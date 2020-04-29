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Разработчики V8 представили декомпилятор для WebAssembly

29.04.2020 10:47

Разработчики JavaScript-движка V8 представили утилиту wasm-decompile, позволяющую декомпилировать промежуточное бинарное представление WebAssembly в читаемый псевдоязык, напоминающий JavaScript и Си. Предложенный псевдоязык существенно проще для восприятия и более пригоден для ручного разбора, чем текстовое представление WebAssembly в формате ".wat", который ближе к ассемблеру, чем к высокоуровневым языкам. При этом декомпиляция по возможности полностью отражает представление Wasm.

Декомпилятор включён в состав инструментария WABT, обеспечивающего трансляцию между бинарным и текстовым представлениями WebAssembly, а также разбор, обработку, модификацию и проверку wasm-файлов. В составе WABT также развивается утилита wasm2c, позволяющая декомпилировать файлы wasm в эквивалентный код на языке Си, который может быть скомпилирован Си-компилятором, но в плане читаемости мало чем отличается от текстового представления "wat".

Например, скомпилированная в wasm исходная Си-функция 


   typedef struct { float x, y, z; } vec3;

   float dot(const vec3 *a, const vec3 *b) {
       return a->x * b->x +
           a->y * b->y +
           a->z * b->z;
   }
будет декомпилирована утилитой wasm-decompile в псевдоязык 

   function dot(a:{ a:float, b:float, c:float },
             b:{ a:float, b:float, c:float }):float {
     return a.a * b.a + a.b * b.b + a.c * b.c
   }
в то время как преобразование в текстовый формат ".wat" будет выглядеть следующим образом 

   (func $dot (type 0) (param i32 i32) (result f32)
     (f32.add
       (f32.add
         (f32.mul
           (f32.load
            (local.get 0))
           (f32.load
             (local.get 1)))
         (f32.mul
           (f32.load offset=4
             (local.get 0))
           (f32.load offset=4
             (local.get 1))))
       (f32.mul
         (f32.load offset=8
           (local.get 0))
         (f32.load offset=8
           (local.get 1))))))


  1. Главная ссылка к новости (https://v8.dev/blog/wasm-decom...)
  2. OpenNews: Mozilla начинает внедрение технологии изоляции библиотек RLBox
  3. OpenNews: Red Hat развивает JIT-компилятор MIR
  4. OpenNews: Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly
  5. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  6. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52833-webassembly
Ключевые слова: webassembly, decompile, wasm
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:17, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот .wat как Лисп какой-то.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:41, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что этот формат называется S-выражения, а Lisp полностью состоит из них
     
     
  • 3.4, Crazy Alex (ok), 12:07, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Я давно подозревал, что Lisp  надо декомпилировать прежде чем читать ;-)

    А если серьёзно - WASM так и разрабатывался, чтобы байткоды были более-менее понятным для человека (в том числе поэтому там AST), и чтобы бинарный и текстовый форматы были полностью эквивалентны. Так что даже странно, что до сих пор подобных инструментов не было.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:47, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На любом языке можно так написать что потом придётся декомпилировать что бы прочитать, есть даже специальные программы приводящие исходный код к нечитаемому виду.
     

  • 1.3, Коровавирус (?), 12:06, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Wat гораздо понятнее, ибо Лисп :)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:32, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    offset=4, offset=8 - такой себе лисп :)
     
     
  • 3.12, Ordu (ok), 14:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В лиспе бы порядок аргументов был бы другим (&key аргументы после обязательных), и выглядело бы несколько иначе:

    (f32.load (local.get 0) :offset 4)

    Но сути это не меняет. Преобразовать из того синтаксиса в lisp'овый можно даже не вдаваясь в заморочные штуки типа reader macro.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:31, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой wat. Лучше WWWHAT???? :)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:22, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    wat? https://i.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/173/576/Wat8.jpg
     

  • 1.7, pin (??), 13:00, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем, когда все эти кодонедогенераторы начнут генерировать код в метры кубические.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 13:20, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодогенераторы кодогенерировали, кодогенерировали, да не выкодогенерировали.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:36, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > представление WebAssembly в формате ".wat"

    Странно, что не ".wtf"

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/000/173/576/Wat8.jpg
     
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