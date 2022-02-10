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За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3

10.02.2022 17:57

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок за неделю после релиза LibreOffice 7.3. Сообщается, что LibreOffice 7.3.0 был загружен 675 тысяч раз. Для сравнения прошлый значительный выпуск LibreOffice 7.2 за первую неделю был загружен 473 тысячи раз.

Если рассматривать конкурирующий проект Apache OpenOffice, то опубликованный в октябре прошлого года выпуск Apache OpenOffice 4.1.11 был загружен за первую неделю 475 тысяч раз, за вторую - 627 тысяч, а за месяц 1.909 млн, несмотря на нахождение проекта в глубокой стагнации. Выпущенная в мае 2021 года версия 4.1.10 за первую неделю набрала 456 тысяч загрузок, за вторую - 666 тысяч, а за месяц 1.9 млн.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3
  3. OpenNews: В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice
  4. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи
  5. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
  6. OpenNews: За неделю загружено 473 тысячи копий LibreOffice 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56674-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:02, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И это есть хорошо!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну так, not great not terrible
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:03, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Зачем нужен этот мусор когда есть OnlyOffice?
     
     
  • 2.4, ЛОЛВАТ (?), 18:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    зачем нужен этот мусор  когда есть Microsoft Office. Или это как корявый офис для бедных.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 18:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем, если есть wordpad
     
     
  • 4.10, mickvav (?), 18:25, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да что уж стесняться? vim + latex вполне do the job :)
     
  • 4.22, X86 (ok), 18:51, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wordpad неплох, но Блокнот лучше!
     
     
  • 5.26, Kximer (?), 19:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lexicon наш офис для Dos
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 19:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эх, молодежь. chiwriter наше все. multieditor/foton. wd (word&deed), а не этот ваш попсовый смузихлебный лексикон. Вызываю в тред еще более старого пер-сонажа, со шкафами БЭСМ, консолью в виде печатной машинки и жестким диском в виде стиралки.
     
     
  • 7.38, Anton (??), 20:02, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    wd (word&deed)-"ведро дерьма"
     
  • 7.39, Агл (?), 20:20, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    микромир (MIM) , wordstar
     
  • 7.72, Аноним (72), 00:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забыли Стиль еще (style) - вот где красота была
     
  • 5.40, Аноним (40), 20:26, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне ed збс.
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что такое Microsoft?
     
     
  • 4.68, ЛОЛВАТ (?), 00:03, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это когда у тебя маленький и только мягкий
     
  • 2.69, Аноним (69), 00:05, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем он нужен?! Если есть "Мой офис"!
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:15, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это же сколько недополученной прибыли!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:29, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-educ
     
     
  • 3.19, Аноним (6), 18:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Законы РФ разрешают учебным заведениям нарушать авторские права
     
     
  • 4.20, Аноним (11), 18:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://tjournal.ru/news/513951
     
     
  • 5.24, Аноним (6), 18:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разрешение не запрещает пилить золотые гири, ой, соблюдать авторские права
     
  • 4.27, Daemon (??), 19:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня супруга преподаватель информатики в обычной школе. Закупили компы с ALTLinux, причем с лицензией ФСТЭК/ФСБ до грифа СС. Всех перевели на Linux и LibreOffice. Так теперь в школу требуется минимум четыре админа. По нормативной документации на одного админа должно быть не более 25 компьютеров. Плюс еще школьная программа расcчитана на Windows и MS  Office. Лично извращался чтобы на ALT поставить нужный для уроков супруги в школе Scratch 3 - все свелось к Qemu + Windows 10. :) :) :)
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 19:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так в том и весь смысл Астры/Альта/etc: обязать бюджетные конторы юзать ФСТЭК, а потом продать сертифицированную сборочку. Альт ещё худо-бедно немножечко самобытный, Астра - просто набор пересобранных deb из debina 9 и ubuntu, зато с прайсом до небес
     
  • 5.35, Анонимус в маске Гая Фокса (?), 19:41, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, может, не альтлинукс плох, а ваша супруга не умеет использовать имеющиеся в его репозиториях программы? Что там есть для рисования, Krita? Кстати, посмотрел сейчас - поддерживается не только Linux, но и Windows, macOS и внезапно Android.
     
     
  • 6.36, Daemon (??), 19:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если бы им еще интернет в школу провели, может быть и пользовались бы репами. А у админов нет квалификации для подъема локальной репы.
     
     
  • 7.44, Анонимус в маске Гая Фокса (?), 20:51, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мда, четыре админа, не умеющих подключить локальную репу... Впрочем, чему я удивляюсь. Постсоветские школы - они такие.
     
