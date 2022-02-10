За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3

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|2.4, ЛОЛВАТ (?), 18:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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зачем нужен этот мусор когда есть Microsoft Office. Или это как корявый офис для бедных.
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|6.30, Аноним (30), 19:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Эх, молодежь. chiwriter наше все. multieditor/foton. wd (word&deed), а не этот ваш попсовый смузихлебный лексикон. Вызываю в тред еще более старого пер-сонажа, со шкафами БЭСМ, консолью в виде печатной машинки и жестким диском в виде стиралки.
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|3.19, Аноним (6), 18:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Законы РФ разрешают учебным заведениям нарушать авторские права
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|5.24, Аноним (6), 18:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разрешение не запрещает пилить золотые гири, ой, соблюдать авторские права
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|4.27, Daemon (??), 19:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня супруга преподаватель информатики в обычной школе. Закупили компы с ALTLinux, причем с лицензией ФСТЭК/ФСБ до грифа СС. Всех перевели на Linux и LibreOffice. Так теперь в школу требуется минимум четыре админа. По нормативной документации на одного админа должно быть не более 25 компьютеров. Плюс еще школьная программа расcчитана на Windows и MS Office. Лично извращался чтобы на ALT поставить нужный для уроков супруги в школе Scratch 3 - все свелось к Qemu + Windows 10. :) :) :)
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|5.31, Аноним (31), 19:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так в том и весь смысл Астры/Альта/etc: обязать бюджетные конторы юзать ФСТЭК, а потом продать сертифицированную сборочку. Альт ещё худо-бедно немножечко самобытный, Астра - просто набор пересобранных deb из debina 9 и ubuntu, зато с прайсом до небес
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|5.35, Анонимус в маске Гая Фокса (?), 19:41, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так, может, не альтлинукс плох, а ваша супруга не умеет использовать имеющиеся в его репозиториях программы? Что там есть для рисования, Krita? Кстати, посмотрел сейчас - поддерживается не только Linux, но и Windows, macOS и внезапно Android.
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|6.36, Daemon (??), 19:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если бы им еще интернет в школу провели, может быть и пользовались бы репами. А у админов нет квалификации для подъема локальной репы.
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|8.47, Daemon (??), 21:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работу админов выполняют учителя информатики и математики Которых отправляли на... текст свёрнут, показать
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|6.50, Ананимст (?), 21:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О даааа, крита. Одно убогое редактирования текста убивает весь смысл ею пользоваться. Дропнув фш, пользую криту 3й месяц, еще один и решу. Скорее всего дропну.
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|5.41, vitektm (?), 20:36, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Scratch вроде даже в браузере работает. И в каком месте скретч для информатики ??? Ну да для 2-3 класса норм не более.
Нет можно и в 11ом если уж страдать то до конца.
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|6.71, Daemon (??), 00:27, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Scratch вроде даже в браузере работает. И в каком месте скретч для
> информатики ??? Ну да для 2-3 класса норм не более.
> Нет можно и в 11ом если уж страдать то до конца.
Был бы интернет - вопросов бы не было. Нужен именно Scratch 3. Он есть как отдельное приложение. Но для Windows.
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|5.49, Аноним (49), 21:09, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наши делают аналог Scratch, работающий в браузере и с 3D. Verge3D называется.
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|5.55, Аноним (59), 22:15, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у рукoжoпoв всегда через одно место.
> Плюс еще школьная программа расcчитана на Windows и MS Office
У нас в школе в классах информатики и у некоторых предметников этот ваш линyпсax с 2010 года работает, а тут такой срыв покровов :)
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|1.13, васёк (?), 18:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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скриптом качнули по ошибке 600 000 раз, забыли break в цикле поставить
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|2.15, Аноним (3), 18:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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while (true) {
downloadLibreOffice();
break;
}
while (true) {
printf("Successfully downloaded\n");
break;
}
while (true) {
exit(0);
break;
}
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|1.21, Ivan_83 (ok), 18:50, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Статистика не релевантная: многие ставят из пакетов, которые собираются в репозитории ихнего дистра, а там билдмашина выкачивает 1-2 раза исходники.
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|1.23, Кир (?), 18:53, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я, конечно, предпочитаю LaTeX для верстки, но стесняюсь спросить -- чем благородных донов обидел LibreOffice?
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|2.25, Анонн (?), 19:05, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Им все всегда не нравится.
Вышла новая версия - плохо, "зачем нам эти нинужные обновы, даешь стабильность", не вышла - тоже плохо - "версия протухла, говно мамонта"
Корпы коммитять в опенсорс - плохо. Корпы не коммитят - тоже плохо.
