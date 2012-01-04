Выпуск Apache OpenOffice 4.1.12

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|6.13, Ан (??), 10:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй Onlyoffice, а говно мамонта оставь некрокопрофилам.
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|1.2, Аноним (2), 09:29, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решена проблема с выставлением максимального масштаба (600%) в режиме предпросмотра при указании в поле "Preview Zoom" отрицательного значения.
При указании отрицательного зума картинка должна отзеркалиться как по вертикали, так и по горизонтали. Сейчас так работает?
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|2.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:44, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При указании отрицательного зума.. надо фильтровать на что_угодно_кроме_цифр, поскольку сама возможность заведомо ерундовая и больше похожа на косяк с обработкой входных данных
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|1.9, X86 (ok), 10:01, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Остановись, мгновение, ты - прекрасно. Самый идеальный офисный пакет, минимальные изменения раз в несколько лет)
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|3.12, Z (??), 10:13, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит путать прогресс и искусственное усложнение и утежеление. Мне хватает МС офиса 97, вроде как новых клавиш на клавиатуре не появилось с того времени.
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|4.15, Аноним (1), 10:20, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2003 всё же получше, там ОРФО был (вроде отдельно полную версию ставить надо было).
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