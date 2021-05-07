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Обновление LibreOffice 7.1.3. Начало интеграции поддержки WebAssembly в LibreOffice

07.05.2021 10:49

Организация The Document Foundation объявила о публикации корректирующего выпуска Community-редакции LibreOffice 7.1.3, ориентированной на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает только исправление 105 ошибок (RC1, RC2). Примерно четверть исправлений связана с улучшением совместимости с форматами Microsoft Office (DOCX, XLSX и PPTX).

Напомним, что начиная с ветки 7.1 офисный пакет был разделён на редакцию для сообщества ("LibreOffice Community") и семейство продуктов для предприятий ("LibreOffice Enterprise"). Выпуски "Community" поддерживаются энтузиастами и не нацелены на применение на предприятиях. Для предприятий предлагается использовать продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка и возможность получать обновления длительное время (LTS). LibreOffice Enterprise также может включать дополнительную функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Код и условия распространения остались прежними и LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям.

Дополнительно можно отметить включение в кодовую базу LibreOffice начальной поддержки использования компилятора Emscripten для сборки офисного пакета в промежуточный код WebAssembly, позволяющий организовать запуск в web-браузерах. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования.

Сборка осуществляется через указание в скрипте configure опции "--host=wasm64-local-emscripten". Для организации вывода применяется VCL-бэкенд (Visual Class Library) на базе фреймворка Qt5, который поддерживает сборку в WebAssembly. При работе в браузере по возможности используются штатные элементы интерфейса из набора LibreOfficeKit.

Ключевое отличие сборки в WebAssembly от уже давно поставляемого продукта LibreOffice Online в том, что при использовании WebAssembly офисный пакет целиком выполняется в браузере и может работать обособленно без обращения к внешним серверам, в то время как основной движок LibreOffice Online выполняется на сервере, а в браузер лишь транслируется интерфейс (компоновка документа, формирование интерфейса и обработка действий пользователей выполняется на сервере).

Вынос основной части LibreOffice Online на сторону браузера позволит сформировать редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов, минимизирующую отличия от настольного LibreOffice, упрощающую масштабирование, снижающую стоимость поддержания инфраструктуры для хостинга, способную работать в offline-режиме, а также допускающую организацию P2P-взаимодействия между пользователями и сквозное шифрование данных на стороне пользователя.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Wasmer 1.0, инструментарий для платформонезависимых приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  4. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55100-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice, webassembly
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:03, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Получается, Google с их хромой осью правы: в будущем все оконные приложения переделают на веб, а оконный менеджер будет нужен только для отображения одного-единственного окна — окна браузера. Даже игры будут в канве...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    тьфу-тьфу-тьфу
     
     
  • 3.113, Аноним (113), 16:15, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё толще, и толще, и толще...
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде пока ещё фотожопы с автокадами не перенесли в васм. А о закате "нативных" оконных приложений я слышал ещё где-то в 2007, и справедливости ради, часть прогнозов сбылась.
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 11:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > в 2007

    верните!.. 😭

     
     
  • 4.93, Аноним (5), 15:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что Х11 уже не так крепко стоит?
     
     
  • 5.100, Аноним (100), 15:31, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X11 уже не так крепко стоит, а вяленый до сих пор... эм... вялый
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Автокад в виде бетки в браузере я еще лет 7 назад видел, а сейчас они прямо предлагают использовать autocad online

    https://www.autodesk.ru/products/autocad-web-app/overview

     
     
  • 4.99, Vitektm (?), 15:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так легче по подписке продавать
     
  • 3.64, макпыф (ok), 12:39, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде есть в вебе они
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Получается, Google с их хромой осью правы

    Просто гугл зашёл с фланга.
    Продавит это - и хромось пришла к победе вслед за хромом.

    А чисто технологически это ещё один вариант lisp-машины или javaOS.
    Не взлетело в свое время.

     
  • 2.23, Аноним (23), 11:37, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не совсем, сейчас есть wasi, а сам wasm развивается в сторону унификации с wasi, в будущем вероятно всего будут wasm приложения в принципе, а как их запускать, через браузер или в каком-то системном wasi экзекутере дело десятое. Из плюсов работа каждого в сендбокс изоляции, распространение единого формата приложения, нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc. Это очень похоже на jvm, только + sandbox и работать будет из коробки в браузере.
     
