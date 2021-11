Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly

Опубликован выпуск компилятора Emscripten 3.0, позволяющего компилировать код на C/C++ и других языках, для которых имеются фронтэнды на базе LLVM, в универсальный низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, для последующей интеграции с JavaScript-проектами, запуска в web-браузере, использования в Node.js или создания обособленных многоплатформенных приложений, запускаемых при помощи wasm runtime. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В компиляторе используются наработки проекта LLVM, а для генерации WebAssembly и оптимизации задействована библиотека Binaryen. Основной целью развития проекта Emscripten является создание инструмента, позволяющего выполнять в Web код независимо от языка программирования, на котором данный код написан. В компилируемых приложениях могут использоваться вызовы стандартных библиотек C и С++ (libc, libcxx), расширения C++, многопоточность на базе pthreads, API POSIX и многие мультимедийные библиотеки. Отдельно предоставляются API для интеграции с Web API и кодом на JavaScript. Emscripten поддерживает трансляцию вывода библиотеки SDL2 через Canvas, а также предоставляет поддержку OpenGL и EGL через WebGL, что позволяет преобразовывать в WebAssembly в том числе и графические приложения и игры (например, имеется порт тулкита Qt и поддерживаются игровые движки Unreal Engine 4 и Unit, физический движок Bullet). Помимо компиляции кода на C/C++ отдельно развиваются проекты для обеспечения запуска в браузерах интерпретаторов и виртуальных машин для языков Lua, C#, Python, Ruby и Perl. Также возможно применение отличных от Clang фронтэндов к LLVM, доступных для таких языков, как Swift, Rust, D и Fortran. Основные изменения в Emscripten 3.0: Задействованная в emscripten Си-библиотека musl обновлена до версии 1.2.2 (в ветке Emscripten 2.x использовалась версия 1.1.15).

Из библиотеки parseTools.js удалена порция функций, которые в основном использовались внутри проекта: removePointing, pointingLevels, removeAllPointing, isVoidType, isStructPointerType, isArrayType, isStructType, isVectorType, isStructuralType getStructuralTypeParts, getStructuralTypePartBits, isFunctionDef, isPossiblyFunctionType, isFunctionType, getReturnType, splitTokenList, _IntToHex, IEEEUnHex, Compiletime.isPointerType, Compiletime.isStructType, Compiletime.INT_TYPES, isType.

В шаблонах shell.html и shell_minimal.html вывод сообщений об ошибках, возникающих в процессе работы emscripten и выдаваемых приложением через stderr, по умолчанию переключён на использование console.warn вместо console.error.

Добавлена возможность указания определённой текстовой кодировки, используемой в именах файлов. Кодировка может задаваться в форме суффикса при передаче имени файла, например, "a.rsp.utf-8" или "a.rsp.cp1251").