Разработчики V8 представили декомпилятор для WebAssembly

Разработчики JavaScript-движка V8 представили утилиту wasm-decompile, позволяющую декомпилировать промежуточное бинарное представление WebAssembly в читаемый псевдоязык, напоминающий JavaScript и Си. Предложенный псевдоязык существенно проще для восприятия и более пригоден для ручного разбора, чем текстовое представление WebAssembly в формате ".wat", который ближе к ассемблеру, чем к высокоуровневым языкам. При этом декомпиляция по возможности полностью отражает представление Wasm. Декомпилятор включён в состав инструментария WABT, обеспечивающего трансляцию между бинарным и текстовым представлениями WebAssembly, а также разбор, обработку, модификацию и проверку wasm-файлов. В составе WABT также развивается утилита wasm2c, позволяющая декомпилировать файлы wasm в эквивалентный код на языке Си, который может быть скомпилирован Си-компилятором, но в плане читаемости мало чем отличается от текстового представления "wat". Например, скомпилированная в wasm исходная Си-функция typedef struct { float x, y, z; } vec3; float dot(const vec3 *a, const vec3 *b) { return a->x * b->x + a->y * b->y + a->z * b->z; } будет декомпилирована утилитой wasm-decompile в псевдоязык function dot(a:{ a:float, b:float, c:float }, b:{ a:float, b:float, c:float }):float { return a.a * b.a + a.b * b.b + a.c * b.c } в то время как преобразование в текстовый формат ".wat" будет выглядеть следующим образом (func $dot (type 0) (param i32 i32) (result f32) (f32.add (f32.add (f32.mul (f32.load (local.get 0)) (f32.load (local.get 1))) (f32.mul (f32.load offset=4 (local.get 0)) (f32.load offset=4 (local.get 1)))) (f32.mul (f32.load offset=8 (local.get 0)) (f32.load offset=8 (local.get 1))))))



