Обновление LibreOffice 7.1.3. Начало интеграции поддержки WebAssembly в LibreOffice

Вроде пока ещё фотожопы с автокадами не перенесли в васм. А о закате "нативных" оконных приложений я слышал ещё где-то в 2007, и справедливости ради, часть прогнозов сбылась.

Что Х11 уже не так крепко стоит?

X11 уже не так крепко стоит, а вяленый до сих пор... эм... вялый

Автокад в виде бетки в браузере я еще лет 7 назад видел, а сейчас они прямо предлагают использовать autocad online https://www.autodesk.ru/products/autocad-web-app/overview

Так легче по подписке продавать

Просто гугл зашёл с фланга.

Продавит это - и хромось пришла к победе вслед за хромом. А чисто технологически это ещё один вариант lisp-машины или javaOS.

Не взлетело в свое время.

Не совсем, сейчас есть wasi, а сам wasm развивается в сторону унификации с wasi, в будущем вероятно всего будут wasm приложения в принципе, а как их запускать, через браузер или в каком-то системном wasi экзекутере дело десятое. Из плюсов работа каждого в сендбокс изоляции, распространение единого формата приложения, нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc. Это очень похоже на jvm, только + sandbox и работать будет из коробки в браузере.

Вы так пишите будто это что-то крутое.

Это то, о чем втирали эти ваши юниксовые деды - кросплатформенность и простота разработки приложений в одном флаконе

и где тут простота в конечном итоге?

Что значит "в конечном итоге"? js явно проще каких нибудь крестосей, иначе бы не развелось кучи ненавистных здесь жаваскрипт-макак, на этом самом js ты написал без платформоспецифичных костылей или с явно меньшим их количеством, один раз, и оно работает везде, куда портирован браузер или wasi. Естественно есть места, куда это не доберется, типа ембеддеда, микроконтроллеров там, но среднему прикладнику об этих вещах и знать не надо

А потом кто-нибудь заново изобретёт нативные приложения и колесо сансары завертится опять

ещё бы их не изобрести, написал программу, скомпилировал её в бинарник -- и запу...
Эта проблема решаема при наличии исходника Интересно, что на ОПЕН-нете не для в...
Да там кагбэ джит стоит Оно и так компилится по ходу дела, а не только лишь 1...
> нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc Это было бы очень круто.

>> нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc

кому круто? любителю тормозящего ресурсоёмкого гоовна, которое к тому же ещё и НЕ соблюдает Human Interface Guidelines для именно твоей платформы? вы садамазахисты чтоль?

суть wasm как раз в том что он "собирается" под железо у тебя на пк. Работает как-бы нативино. Возможно ты и потереешь каких-то 10-15% ресурсов но никак не 400 как с нашими любымими електрон программами.

Про то, что будет больше уязвимостей и истории с макросами в Office ничему не научили я лучше промолчу

Первый раз об этом прочитал у Фигурнова в издании конца 90-х. Писал, что всё скоро уйдёт в веб, однако, воз не шибко сдвинулся с места. Тот же LO даже нативный подтормаживает на больших таблицах и даже интерфейс в GTK3 жутко медленный в сравнении с удалённым уже GTK2, а в веб-версии будет словно на StarOffice оригинальный переехал — минуту на загрузку редактора, секунда — отклик на каждый чих.

а чего вы хотели от бгмерзкого GTK3?)

Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование внутри себя всё равно будет быстрее.

> Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование
> внутри себя всё равно будет быстрее.

Ну так для этого локальное хранилище в браузере придумали, там мегабайты можно хранить и быстро загружать, вон в 89-ом FF массивы больше 2-х гигов включат. Хотя, конечно, интерпретируемый JS даже со всеми этими JIT'ами всё равно тормоз.

HTML, ChromeOS - это тупиковая ветвь развития IT. Только еще не все web-макаки это поняли.

они и не поймут никогда, дальше окрестностей своей пальмы не видят

Это возможно только при резком сокращении ассортимента МАССОВО потребляемых приложений.

Не будет у вас никакого оконного менеджера, будет воланд! Который даже рендерить тайтлбары не обязан, по дефолту в протоколе это на стороне приложения.

не весь но большинство.