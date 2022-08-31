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Apache OpenOffice преодолел отметку в 333 миллионов загрузок

31.08.2022 08:28

Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили о преодолении проектом рубежа в 333 млн загрузок (по статистике SourceForge - 352 млн), совершённых с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года. Рубеж в 300 млн загрузок был достигнут в конце октября 2020 года, 200 млн - в конце ноября 2016 года, а 100 млн - в апреле 2014 года.

Статистика учитывает загрузки всех выпусков, начиная с Apache OpenOffice 3.4.0 и заканчивая 4.1.13. Из 333 млн - 297.9 млн загрузок приходится на сборки для платформы Windows, 31.6 млн - macOS и 4.7 млн - Linux. Apache OpenOffice наиболее популярен в США (55 млн), Франции (44 млн), Германии (35 млн), Италии (28 млн), Испании (17 млн) и России (15 млн).

Несмотря на стагнацию проекта популярность Apache OpenOffice остаётся ощутимой и каждый день продолжают загружать около 50 тысяч копий Apache OpenOffice. Популярность Apache OpenOffice сопоставима с LibreOffice, например, выпуск Apache OpenOffice 4.1.13 за первую неделю набрал 424 тысячи загрузок, за вторую - 574 тысячи, а за месяц 1.7 млн, в то время как LibreOffice 7.3.0 в первую неделю был загружен 675 тысяч раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/OOo/e...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4
  4. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  5. OpenNews: За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3
  6. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57705-openoffice
Ключевые слова: openoffice
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия, может быть, вы откроете? Это свобода, правда, может быть, мир, или вы боретесь за любовь?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 08:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хочешь секса с Тринити? собери TDE под гентой))))
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 09:17, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как пропатчить TDE под FreeBSD?
     

  • 1.2, Иваня (?), 08:33, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    По мне так LibreOffice идеален, во много раз превосходит по фичам Apache OpenOffice. Юзаю его для создания презентаций.
     
     
  • 2.4, anonunu (?), 08:38, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю тут дело в инерции. Ну или в стабильности (не было возможности сравнить, но Libre слишком часто падает на те пару случаев в год, когда он мне нужен).
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:46, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    превосходит так же по жору ресурсов и багам, но об этом фанбой тактично умолчит
     
  • 2.14, Аноним (-), 08:58, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я анон простой, вижу Иваню - ставлю минус не глядя
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:35, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Либре просто плохое слово, вызывает у людей верные ассоциации и шквариться не каждый готов.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 08:43, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такого плохого в этом слове, поведайте..?
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 08:55, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, очевидно же, что пользователя где-то хотят обмануть и использовать, или, как минимум, втереть нечто нежизнеспособное. Я уверен, многие (из тех, кто вообще слышал о форках) считают, что опен -- это более полноценная версия.
     
  • 3.10, дзлошрг (?), 08:55, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы что, телевизор не смотрите?
     
     
  • 4.20, ryoken (ok), 09:17, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы что, телевизор не смотрите?

    Более 12 лет. У меня его вообще нет всё это время. АВПС?

     
  • 3.12, Аноним (-), 08:56, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо с прокладками))))
     

  • 1.5, pashev.ru (?), 08:40, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И чо?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:14, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *yй в очо
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 08:50, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Популярность Apache OpenOffice сопоставима с LibreOffice, например, выпуск Apache OpenOffice 4.1.13 за первую неделю набрал 424 тысячи загрузок, за вторую - 574 тысячи, а за месяц 1.7 млн, в то время как LibreOffice 7.3.0 в первую неделю был загружен 675 тысяч раз.

    LibreOffice без первого сервис пака не предлагается как апгрейд, вот и весь секрет.
    Сравнение странное.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 08:57, 31/08/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:03, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От этого он нужнее не стал. Вы бы ещё оригинальный staroffice вспомнили.
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:03, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это при том, что проект мертв и не развивается? Лучше бы они так же хвалились релизами новых версий.
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 09:18, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проект не развивается, но не мёртв, по крайней мере в привычном смысле -- жуков латают по необходимости
     

  • 1.17, Минона (ok), 09:11, 31/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из 333 млн - 297.9 млн загрузок приходится на сборки для платформы Windows, 31.6 млн - macOS и 4.7 млн - Linux.

    297,9+31,6+4,7=334,2 (с математикой у них плохо)

    Windows - 89,1 %
    macOS   -  9,5 %
    Linux   -  1.4 %

    Линукс как всегда в жопе.

     
     
  • 2.18, Аноним (19), 09:13, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем на линуксе качать установщик?)
     
     
  • 3.24, Минона (ok), 09:24, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем на линуксе качать установщик?)

    поднять видимость процента на десктопе)

     
  • 2.23, ryoken (ok), 09:19, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows - 89,1 %
    > macOS   -  9,5 %
    > Linux   -  1.4 %
    > Линукс как всегда в жопе.

    Мдя... ничо, что первые 2 ОСи не предполагают централизованного софтохранилища? В линуксах обычно из реп софт ставится, если нет желания зоопарк + грабли создавать.

     

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