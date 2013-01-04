Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13

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|1.1, Дмитрий (??), 23:15, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, новые фичи не завозят, но каждый релиз исправляют немалое кол-во багов. Вопрос, как они их ещё все не исправили, за столько то лет...
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|2.6, Kuromi (ok), 01:03, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они просто бекпортят фиксы из Либры, причем те что легко применить.
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|3.11, Аноним (11), 03:03, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Враньё. Небинарные истерички из либры постоянно ломают то что работало, так что чтобы их "фиксы" брать нужно сначало их поломанный смузи-код влить.
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|4.18, а (?), 06:19, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так хорошо же что небинарные. Мне блобов и в липнусе хватает.
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|4.8, Аноним (8), 01:38, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Переписывание AOO на Rust по времени побьёт рекорд Вяленого.
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|2.12, Аноним (11), 03:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этот офис просто работает. Очень скучно. Как смотреть за работой бухгалтера.
Желающим совместно попрыгать и поорать против притеснения кого-нибудь "не такого как все" можно просто проходить мимо.
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