     
  • 3.27, Леголас (ok), 11:41, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы так пишите будто это что-то крутое.
     
     
  • 4.45, Аноним (11), 12:00, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это то, о чем втирали эти ваши юниксовые деды - кросплатформенность и простота разработки приложений в одном флаконе
     
     
  • 5.48, Леголас (ok), 12:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и где тут простота в конечном итоге?
     
     
  • 6.50, Аноним (11), 12:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит "в конечном итоге"? js явно проще каких нибудь крестосей, иначе бы не развелось кучи ненавистных здесь жаваскрипт-макак, на этом самом js ты написал без платформоспецифичных костылей или с явно меньшим их количеством, один раз, и оно работает везде, куда портирован браузер или wasi. Естественно есть места, куда это не доберется, типа ембеддеда, микроконтроллеров там, но среднему прикладнику об этих вещах и знать не надо
     
     
  • 7.75, боня (?), 13:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > везде, куда портирован браузер или wasi.

    А потом кто-нибудь заново изобретёт нативные приложения и колесо сансары завертится опять

     
     
  • 8.86, Xasd6 (?), 14:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё бы их не изобрести, написал программу, скомпилировал её в бинарник -- и запу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, n00by (ok), 14:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта проблема решаема при наличии исходника Интересно, что на ОПЕН-нете не для в... текст свёрнут, показать
     
  • 9.120, Lex (??), 16:41, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там кагбэ джит стоит Оно и так компилится по ходу дела, а не только лишь 1... текст свёрнут, показать
     
  • 4.47, Аноним (5), 12:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc

    Это было бы очень круто.

     
     
  • 5.87, Xasd6 (?), 14:40, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc
    >
    > Это было бы очень круто.

    кому круто?

    любителю тормозящего ресурсоёмкого гоовна, которое к тому же ещё и НЕ соблюдает Human Interface Guidelines для именно твоей платформы?

    вы садамазахисты чтоль?

     
     
  • 6.101, Аноним (101), 15:33, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    суть wasm как раз в том что он "собирается" под железо у тебя на пк. Работает как-бы нативино. Возможно ты и потереешь каких-то 10-15% ресурсов но никак не 400 как с нашими любымими електрон программами.
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:50, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про то, что будет больше уязвимостей и истории с макросами в Office ничему не научили я лучше промолчу
     
  • 2.51, timur.davletshin (ok), 12:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первый раз об этом прочитал у Фигурнова в издании конца 90-х. Писал, что всё скоро уйдёт в веб, однако, воз не шибко сдвинулся с места. Тот же LO даже нативный подтормаживает на больших таблицах и даже интерфейс в GTK3 жутко медленный в сравнении с удалённым уже GTK2, а в веб-версии будет словно на StarOffice оригинальный переехал — минуту на загрузку редактора, секунда — отклик на каждый чих.
     
     
  • 3.53, Леголас (ok), 12:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > даже интерфейс в GTK3 жутко медленный в сравнении с удалённым уже GTK2

    а чего вы хотели от бгмерзкого GTK3?)

     
  • 3.77, Ю.Т. (?), 13:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование внутри себя всё равно будет быстрее.
     
     
  • 4.85, timur.davletshin (ok), 14:31, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование
    > внутри себя всё равно будет быстрее.

    Ну так для этого локальное хранилище в браузере придумали, там мегабайты можно хранить и быстро загружать, вон в 89-ом FF массивы больше 2-х гигов включат. Хотя, конечно, интерпретируемый JS даже со всеми этими JIT'ами всё равно тормоз.

     
  • 2.61, Аноним (61), 12:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HTML, ChromeOS - это тупиковая ветвь развития IT. Только еще не все web-макаки это поняли.
     
     
  • 3.62, Леголас (ok), 12:30, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и не поймут никогда, дальше окрестностей своей пальмы не видят
     
  • 2.79, Ю.Т. (?), 13:16, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это возможно только при резком сокращении ассортимента МАССОВО потребляемых приложений.
     
