Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1

2.8 , rvs2016 ( ok ), 16:36, 13/05/2022

> прощай LibreOffice

А в каком смысле "прощай"? Либре офис из пакаджей же никуда не пропал и он в них там вроде бы живее всех живых:

% pkg search -x '^libreoffice'





% pkg search -x '^libreoffice'

libreoffice-7.3.3.2 Full integrated office productivity suite

libreoffice-i18n-7.3.3.2 Localized interface for libreoffice







3.21 , Аноним ( 21 ), 17:45, 13/05/2022

>% pkg search -x '^libreoffice'

Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал.

4.27 , rvs2016 ( ok ), 17:51, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>% pkg search -x '^libreoffice'

> Что за ужасный синтаксис зачем столько лишних символов, кто это придумал. А какими символами надо узнавать присутствие либреофиса в пакаджах?

5.29 , _hide_ ( ok ), 18:08, 13/05/2022

Он предпочитает работать ртом :-) В смысле говорить словами, что ему нужно.

2.11 , КО ( ? ), 16:42, 13/05/2022

Как-то меня напрягает онлайн составлящая для офисного пакета.

3.12 , Аноним ( 12 ), 16:46, 13/05/2022

Если онлайн в пределах сети предприятия, то почему бы и нет?

4.15 , Аноним ( 15 ), 17:17, 13/05/2022

Так вот кто закладывает неттопы в бюджет)

3.25 , Аноним ( 21 ), 17:49, 13/05/2022

Онлайн для Nextcloud же.