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Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly

13.01.2020 21:11

Доступен первый выпуск wasm3, очень быстрого интерпретатора промежуточного кода WebAssembly, главным образом рассчитанного на применение для запуска WebAssembly-приложений на микроконтроллерах и платформах, для которых отсутствует реализация JIT для WebAssembly, недостаточно памяти для работы JIT или не допускается создание исполняемых страниц памяти, необходимых для реализации JIT. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Wasm3 проходит тесты на совместимость со спецификацией WebAssembly 1.0 и может применяться для запуска многих WASI-приложений, обеспечивая производительность лишь в 4-5 раз ниже JIT-движков (liftoff, cranelift) и в 11.5 раз ниже выполнения нативного кода. При сравнении с другими интерпретаторами WebAssembly (wac, life, wasm-micro-runtime), wasm3 оказался быстрее в 15.8 раз.

Для работы wasm3 необходимо 64Kb памяти для кода и 10Kb ОЗУ, что позволяет применять проект для выполнения скомпилированных в WebAssembly приложений на микроконтроллерах, таких как Arduino MKR*, Arduino Due, Particle Photon, ESP8266, ESP32, Air602 (W600), nRF52, nRF51 Blue Pill (STM32F103C8T6), MXChip AZ3166 (EMW3166), Maix (K210), HiFive1 (E310), Fomu (ICE40UP5K) и ATmega1284, а также на платах и компьютерах на базе архитектур x86, x64, ARM, MIPS, RISC-V и Xtensa. Из операционных систем поддерживаются Linux (в том числе маршрутизаторы на основе OpenWRT), Windows, macOS, Android и iOS. Также возможна компиляция wasm3 в промежуточный код WebAssembly для выполнения интерпретатора в браузере или для вложенного запуска (self-hosting).

Высокая производительность достигается благодаря применению в интерпретаторе техники Massey Meta Machine (M3), в которой для сокращения накладных расходов на декодирование байткода выполняется упреждающая трансляция байткода в более эффективные операции, генерирующие псевдо-машинный код, а модель выполнения стековой виртуальной машины преобразуется в более эффективный регистровый подход. Операции в M3 представляют собой Си-функции, аргументами которых являются регистры виртуальной машины, которые могут быть отражены на регистры CPU. Часто встречающиеся последовательности операций для оптимизации преобразуются в сводные операции.

Дополнительно можно отметить результаты исследования распространения WebAssembly в Web. Проанализировав 948 тысяч самых популярных сайтов по рейтингу Alexa, исследователи выяснили, что WebAssembly используется на 1639 сайтах (0.17%), т.e. на 1 из каждых 600 сайтов. Всего на сайтах выявлена загрузка 1950 модулей WebAssembly, из которых 150 уникальные. При рассмотрении области применения WebAssembly были сделаны неутешительные выводы - в более 50% случаев WebAssembly применялся во вредоносных целях, например для майнинга криптовалюты (55.7%) и скрытия кода вредоносных скриптов (0.2%). Из легитимных применений WebAssembly отмечено выполнение библиотек (38.8%), создание игр (3.5%) и выполнение собственного кода, написанного не на JavaScript (0.9%). В 14.9% случаев WebAssembly применялся для анализа окружения для идентификации пользователя (fingerprinting).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  3. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
  4. OpenNews: Cloudflare, Mozilla и Facebook развивают BinaryAST для ускорения загрузки JavaScript
  5. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  6. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webassembly
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 21:51, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Test -- тоже Malicious.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:05, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "вредоносных целях"

    Так неожиданно, кто бы мог подумать. Ничо, Касперский спасет мир!

     
     
  • 2.14, Аноним ещё один (?), 23:20, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир спасёт хоть изредка включающийся мозг. А каспер и ему подобные, спасают лишь умственно отсталых вроде тебя.
     

  • 1.3, Партиарх Кирилл (?), 22:28, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем вообще запускать на микроконтроллерах и микропроцессорах WebAssembly, если он медленнее в 11 раз, чем нативный код, да ещё и требует памяти на интерпретатор?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:31, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Затем, что на момент прошивки МК ещё не изсесно, какую фичу пожелает пользователь. Толи светодиодиками адресуемыми помигать, толи криптовалюту майнить. А так дали болванку с интерпретатором, и пускай на сдкарточку что пожелает пишет.
     
     
  • 3.10, Crazy Alex (??), 22:45, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для этого есть бутлоадер, OTA и ещё 100500 технологий
     
     
  • 4.15, Аноним ещё один (?), 23:21, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет 100501 технология.
     
  • 2.6, cognitron (?), 22:32, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем запускать Espruino или MicroPython или ... ?
     
  • 2.12, имя (ok), 22:54, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    J2ME помер, так вот вам новый на его замену и принесли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:31, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > быстрого

    когда ожидать качественного?

    Как в том анекдоте: быстро, качественно, дешево. Выберите два варианта из трёх.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:38, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что значит качественного? Если интерпретатор проходит все spec тесты и запускается на довольно внушительном количестве платформ, можно ли его считать качественным? Ну или хотя бы работоспособным?
     

  • 1.7, Аноним (8), 22:36, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статистика и подобные исследования мне напоминают слепую фемиду. Это как сказать, что большая часть веганов кровожадные антисемиты, потому что Гитлер тоже был веганом. Солнце нужно выключить, так как вызывает рак кожи, пожары в Австралии и вообще парниковый эффект.

    Ну и из недавнего тренда. Лишь 0.000001% человечества (космонавты) видели Землю со стороны на большом расстоянии и могут рассказать о ее истинной форме, значит она "плоская" =) Ну и так далее

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:34, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде то, что Земля круглая, люди понимали ещё сотни тысяч лет назад. Совершенно логично же. Это во времена расцвета религии придумали, что Земля плоская, и стали жечь на кострах несогласных. Достаточно применить немного логики и статистика уже не столь бесполезна.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:51, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >запуска WebAssembly-приложений на микроконтроллерах

    А смузи он не делает?

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:15, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же я старый, что меня коробит от аббревиатуры wasm, потому что для меня WASM - это всегда был ассемблер.
    Какая-то грустная ирония в том, что низкоуровневый инструмент и выше-уже-некуда-высокоуровневый имеют созвучную аббревиатуру.
     

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