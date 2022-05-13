Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1

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|1.1, X86 (ok), 15:55, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой, кстати, редактор, долго им пользовался. Там есть удобные фишки, например,удобно в правой боковой панели форматировать отступы, абзацы, расстояние между строк.
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|2.7, rvs2016 (ok), 16:31, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> удобно в правой боковой панели форматировать
> отступы, абзацы, расстояние между строк.
Так в либре-офисной правой панели тоже ж кучу всяких операций можно делать.
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|2.8, rvs2016 (ok), 16:36, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прощай LibreOffice
А в каком смысле "прощай"?
Либре офис из пакаджей же никуда не пропал и он в них там вроде бы живее всех живых:
% pkg search -x '^libreoffice'
libreoffice-7.3.3.2 Full integrated office productivity suite
libreoffice-i18n-7.3.3.2 Localized interface for libreoffice
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|3.21, Аноним (21), 17:45, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>% pkg search -x '^libreoffice'
Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал.
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|4.27, rvs2016 (ok), 17:51, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>% pkg search -x '^libreoffice'
> Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал.
А какими символами надо узнавать присутствие либреофиса в пакаджах?
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|5.29, _hide_ (ok), 18:08, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он предпочитает работать ртом :-) В смысле говорить словами, что ему нужно.
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|2.11, КО (?), 16:42, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то меня напрягает онлайн составлящая для офисного пакета.
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|2.6, X86 (ok), 16:14, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему опыту у LibreOffice получше с docx. По крайней мере был случай, когда сохраненный в MSO коряво отформатированный файл был открыт в ONLYOFFICE, отредактирован и сохранен, а потом его открыли в MSO и там все разъехалось.
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|4.19, prokoudine (ok), 17:25, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня lenovo 2017 года:
$ cat /proc/cpuinfo | grep model
model : 142
model name : Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
И так — четыре раза.
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|1.22, beck (??), 17:46, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LO ГОРАЗДО лучше работает с docx, про odf и не говорю.
LO обладает большим функционалом, например подгрузка xml-файлов в электронные таблицы.
Меню OO отвратительно, с виду оно как будто бы как у MSO, на деле нужно переучиваться, всё не на тех местах, и это нереально бесит. У MSO, впрочем, тоже переделки интерфейса подбешивает. В этом смысле LO, более менее сохраняющий свой вид от версии к версии, просто няша.
Возможно, что в платной редакции всё гораздо интереснее, не видел, ничего сказать не могу.
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|2.24, Аноним (21), 17:48, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У MSO, впрочем, тоже переделки интерфейса подбешивает.
Именно по этому Windows 98 & Office 97 это отлично.
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|2.26, iPony129412 (?), 17:49, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LO обладает большим функционалом, например подгрузка xml-файлов в электронные таблицы.
А это как?
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|1.28, Анонимуз (?), 17:58, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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OnlyOffice умер для РФ вместе с платежами в валюте, в бесплатной версии шаром покати. Смотрите в сторону Р7 Офис.
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