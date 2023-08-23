Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий

В соответствии с ранее утверждённым планом проект LibreOffice перешёл на новую схему нумерации версий, привязанную к датам и отражающую год и месяц формирования релиза. Следующим после LibreOffice 7.6 значительным выпуском станет LibreOffice 24.2, номер версии которого отражает релиз в феврале 2024 года. За ним последует выпуск 24.8, намеченный на август 2024 года.

Решение принято в процессе обсуждения целесообразности создания ветки LibreOffice 8.0, в ходе которого разработчики пришли к выводу, что последние годы кодовая база проекта развивается постепенно с сохранением обратной совместимости, поэтому смена первой цифры в номере версии скорее формальный шаг, чем изначально задуманный индикатор кардинальных изменений или нарушения обратной совместимости. В качестве альтернативных схем рассматривалось использование формата с указанием полного года (2024.2, 2024.8 и т.п.) и постоянное увеличение первой цифры в номере (8.0, 9.0, 10.0 и т.п.).

Нумерации на основе даты выпуска более удобна для пользователей, которые сразу могут оценить актуальность используемой версии и понять время её формирования. Для разработчиков новая схема подходит из-за плановой модели подготовки выпусков, при которой дата следующего релиза изначально известна (релизы LibreOffice выходят в феврале и августе). Кроме того, новая схема более оптимальна с точки зрения маркетинга, так как сигнализирует о том, что значительные улучшения продвигаются в каждом выпуске, а не только в отдельных знаковых ветках.



