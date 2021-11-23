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Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly

23.11.2021 12:55

Опубликован выпуск компилятора Emscripten 3.0, позволяющего компилировать код на C/C++ и других языках, для которых имеются фронтэнды на базе LLVM, в универсальный низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, для последующей интеграции с JavaScript-проектами, запуска в web-браузере, использования в Node.js или создания обособленных многоплатформенных приложений, запускаемых при помощи wasm runtime. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В компиляторе используются наработки проекта LLVM, а для генерации WebAssembly и оптимизации задействована библиотека Binaryen.

Основной целью развития проекта Emscripten является создание инструмента, позволяющего выполнять в Web код независимо от языка программирования, на котором данный код написан. В компилируемых приложениях могут использоваться вызовы стандартных библиотек C и С++ (libc, libcxx), расширения C++, многопоточность на базе pthreads, API POSIX и многие мультимедийные библиотеки. Отдельно предоставляются API для интеграции с Web API и кодом на JavaScript.

Emscripten поддерживает трансляцию вывода библиотеки SDL2 через Canvas, а также предоставляет поддержку OpenGL и EGL через WebGL, что позволяет преобразовывать в WebAssembly в том числе и графические приложения и игры (например, имеется порт тулкита Qt и поддерживаются игровые движки Unreal Engine 4 и Unit, физический движок Bullet). Помимо компиляции кода на C/C++ отдельно развиваются проекты для обеспечения запуска в браузерах интерпретаторов и виртуальных машин для языков Lua, C#, Python, Ruby и Perl. Также возможно применение отличных от Clang фронтэндов к LLVM, доступных для таких языков, как Swift, Rust, D и Fortran.

Основные изменения в Emscripten 3.0:

  • Задействованная в emscripten Си-библиотека musl обновлена до версии 1.2.2 (в ветке Emscripten 2.x использовалась версия 1.1.15).
  • Из библиотеки parseTools.js удалена порция функций, которые в основном использовались внутри проекта: removePointing, pointingLevels, removeAllPointing, isVoidType, isStructPointerType, isArrayType, isStructType, isVectorType, isStructuralType getStructuralTypeParts, getStructuralTypePartBits, isFunctionDef, isPossiblyFunctionType, isFunctionType, getReturnType, splitTokenList, _IntToHex, IEEEUnHex, Compiletime.isPointerType, Compiletime.isStructType, Compiletime.INT_TYPES, isType.
  • В шаблонах shell.html и shell_minimal.html вывод сообщений об ошибках, возникающих в процессе работы emscripten и выдаваемых приложением через stderr, по умолчанию переключён на использование console.warn вместо console.error.
  • Добавлена возможность указания определённой текстовой кодировки, используемой в именах файлов. Кодировка может задаваться в форме суффикса при передаче имени файла, например, "a.rsp.utf-8" или "a.rsp.cp1251").


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/emscripten-...)
  2. OpenNews: Компилятор Emscripten достиг возможности собственной пересборки
  3. OpenNews: Увидел свет Emscripten 1.4, компилятор байткода LLVM в JavaScript-представление
  4. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  5. OpenNews: Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux
  6. OpenNews: Доступен Wasmer 2.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56216-emscripten
Ключевые слова: emscripten, javascript, compile
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 13:35, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чего только не придумают, чтобы нормально на жаваскрипте не писать!
     
     
  • 2.10, Урри (ok), 13:51, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На джаваскрипте нормально писать невозможно.
    Иначе бы не придумали миллион фреймворков поверх других фреймворков, лишь бы хоть как то писать можно было.
     
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 13:59, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На джаваскрипте можно нормально писать если это тайпскрипт. Ну и сверху миллионом фреймворков помазать конечно же.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:04, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит Урри прав, это невозможно.
     

  • 1.2, E7 (?), 13:35, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    мне одному современный веб представляется нечто ужасным? что так не должно быть по-здравому
     
     
  • 2.3, Козявка (?), 13:37, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    О да, мастер, сенсей наш! Просвети нас! Покажи как надо, а мы посмотрим и поучимся у тебя! Ведь ты такой умный, такой смышленый, ты-то всем покажешь как веб должен работать.
     
     
  • 3.9, E7 (?), 13:51, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ваш сарказм в данном случае неуместен
     
  • 3.14, Давид (?), 14:28, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самые умные не могут телеметрию выпилить, приходится хитрыми ходами намекать через собеседования. Отключил javascript, гуляю по вебу.
     
  • 2.4, Урри (ok), 13:38, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно, не одному. Но миллионы мух задают общий тон.

    [added]
    И козявок вон, тоже.

     
  • 2.5, Ю.Т. (?), 13:42, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем, кто получает с именно такого интернета сверхприбыли, он ужасным не кажется.
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:26, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё в мобильную разработку посмотри. Банковские приложения (втб/сбер) по 300МБ, опсосы (билайн/мегафон): 100-200МБ и т.д.
    В вебе всё ещё не так плохо пока[, но обязательно будет].
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:47, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что, теперь можно C++ макак, не осиливших JavaScript и тянущих мегабайты бинарей на простенький сайт можно официально называть ещё и Web-макаками.

    А что...C++-Web-макаки... звучит!;)

     
     
  • 2.8, Урри (ok), 13:50, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто макаки, они везде одинаковы.
     

  • 1.7, Урри (ok), 13:50, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не похоже на значительный релиз. Просто версию решили наконец апнуть.

    Но вообще проект, не смотря на то что они много и часто что-то ломают, отличный. Некоторые простые сишные вещи под веб портировать легко и просто.

     
  • 1.15, Аноним (-), 14:38, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше квака онлайн была без всяких этих вебасембли и прямо в браузере.
     
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