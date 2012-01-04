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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.12

05.05.2022 09:19

После семи месяцев разработки и восьми лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.12, в котором предложено 10 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Решена проблема с выставлением максимального масштаба (600%) в режиме предпросмотра при указании в поле "Preview Zoom" отрицательного значения.
  • Решены проблемы с размером диалога выбора файлов.
  • Улучшено оформление боковой панели.
  • Налажен поиск строк в ячейках электронных таблиц с датами (например в ячейке с датой 'Friday, October 17, 2003' не срабатывал поиск строки "October").
  • Решены проблемы с отрисовкой фигур с атрибутом extrusion-depth.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
  4. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11
  6. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57136-openoffice
Ключевые слова: openoffice
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не могу скачать, сорсфорж помер в связи с релизом сабжа?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:47, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, по крайней мере в данную секунду.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 09:50, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачал, спасибо.
     
     
  • 4.8, Ан (??), 09:58, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 10:03, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо. Сабж в 10 раз меньше ЛО и его не ломают постоянно.
     
     
  • 6.13, Ан (??), 10:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Onlyoffice, а говно мамонта оставь некрокопрофилам.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние дни плохо работает. Часто пропадает вообще.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена проблема с выставлением максимального масштаба (600%) в режиме предпросмотра при указании в поле "Preview Zoom" отрицательного значения.

    При указании отрицательного зума картинка должна отзеркалиться как по вертикали, так и по горизонтали. Сейчас так работает?

     
     
  • 2.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При указании отрицательного зума.. надо фильтровать на что_угодно_кроме_цифр, поскольку сама возможность заведомо ерундовая и больше похожа на косяк с обработкой входных данных
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 09:51, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При указании отрицательного зума происходит Большой Взрыв
     

  • 1.9, X86 (ok), 10:01, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Остановись, мгновение, ты - прекрасно. Самый идеальный офисный пакет, минимальные изменения раз в несколько лет)
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:06, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не любишь прогресс?
     
     
  • 3.12, Z (??), 10:13, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не стоит путать прогресс и искусственное усложнение и утежеление. Мне хватает МС офиса 97, вроде как новых клавиш на клавиатуре не появилось с того времени.
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 10:20, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2003 всё же получше, там ОРФО был (вроде отдельно полную версию ставить надо было).
     

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