Обновление LibreOffice 7.1.3. Начало интеграции поддержки WebAssembly в LibreOffice

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|1.1, Леголас (ok), 11:03, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Получается, Google с их хромой осью правы: в будущем все оконные приложения переделают на веб, а оконный менеджер будет нужен только для отображения одного-единственного окна — окна браузера. Даже игры будут в канве...
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|2.5, Аноним (5), 11:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде пока ещё фотожопы с автокадами не перенесли в васм. А о закате "нативных" оконных приложений я слышал ещё где-то в 2007, и справедливости ради, часть прогнозов сбылась.
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|2.15, Аноним (15), 11:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Получается, Google с их хромой осью правы
Просто гугл зашёл с фланга.
Продавит это - и хромось пришла к победе вслед за хромом.
А чисто технологически это ещё один вариант lisp-машины или javaOS.
Не взлетело в свое время.
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|2.23, Аноним (23), 11:37, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не совсем, сейчас есть wasi, а сам wasm развивается в сторону унификации с wasi, в будущем вероятно всего будут wasm приложения в принципе, а как их запускать, через браузер или в каком-то системном wasi экзекутере дело десятое. Из плюсов работа каждого в сендбокс изоляции, распространение единого формата приложения, нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc. Это очень похоже на jvm, только + sandbox и работать будет из коробки в браузере.
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|4.45, Аноним (11), 12:00, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это то, о чем втирали эти ваши юниксовые деды - кросплатформенность и простота разработки приложений в одном флаконе
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|6.50, Аноним (11), 12:09, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что значит "в конечном итоге"? js явно проще каких нибудь крестосей, иначе бы не развелось кучи ненавистных здесь жаваскрипт-макак, на этом самом js ты написал без платформоспецифичных костылей или с явно меньшим их количеством, один раз, и оно работает везде, куда портирован браузер или wasi. Естественно есть места, куда это не доберется, типа ембеддеда, микроконтроллеров там, но среднему прикладнику об этих вещах и знать не надо
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|7.75, боня (?), 13:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> везде, куда портирован браузер или wasi.
А потом кто-нибудь заново изобретёт нативные приложения и колесо сансары завертится опять
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|8.86, Xasd6 (?), 14:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ещё бы их не изобрести, написал программу, скомпилировал её в бинарник -- и запу... текст свёрнут, показать
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|9.90, n00by (ok), 14:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Эта проблема решаема при наличии исходника Интересно, что на ОПЕН-нете не для в... текст свёрнут, показать
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|9.120, Lex (??), 16:41, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да там кагбэ джит стоит Оно и так компилится по ходу дела, а не только лишь 1... текст свёрнут, показать
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|4.47, Аноним (5), 12:03, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc
Это было бы очень круто.
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|5.87, Xasd6 (?), 14:40, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> нет больше сборки вин\линь\мак\bsd\arm\x64\riscv\etc
>
> Это было бы очень круто.
кому круто?
любителю тормозящего ресурсоёмкого гоовна, которое к тому же ещё и НЕ соблюдает Human Interface Guidelines для именно твоей платформы?
вы садамазахисты чтоль?
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|6.101, Аноним (101), 15:33, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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суть wasm как раз в том что он "собирается" под железо у тебя на пк. Работает как-бы нативино. Возможно ты и потереешь каких-то 10-15% ресурсов но никак не 400 как с нашими любымими електрон программами.
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|2.35, Аноним (35), 11:50, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про то, что будет больше уязвимостей и истории с макросами в Office ничему не научили я лучше промолчу
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|2.51, timur.davletshin (ok), 12:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первый раз об этом прочитал у Фигурнова в издании конца 90-х. Писал, что всё скоро уйдёт в веб, однако, воз не шибко сдвинулся с места. Тот же LO даже нативный подтормаживает на больших таблицах и даже интерфейс в GTK3 жутко медленный в сравнении с удалённым уже GTK2, а в веб-версии будет словно на StarOffice оригинальный переехал — минуту на загрузку редактора, секунда — отклик на каждый чих.
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|3.53, Леголас (ok), 12:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> даже интерфейс в GTK3 жутко медленный в сравнении с удалённым уже GTK2
а чего вы хотели от бгмерзкого GTK3?)
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|3.77, Ю.Т. (?), 13:14, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование внутри себя всё равно будет быстрее.
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|4.85, timur.davletshin (ok), 14:31, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что каким бы быстрым ни был веб (связная сеть), настольное оборудование
> внутри себя всё равно будет быстрее.
Ну так для этого локальное хранилище в браузере придумали, там мегабайты можно хранить и быстро загружать, вон в 89-ом FF массивы больше 2-х гигов включат. Хотя, конечно, интерпретируемый JS даже со всеми этими JIT'ами всё равно тормоз.
