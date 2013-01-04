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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13

22.07.2022 23:07

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.13, в котором предложено 7 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. В новом выпуске отмечается устранение уязвимости, подробности о которой пока не приводятся, но упоминается, что проблема связана с мастер-паролем. В новом выпуске изменён метод кодирования и хранения мастер-пароля, поэтому пользователям перед установкой версии 4.1.13 рекомендовано сделать резервную копию профиля OpenOffice, так как в новом профиле будет нарушена совместимость с прошлыми выпусками.

Из изменений также отмечается улучшение оформления интерфейса предпросмотра перед выводом на печать, изменение наименования несохранённых документов ("Untitled 1" вместо "Untitled1") и устранение недоработки, из-за которой попытки открытия документов, сохранённых в LibreOffice 7, приводили к выводу ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/OOo/e...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.12
  3. OpenNews: За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3
  4. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57540-openoffice
Ключевые слова: openoffice
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 23:15, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, новые фичи не завозят, но каждый релиз исправляют немалое кол-во багов. Вопрос, как они их ещё все не исправили, за столько то лет...
     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 01:03, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто бекпортят фиксы из Либры, причем те что легко применить.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 03:03, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Враньё. Небинарные истерички из либры постоянно ломают то что работало, так что чтобы их "фиксы" брать нужно сначало их поломанный смузи-код влить.
     
     
  • 4.18, а (?), 06:19, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так хорошо же что небинарные. Мне блобов и в липнусе хватает.
     
  • 2.17, X86 (ok), 06:00, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последнем абзаце целых две новые фичи.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:16, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие у него преимущества против лебрэофиса?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:19, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает на ХРюшке

    Плюсы кончились

     
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 23:25, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Плюсы кончились

    Теперь вместо них Раст

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 01:38, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписывание AOO на Rust по времени побьёт рекорд Вяленого.
     
  • 4.19, Аноним (19), 06:27, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На хрюшке работает 2007.
     
  • 2.12, Аноним (11), 03:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот офис просто работает. Очень скучно. Как смотреть за работой бухгалтера.

    Желающим совместно попрыгать и поорать против притеснения кого-нибудь "не такого как все" можно просто проходить мимо.

     
     
  • 3.14, microsoft (?), 03:54, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс, пойду снесу либру и поставлю это. Мне какраз просто поработать.
     
     
  • 4.16, X86 (ok), 05:59, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Onlyoffice по мне так интересней.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно живое О_о ???
     
     
  • 2.7, Kuromi (ok), 01:03, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Its alive, its alive!!!
     
  • 2.15, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:11, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, и ты жив, курилка? А зачем? Ведь взамен тебя столько других людей!
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:38, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно переписать на Rust, тогда станет актуальнее
     
  • 1.10, Аноним (10), 02:52, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем на это тратить ресурсы?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 03:08, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что оно работает, а не постит орущие твиты.
     
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