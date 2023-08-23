Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий

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|1.1, Аноним (1), 08:00, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно пора, а то хрен поймёшь эти 0.2.4, 2.4.9, 7.10.42, ice cat, hot dog и так далее.
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|3.8, Аноним (1), 08:38, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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115.0.5790.110 и так далее пусть оставят для разработчиков, а для рядовых пользователей удобнее 23.8, 24.3.
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|2.16, Аноним (16), 09:21, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохая схема. Если в феврале 2124 года выйдет релиз, то возникнет путаница. Не поймешь это выпуск 2024 или 2124 года.
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|3.17, ИмяХ (?), 09:32, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не можешь отличить числа 24.2 и 124.2? Ничего страшного, когда подрастёшь и пойдёшь в школу, так тебя научат считать.
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|1.3, Aztart (ok), 08:05, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сомнительная идея, напоминающая подход в проприетарных продуктах. Лучше SemVer ничего не придумали. Софт, это технический объект, у технического объекта должны быть технические параметры с техническим смыслом, а не "бытовые" с абстрактным, оторванным от самого объекта.
>Нумерации на основе даты выпуска более удобна для пользователей...
Мне и такая нумерация была вполне удобной.
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|2.7, Аноним (5), 08:11, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лучше SemVer ничего не придумали
Для библиотек — да. В библиотеках можно выделить четкий контракт — API. А в конечном софте не ясно, что считать контрактом, особенно если софт — комбайн. (Не то, чтобы я против комбайнов, когда речь идет про конечный продукт для конечного пользователя.)
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|2.10, Аноним (1), 08:41, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне и такая нумерация была вполне удобной.
Разговор не про тебя, а про рядовых пользователей, у которых ipad синоним планшета; которые не знают что у них macos или windows (есть такие) и им подобные. Таких абсолютное большинство.
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|3.19, Аноним (19), 09:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти люди как раньше не знали, какая у них версия софта, так и раньше не будут — они просто не заглядывают в эти ваши эбаут-боксы. А математику все в школе проходили.
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|2.14, Аноним (14), 09:02, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты с ним не разобрался, но очень хочется написать будто в теме? SemVer всё равно содержит проблемы, при этом никто не запрещает впиливать даты в него. Ну вот нигде не написано, что нельзя. Парсилки версий не сломаются, а остальное - это лишь выдуманные кем-то рекомендации, местами непонятно на чём вообще основанные, явно не для людей. Разработчикам комфортнее видеть в версии 24.2.1-22f7b5d и мгновенно понимать, что это первый билд февраля 2024 от такого-то коммита, чем искать с собаками, а что же это за версия такая 12.23.34.56-prerelease-2 и из чего она вообще собиралась
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|2.15, Аноним (15), 09:18, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это решение просто одно из следствий общей деградации в мире АЙ-ТИ. Как среди пользователей так и среди 697
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|1.9, тоже Аноним (ok), 08:40, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось скопипастить у Убунты суффикс LTS - и таки реально поддерживать его, чтобы уберечь пользователей, не желающих быть бета-тестерами, от ложно-своевременных обновлений.
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|2.18, Аноним (18), 09:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так за тем не угнаться - уже 365. А там и 366 на подходе. Или не это, по Вашему, индикатор совершенства?
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|1.13, Атон (?), 08:58, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для разработчиков новая схема подходит из-за плановой модели подготовки выпусков, при которой дата следующего релиза изначально известна (релизы LibreOffice выходят в феврале и августе).
А до изменения схемы нумерации разработчики не знали запланированных дат релизов?
Что ж, это многое объясняет.
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