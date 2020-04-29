Разработчики V8 представили декомпилятор для WebAssembly

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Разработчики JavaScript-движка V8 представили утилиту wasm-decompile, позволяющую декомпилировать промежуточное бинарное представление WebAssembly в читаемый псевдоязык, напоминающий JavaScript и Си. Предложенный псевдоязык существенно проще для восприятия и более пригоден для ручного разбора, чем текстовое представление WebAssembly в формате ".wat", который ближе к ассемблеру, чем к высокоуровневым языкам. При этом декомпиляция по возможности полностью отражает представление Wasm.
Декомпилятор включён в состав инструментария WABT, обеспечивающего трансляцию между бинарным и текстовым представлениями WebAssembly, а также разбор, обработку, модификацию и проверку wasm-файлов. В составе WABT также развивается утилита wasm2c, позволяющая декомпилировать файлы wasm в эквивалентный код на языке Си, который может быть скомпилирован Си-компилятором, но в плане читаемости мало чем отличается от текстового представления "wat".
Например, скомпилированная в wasm исходная Си-функция
typedef struct { float x, y, z; } vec3;
float dot(const vec3 *a, const vec3 *b) {
return a->x * b->x +
a->y * b->y +
a->z * b->z;
}
будет декомпилирована утилитой wasm-decompile в псевдоязык
function dot(a:{ a:float, b:float, c:float },
b:{ a:float, b:float, c:float }):float {
return a.a * b.a + a.b * b.b + a.c * b.c
}
в то время как преобразование в текстовый формат ".wat" будет выглядеть следующим образом
(func $dot (type 0) (param i32 i32) (result f32)
(f32.add
(f32.add
(f32.mul
(f32.load
(local.get 0))
(f32.load
(local.get 1)))
(f32.mul
(f32.load offset=4
(local.get 0))
(f32.load offset=4
(local.get 1))))
(f32.mul
(f32.load offset=8
(local.get 0))
(f32.load offset=8
(local.get 1))))))