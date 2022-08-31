Apache OpenOffice преодолел отметку в 333 миллионов загрузок

Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили о преодолении проектом рубежа в 333 млн загрузок (по статистике SourceForge - 352 млн), совершённых с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года. Рубеж в 300 млн загрузок был достигнут в конце октября 2020 года, 200 млн - в конце ноября 2016 года, а 100 млн - в апреле 2014 года.

Статистика учитывает загрузки всех выпусков, начиная с Apache OpenOffice 3.4.0 и заканчивая 4.1.13. Из 333 млн - 297.9 млн загрузок приходится на сборки для платформы Windows, 31.6 млн - macOS и 4.7 млн - Linux. Apache OpenOffice наиболее популярен в США (55 млн), Франции (44 млн), Германии (35 млн), Италии (28 млн), Испании (17 млн) и России (15 млн).

Несмотря на стагнацию проекта популярность Apache OpenOffice остаётся ощутимой и каждый день продолжают загружать около 50 тысяч копий Apache OpenOffice. Популярность Apache OpenOffice сопоставима с LibreOffice, например, выпуск Apache OpenOffice 4.1.13 за первую неделю набрал 424 тысячи загрузок, за вторую - 574 тысячи, а за месяц 1.7 млн, в то время как LibreOffice 7.3.0 в первую неделю был загружен 675 тысяч раз.