     
  • 8.47, Daemon (??), 21:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работу админов выполняют учителя информатики и математики Которых отправляли на... текст свёрнут, показать
     
  • 6.50, Ананимст (?), 21:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О даааа, крита. Одно убогое редактирования текста убивает весь смысл ею пользоваться. Дропнув фш, пользую криту 3й месяц, еще один и решу. Скорее всего дропну.
     
  • 6.59, Аноним (59), 22:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вообще если о школьной программе, то там хватает и этого

    https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/75/Kolourpaint-ru.png

     
  • 5.41, vitektm (?), 20:36, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Scratch вроде даже в браузере работает. И в каком месте скретч для информатики ??? Ну да для 2-3 класса норм не более.

    Нет можно и в 11ом если уж страдать то до конца.

     
     
  • 6.71, Daemon (??), 00:27, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Scratch вроде даже в браузере работает. И в каком месте скретч для
    > информатики ??? Ну да для 2-3 класса норм не более.
    > Нет можно и в 11ом если уж страдать то до конца.

    Был бы интернет - вопросов бы не было. Нужен именно Scratch 3. Он есть как отдельное приложение. Но для Windows.

     
  • 5.49, Аноним (49), 21:09, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши делают аналог Scratch, работающий в браузере и с 3D. Verge3D называется.
     
  • 5.51, Аноним (51), 21:37, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Scratch online? https://scratch.mit.edu/
     
  • 5.55, Аноним (59), 22:15, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у рукoжoпoв всегда через одно место.

    > Плюс еще школьная программа расcчитана на Windows и MS  Office

    У нас в школе в классах информатики и у некоторых предметников этот ваш линyпсax с 2010 года работает, а тут такой срыв покровов :)


     
  • 4.34, Аноним (34), 19:40, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо путать авторские права с копирайтом.
     
     
  • 5.45, Аноним (6), 20:55, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Копирайт - это всего лишь часть авторских прав.
     

  • 1.7, user90 (?), 18:21, 10/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (11), 18:24, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 3.9, user90 (?), 18:24, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.12, Анонн (?), 18:34, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 18:41, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.17, Аноним (17), 18:43, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.37, Аноним (-), 19:57, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.18, user90 (?), 18:45, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.13, васёк (?), 18:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    скриптом качнули по ошибке 600 000 раз, забыли break в цикле поставить
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 18:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    while (true) {
      downloadLibreOffice();
      break;
    }

    while (true) {
      printf("Successfully downloaded\n");
      break;
    }

    while (true) {
      exit(0);
      break;
    }

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 00:24, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было писать на Rust.
     

  • 1.21, Ivan_83 (ok), 18:50, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Статистика не релевантная: многие ставят из пакетов, которые собираются в репозитории ихнего дистра, а там билдмашина выкачивает 1-2 раза исходники.
     
  • 1.23, Кир (?), 18:53, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я, конечно, предпочитаю LaTeX для верстки, но стесняюсь спросить -- чем благородных донов обидел LibreOffice?
     
     
  • 2.25, Анонн (?), 19:05, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Им все всегда не нравится.
    Вышла новая версия - плохо, "зачем нам эти нинужные обновы, даешь стабильность", не вышла - тоже плохо - "версия протухла, говно мамонта"
    Корпы коммитять в опенсорс - плохо. Корпы не коммитят - тоже плохо.
    И т.д. Так что не удивляйтесь.
     
  • 2.28, Daemon (??), 19:20, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да эти доны скорее всего сидят на MS Office и не парятся.
     
     
  • 3.33, Кир (?), 19:37, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А им разве кто-то мешает?
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 20:40, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходя на опеннет чувствуют себя неловко
     
     
  • 5.46, Кир (?), 20:59, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А их кто-то зовёт?
     

  • 1.32, Аноним (1), 19:37, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    https://github.com/apache/openoffice/commit/3be52fa4af9e59b978bf084026f2168bdb
     
  • 1.43, vitektm (?), 20:43, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    openoffice ведёт себя как патентный троль. Проект труп по сути.

    А многие либра офис если увидят то скажет что это опен офис. Да и любой другой назовут тоже опенофис. У них или Ворд/эксель или опенофис.

    :)

    Меня в либре две вещи раздражали раньше скорость и постоянные восстановления документов, с приходом ssd меня это волновать перестало. А вот постоянно ой я сейчас вам восстановлю документы, подбешиват.

    А так я на либре 10 лет, и даже на работе где стоит МС офис я ставлю либру и открываю в ней. Некоторые вещи я в мс офисе не могу вообще сделать. Хотя уверен наверное есть и обратное.