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|2.61, Аноним (61), 12:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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HTML, ChromeOS - это тупиковая ветвь развития IT. Только еще не все web-макаки это поняли.
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|2.79, Ю.Т. (?), 13:16, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это возможно только при резком сокращении ассортимента МАССОВО потребляемых приложений.
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|2.81, ilyafedin (ok), 13:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не будет у вас никакого оконного менеджера, будет воланд! Который даже рендерить тайтлбары не обязан, по дефолту в протоколе это на стороне приложения.
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|3.16, Жироватт (ok), 11:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Штанцы раскатай и с сегвея слезь - старбакс уже на сегодня прекратил работу, барбершоп закрыли за неуплату коммуналки (барбера напоили шампунем и отправили в армию, делать тримминг траве), жижи для вейпа уже запретили, а авторское кино скатилось в лютое УГ.
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|2.9, Аноним (5), 11:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Почему убог? Выглядят электронные приложения сильно богаче. Пока что сильно много памяти занимают, но если везде стандартизируют поддержку asar и предустановленный электрон-рантайм, памяти будут жрать сильно меньше нативных приложений. Развиваться есть куда.
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|3.14, Жироватт (ok), 11:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Фу.
Дали им нормальные языки программирования, дали им библиотеки под каждый чих - нет, хочу обмазываться джаваскриптеном и тягать (непроверенное) через npm при сборке.
И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и драйверного, не деградируют.
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|4.19, Аноним (11), 11:29, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Дали им нормальные языки программирования, дали им библиотеки под каждый чих
Если бы твои "нормальные" языки и библиотеки действительно устраивали бы бизнес и разработчиков, никто бы не смотрел на "джаваскриптен".
> И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и драйверного, не деградируют.
Деградируют те, кто не хочет понимать, почему их "нормальные" языки пытаются выкинуть
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|5.24, Жироватт (ok), 11:38, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если бы твои "нормальные" языки и библиотеки действительно устраивали бы бизнес и разработчиков
> Этим бездельникам-программистам еще и платить нужно??!! Да я вот Джека-пятиклассника посажу, он вам на джаваскрипте наваяет за шоколадку, пока миллионы уйдут по карманам Уважаемой Комиссии По Развитию Нашего Мультимиллиардного Бюзьнеса! А? Чё? Клиенты? Лох не мамонт - схавают! Главное нарисовать много красивых картинок и написать много умных слов, Джон!
Гы #1
> Деградируют те, кто не хочет понимать, почему их "нормальные" языки пытаются выкинуть
> Я! НЕ! ДЕГРАДИРУЮ! Это те, кто пишет на нативно компилиуемых языках деградирует! А-а-а-а, ну мама, ну расскажи им, как бизнес бороздит на джаваскрипте просторы большого театра!!! Так, ребятки со стековерфлоу, мне нужен модуль в нпм для электрона, который будет сравнивать два целых числа...
Гы #2
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|6.43, Аноним (11), 11:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Если задачу действительно может решить пятикласник за шоколадку, а конкурент не ... большой текст свёрнут, показать
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|7.97, Жироватт (ok), 15:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну ма-а-а-ам! Они не поклоняются ба-а-а-альшому бизьнесу! Они не хотят молиться на мой электрон с джааваскриптеном!
Ну, другого ответа я не ожидал. Гы #3.
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|5.26, Аноним (26), 11:39, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разработчиков нормальные языки устраивают, это как раз бизнесу больше понравились дешёвые жаваскрипт-макаки после курсов "вайти во фронтенд за 14 дней".
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|6.36, Аноним (11), 11:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Естественно бизнесу это больше понравилось, ведь жаваскрипт-макака дешевая, и за полчаса накатает то, что у кучки дорогущих приплюснутых умников уйдет до недели. Пользователю сначала надо работать, а потом он будет волноваться производительностью. А если нет разницы, зачем программисты на "нормальных" инструментах, если дешевле взять на "джаваскриптене"?
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|7.49, Аноним (3), 12:06, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пользователю трудно работать, когда закончилась память или разрядилась батарея
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|8.52, Аноним (11), 12:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Но при отсутствующем приложении он вообще не сможет работать А отсутствует оно ... текст свёрнут, показать
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|9.63, Аноним (3), 12:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
какая разница, когда пользователю не работать когда приложения нет или когда ег... текст свёрнут, показать
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|10.65, Аноним (11), 12:42, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Нет разницы, потому и используется жаваскриптен , его можно мгновенно залить ре... текст свёрнут, показать
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|4.30, Леголас (ok), 11:43, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И эти люди потом говорят, что программисты софта, отличного от системного и
> драйверного, не деградируют.
