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Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1

13.05.2022 13:34

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Предоставлена поддержка установки ONLYOFFICE на системы с архитектурой ARM. Опубликована отдельная сборка ONLYOFFICE Docs для ARM.
  • Предложен новый просмотрщик документов в форматах PDF, XPS и DJVU, который отличается высокой производительностью и обработкой всех операций на стороне клиента. Из особенностей нового просмотрщика также отмечается боковая панель с эскизами страниц документа, панель навигации, режим ручного выделения областей в документе, секция с информацией о файле и возможность перехода по внешним и внутренним ссылкам.
  • Во все редакторы добавлено новое меню для вставки и изменения фигур. Добавлены пиктограммы для всех предлагаемых фигур. Обеспечен показ списка ранее использованных фигур.
  • Добавлен режим редактирования геометрии фигур через расстановку мышью опорных точек.
  • Изменён инструмент для выбора направления заливки фигуры градиентом. На пиктограмме заливки градиентом обеспечено отображение выбранных цветов.
  • Предоставлена возможность обрезки изображения по контуру фигуры.
  • Добавлена поддержка новых типов диаграмм: пирамидальных, столбчатых, цилиндрических и конусных.
  • В левой боковой панель добавлена поддержка сортировки комментариев по группам.
  • При вводе пароля защиты файла добавлена опция для показа символов пароля во время ввода.
  • Добавлена поддержка объектов SmartArt, работающая без их преобразования в группы объектов.
  • Реализован вывод уведомления об обрыве и восстановлении соединения.
  • В редакторе документов добавлена поддержка преобразования файлов PDF/XPS в редактируемый документ в формате DOCX.
  • Предоставлена возможность принятия и отклонения изменений через контекстное меню.
  • Добавлена поддержка указания спецсимволов при поиске документов.
  • Добавлена новая вкладка инструментов View, предоставляющая настройки отображения документов и презентаций, такие как тема оформления, позиционирование документа, уровень масштабирования, показ панели инструментов и статусной строки.
  • Изменения в табличном процессоре:
    • Реализован интерфейс для предпросмотра таблиц перед выводом на печать.
    • Во вкладку View добавлены опции для включения строки состояния, объединения строки состояния и панели управления электронной таблицей, постоянного отображения панели инструментов, выбора темы оформления интерфейса и отображения теней для панелей.
    • В диалог выбора формата чисел в ячейках добавлена секция с символами валют.
    • При вводе формул обеспечен вывод всплывающих подсказок, предлагающих подходящие варианты формул.
    • В диалоге настройки параметров импорта в форматах TXT и CSV добавлена опция для выбора символов определения начала и конца блока с текстом (кавычки).
    • Добавлена поддержка открытия файлов в формате XLSB.
    • Добавлено контекстное меню для перемещения электронных таблиц.
    • Предоставлена возможность открытия и закрытия групп в режиме просмотра и комментирования.
  • Изменения в редакторе презентаций:
    • Добавлена поддержка вставки анимации в презентацию. В панель инструментов добавлены новые вкладки Animation и View.
    • В меню предоставлены инструменты для дублирования слайдов и перемещения слайдов в начало и конец списка.
    • Во вкладке Insert появилась возможность вставки недавно использованных фигур.
  • Добавлена поддержка масштабирования форм.
  • В варианте редакторов и просмотрщиков для мобильных устройств реализована поддержка тёмной темы оформления и добавлена кнопка для показа списков в электронной таблице.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  5. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57184-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, X86 (ok), 15:55, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой, кстати, редактор, долго им пользовался. Там есть удобные фишки, например,удобно в правой боковой панели форматировать отступы, абзацы, расстояние между строк.
     
     
  • 2.7, rvs2016 (ok), 16:31, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > удобно в правой боковой панели форматировать
    > отступы, абзацы, расстояние между строк.

    Так в либре-офисной правой панели тоже ж кучу всяких операций можно делать.