  • 2.81, ilyafedin (ok), 13:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будет у вас никакого оконного менеджера, будет воланд! Который даже рендерить тайтлбары не обязан, по дефолту в протоколе это на стороне приложения.
     
  • 2.109, Я (??), 15:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не весь но большинство.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:06, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    куда то не туда они сворачивают, веб для десктопа убог
     
     
  • 2.4, Арагорн (?), 11:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    электрон ваще топчик!
     
     
  • 3.16, Жироватт (ok), 11:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Штанцы раскатай и с сегвея слезь - старбакс уже на сегодня прекратил работу, барбершоп закрыли за неуплату коммуналки (барбера напоили шампунем и отправили в армию, делать тримминг траве), жижи для вейпа уже запретили, а авторское кино скатилось в лютое УГ.
     
  • 3.40, заминированный тапок (ok), 11:55, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >электрон ваще топчик!

    только когда он - элементарная частица
    а не жирный слономухоглухарь на клиентской машине

     
  • 2.9, Аноним (5), 11:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Почему убог? Выглядят электронные приложения сильно богаче. Пока что сильно много памяти занимают, но если везде стандартизируют поддержку asar и предустановленный электрон-рантайм, памяти будут жрать сильно меньше нативных приложений. Развиваться есть куда.
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 11:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Фу.
    Дали им нормальные языки программирования, дали им библиотеки под каждый чих - нет, хочу обмазываться джаваскриптеном и тягать (непроверенное) через npm при сборке.
    И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и драйверного, не деградируют.
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 11:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Дали им нормальные языки программирования, дали им библиотеки под каждый чих

    Если бы твои "нормальные" языки и библиотеки действительно устраивали бы бизнес и разработчиков, никто бы не смотрел на "джаваскриптен".

    > И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и драйверного, не деградируют.

    Деградируют те, кто не хочет понимать, почему их "нормальные" языки пытаются выкинуть

     
     
  • 5.24, Жироватт (ok), 11:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если бы твои "нормальные" языки и библиотеки действительно устраивали бы бизнес и разработчиков
    > Этим бездельникам-программистам еще и платить нужно??!! Да я вот Джека-пятиклассника посажу, он вам на джаваскрипте наваяет за шоколадку, пока миллионы уйдут по карманам Уважаемой Комиссии По Развитию Нашего Мультимиллиардного Бюзьнеса! А? Чё? Клиенты? Лох не мамонт - схавают! Главное нарисовать много красивых картинок и написать много умных слов, Джон!

    Гы #1

    > Деградируют те, кто не хочет понимать, почему их "нормальные" языки пытаются выкинуть
    > Я! НЕ! ДЕГРАДИРУЮ! Это те, кто пишет на нативно компилиуемых языках деградирует! А-а-а-а, ну мама, ну расскажи им, как бизнес бороздит на джаваскрипте просторы большого театра!!! Так, ребятки со стековерфлоу, мне нужен модуль в нпм для электрона, который будет сравнивать два целых числа...

    Гы #2

     
     
  • 6.43, Аноним (11), 11:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если задачу действительно может решить пятикласник за шоколадку, а конкурент не ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.97, Жироватт (ok), 15:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну ма-а-а-ам! Они не поклоняются ба-а-а-альшому бизьнесу! Они не хотят молиться на мой электрон с джааваскриптеном!

    Ну, другого ответа я не ожидал. Гы #3.

     
  • 5.26, Аноним (26), 11:39, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчиков нормальные языки устраивают, это как раз бизнесу больше понравились дешёвые жаваскрипт-макаки после курсов "вайти во фронтенд за 14 дней".
     
     
  • 6.36, Аноним (11), 11:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Естественно бизнесу это больше понравилось, ведь жаваскрипт-макака дешевая, и за полчаса накатает то, что у кучки дорогущих приплюснутых умников уйдет до недели. Пользователю сначала надо работать, а потом он будет волноваться производительностью. А если нет разницы, зачем программисты на "нормальных" инструментах, если дешевле взять на "джаваскриптене"?
     
