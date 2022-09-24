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Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0

24.09.2022 05:32

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.2.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Предупреждение с запросом разрешения пользователя при выполнении запросов из макросов (исправление CVE-2021-43446)
  • Векторная печать текста, если на странице нет градиентных заливок
  • Убран минимальный размер окна
  • Уменьшены кнопки на тулбаре за счет переноса текста
  • "Темная контрастная" и "Системная" темы интерфейса
  • Обновлено поведение иконок на панели инструментов
  • Обновлена страница "Дополнительные параметры"
  • Изменён компонент для выбора цвета
  • Добавлена возможность отключения вызова альтернативного меню в редакторах
  • Полностью изменён дизайн окна поиска в редакторах
  • Добавлены горячие клавиши для "Специальной вставки"
  • Добавлены кнопки "Вырезать" и "Выделить все" на главном тулбаре рядом с "Копировать" и "Вставить"
  • Значительно улучшена работа с текстом и шрифтами и добавлена поддержка таких языков как Бенгали и Сингальский (только в редакторе документов и презентаций)
  • Добавлена настройка лигатур
  • Реализована возможность вставки электронных таблиц в виде OLE-объектов
  • Добавлена возможность выбора изображения в качестве маркера для списка
  • Значительно улучшено отображение файлов в форматах "EMF" и "WMF"
  • Редактор документов
    • Реализовано удаление колонтитулов через панель инструментов
    • Добавлена кнопка включения текущего заголовка в оглавление
    • Добавлено предупреждение при обновлении таблицы оглавления, если в документе его нет
    • Панель навигации переименована в "Заголовки"
    • Значительно улучшены конвертации "PDF", "DjVu" и "XPS" в "DOCX"
    • Добавлена возможность использования греческих символов в нумерованных списках на открытие
  • Редактор таблиц
    • В настройках диаграммы добавлена возможность "Переключить строку/столбец"
    • Появилась подсветка номеров строк при фильтрации данных
    • Убраны кнопки "Первый лист" и "Последний лист" из статус бара
    • Реализовано выделение скопированного диапазона
    • Добавлена настройка для отключения "Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении"
    • Появилась настройка системы дат 1904
  • Редактор презентаций
    • Добавлена анимация движения "Пользовательский путь"
    • Добавлена новая вкладка "Положение" для графических объектов
    • Добавлены библиотеки VLC для воспроизведения видео и аудио
  • Формы
    • Добавлено окно для поиска
    • Реализована настройка ширины ячейки для форм с включенной опцией "Комбинировать символы"
    • Добавлена настройка Тег для полей
    • Новые настройки "Формат" и "Допустимые символы" для полей
    • Новые поля для ввода "Номер телефона", "Адрес Email" и "Составное поле"


    1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ONLYOFFICE/...)
    2. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1
    3. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
    4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4
    Автор новости: MegaFon929
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/57823-onlyoffice
    Ключевые слова: onlyoffice
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 05:44, 24/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем отличия платной версии ONLYOFFICE  от той, что под GPL?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 06:34, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что они будут сами отвечать за всю поддержку, интеграцию, миграцию, конфигурацию, консультации и т.д. А в самых дорогих версиях ещё и брендирование твоё в офисный пакет добавят
     

  • 1.2, анон (?), 06:09, 24/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    а ещё уменьшен размер установщика, уменьшено в 10 раз количество файлов, и кажется ускорился запуск
     
     
  • 2.4, ХрюХрю (?), 06:53, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу.. и потребляет 1 ГБ памяти с одним открытым документом
    Для сравнения MS Excel потребляет 30 МБ
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 07:23, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эксель 95?
     

  • 1.5, Аноним (5), 07:23, 24/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше LO?
     
     
  • 2.7, минона (?), 07:56, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со сложной, например, ГОСТовской вёрсткой справляется лучше.

    Да, целесообразность держания подобных документов в Ворде сомнительна, но лучшего способа взаимодействия с заказчиками мы не придумали.

     
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