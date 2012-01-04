Выпуск Apache OpenOffice 4.1.12

После семи месяцев разработки и восьми лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.12, в котором предложено 10 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. Среди изменений в новом выпуске: Решена проблема с выставлением максимального масштаба (600%) в режиме предпросмотра при указании в поле "Preview Zoom" отрицательного значения.

Решены проблемы с размером диалога выбора файлов.

Улучшено оформление боковой панели.

Налажен поиск строк в ячейках электронных таблиц с датами (например в ячейке с датой 'Friday, October 17, 2003' не срабатывал поиск строки "October").

Решены проблемы с отрисовкой фигур с атрибутом extrusion-depth.



