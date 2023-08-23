The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий

23.08.2023 07:54

В соответствии с ранее утверждённым планом проект LibreOffice перешёл на новую схему нумерации версий, привязанную к датам и отражающую год и месяц формирования релиза. Следующим после LibreOffice 7.6 значительным выпуском станет LibreOffice 24.2, номер версии которого отражает релиз в феврале 2024 года. За ним последует выпуск 24.8, намеченный на август 2024 года.

Решение принято в процессе обсуждения целесообразности создания ветки LibreOffice 8.0, в ходе которого разработчики пришли к выводу, что последние годы кодовая база проекта развивается постепенно с сохранением обратной совместимости, поэтому смена первой цифры в номере версии скорее формальный шаг, чем изначально задуманный индикатор кардинальных изменений или нарушения обратной совместимости. В качестве альтернативных схем рассматривалось использование формата с указанием полного года (2024.2, 2024.8 и т.п.) и постоянное увеличение первой цифры в номере (8.0, 9.0, 10.0 и т.п.).

Нумерации на основе даты выпуска более удобна для пользователей, которые сразу могут оценить актуальность используемой версии и понять время её формирования. Для разработчиков новая схема подходит из-за плановой модели подготовки выпусков, при которой дата следующего релиза изначально известна (релизы LibreOffice выходят в феврале и августе). Кроме того, новая схема более оптимальна с точки зрения маркетинга, так как сигнализирует о том, что значительные улучшения продвигаются в каждом выпуске, а не только в отдельных знаковых ветках.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/94231...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
  3. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  4. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  5. OpenNews: Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере
  6. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59643
Ключевые слова: , libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора, а то хрен поймёшь эти 0.2.4, 2.4.9, 7.10.42, ice cat, hot dog и так далее.
     
     
  • 2.4, bircoph (ok), 08:07, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, 115.0.5790.110 намного понятнее :/
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 08:38, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    115.0.5790.110 и так далее пусть оставят для разработчиков, а для рядовых пользователей удобнее 23.8, 24.3.

     
  • 3.12, Аноним (12), 08:44, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.115.0.5790.110
    А так?
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:21, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохая схема. Если в феврале 2124 года выйдет релиз, то возникнет путаница. Не поймешь это выпуск 2024 или 2124 года.
     
     
  • 3.17, ИмяХ (?), 09:32, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не можешь отличить числа 24.2 и 124.2? Ничего страшного, когда подрастёшь и пойдёшь в школу, так тебя научат считать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:03, 23/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:08, 23/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Aztart (ok), 08:05, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сомнительная идея, напоминающая подход в проприетарных продуктах. Лучше SemVer ничего не придумали. Софт, это технический объект, у технического объекта должны быть технические параметры с техническим смыслом, а не "бытовые" с абстрактным, оторванным от самого объекта.

    >Нумерации на основе даты выпуска более удобна для пользователей...

    Мне и такая нумерация была вполне удобной.

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 08:11, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучше SemVer ничего не придумали

    Для библиотек — да. В библиотеках можно выделить четкий контракт — API. А в конечном софте не ясно, что считать контрактом, особенно если софт — комбайн. (Не то, чтобы я против комбайнов, когда речь идет про конечный продукт для конечного пользователя.)

     
  • 2.10, Аноним (1), 08:41, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне и такая нумерация была вполне удобной.

    Разговор не про тебя, а про рядовых пользователей, у которых ipad синоним планшета; которые не знают что у них macos или windows (есть такие) и им подобные. Таких абсолютное большинство.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти люди как раньше не знали, какая у них версия софта, так и раньше не будут — они просто не заглядывают в эти ваши эбаут-боксы. А математику все в школе проходили.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:02, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты с ним не разобрался, но очень хочется написать будто в теме? SemVer всё равно содержит проблемы, при этом никто не запрещает впиливать даты в него. Ну вот нигде не написано, что нельзя. Парсилки версий не сломаются, а остальное - это лишь выдуманные кем-то рекомендации, местами непонятно на чём вообще основанные, явно не для людей. Разработчикам комфортнее видеть в версии 24.2.1-22f7b5d и мгновенно понимать, что это первый билд февраля 2024 от такого-то коммита, чем искать с собаками, а что же это за версия такая 12.23.34.56-prerelease-2 и из чего она вообще собиралась
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:18, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это решение просто одно из следствий общей деградации в мире АЙ-ТИ. Как среди пользователей так и среди 697
     

  • 1.9, тоже Аноним (ok), 08:40, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось скопипастить у Убунты суффикс LTS - и таки реально поддерживать его, чтобы уберечь пользователей, не желающих быть бета-тестерами, от ложно-своевременных обновлений.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:41, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец то решили последнюю проблему-отставание от мсофис
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так за тем не угнаться - уже 365. А там и 366 на подходе. Или не это, по Вашему, индикатор совершенства?
     

  • 1.13, Атон (?), 08:58, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для разработчиков новая схема подходит из-за плановой модели подготовки выпусков, при которой дата следующего релиза изначально известна (релизы LibreOffice выходят в феврале и августе).

    А до изменения схемы нумерации разработчики не знали запланированных дат релизов?
    Что ж, это многое объясняет.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру