Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.3.0

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Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.3.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.3, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).
Основные новшества:
- Унифицировано оформление всплывающих подсказок, диалоговых окон, контекстных меню и панелей.
- Интерфейсы для работы с файлами и вывода на печать заменены на штатные системные диалоги.
- Добавлена функция быстрого вывода на печать с предпросмотром результата.
- В окно работы с файлами добавлена поддержка порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений.
- Добавлена панель быстрого доступа к уравнениям.
- Для 3D-диаграмм реализованы настройки трёхмерного вращения.
- Добавлена поддержка вставки объектов Smart Art.
- Добавлены преднастройки для вставки горизонтальных и вертикальных текстовых блоков.
- Предоставлена возможность скрытия левой и правой панелей во вкладке
View в верхней панели инструментов.
- Обеспечена группировка шаблонов таблиц.
- В редакторе OLE-объектов появилась возможность управления стилем ячеек.
- Предоставлена возможность изменения размера окон редактирования диаграмм, OLE-объектов и получателей рассылок (Mail merge).
- Оптимизировано отображение комментариев.
- Функции чтения и записи PDF объединены в одну библиотеку.
- Изменена логика работы с локальными документами, для которых выставлена блокировка во время редактирования.
- Редактор документов
- Добавлена поддержка вода уравнений в режимах Unicode и LaTeX.
- Добавлена возможность открытия защищённого паролем документа в режимах только для чтения, заполнения форм, добавления комментариев или отслеживания предлагаемых изменений.
- В строку состояния добавлена кнопка для просмотра статистики.
- Реализована возможность использования относительных ссылок на локальные файлы.
- Редактор таблиц
- Добавлено окно Watch для инспектирования и аудита вычислений.
- Добавлена поддержка новых функций: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS.
- Добавлена поддержка ссылок на внешние файлы.
- Добавлена возможность вставки данных их файла XML (XML Spreadsheet).
- Добавлена возможность изменения размера области предпросмотра стиля ячеек.
- Реализована возможность использования относительных ссылок на локальные файлы.
- Редактор презентаций
- Добавлена поддержка вода уравнений в режимах Unicode и LaTeX.
- Во вкладку View и в контекстное меню добавлены настройки направляющих и сетки.
- Добавлены подсказки, показываемые при перемещении направляющих. Предоставлена возможность удаления выбранной направляющей.
- Добавлена поддержка горячих клавиш Paste Special для гибкой вставки слайда в презентацию, например, с сохранением исходного форматирования, использования целевой темы оформления или вставки как изображения.
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- В контекстное меню добавлена кнопка для записи фигуры (графического объекта) в виде картинки.
- Формы
- Предложены новые поля: дата, время, почтовый индекс и номер кредитной карты.
- Добавлена возможность добавления, редактирования и удаления ролей, а также привязки ролей к полям заполняемых форм.
- Предоставлена возможность предпросмотра файла DOCXF во время создания роли.