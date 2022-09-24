Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.2.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Предупреждение с запросом разрешения пользователя при выполнении запросов из макросов (исправление CVE-2021-43446)

Векторная печать текста, если на странице нет градиентных заливок

Убран минимальный размер окна

Уменьшены кнопки на тулбаре за счет переноса текста

"Темная контрастная" и "Системная" темы интерфейса

Обновлено поведение иконок на панели инструментов

Обновлена страница "Дополнительные параметры"

Изменён компонент для выбора цвета

Добавлена возможность отключения вызова альтернативного меню в редакторах

Полностью изменён дизайн окна поиска в редакторах

Добавлены горячие клавиши для "Специальной вставки"

Добавлены кнопки "Вырезать" и "Выделить все" на главном тулбаре рядом с "Копировать" и "Вставить"

Значительно улучшена работа с текстом и шрифтами и добавлена поддержка таких языков как Бенгали и Сингальский (только в редакторе документов и презентаций)

Добавлена настройка лигатур

Реализована возможность вставки электронных таблиц в виде OLE-объектов

Добавлена возможность выбора изображения в качестве маркера для списка

Значительно улучшено отображение файлов в форматах "EMF" и "WMF" Редактор документов Реализовано удаление колонтитулов через панель инструментов

Добавлена кнопка включения текущего заголовка в оглавление

Добавлено предупреждение при обновлении таблицы оглавления, если в документе его нет

Панель навигации переименована в "Заголовки"

Значительно улучшены конвертации "PDF", "DjVu" и "XPS" в "DOCX"

Добавлена возможность использования греческих символов в нумерованных списках на открытие Редактор таблиц В настройках диаграммы добавлена возможность "Переключить строку/столбец"

Появилась подсветка номеров строк при фильтрации данных

Убраны кнопки "Первый лист" и "Последний лист" из статус бара

Реализовано выделение скопированного диапазона

Добавлена настройка для отключения "Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении"

Появилась настройка системы дат 1904 Редактор презентаций Добавлена анимация движения "Пользовательский путь"

Добавлена новая вкладка "Положение" для графических объектов

Добавлены библиотеки VLC для воспроизведения видео и аудио Формы Добавлено окно для поиска

Реализована настройка ширины ячейки для форм с включенной опцией "Комбинировать символы"

Добавлена настройка Тег для полей

Новые настройки "Формат" и "Допустимые символы" для полей

Новые поля для ввода "Номер телефона", "Адрес Email" и "Составное поле"



