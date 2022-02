За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3

2.4 , ЛОЛВАТ ( ? ), 18:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – зачем нужен этот мусор когда есть Microsoft Office. Или это как корявый офис для бедных.

3.5 , Аноним ( 5 ), 18:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем, если есть wordpad

4.10 , mickvav ( ? ), 18:25, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да что уж стесняться? vim + latex вполне do the job :)

4.22 , X86 ( ok ), 18:51, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Wordpad неплох, но Блокнот лучше!

5.26 , Kximer ( ? ), 19:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lexicon наш офис для Dos

6.30 , Аноним ( 30 ), 19:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Эх, молодежь. chiwriter наше все. multieditor/foton. wd (word&deed), а не этот ваш попсовый смузихлебный лексикон. Вызываю в тред еще более старого пер-сонажа, со шкафами БЭСМ, консолью в виде печатной машинки и жестким диском в виде стиралки.

7.38 , Anton ( ?? ), 20:02, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – wd (word&deed)-"ведро дерьма"

7.39 , Агл ( ? ), 20:20, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – микромир (MIM) , wordstar

7.72 , Аноним ( 72 ), 00:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Забыли Стиль еще (style) - вот где красота была

5.40 , Аноним ( 40 ), 20:26, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне ed збс.

3.16 , Аноним ( 16 ), 18:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Что такое Microsoft?

4.68 , ЛОЛВАТ ( ? ), 00:03, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это когда у тебя маленький и только мягкий

2.69 , Аноним ( 69 ), 00:05, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем он нужен?! Если есть "Мой офис"!