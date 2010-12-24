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Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3

02.02.2022 18:38

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 98 являются добровольцами. 69% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 31% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.3 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • Переработана пометка грамматических и орфографических ошибок в тексте - волнистые линии, которыми подчёркиваются ошибки, теперь более заметны на экранах с высокой плотностью пикселей и адаптируются к изменению масштаба.
  • Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows, переделаны пиктограммы, связанные с графикой, сохранением, форматированием и откатом изменений.
  • Реализована возможность генерации одномерных штрих-кодов в дополнение к QR-кодам.
  • Во всех компонентах LibreOffice унифицированы значения, определяющие ширину линий.
  • Изменения в Writer:
    • Добавлена поддержка отслеживания изменений в таблицах. Реализовано отслеживание удаления и добавления табличных строк, в том числе пустых строк. Добавлен интерфейс для наглядного анализа истории удаления/добавления таблиц и отдельных строк, а также для управления изменениями в таблицах (принимать или отбрасывать удаления и добавления строк и целых таблиц теперь можно одним кликом). Обеспечено отображение удалённых и добавленных изменений разными цветами, а также корректное скрытие удалённых строк и таблиц при включении режима скрытия изменений. Для столбцов таблиц добавлены всплывающие подсказки с историей изменений.
    • В системе отслеживания изменений реализована поддержка отслеживания перемещений текста. При анализе изменений перемещённый текст теперь подсвечивается зелёным цветом, при этом в месте от куда текст был перемещён он показан зачёркнутым, а куда перемещён - подчёркнутым. В режиме управления изменениями добавлена всплывающая подсказка и специальная пиктограмма для отслеживания перемещений текста. Также визуально отмечены такие операции, как изменение порядка абзацев или элементов в списках.
    • Улучшено отслеживание изменений форматирования и стиля абзацев. При перемещении элементов списка обеспечен показ только перемещённых элементов, не касаясь остальных промежуточных частей списка.
    • Предоставлена возможность прикрепления гиперсылок к фигурам.
    • Указываемые в конце абзаца сноски и примечания теперь обрабатываются аналогично сноскам в тексте, т.е. подпадают под регулярные выражения "[\p{Control}]" и "[:control:]".
    • Для улучшения совместимости с документами в формате DOCX при импорте стилей абзаца теперь переносится и информация об уровнях списков и стилях символов, ассоциированных с абзацем.
    • Ускорена отрисовка сложных документов. Повышена производительность экспорта сложных документов в формат PDF. Ускорена загрузка больших RTL-документов.
      Изменения в Calc:
      • В диалоге "Ссылка на внешние данные" ("Sheet ▸ Link to External Data") обеспечен показ HTML-таблиц в порядке, в каком они встречаются в исходном файле.
      • Реализован алгоритм компенсационного суммирования Кэхэна, для ускорения вычисления которого задействованы векторный инструкции CPU, такие как AVX2.
      • В ячейках с формулами обеспечено сохранение отступов, созданных при помощи пробелов или символов табуляции. Отступы теперь также сохраняются и воспроизводятся при записи и чтении в форматах OOXML и ODF.
      • При импорте и экспорте данных в формате CSV добавлена возможность настройки разделителя полей через указание параметра 'sep=;' или '"sep=;"' в строке вместо данных.
      • В диалоге импорта и вставки данных в формате CSV реализована опция для вычисления формул ("Evaluate formulas"), при включении которой данные начинающиеся с символа "=" воспринимаются как формулы и вычисляются.
      • Добавлена поддержка автодополнения ввода в стиле Bash. Например, если в столбце есть ячейка "ABCD123xyz" при наборе "A" будет предложено добавить "BCD", пользователь может согласиться нажав стрелку вправо, после чего ввести "1" и получить рекомендацию "23".
      • Для отображения курсора в ячейке теперь используется системный цвет подсветки вместо цвета шрифта по умолчанию.
      • В диалоге "Standard Filter" добавлена возможность фильтрации элементов по цвету фона или текста в ячейке.
      • В запросах и фильтрах, использующих текстовые операции, такие как 'contains', обеспечена возможность работы с цифровыми данными.
      • Режим быстрого поиска теперь ищет среди значений, а не формул (в отдельном диалоге поиска доступна опция для выбора режима).
      • Увеличена скорость открытия файлов в формате XLSM. Ускорена вставка больших диаграмм. Повышена производительность функций поиска и фильтрации. Расширено применение многопоточности при вычислениях в Calc.
    • В программу подготовки презентаций Impress добавлены совместимые с PowerPoint и Google Slides размеры экрана (Slide ▸ Slide Properties... ▸ Slide ▸ Paper Format), такие как "Widescreen" и "On-screen show". Решена проблема с совместным использованием свойств фигур между группами фигур. В диалоге "3D-Settings" обеспечена корректная отрисовка поверхностей при выборе свойств "Матовый", "Пластик" и "Металл", которые ранее выводились однотипными.
  • Добавлен новый провайдер контента (UCP, Universal Content Provider) для WebDAV и HTTP, основанный на библиотеке libcurl.
  • В Windows и macOS задействован предоставляемый платформой TLS-стек.
  • Проведена значительная оптимизация производительности при работе с несколькими экземплярами одного документа (например, когда в разных окнах открыты разные части одного документа или несколько пользователей совместно редактируют один документ в LibreOffice Online).
  • Улучшена отрисовка при использовании бэкенда на базе библиотеки Skia.
  • При сборке официальных исполняемых файлов включена оптимизация на этапе связывания (Link-Time Optimization), позволившая добиться общего прироста производительности.
  • Внесены многочисленные улучшения, связанные с импортом документов в форматах DOC, DOCX, PPTX, XLSX и OOXML, а также экспортом в OOXML, DOCX, PPTX и XLSX. В целом отмечается значительное улучшение совместимости с документами MS Office.
  • Добавлена поддержка межславянского языка (язык, понятный носителям разных языков, имеющих славянские корни) и языка Клингонов (раса из сериала Star Trek).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2
  3. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
  4. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56626-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:52, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Документы не коверкаются при открытии? Анимация в презентациях уже поддерживается?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 19:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то коверкаются между версиями
     