     
  • 7.49, Аноним (3), 12:06, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользователю трудно работать, когда закончилась память или разрядилась батарея
     
     
  • 8.52, Аноним (11), 12:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но при отсутствующем приложении он вообще не сможет работать А отсутствует оно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, Аноним (3), 12:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая разница, когда пользователю не работать когда приложения нет или когда ег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, Аноним (11), 12:42, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет разницы, потому и используется жаваскриптен , его можно мгновенно залить ре... текст свёрнут, показать
     
  • 4.30, Леголас (ok), 11:43, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и
    > драйверного, не деградируют.

    деградируют со всем миром 105

     
  • 3.17, Аноним (17), 11:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Выглядят электронные приложения сильно ущербнее и менее функционально, чем нормальное десктоп приложение.

    Памяти жрать меньше (хорошо написанных) нативных оно всё равно не будет никогда, так же как и всегда будет тратить больше CPU на ненужную работу (JIT и всё такое).

    В любом случае, User experience у электрона всегда будет хуже. И несмотря на то, что развиваться есть куда, решения на электроне всегда будут лагать и паршиво работать на слабом железе.

     
     
  • 4.111, Аноним (111), 16:01, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда? Ну назовите markdown редактор лучше, чем typora.
     
     
  • 5.119, Жироватт (ok), 16:39, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп, а разве мода на него уже разве не угасла?
     
  • 3.108, Аноним (108), 15:55, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как там с многопоточностью? В то время, как кол-во ядер растёт. Почему WebPack так медленно собирает апп, используя одно ядро, и выжирая 700Мб памяти?

    Если под бизнесом подразумевать коммерсов, то они вообще не шарят в ИТ. Им нужна сиюминутная прибыль. А что будет потом - мы знаем, новые велосипеды, ускорение хомяковых колёс, расходы на доработки и переделку под новый велосипед, да даже если надо просто апгрейднуть ради безопасности...

     

  • 1.6, sasku (ok), 11:10, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > при использовании WebAssembly офисный пакет целиком выполняется в браузере и может работать обособленно без обращения к внешним серверам

    и что это даст нам, бедным юсерам ? еще большие тормоза ?
    несколько лет назад все хотели перевести на жаву, теперь аналогичная идея, только в браузер ?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:53, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > теперь аналогичная идея, только в браузер ?

    теперь аналогично, только хуже.

     
  • 2.54, timur.davletshin (ok), 12:15, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На Java даже оригинальный StarOffice не был написан, но тормозил он нещадно тем не менее. В году так 99-2000-ом у меня был достаточно быстрый комп со 128 метрами рамы и даже он по минуте загружал офисный пакет. На типичном 32-64 метровом офисном ПК можно было смело пить чай, пока дождёшься загрузки.
     
     
  • 3.76, Ю.Т. (?), 13:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну это фигня. Указанные годы это 5-й СО, который был тяжеловат, да, но на 32 мегах (или даже на 16-ти?) прогружался вполне прилично.
    Собственно, 5-й СО это и есть начало его роста над современными ему альтернативами МС. До него 3-й СО был с современниками-альтернативщиками примерно наравне.
     
     
  • 4.84, timur.davletshin (ok), 14:24, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну это фигня. Указанные годы это 5-й СО, который был тяжеловат, да,
    > но на 32 мегах (или даже на 16-ти?) прогружался вполне прилично.
    > Собственно, 5-й СО это и есть начало его роста над современными ему
    > альтернативами МС. До него 3-й СО был с современниками-альтернативщиками примерно наравне.

    На 16 метрах? Сильно сомневаюсь, оно на 64 туканило прилично. Но после загрузки работать можно было вполне. У меня даже где-то несколько оригинальных работ было в том формате, потом, правда, пришлось пересохранить в ODT, т.к. старый формат SO выпилили лет 5 назад. Тогда ещё были шрифты у них оригинальные... Thorndale вместо TNR и Albany вместо Arial.


     
  • 3.92, n00by (ok), 15:05, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Java даже оригинальный StarOffice не был написан, но тормозил он нещадно
    > тем не менее. В году так 99-2000-ом у меня был достаточно
    > быстрый комп со 128 метрами рамы и даже он по минуте
    > загружал офисный пакет. На типичном 32-64 метровом офисном ПК можно было
    > смело пить чай, пока дождёшься загрузки.

    Это же симптомы задержек из-за низкой скорости чтения-записи с НЖМД. При малом объёме ОЗУ решала подкачка.