деградируют со всем миром 105
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|3.17, Аноним (17), 11:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Выглядят электронные приложения сильно ущербнее и менее функционально, чем нормальное десктоп приложение.
Памяти жрать меньше (хорошо написанных) нативных оно всё равно не будет никогда, так же как и всегда будет тратить больше CPU на ненужную работу (JIT и всё такое).
В любом случае, User experience у электрона всегда будет хуже. И несмотря на то, что развиваться есть куда, решения на электроне всегда будут лагать и паршиво работать на слабом железе.
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|3.108, Аноним (108), 15:55, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как там с многопоточностью? В то время, как кол-во ядер растёт. Почему WebPack так медленно собирает апп, используя одно ядро, и выжирая 700Мб памяти?
Если под бизнесом подразумевать коммерсов, то они вообще не шарят в ИТ. Им нужна сиюминутная прибыль. А что будет потом - мы знаем, новые велосипеды, ускорение хомяковых колёс, расходы на доработки и переделку под новый велосипед, да даже если надо просто апгрейднуть ради безопасности...
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|1.6, sasku (ok), 11:10, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> при использовании WebAssembly офисный пакет целиком выполняется в браузере и может работать обособленно без обращения к внешним серверам
и что это даст нам, бедным юсерам ? еще большие тормоза ?
несколько лет назад все хотели перевести на жаву, теперь аналогичная идея, только в браузер ?
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|2.38, Аноним (38), 11:53, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> теперь аналогичная идея, только в браузер ?
теперь аналогично, только хуже.
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|2.54, timur.davletshin (ok), 12:15, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На Java даже оригинальный StarOffice не был написан, но тормозил он нещадно тем не менее. В году так 99-2000-ом у меня был достаточно быстрый комп со 128 метрами рамы и даже он по минуте загружал офисный пакет. На типичном 32-64 метровом офисном ПК можно было смело пить чай, пока дождёшься загрузки.
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|3.76, Ю.Т. (?), 13:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну это фигня. Указанные годы это 5-й СО, который был тяжеловат, да, но на 32 мегах (или даже на 16-ти?) прогружался вполне прилично.
Собственно, 5-й СО это и есть начало его роста над современными ему альтернативами МС. До него 3-й СО был с современниками-альтернативщиками примерно наравне.
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|4.84, timur.davletshin (ok), 14:24, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну это фигня. Указанные годы это 5-й СО, который был тяжеловат, да,
> но на 32 мегах (или даже на 16-ти?) прогружался вполне прилично.
> Собственно, 5-й СО это и есть начало его роста над современными ему
> альтернативами МС. До него 3-й СО был с современниками-альтернативщиками примерно наравне.
На 16 метрах? Сильно сомневаюсь, оно на 64 туканило прилично. Но после загрузки работать можно было вполне. У меня даже где-то несколько оригинальных работ было в том формате, потом, правда, пришлось пересохранить в ODT, т.к. старый формат SO выпилили лет 5 назад. Тогда ещё были шрифты у них оригинальные... Thorndale вместо TNR и Albany вместо Arial.
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|3.92, n00by (ok), 15:05, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На Java даже оригинальный StarOffice не был написан, но тормозил он нещадно
> тем не менее. В году так 99-2000-ом у меня был достаточно
> быстрый комп со 128 метрами рамы и даже он по минуте
> загружал офисный пакет. На типичном 32-64 метровом офисном ПК можно было
> смело пить чай, пока дождёшься загрузки.
Это же симптомы задержек из-за низкой скорости чтения-записи с НЖМД. При малом объёме ОЗУ решала подкачка.
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|1.7, Аноним (7), 11:12, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>при использовании WebAssembly офисный пакет целиком выполняется в браузере и может работать обособленно без обращения к внешним серверам
Оно, конечно хорошо. Только теперь классическую версию, без вебни, могут под шумок объявить устаревшей.
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|2.20, Аноним (20), 11:30, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю, там нормальных офисов способных в Desktop Mode работать считай что и нет
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|1.18, Аноним (20), 11:29, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот уж что не нужно там, так это WebAssembly
в офисах и с обычными то скриптами не все вопросы безопасности решены нормально
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|1.22, Аноним (22), 11:37, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да эту ересь запилили только для локальной версии лофиса в хромоси в которой даже пакетного менеджера нет за неимением программ. Больше это ни зачем ненужно.
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|1.28, пох. (?), 11:41, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В тоталитарных странах вроде Туркменистана, где средняя скорость интернета в 0,5 Мбит/с, эта технология будет доступна только каким нибудь баям, остальные будут жрать солому.
