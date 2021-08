За неделю загружено 473 тысячи копий LibreOffice 7.2

2.9 , joda ( ? ), 15:38, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому, что Linux уже тогда был фрагментирован и неюзабелен.

3.10 , Аноним ( 7 ), 15:39, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1. Делаю бесплатный аналоги винды

2. ???

3. Профит Разве это не так работает?

2.12 , OnTheEdge ( ok ), 15:48, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – вы видели те кеды? уж лучше старый гном было поставить по умолчанию

3.19 , Аноним ( 7 ), 16:15, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – K Desktop Environment 1 выглядит как клон Вин-95. Ничего особенно ужасного не увидел, если честно.

GNOME 1 появился позже 1999 год и больше напоминает Вин-98 судя по этому скрину. https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/File:GNOME_1.0_(1999,_03)_with_GNOM

Но всё равно что гном что кеды выглядят как клон винды тех лет. Так что помешало наступлению виндекап-ца до выхода Вин-хр? Деньги корпорации?

4.38 , n00by ( ok ), 17:12, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так что помешало наступлению виндекап-ца до выхода Вин-хр? Деньги корпорации? NT 4.0 еле шевелилась на том оборудовании, где летала 98SE (угу, именно эту линейку называли "Мастдай"). XP вышла, когда "среднее железо" стало заметно мощнее и доступнее. Если же сравнивать с Linux, даже NT бережнее относилась к ОЗУ, отображая в память исполняемый файл не целиком, а по мере надобности (поэтому невозможно удалить запущенный экзешник). Сейчас объёмы памяти выросли в 1000 раз и быстрее читается с накопителя большой блок разом вместо множества мелких. Расклад изменился, тогдашние недостатки стали преимуществами. Потому сюда приходят виндузятники и рассказывают, как в других ОС плохо жидь.

4.44 , Константавр ( ok ), 18:10, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даром, чтоли, майкрософт всё это время закрывал глаза на пиратские копии? Они даже официальные обновления получали. Почему? Да потому что иначе выскочила бы, или Беось, или Юникс вернулся бы, или Линукс выапрыгнул на сцену. Халявой мир завоевали. И с производителями заключали договоры, и в магазины заносили. Всё было. И, в некотором смысле, до сих пор осталось.

2.14 , my_name_is_Mud ( ok ), 15:57, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну ты почитай про то, как в то время забегали юристы из M$. Про запреты предустанавливать на компы ОСи отличные от винды, про прочие палки в колёса. Если читать лень или не умеешь, то на ютубе видосы про это есть. Даже в документалке "Revolution OS" про это есть кусочек.

3.15 , Аноним ( 7 ), 16:03, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Revolution OS пересмотрел с утра в правильном переводе. А вот если ты дашь видосы на ютубе, буду признателен. Я вообще люблю видосы про историю ИТ индустрии смотреть.

2.18 , Аноним ( 18 ), 16:14, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Этого должно хватить выше крыше: https://itvision.altervista.org/why.linux.is.not.ready.for.the.desktop.current

3.28 , Аноним ( 7 ), 16:36, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >General Linux problems:

>There's a lot of hostility in the open source community.

>Общие проблемы Linux :

>В сообществе открытого исходного кода много враждебности . Самое главное.

4.31 , Пикапика ( ? ), 16:58, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не проблема опенсорса, это проблема общества, которое воспитывает сойбоев и прочих вечно обиженных дегенератов.

5.41 , n00by ( ok ), 17:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда у типичного виндузятника возникает проблема, он начинает свои вопросы с "я 10 лет внедряю 1С, но в остальном чайник, помогите". Ему и помогают на основании, что он чайник, и всех всё устраивает. Когда у типичного линуксоида возникает проблема, а он уже внёс весомый вклад в сообщество, записал пять видосиков "как выполнить команду cat в эмуляторе терминала", привлёк трёх друзей и написал CoC, он не считает себя чайником и на такое слово обижается.

2.25 , Козявка ( ? ), 16:26, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что свободные разработчики без присмотра - все из себя уникальные снежинки. Каждый чуть что - обижается и лепит свой форк. На то она и свобода. А в коммерческом софте все сидят на галерах за зарплату и не вякают. Что дядя скажет - то и будет. Я сам в этом давно убедился на собственном опыте. В студенчестве хотел несколько раз собрать команду, чтобы на энтузиазме и без денег делать проект. На второй день у одного заболела голова, на третий другой "кадр" ушел гулять, третий сам себя в коде закопал и ушел куда-то в сторону. В итоге понял, что если хочешь сделать хорошо - делай это сам. Но маленькое. Большие проекты в одиночку не потянуть. А для больших проектов нужен финансовый стимул. Вообще наличие Linux в том виде в котором он есть, KDE, Gnome, Libre - уже само по себе чудо, что показывает, что люди могут хоть как-то организоваться. Это сложно. Так что вы тут про свободу не говорите. В коммерческом софте "уникальность" и "свободу" одних затыкают деньгами другие. В итоге получаем результат. И результат этот почему-то лучше, чем у уникальных из себя снежинок. А хорошие свободные проекты финансируются... все теми же корпорациями. Вот и все дела )

3.42 , n00by ( ok ), 17:37, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что свободные разработчики без присмотра - все из себя уникальные снежинки.

> Каждый чуть что - обижается ...

> Я сам в этом давно убедился на собственном опыте. В студенчестве хотел

> несколько раз собрать команду, чтобы на энтузиазме и без денег делать

> проект. На второй день у одного заболела голова, на третий другой

> "кадр" ушел гулять, третий сам себя в коде закопал и ушел

> куда-то в сторону. А что в том проекте случилось у Вас? :)

2.29 , бедный буратино ( ok ), 16:37, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – историю той же Corel почитай

2.45 , Аноним ( 45 ), 18:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конторы типа nvidia не обеспечивают должный уровень поддержки драйверов (скорее всего через рычаг воздействия на производителей ноутбуков от одной известной конторы на букву M, запрещая им официально поддерживать линуксы). А конторы типа Adobe отказываются делать софт под линукс. Политика. Ничего личного.