И т.д. Так что не удивляйтесь.
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|1.43, vitektm (?), 20:43, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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openoffice ведёт себя как патентный троль. Проект труп по сути.
А многие либра офис если увидят то скажет что это опен офис. Да и любой другой назовут тоже опенофис. У них или Ворд/эксель или опенофис.
:)
Меня в либре две вещи раздражали раньше скорость и постоянные восстановления документов, с приходом ssd меня это волновать перестало. А вот постоянно ой я сейчас вам восстановлю документы, подбешиват.
А так я на либре 10 лет, и даже на работе где стоит МС офис я ставлю либру и открываю в ней. Некоторые вещи я в мс офисе не могу вообще сделать. Хотя уверен наверное есть и обратное.
Но когда меня просят поставить ломанное, я говорю идите лесом, хотите МС покупайте поставлю, где-то оплачивают, где-то остаются на либре. В любом случае кто перешел на либру потом ВДРУГ не решит а не купить ли мне мс офис ведь я жил без него пару лет а теперь не смогу.
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|1.48, Ананимст (?), 21:09, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Любитель себя помучать пару месяцев чем то, для теста чего альтернативного, вдруг это лучше того, чем я прльзуюсь.
Так коротко Либра, типичное линуксятское Г.
Единственый плюс перед МО, адекватное открытие csv по умолчанию (в МО нужно 4 лишних клика).
Самый главный минус, это линуксяткое "ни такой как все". Когда б**** научатся в продукте с 1% аудитории, не нарушать UX с продукта с 90%, при этом пытась переманывать к себе аудиторию.
Даже не ща что конкретно ухватиться, там все через ж. И я за 2 месяца не привык. Дезигн, мои глаза постоянно уставали от этого "песка".
Захожу в МО, сразу донячу подписку, ибо понял за что плачу. Заехала обнова и там дизайн как у ЛО)) лол, но хоть все на месте.
И так с любыми заменителями на Линукс.
Хочешь переманить аудиторию, сделал так же, но бесплатно хоть первое время. А потом можете драть деньги и делать "ни как фсе".
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|2.56, Аноним (1), 22:30, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Захожу в МО, сразу донячу подписку, ибо понял за что плачу. Заехала обнова и там дизайн как у ЛО)) лол, но хоть все на месте.
Что за жизнь, даже Microsoft у LO дизайн тащит! С чего бы?
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|2.63, alex (??), 23:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное меню, вид, "пользовательский интерфейс" - выбираешь ЛЮБОЙ из представленных, и там есть вид копирующий МСО, так что странный ты все же.
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|1.54, Аноним (59), 22:06, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Apache OpenOffice 4.1.11 был загружен за первую неделю 475 тысяч раз
Да! И я был один из них :)
а либра у меня из репозитория прилетает... нафига мне ее грузить...
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|4.64, Аноним (1), 23:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ООо юзаю на старых компьютерах где тормозит либра.
Всё же в Либре список изменений гораздо больше и ставить последнюю стоит хотя бы потому что на совместимом железе это - классный офис.
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|5.65, Аноним (59), 23:29, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну дак ООо лет 10 как уже не развивается :) Хоть большие дыры патчат и на том спасибо.
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|3.60, Аноним (60), 22:58, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он линуксер, у него три офиса и ни один не работает нормально.
Он файлик по очереди тремя открывает, потом вздыхает и дуалбутится в ненавистную винду.
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|4.61, Аноним (59), 23:01, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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виндузятник, ты потерялся?
искал на бинге вин-фак, а все время попадаешь на опеннет?
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|2.67, Аноним (59), 23:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и удалили мелкомягкий офис.
майкрософт теряет деньги, поэтому в подобные темы набИгают виндузятники и порят чушь :)
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|1.74, Аноним (74), 01:16, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня Microsoft Office имеет важное преимущество перед LibreOffice: при соответствующих настройках в режиме рецензирования может убирать в выноски на поля удаленные символы, чтобы не торчали по всему тексту.
Кто работает с этим, знает, о чем речь.
Если режим рецензирования не нужен, существенной разницы нет.
И вряд ли многие захотят менять Linux на Windows только ради Microsoft Office (мультизагрузка?).
В Wine Microsoft Office не работает в режиме рецензирования.
LibreOffice требует больше ресурсов, но если машина достаточно быстрая, то ничего страшного.
Отключение виртуальной машины Java вроде немного ускоряет.
OpenOffice, к сожалению, портит текстовые файлы.
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