пользователя? Да.