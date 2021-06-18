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Доступен Wasmer 2.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly

18.06.2021 15:08

Состоялся второй значительный выпуск проекта Wasmer, развивающего runtime для выполнения модулей WebAssembly, который можно использовать для создания универсальных приложений, способных выполняться в разных операционных системах, а также для изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Переносимость обеспечивается благодаря компиляции кода приложения в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС или встраиваться в программы на других языках программирования. Программы представляют собой легковесные контейнеры, в которых выполняется псевдокод WebAssembly. Данные контейнеры не привязаны к операционной системе и могут включать код, изначально написанный на любом языке программировании. Для компиляции в WebAssembly может использоваться инструментарий Emscripten. Для трансляции WebAssembly в машинный код текущей платформы поддерживается подключение разных бэкендов компиляции (Singlepass, Cranelift, LLVM) и движков (задействование JIT или генерация машинного кода).

Управление доступом и взаимодействие с системой обеспечивается при помощи API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющем программные интерфейсы для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой. Приложения изолированы от основной системы в sandbox-окружении и имеют доступ только к заявленной функциональности (механизм безопасности на основе управления возможностями - для действий с каждым из ресурсов (файлы, каталоги, сокеты, системные вызовы и т.п.) приложению должны быть даны соответствующие полномочия).

Для запуска WebAssembly-контейнера достаточно установить в системе runtime Wasmer, который поставляется без внешних зависимостей ("curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh"), и запустить необходимый файл ("wasmer test.wasm"). Программы распространяются в форме обычных WebAssembly-модулей, для управления которыми можно использовать пакетный менеджер WAPM. Wasmer также доступен в форме библиотеки, которую можно использовать для встраивания кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.

Платформа позволяет добиться производительности выполнения приложений, близкой к выполнению родных сборок. При помощи Native Object Engine для WebAssembly-модуля можно сгенерировать машинный код ("wasmer compile --native" для генерации предкомпилированных объектных файлов .so, .dylib и .dll), для запуска которого требуется минимальный runtime, но сохраняются все возможности sandbox-изоляции. Возможна поставка предкомпилированных программ со встроенным Wasmer. Для создания надстроек и дополнений предлагаются Rust API и Wasm-C-API.

Значительная смена номера версии Wasmer связана с внесением нарушающих совместимость изменений во внутренний API, которые, по заверению разработчиков, никак не отразятся на 99% пользователей платформы. Из нарушающих совместимость изменений также отмечается изменение формата сериализированных модулей Wasm (модули, сериализированные в Wasmer 1.0, не смогут использоваться в Wasmer 2.0). Другие изменения:

  • Поддержка инструкций SIMD (Single Instruction, Multiple Data), позволяющих организовать распараллеливание операций над данными. Из областей, в которых применение SIMD может заметно поднять производительность, отмечается машинное обучение, кодирование и декодирование видео, обработки изображений, симуляция физических процессов и манипуляции с графикой.
  • Поддержка ссылочных типов, позволяющих модулям Wasm обращаться к информации в других модулях или в базовом окружении.
  • Проведена значительная оптимизация производительности. Скорость работы LLVM runtime с числами с плавающей запятой увеличена примерно на 50%. Значительно ускорен вызов функций за счёт сокращения ситуаций, требующих обращения к ядру. На 40% увеличена производительность генератора кода Cranelift. Сокращено время десериализации данных.
  • Для более точного отражения сути изменены названия движков: JIT → Universal, Native → Dylib (Dynamic Library), Object File → StaticLib (Static Library).


  1. Главная ссылка к новости (https://wasmer.io/posts/wasmer...)
  2. OpenNews: Wasmer 1.0, инструментарий для платформонезависимых приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Разработчики V8 представили декомпилятор для WebAssembly
  4. OpenNews: Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly
  5. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  6. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55350-wasmer
Ключевые слова: wasmer, webassembly
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:24, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Остановитесь!
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 16:00, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не остановятся. Прогресс штука такая, что идёт и идёт, вопреки нытью луддитов о том, чтобы ну хотя бы лет на 15 назад вернуться.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:02, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогресс раковой опухоли
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:03, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К примеру, JS уже 25 лет - старше большинства луддитов опеннета, т.ч. непонятно насколько отматывать назад.
     
     
  • 4.12, йо ж (?), 16:52, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    до изобретения спекулятивного исполнения, например. и прохрэсс сам отвалится.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:24, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh
     
     
  • 2.8, АнонИмышь (?), 16:00, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает sudo
     
  • 2.13, йо ж (?), 16:54, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > curl .. | sh

    да за такое убивать надо. столовой вилкой. или даже ложкой.

     

  • 1.3, Аноним (-), 15:39, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что и следовало ожидать, раст и жс ходят по одним и тем же гей-парадам.
     
     
  • 2.5, deeaitch (ok), 15:44, 18/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так а тут таки да. Тут Rust как раз в помощь. Хотя и не совсем понятно зачем. в Js и так нет работы с памятью.

    Разве что быстрее всё аврочаться будет.

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:43, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну разве что в вебне расту самое место.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:51, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема была бы крутая, но много вопросов, как работать с UI? Что с потоками и сборщиком мусора? Этот рантайм опережает стандарт WASI или только его реализует?
     
  • 1.11, deeaitch (ok), 16:14, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А таки нормально выходит. Васяны клепают проекты для WASI
     
  • 1.14, Аноним (14), 18:01, 18/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется это отличный инструмент для написания модулей ядра линух. Оно позволит избежать необходимости включения в будущем движка v8 в ядро.
     
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