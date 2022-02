Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 98 являются добровольцами. 69% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 31% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 7.3 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Переработана пометка грамматических и орфографических ошибок в тексте - волнистые линии, которыми подчёркиваются ошибки, теперь более заметны на экранах с высокой плотностью пикселей и адаптируются к изменению масштаба.

Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows, переделаны пиктограммы, связанные с графикой, сохранением, форматированием и откатом изменений.

Реализована возможность генерации одномерных штрих-кодов в дополнение к QR-кодам.

Во всех компонентах LibreOffice унифицированы значения, определяющие ширину линий.

Изменения в Writer: Добавлена поддержка отслеживания изменений в таблицах. Реализовано отслеживание удаления и добавления табличных строк, в том числе пустых строк. Добавлен интерфейс для наглядного анализа истории удаления/добавления таблиц и отдельных строк, а также для управления изменениями в таблицах (принимать или отбрасывать удаления и добавления строк и целых таблиц теперь можно одним кликом). Обеспечено отображение удалённых и добавленных изменений разными цветами, а также корректное скрытие удалённых строк и таблиц при включении режима скрытия изменений. Для столбцов таблиц добавлены всплывающие подсказки с историей изменений. В системе отслеживания изменений реализована поддержка отслеживания перемещений текста. При анализе изменений перемещённый текст теперь подсвечивается зелёным цветом, при этом в месте от куда текст был перемещён он показан зачёркнутым, а куда перемещён - подчёркнутым. В режиме управления изменениями добавлена всплывающая подсказка и специальная пиктограмма для отслеживания перемещений текста. Также визуально отмечены такие операции, как изменение порядка абзацев или элементов в списках. Улучшено отслеживание изменений форматирования и стиля абзацев. При перемещении элементов списка обеспечен показ только перемещённых элементов, не касаясь остальных промежуточных частей списка. Предоставлена возможность прикрепления гиперсылок к фигурам. Указываемые в конце абзаца сноски и примечания теперь обрабатываются аналогично сноскам в тексте, т.е. подпадают под регулярные выражения "[\p{Control}]" и "[:control:]". Для улучшения совместимости с документами в формате DOCX при импорте стилей абзаца теперь переносится и информация об уровнях списков и стилях символов, ассоциированных с абзацем. Ускорена отрисовка сложных документов. Повышена производительность экспорта сложных документов в формат PDF. Ускорена загрузка больших RTL-документов. Изменения в Calc: В диалоге "Ссылка на внешние данные" ("Sheet ▸ Link to External Data") обеспечен показ HTML-таблиц в порядке, в каком они встречаются в исходном файле. Реализован алгоритм компенсационного суммирования Кэхэна, для ускорения вычисления которого задействованы векторный инструкции CPU, такие как AVX2. В ячейках с формулами обеспечено сохранение отступов, созданных при помощи пробелов или символов табуляции. Отступы теперь также сохраняются и воспроизводятся при записи и чтении в форматах OOXML и ODF. При импорте и экспорте данных в формате CSV добавлена возможность настройки разделителя полей через указание параметра 'sep=;' или '"sep=;"' в строке вместо данных. В диалоге импорта и вставки данных в формате CSV реализована опция для вычисления формул ("Evaluate formulas"), при включении которой данные начинающиеся с символа "=" воспринимаются как формулы и вычисляются. Добавлена поддержка автодополнения ввода в стиле Bash. Например, если в столбце есть ячейка "ABCD123xyz" при наборе "A" будет предложено добавить "BCD", пользователь может согласиться нажав стрелку вправо, после чего ввести "1" и получить рекомендацию "23". Для отображения курсора в ячейке теперь используется системный цвет подсветки вместо цвета шрифта по умолчанию. В диалоге "Standard Filter" добавлена возможность фильтрации элементов по цвету фона или текста в ячейке. В запросах и фильтрах, использующих текстовые операции, такие как 'contains', обеспечена возможность работы с цифровыми данными. Режим быстрого поиска теперь ищет среди значений, а не формул (в отдельном диалоге поиска доступна опция для выбора режима). Увеличена скорость открытия файлов в формате XLSM. Ускорена вставка больших диаграмм. Повышена производительность функций поиска и фильтрации. Расширено применение многопоточности при вычислениях в Calc. В программу подготовки презентаций Impress добавлены совместимые с PowerPoint и Google Slides размеры экрана (Slide ▸ Slide Properties... ▸ Slide ▸ Paper Format), такие как "Widescreen" и "On-screen show". Решена проблема с совместным использованием свойств фигур между группами фигур. В диалоге "3D-Settings" обеспечена корректная отрисовка поверхностей при выборе свойств "Матовый", "Пластик" и "Металл", которые ранее выводились однотипными.

Добавлен новый провайдер контента (UCP, Universal Content Provider) для WebDAV и HTTP, основанный на библиотеке libcurl.

В Windows и macOS задействован предоставляемый платформой TLS-стек.

Проведена значительная оптимизация производительности при работе с несколькими экземплярами одного документа (например, когда в разных окнах открыты разные части одного документа или несколько пользователей совместно редактируют один документ в LibreOffice Online).

Улучшена отрисовка при использовании бэкенда на базе библиотеки Skia.

При сборке официальных исполняемых файлов включена оптимизация на этапе связывания (Link-Time Optimization), позволившая добиться общего прироста производительности.

Внесены многочисленные улучшения, связанные с импортом документов в форматах DOC, DOCX, PPTX, XLSX и OOXML, а также экспортом в OOXML, DOCX, PPTX и XLSX. В целом отмечается значительное улучшение совместимости с документами MS Office.

Добавлена поддержка межславянского языка (язык, понятный носителям разных языков, имеющих славянские корни) и языка Клингонов (раса из сериала Star Trek).