     

  • 1.2, user90 (?), 15:58, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так оно же для офесных? Ъ возьмет Emacs)
     
  • 1.3, Антифрактал (?), 15:59, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    прощай LibreOffice, ты был нам дорог
     
     
  • 2.8, rvs2016 (ok), 16:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > прощай LibreOffice

    А в каком смысле "прощай"?

    Либре офис из пакаджей же никуда не пропал и он в них там вроде бы живее всех живых:


    % pkg search -x '^libreoffice'
    libreoffice-7.3.3.2            Full integrated office productivity suite
    libreoffice-i18n-7.3.3.2       Localized interface for libreoffice



     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:45, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >% pkg search -x '^libreoffice'

    Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал.

     
     
  • 4.27, rvs2016 (ok), 17:51, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>% pkg search -x '^libreoffice'
    > Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал.

    А какими символами надо узнавать присутствие либреофиса в пакаджах?

     
     
  • 5.29, _hide_ (ok), 18:08, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он предпочитает работать ртом :-) В смысле говорить словами, что ему нужно.
     
  • 2.11, КО (?), 16:42, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то меня напрягает онлайн составлящая для офисного пакета.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:46, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если онлайн в пределах сети предприятия, то почему бы и нет?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:17, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот кто закладывает неттопы в бюджет)
     
  • 3.25, Аноним (21), 17:49, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онлайн для Nextcloud же.
     

  • 1.4, териванов (?), 16:07, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > заявлена полная совместимость с форматами MS

    Ну-ну...

     
     
  • 2.6, X86 (ok), 16:14, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По моему опыту у LibreOffice получше с docx. По крайней мере был случай, когда сохраненный в MSO коряво отформатированный файл был открыт в ONLYOFFICE, отредактирован и сохранен, а потом его открыли в MSO и там все разъехалось.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:14, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тормозит так же при запуске как и опенофис или либр?
     
     
  • 2.9, prokoudine (ok), 16:38, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На SSD запускается за пару секунд.
     
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 16:54, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё добавь средний процессор 2020 года этак.
     
     
  • 4.19, prokoudine (ok), 17:25, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня lenovo 2017 года:

    $ cat /proc/cpuinfo | grep model
    model : 142
    model name : Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz

    И так — четыре раза.

     
  • 2.18, ИмяХ (?), 17:24, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В несколько десятков раз больше.
     

  • 1.10, rvs2016 (ok), 16:38, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у них там чё - вкладки вместо главного меню что ли? 😲
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 17:20, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Укушенные микрософтом
     
  • 2.23, Аноним (21), 17:47, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В LO хотя бы можно выбирать стиль панели инструментов.
     

  • 1.17, Аноним (15), 17:23, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Free редакция условно-бесполезна.
    На остальное - уж лучше M$.
     
  • 1.20, Аноним (20), 17:38, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользовался-макросы понимает?
     
  • 1.22, beck (??), 17:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LO ГОРАЗДО лучше работает с docx, про odf и не говорю.
    LO обладает большим функционалом, например подгрузка xml-файлов в электронные таблицы.
    Меню OO отвратительно, с виду оно как будто бы как у MSO, на деле нужно переучиваться, всё не на тех местах, и это нереально бесит. У MSO, впрочем, тоже переделки интерфейса подбешивает. В этом смысле LO, более менее сохраняющий свой вид от версии к версии, просто няша.

    Возможно, что в платной редакции всё гораздо интереснее, не видел, ничего сказать не могу.

     
     
  • 2.24, Аноним (21), 17:48, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У MSO, впрочем, тоже переделки интерфейса подбешивает.

    Именно по этому Windows 98 & Office 97 это отлично.

     
  • 2.26, iPony129412 (?), 17:49, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LO обладает большим функционалом, например подгрузка xml-файлов в электронные таблицы.

    А это как?

     

  • 1.28, Анонимуз (?), 17:58, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OnlyOffice умер для РФ вместе с платежами в валюте, в бесплатной версии шаром покати. Смотрите в сторону Р7 Офис.
     

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