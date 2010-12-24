Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3

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|2.2, Аноним (2), 18:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Документы не коверкаются при открытии? Анимация в презентациях уже поддерживается?
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|2.3, Аноним (2), 18:57, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто чтоб было понятно. Все ресурсы в инете в формате MS Office. Переделывать сломанные документы времени и сил нету. Так что пока документы будут коверкаться, толку от него не будет.
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|3.24, Аноним (24), 20:00, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вариант если выпустят Office Viewer под линуксы. Тогда уже можно жить. Чужие документы смотреть и печатать, новые создавать в этом.
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|2.4, Skullnet (ok), 19:01, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?
Не поддерживаются нормально документы MS Office - не нужно.
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|3.5, FSA (??), 19:06, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Не поддерживаются нормально документы MS Office - не нужно.
Так там каждая версия M$ Office может исковеркать документ, если разработчик постарается. Были у нас такие фирменные шаблоны, что после открытия в другой версии Word из шапки магическим образом пропадала картинка.
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|3.9, мимопроходил (?), 19:11, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня только одна: Outlook с корпоративной адресной книгой, расписанием совещаний, помощником планировки совещаний (это когда видно, кто когда свободен) итд. Для всех остальных задач Либры хватает более чем.
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|2.6, пох. (?), 19:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ожидание: наконец-то две вставленные без разделителей таблицы в docx не рисуются одна поверх другой (бич формата, odf просто не поддерживается). Реальность: "а мы запилили вам темную темку!"
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|3.16, Антифрактал (?), 19:32, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты уже задонатил 10к зелени на решение этой проблемы в ТДФ? Или может ты нашел кодера, который готов это исправить? Или может сам код написал? Нет? Тогда чего ты ожидаешь от открытого проекта?
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|2.7, еуые (?), 19:09, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?
Думаю отсуствие поддержки клингоского останавливала основую массу
пользователей от миграции на LibreOffice. Так что наконец-то все перейдут на LibreOffice.
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|2.8, Аноним (8), 19:11, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?
Всё те же - LO ломает форматирование тонны документов, особенно doc(x) и ppt(x).
Насчёт XLS ничего не могу сказать - давно не проверял.
// b.
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|3.19, FSA (??), 19:40, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё те же - LO ломает форматирование тонны документов, особенно doc(x) и ppt(x).
Там такое количество недокументированных особенностей стандарта, что даже старые версии Word могут ломать форматирование в документах, которые созданы в более новых версиях.
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|2.21, Аноим (?), 19:43, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На портале жалоб на коммунальщиков аттачи принимают только в формате MSOFfice
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|1.10, Аноним (12), 19:15, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вчера поставил LO одному виндузятнику, который купил WPS office на рабочую тачку и просил "перенести" на домашнюю. И второй макинтош-нице тоже поставил, рад собою, а ими не очень.
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|2.15, Михрютка (ok), 19:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поставил LO одному виндузятнику, который купил WPS office
Партия не очень рада тобой. Партия забрать один кошкожена.
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|1.13, Аноним (13), 19:21, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там была система отслеживания изменений?! А как ей пользоваться? У меня постоянно так бывает, что где-то что-то не то ткнул и поменял стиль в десяти местах, а ctrl+z не спасает
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|1.23, Аноним (24), 19:58, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Barcode? Этих типов одномерных штрих кодов миллион. Какой конкретно он генерирует? По UI не понятно.
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