     
     
  • 4.112, timur.davletshin (ok), 16:07, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найди оригинальную версию и попробуй запустить. Расскажешь об опыте.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:12, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >при использовании WebAssembly офисный пакет целиком выполняется в браузере и может работать обособленно без обращения к внешним серверам

    Оно, конечно хорошо. Только теперь классическую версию, без вебни, могут под шумок объявить устаревшей.

     
  • 1.10, Анонин (?), 11:19, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше б на ведроид портировали.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:30, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю, там нормальных офисов способных в Desktop Mode работать считай что и нет
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 11:36, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А деньги где?
     
     
  • 3.39, Анонин (?), 11:54, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А результат где?
     
  • 3.42, Аноним (38), 11:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гугла.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:24, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >--host=wasm64-local-emscripten

    --host=wasm64-local-der-emscripten

     
  • 1.18, Аноним (20), 11:29, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот уж что не нужно там, так это WebAssembly
    в офисах и с обычными то скриптами не все вопросы безопасности решены нормально
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:37, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да эту ересь запилили только для локальной версии лофиса в хромоси в которой даже пакетного менеджера нет за неимением программ. Больше это ни зачем ненужно.
     
  • 1.28, пох. (?), 11:41, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В тоталитарных странах вроде Туркменистана, где средняя скорость интернета в 0,5 Мбит/с, эта технология будет доступна только каким нибудь баям, остальные будут жрать солому.
     
     
  • 2.44, Аноним (38), 11:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может работать обособленно без обращения к внешним серверам

    ... без обращения к внешним серверам

     
     
  • 3.46, пох. (?), 12:02, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но его ж надо ещё загрузить с WAP соединением)
     
  • 2.82, Бай (?), 14:01, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде, они и сейчас норм ее жрут? Надо бы, кстати, озаботиться новым налогом - чтоб все не пожрали, в нашей тоталитарной туркменщине соломы-то не так чтоб дофига. Скажем - одну соломинку сжевал, охапку - мне на двор подал. Э... нет, наоборот - охапку мне на двор подал - одну соломинку можешь взять из нее себе, пожевать. Ладно, ладно, я ж за народ,  две возьмешь (благодари, скотина)!

    (а то вдруг сдохнет, кто мне следующую-то охапку принесет. А мне нового жеребца кормить ведь надо!)

     
     
  • 3.89, Туркменбаши (?), 14:53, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты книгу мою новую купил? Сильно понравилась, или очень сильно?
     
     
  • 4.105, Бай (?), 15:45, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, 60 экземпляров, как положено.

    Доставила мне бесконечное неизбывное счастье каждой своей страницей! И особенно обложкой!

     
  • 4.106, Бай (?), 15:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. полагаю, мое предложение о новом благодатном налоге, повышающем благодарность подданных до немыслимых высот, можно считать уже предварительно одобренным? Первый жеребенок от нового жеребца - разумеется, ваш!

    Почтительно целую ковер у ваших стоп.

     

  • 1.31, Аноним (31), 11:45, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Если есть проблемы, welcome на неофициальный форум:
    https://forumooo.ru
     
     
  • 2.37, антифрактал (?), 11:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    это к чему было написано?
     
     
  • 3.41, Аноним (31), 11:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    К тому, что если найдёте баги к этой версии (или другой) то по возможности отпишитесь там.
     
     
  • 4.69, антифрактал (?), 13:05, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    крайне вредный совет. А полезный совет был бы: "Если найдете проблемы в этой версии, то сообщите в багзиллу проекта по адресу https://bugs.documentfoundation.org"

    Конечно при этом можно обсудить проблему и на русском форуме, н-да. Но лучше сразу в багзиллу

     
     
  • 5.78, Аноним (31), 13:15, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не все простые пользователи могут зарепортить баг сами. А на том форуме можно описать проблему и её зарепортят.
     
     
  • 6.88, антифрактал (?), 14:46, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    щаззз
     
     
  • 7.96, Аноним (31), 15:20, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то там это обычная практика.
     
  • 2.59, Арагорн (?), 12:22, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    два минуса за флуд
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:48, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже появятся ВасянОфисы на бабушкиных компутаторах?
     