    Но когда меня просят поставить ломанное, я говорю идите лесом, хотите МС покупайте поставлю, где-то оплачивают, где-то остаются на либре. В любом случае кто перешел на либру потом ВДРУГ не решит а не купить ли мне мс офис ведь я жил без него пару лет а теперь не смогу.

     
  • 1.48, Ананимст (?), 21:09, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любитель себя помучать пару месяцев чем то, для теста чего альтернативного, вдруг это лучше того, чем я прльзуюсь.
    Так коротко Либра, типичное линуксятское Г.
    Единственый плюс перед МО, адекватное открытие csv по умолчанию (в МО нужно 4 лишних клика).
    Самый главный минус, это линуксяткое "ни такой как все". Когда б**** научатся в продукте с 1% аудитории, не нарушать UX с продукта с 90%, при этом пытась переманывать к себе аудиторию.
    Даже не ща что конкретно ухватиться, там все через ж. И я за 2 месяца не привык. Дезигн, мои глаза постоянно уставали от этого "песка".
    Захожу в МО, сразу донячу подписку, ибо понял за что плачу. Заехала обнова и там дизайн как у ЛО)) лол, но хоть все на месте.
    И так с любыми заменителями на Линукс.
    Хочешь переманить аудиторию, сделал так же, но бесплатно хоть первое время. А потом можете драть деньги и делать "ни как фсе".
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 21:55, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Едрить шизофазия. Вам бы таблетки принять, сударь
     
  • 2.56, Аноним (1), 22:30, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Захожу в МО, сразу донячу подписку, ибо понял за что плачу. Заехала обнова и там дизайн как у ЛО)) лол, но хоть все на месте.

    Что за жизнь, даже Microsoft у LO дизайн тащит! С чего бы?

     
  • 2.63, alex (??), 23:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное меню, вид, "пользовательский интерфейс" - выбираешь ЛЮБОЙ из представленных, и там есть вид копирующий МСО, так что странный ты все же.
     

  • 1.52, Аноним (52), 21:39, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > За неделю загружено 675 тысячи копий

    а сколько копий было сломано?

     
  • 1.54, Аноним (59), 22:06, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Apache OpenOffice 4.1.11 был загружен за первую неделю 475 тысяч раз

    Да! И я был один из них :)

    а либра у меня из репозитория прилетает... нафига мне ее грузить...

     
     
  • 2.57, Аноним (1), 22:31, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сразу оба офиса, и при этом на один забивать?
     
     
  • 3.58, Аноним (59), 22:43, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООо юзаю на старых компьютерах где тормозит либра.
     
     
  • 4.64, Аноним (1), 23:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ООо юзаю на старых компьютерах где тормозит либра.

    Всё же в Либре список изменений гораздо больше и ставить последнюю стоит хотя бы потому что на совместимом железе это - классный офис.

     
     
  • 5.65, Аноним (59), 23:29, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дак ООо лет 10 как уже не развивается :) Хоть большие дыры патчат и на том спасибо.
     
  • 3.60, Аноним (60), 22:58, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он линуксер, у него три офиса и ни один не работает нормально.
    Он файлик по очереди тремя открывает, потом вздыхает и дуалбутится в ненавистную винду.
     
     
  • 4.61, Аноним (59), 23:01, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндузятник, ты потерялся?
    искал на бинге вин-фак, а все время попадаешь на опеннет?
     

  • 1.62, Аноним (62), 23:02, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду ка я поставлю на закачку еще несколько раз.
     
  • 1.66, Аноним (66), 23:34, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    675 тысяч раз загрузили, открыли, закрыли и удалили
     
     
  • 2.67, Аноним (59), 23:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и удалили мелкомягкий офис.

    майкрософт теряет деньги, поэтому в подобные темы набИгают виндузятники и порят чушь :)

     
     
  • 3.73, Небредь (?), 01:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи ещё, что Адоб разорился из-за ГИМПа
     

  • 1.74, Аноним (74), 01:16, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для меня Microsoft Office имеет важное преимущество перед LibreOffice: при соответствующих настройках в режиме рецензирования может убирать в выноски на поля удаленные символы, чтобы не торчали по всему тексту.

    Кто работает с этим, знает, о чем речь.

    Если режим рецензирования не нужен, существенной разницы нет.

    И вряд ли многие захотят менять Linux на Windows только ради Microsoft Office (мультизагрузка?).

    В Wine Microsoft Office не работает в режиме рецензирования.

    LibreOffice требует больше ресурсов, но если машина достаточно быстрая, то ничего страшного.

    Отключение виртуальной машины Java вроде немного ускоряет.

    OpenOffice, к сожалению, портит текстовые файлы.

     

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