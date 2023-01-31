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Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.3.0

31.01.2023 18:00

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.3.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.3, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Унифицировано оформление всплывающих подсказок, диалоговых окон, контекстных меню и панелей.
  • Интерфейсы для работы с файлами и вывода на печать заменены на штатные системные диалоги.
  • Добавлена функция быстрого вывода на печать с предпросмотром результата.
  • В окно работы с файлами добавлена поддержка порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений.
  • Добавлена панель быстрого доступа к уравнениям.
  • Для 3D-диаграмм реализованы настройки трёхмерного вращения.
  • Добавлена поддержка вставки объектов Smart Art.
  • Добавлены преднастройки для вставки горизонтальных и вертикальных текстовых блоков.
  • Предоставлена возможность скрытия левой и правой панелей во вкладке View в верхней панели инструментов.
  • Обеспечена группировка шаблонов таблиц.
  • В редакторе OLE-объектов появилась возможность управления стилем ячеек.
  • Предоставлена возможность изменения размера окон редактирования диаграмм, OLE-объектов и получателей рассылок (Mail merge).
  • Оптимизировано отображение комментариев.
  • Функции чтения и записи PDF объединены в одну библиотеку.
  • Изменена логика работы с локальными документами, для которых выставлена блокировка во время редактирования.
  • Редактор документов
    • Добавлена поддержка вода уравнений в режимах Unicode и LaTeX.
    • Добавлена возможность открытия защищённого паролем документа в режимах только для чтения, заполнения форм, добавления комментариев или отслеживания предлагаемых изменений.
    • В строку состояния добавлена кнопка для просмотра статистики.
    • Реализована возможность использования относительных ссылок на локальные файлы.
  • Редактор таблиц
    • Добавлено окно Watch для инспектирования и аудита вычислений.
    • Добавлена поддержка новых функций: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS.
    • Добавлена поддержка ссылок на внешние файлы.
    • Добавлена возможность вставки данных их файла XML (XML Spreadsheet).
    • Добавлена возможность изменения размера области предпросмотра стиля ячеек.
    • Реализована возможность использования относительных ссылок на локальные файлы.
  • Редактор презентаций
    • Добавлена поддержка вода уравнений в режимах Unicode и LaTeX.
    • Во вкладку View и в контекстное меню добавлены настройки направляющих и сетки.
    • Добавлены подсказки, показываемые при перемещении направляющих. Предоставлена возможность удаления выбранной направляющей.
    • Добавлена поддержка горячих клавиш Paste Special для гибкой вставки слайда в презентацию, например, с сохранением исходного форматирования, использования целевой темы оформления или вставки как изображения.
      .
    • В контекстное меню добавлена кнопка для записи фигуры (графического объекта) в виде картинки.
  • Формы
    • Предложены новые поля: дата, время, почтовый индекс и номер кредитной карты.
    • Добавлена возможность добавления, редактирования и удаления ролей, а также привязки ролей к полям заполняемых форм.
    • Предоставлена возможность предпросмотра файла DOCXF во время создания роли.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58578-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:24, 31/01/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Название не очень - сразу отсылка к ONLYFANS и платным женщинам.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:27, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну у каждого свои ассоциации, в меру испорченности...
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 19:38, 31/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Название Onlyfans не очень, сразу отсылка к отличному офисному пакету.
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:25, 31/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    некстклоуд с облачным либраофисом запускал.

    но вот с сертификатами для сервера в локалачке было заморочено, дела только с http...

    было бы интересно и сабж попробовать... но остановила необходимость установки с марии еще и постгри...

     
  • 1.5, Skullnet (ok), 19:39, 31/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда уже исправят антиалиасинг шрифтов, выглядит не очень из-за мыла. Пробовал различные настройки хинтинга, но дело не в них.
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:52, 31/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    А раньше редактора уравнений не было?
     
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