     
  • 2.115, Аноним (113), 16:17, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А товаристчь Стольман пользуется либраофисом?
    Ведь емакс это говёный блокнот.
     

  • 1.57, Аноним (61), 12:18, 07/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.66, Аноним (38), 12:50, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.68, Аноним (61), 12:56, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 13:09, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.71, Аноним (73), 13:06, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.80, Аноним (61), 13:22, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.70, gogo (?), 13:05, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > код WebAssembly, позволяющий организовать запуск в web-браузерах

    Как толсто. Реально это будет работать только в Хроме. А больше-то и нет браузеров, в которых реализован WebAssembly. Даже в ФФ нет, не говоря уже о мелких браузерах с собственными движками.

     
     
  • 2.83, нах. (?), 14:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как толсто. Реально это будет работать только в Хроме.

    а где еще надо-то?

    > А больше-то и нет браузеров.

    поправил, не благодари.

    Недоделки из прошлого века не в счет, в них скоро вообще ничего работать не сможет.
    "мелкие браузеры с собственными движками", придумает же ж, курям на смех. "Мелкая ракета для возвращаемых полетов к марсу, с собственным движком", сосед васян в курятнике у себя собрал. И то более реальна - в штатах был один васян, который хоть и не к марсу, но чуток полетал на такой. Правда, п-данулся о небесный свод, но так и было задумано - он именно эту концепцию и летал проверять.

    А ни одного васяна, сделавшего собственный движок и собственный браузер, способный ну хотя бы фейсбук откр...зачеркнуто, показать - в природе нет и не будет никогда уже.

     

  • 1.72, псевдонимус (?), 13:08, 07/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.103, нах. (?), 15:38, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.118, псевдонимус (?), 16:32, 07/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.91, Аноним (91), 15:05, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WebAssembly в LibreOffice

    Ждем верилог.
    (статья не читай, комментарий оставляй)

     
     
  • 2.117, Аноним (113), 16:30, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в облака! Матьвашу!
     

  • 1.94, GrandProgrammer (ok), 15:11, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WebASM всяко лучше чем хранение своих данных на чужом сервере. И со скоростью должно стать лучше. Но увы, это уже не натив.
     
  • 1.95, Аноним (95), 15:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я долго и метадично анализировал развитие разных технологий. И в итоге пришел к тому, что самое главное - это чтобы технологии верхнего уровня не вытесняли технологии нижнего уровня. Ибо если это будет происходить человек постепенно будет превращаться в робота (зомби).
    Никогда нельзя ограничивать поле приложения мысли (идеи).
    Одновременно нужно всегда обращать внимание на то, не приведет ли в дальнейшем данное приложение к ограничению этого поля в более широком смысле.
     
     
  • 2.116, Аноним (116), 16:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы под тяжёлыми наркотиками?
     

  • 1.98, Аноним (98), 15:23, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и похоронили продукт.

    Ну хорошо что из нормальных альтернатив остался latex и kde-шный офис.

     
  • 1.102, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:36, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка и возможность получать обновления длительное время (LTS)

    А помните, когда-то тут хомячьё всерьёз рассуждало что ЛО — это про свободу? Кушайте, не обляпайтесь.

     
     
  • 2.104, партнерская компания (?), 15:40, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А помните, когда-то тут хомячьё всерьёз рассуждало что ЛО — это про
    > свободу? Кушайте, не обляпайтесь.

    а чо не так? Свободно взяли и свободно собираем с вас бабло за ремонт провала.

    Все равно вы сами ничего исправить в такой мешанине кода не сможете. Поэтому - куда вы денетесь-то?

     

  • 1.107, Аноним (107), 15:52, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поднимал ЛО на своем сервере ради интереса. на каждого юзера надо где 512 озу. в принципе не шибко много.

    > снимающую нагрузку с серверов,

    но нагружающую юзеровские дектопы...

     
  • 1.110, Аноним (108), 15:58, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше WebASM, чем JS. Ибо смысл скриптов человекочитаемых потерялся, т.к. без вебпаков и минимайзеров уже скрипты нереал выкатывать на прод.
    Тем более, что можно ваять уже хоть на C++, Rust, Go.
     
  • 1.114, Аноним (113), 16:16, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы.
     

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