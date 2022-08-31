Apache OpenOffice преодолел отметку в 333 миллионов загрузок

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|1.1, Аноним (1), 08:33, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия, может быть, вы откроете? Это свобода, правда, может быть, мир, или вы боретесь за любовь?
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|1.2, Иваня (?), 08:33, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По мне так LibreOffice идеален, во много раз превосходит по фичам Apache OpenOffice. Юзаю его для создания презентаций.
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|2.4, anonunu (?), 08:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю тут дело в инерции. Ну или в стабильности (не было возможности сравнить, но Libre слишком часто падает на те пару случаев в год, когда он мне нужен).
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|2.7, Аноним (7), 08:46, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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превосходит так же по жору ресурсов и багам, но об этом фанбой тактично умолчит
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|1.3, Аноним (3), 08:35, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Либре просто плохое слово, вызывает у людей верные ассоциации и шквариться не каждый готов.
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|3.9, Аноним (3), 08:55, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, очевидно же, что пользователя где-то хотят обмануть и использовать, или, как минимум, втереть нечто нежизнеспособное. Я уверен, многие (из тех, кто вообще слышал о форках) считают, что опен -- это более полноценная версия.
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|4.20, ryoken (ok), 09:17, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вы что, телевизор не смотрите?
Более 12 лет. У меня его вообще нет всё это время. АВПС?
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|1.8, iPony129412 (?), 08:50, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Популярность Apache OpenOffice сопоставима с LibreOffice, например, выпуск Apache OpenOffice 4.1.13 за первую неделю набрал 424 тысячи загрузок, за вторую - 574 тысячи, а за месяц 1.7 млн, в то время как LibreOffice 7.3.0 в первую неделю был загружен 675 тысяч раз.
LibreOffice без первого сервис пака не предлагается как апгрейд, вот и весь секрет.
Сравнение странное.
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|1.15, Аноним (15), 09:03, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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От этого он нужнее не стал. Вы бы ещё оригинальный staroffice вспомнили.
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|1.16, Аноним (16), 09:03, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И это при том, что проект мертв и не развивается? Лучше бы они так же хвалились релизами новых версий.
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|2.22, Аноним (19), 09:18, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проект не развивается, но не мёртв, по крайней мере в привычном смысле -- жуков латают по необходимости
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|1.17, Минона (ok), 09:11, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из 333 млн - 297.9 млн загрузок приходится на сборки для платформы Windows, 31.6 млн - macOS и 4.7 млн - Linux.
297,9+31,6+4,7=334,2 (с математикой у них плохо)
Windows - 89,1 %
macOS - 9,5 %
Linux - 1.4 %
Линукс как всегда в жопе.
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|3.24, Минона (ok), 09:24, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем на линуксе качать установщик?)
поднять видимость процента на десктопе)
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|2.23, ryoken (ok), 09:19, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Windows - 89,1 %
> macOS - 9,5 %
> Linux - 1.4 %
> Линукс как всегда в жопе.
Мдя... ничо, что первые 2 ОСи не предполагают централизованного софтохранилища? В линуксах обычно из реп софт ставится, если нет желания зоопарк + грабли создавать.
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