  • 2.3, Аноним (2), 18:57, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто чтоб было понятно. Все ресурсы в инете в формате MS Office. Переделывать сломанные документы времени и сил нету. Так что пока документы будут коверкаться, толку от него не будет.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:00, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вариант если выпустят Office Viewer под линуксы. Тогда уже можно жить. Чужие документы смотреть и печатать, новые создавать в этом.
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 19:01, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?

    Не поддерживаются нормально документы MS Office - не нужно.

     
     
  • 3.5, FSA (??), 19:06, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не поддерживаются нормально документы MS Office - не нужно.

    Так там каждая версия M$ Office может исковеркать документ, если разработчик постарается. Были у нас такие фирменные шаблоны, что после открытия в другой версии Word из шапки магическим образом пропадала картинка.

     
  • 3.9, мимопроходил (?), 19:11, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня только одна: Outlook с корпоративной адресной книгой, расписанием совещаний, помощником планировки совещаний (это когда видно, кто когда свободен) итд. Для всех остальных задач Либры хватает более чем.
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:19, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не поддерживаются нормально документы MS Office - не нужно.

    Запретить хождение  ̶п̶р̶о̶п̶р̶и̶е̶т̶а̶р̶н̶ы̶х̶ ̶ф̶о̶р̶м̶а̶т̶о̶в̶ валюты на территории.
    Ну а вообще европейские страны берут за основу открытые форматы.

    24 Декабря 2010 17:12
    |
    Формат ODF стал в России национальным стандартом
    https://www.cnews.ru/news/top/format_odf_stal_v_rossii_natsionalnym

     
  • 2.6, пох. (?), 19:07, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ожидание: наконец-то две вставленные без разделителей таблицы в docx не рисуются одна поверх другой (бич формата, odf просто не поддерживается). Реальность: "а мы запилили вам темную темку!"

     
     
  • 3.16, Антифрактал (?), 19:32, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уже задонатил 10к зелени на решение этой проблемы в ТДФ? Или может ты нашел кодера, который готов это исправить? Или может сам код написал? Нет? Тогда чего ты ожидаешь от открытого проекта?
     
  • 2.7, еуые (?), 19:09, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?

    Думаю отсуствие поддержки клингоского останавливала основую массу
    пользователей от миграции на LibreOffice. Так что наконец-то все перейдут на LibreOffice.

     
     
  • 3.14, Аноним (12), 19:21, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=3PDY7qtTsVw
     
  • 3.18, Чубакка (?), 19:37, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я протестую! Это дискриминация! А как же поддержка языка вуки?
     
     
  • 4.22, Михрютка (ok), 19:49, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запарили фанаты вархаммера
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:11, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие еще аргументы остались у сторонников MS Office?

    Всё те же - LO ломает форматирование тонны документов, особенно doc(x) и ppt(x).

    Насчёт XLS ничего не могу сказать - давно не проверял.

    // b.

     
     
  • 3.19, FSA (??), 19:40, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё те же - LO ломает форматирование тонны документов, особенно doc(x) и ppt(x).

    Там такое количество недокументированных особенностей стандарта, что даже старые версии Word могут ломать форматирование в документах, которые созданы в более новых версиях.

     
  • 2.11, Михрютка (ok), 19:16, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у клингонских сторонников - никаких.
     
  • 2.21, Аноим (?), 19:43, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На портале жалоб на коммунальщиков аттачи принимают только в формате MSOFfice
     

  • 1.10, Аноним (12), 19:15, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вчера поставил LO одному виндузятнику, который купил WPS office на рабочую тачку и просил "перенести" на домашнюю. И второй макинтош-нице тоже поставил, рад собою, а ими не очень.
     
     
  • 2.15, Михрютка (ok), 19:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставил LO одному виндузятнику, который купил WPS office

    Партия не очень рада тобой. Партия забрать один кошкожена.

     

  • 1.13, Аноним (13), 19:21, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там была система отслеживания изменений?! А как ей пользоваться? У меня постоянно так бывает, что где-то что-то не то ткнул и поменял стиль в десяти местах, а ctrl+z не спасает
     
     
  • 2.17, Антифрактал (?), 19:33, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню Правка-Отслеживать изменения-Записывать
     

  • 1.23, Аноним (24), 19:58, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Barcode? Этих типов одномерных штрих кодов миллион. Какой конкретно он генерирует? По UI не понятно.
     
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