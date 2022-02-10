За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3

openoffice ведёт себя как патентный троль. Проект труп по сути. А многие либра офис если увидят то скажет что это опен офис. Да и любой другой назовут тоже опенофис. У них или Ворд/эксель или опенофис. :) Меня в либре две вещи раздражали раньше скорость и постоянные восстановления документов, с приходом ssd меня это волновать перестало. А вот постоянно ой я сейчас вам восстановлю документы, подбешиват. А так я на либре 10 лет, и даже на работе где стоит МС офис я ставлю либру и открываю в ней. Некоторые вещи я в мс офисе не могу вообще сделать. Хотя уверен наверное есть и обратное.

Но когда меня просят поставить ломанное, я говорю идите лесом, хотите МС покупайте поставлю, где-то оплачивают, где-то остаются на либре. В любом случае кто перешел на либру потом ВДРУГ не решит а не купить ли мне мс офис ведь я жил без него пару лет а теперь не смогу.