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|2.44, Аноним (38), 11:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> может работать обособленно без обращения к внешним серверам
... без обращения к внешним серверам
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|2.82, Бай (?), 14:01, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вроде, они и сейчас норм ее жрут? Надо бы, кстати, озаботиться новым налогом - чтоб все не пожрали, в нашей тоталитарной туркменщине соломы-то не так чтоб дофига. Скажем - одну соломинку сжевал, охапку - мне на двор подал. Э... нет, наоборот - охапку мне на двор подал - одну соломинку можешь взять из нее себе, пожевать. Ладно, ладно, я ж за народ, две возьмешь (благодари, скотина)!
(а то вдруг сдохнет, кто мне следующую-то охапку принесет. А мне нового жеребца кормить ведь надо!)
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|4.105, Бай (?), 15:45, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, 60 экземпляров, как положено.
Доставила мне бесконечное неизбывное счастье каждой своей страницей! И особенно обложкой!
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|4.106, Бай (?), 15:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. полагаю, мое предложение о новом благодатном налоге, повышающем благодарность подданных до немыслимых высот, можно считать уже предварительно одобренным? Первый жеребенок от нового жеребца - разумеется, ваш!
Почтительно целую ковер у ваших стоп.
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|3.41, Аноним (31), 11:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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К тому, что если найдёте баги к этой версии (или другой) то по возможности отпишитесь там.
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|5.78, Аноним (31), 13:15, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не все простые пользователи могут зарепортить баг сами. А на том форуме можно описать проблему и её зарепортят.
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|2.115, Аноним (113), 16:17, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А товаристчь Стольман пользуется либраофисом?
Ведь емакс это говёный блокнот.
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|1.70, gogo (?), 13:05, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> код WebAssembly, позволяющий организовать запуск в web-браузерах
Как толсто. Реально это будет работать только в Хроме. А больше-то и нет браузеров, в которых реализован WebAssembly. Даже в ФФ нет, не говоря уже о мелких браузерах с собственными движками.
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|2.83, нах. (?), 14:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как толсто. Реально это будет работать только в Хроме.
а где еще надо-то?
> А больше-то и нет браузеров.
поправил, не благодари.
Недоделки из прошлого века не в счет, в них скоро вообще ничего работать не сможет.
"мелкие браузеры с собственными движками", придумает же ж, курям на смех. "Мелкая ракета для возвращаемых полетов к марсу, с собственным движком", сосед васян в курятнике у себя собрал. И то более реальна - в штатах был один васян, который хоть и не к марсу, но чуток полетал на такой. Правда, п-данулся о небесный свод, но так и было задумано - он именно эту концепцию и летал проверять.
А ни одного васяна, сделавшего собственный движок и собственный браузер, способный ну хотя бы фейсбук откр...зачеркнуто, показать - в природе нет и не будет никогда уже.
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|1.91, Аноним (91), 15:05, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> WebAssembly в LibreOffice
Ждем верилог.
(статья не читай, комментарий оставляй)
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|1.94, GrandProgrammer (ok), 15:11, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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WebASM всяко лучше чем хранение своих данных на чужом сервере. И со скоростью должно стать лучше. Но увы, это уже не натив.
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|1.95, Аноним (95), 15:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я долго и метадично анализировал развитие разных технологий. И в итоге пришел к тому, что самое главное - это чтобы технологии верхнего уровня не вытесняли технологии нижнего уровня. Ибо если это будет происходить человек постепенно будет превращаться в робота (зомби).
Никогда нельзя ограничивать поле приложения мысли (идеи).
Одновременно нужно всегда обращать внимание на то, не приведет ли в дальнейшем данное приложение к ограничению этого поля в более широком смысле.
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|1.98, Аноним (98), 15:23, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот и похоронили продукт.
Ну хорошо что из нормальных альтернатив остался latex и kde-шный офис.
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|1.102, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:36, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка и возможность получать обновления длительное время (LTS)
А помните, когда-то тут хомячьё всерьёз рассуждало что ЛО — это про свободу? Кушайте, не обляпайтесь.
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|2.104, партнерская компания (?), 15:40, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А помните, когда-то тут хомячьё всерьёз рассуждало что ЛО — это про
> свободу? Кушайте, не обляпайтесь.
а чо не так? Свободно взяли и свободно собираем с вас бабло за ремонт провала.
Все равно вы сами ничего исправить в такой мешанине кода не сможете. Поэтому - куда вы денетесь-то?
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|1.107, Аноним (107), 15:52, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поднимал ЛО на своем сервере ради интереса. на каждого юзера надо где 512 озу. в принципе не шибко много.
> снимающую нагрузку с серверов,
но нагружающую юзеровские дектопы...
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|1.110, Аноним (108), 15:58, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уж лучше WebASM, чем JS. Ибо смысл скриптов человекочитаемых потерялся, т.к. без вебпаков и минимайзеров уже скрипты нереал выкатывать на прод.
Тем более, что можно ваять уже хоть на C++, Rust, Go.
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