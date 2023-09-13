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Релиз Chrome 117

13.09.2023 21:27

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 117. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 118 запланирован на 10 октября.

Основные изменения в Chrome 117:

  • Доступен для тестирования обновлённый интерфейс (включается через "chrome://flags#chrome-refresh-2023"), в котором предложено более "плоское" представление панелей в стиле "Google Material 3". Реализована система динамической настройки цветов. Перерисованы изображения кнопок. Кнопка вызова меню вкладок "V" перенесена в левую сторону панели.

    Убран индикатор защищённой передачи данных - вместо замка в адресной строке теперь показывается нейтральный значок "настройки", не вызывающий ассоциаций с безопасностью. Для соединений, установленных без шифрования, продолжает показываться индикатор "не защищено". По мнению Google, значок с замком искажённо воспринимается некоторыми пользователями, которые считают его признаком общей безопасности сайта и доверия к нему, а не индикатором, связанным с применением шифрования трафика. Значок в начале адресной строки теперь преподносится как кнопка для быстрого доступа к основным настройкам полномочий и параметрам текущего сайта.

    Было:

    Стало:

    Должно быть по задумке Google:

  • У некоторых пользователей включено новое оформление меню "гамбургер", которое теперь показывается со скруглёнными углами, увеличенными отступами и с использованием пиктограмм помимо текста. На первый уровень меню перенесены кнопки для удаления данных о просмотренных страницах, управления профилем пользователя, сохранения и обмена документами ("Сохранить и поделиться").
  • Переработаны индикаторы использования и блокировки расширенных возможностей, требующих предоставления пользователем отдельных полномочий. Изменена продолжительность показа в адресной строке индикатора, сигнализирующего, что сайт обращается к возможности, к которой ранее был предоставлен доступ (например, индикаторы показываются, когда web-приложение обращается к микрофону и камере или запрашивает данные о местоположении).
  • В рамках инициативы по форсированию протокола HTTPS реализован вывод предупреждений о риске подмены данных при попытке загрузки файлов с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip") через незащищённое соединение. Пользователь может отклонить предупреждение и продолжить загрузку по HTTP. Для управления выводом предупреждений можно использовать настройку "chrome://flags/#insecure-download-warnings".
  • Переработаны предупреждения, показываемые при попытке загрузки файлов с опасными расширениями, используемыми при распространении вредоносного ПО.
  • При запуске браузера некоторым пользователям стал показываться диалог, рассказывающий о возможностях инициативы Privacy Sandbox и позволяющий перейти на страницу, на которой можно настроить передаваемую рекламным сетям информацию. Пользователю предлагается определять категории своих интересов и использовать их вместо отслеживающих Cookie для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей.
  • В интерфейс chrome://extensions добавлена панель для рецензирования пользователем дополнений, которые потенциально представляют угрозу безопасности. В панели показываются дополнения, отсутствующие в каталоге Chrome Web Store, нарушающие правила сервиса или признанные вредоносными. Пользователю предоставлен выбор удалить или оставить сомнительные дополнения. Число потенциально опасных дополнений показывается в разделе конфигуратора "Chrome Privacy & Security".
  • На платформах Linux и Chrome OS включена sandbox-изоляция сетевого сервиса, предоставляющая дополнительную защиту от уязвимостей в коде, связанном с сетевыми операциями. Отмечается, что изменение может привести к аварийному завершению в случае использования сторонних приложений, осуществляющих подстановку кода в процессы Chrome, таких как антивирусы и системы предотвращения утечек данных.
  • По умолчанию включена функция отслеживания изменения цен на избранные товары в интернет-магазинах. Функция активируется, когда пользователь добавляет в закладки товар из интернет-магазина, поддерживаемого сервисом. При желании автоматическое отслеживание цен можно отключить для отдельных товаров.
  • При просмотре страниц товаров на некоторых сайтах, браузер теперь автоматически анализирует стоимость и показывает оценочные сведения в адресной строке (например, указывает, что у товара низкая цена).
  • Началось продвижение инициативы по переходу браузеров к игнорированию обработчиков событий "unload", которые не позволяют эффективно использовать кэш перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающий мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Поведение стационарных браузеров планируют приблизить к мобильным браузерам, которые в большинстве случаев не генерируют событие "unload", отдавая приоритет кэшированию переходов. Возможность отключения событий "unload" пока предложена в качестве опции.
  • Для локальных сертификатов на базе алгоритма RSA, используемых для HTTPS, включено требование, предписывающие обязательное указания для ключей расширения X.509 "Key Usage", определяющего привязку ключа к определённой области использования (цифровые подписи, заверение сертификатов, TLS и т.п.), что предоставляет дополнительную защиту от атак, связанных с нецелевым использованием ключей. Ранее подобное требование предъявлялось для сертификатов ECDSA и сертификатов, связанных цепочкой доверия с удостоверяющими центрами.
  • Прекращена поддержка алгоритмов цифровых подписей, в которых используются хэши SHA-1. После прекращения поддержки серверных сертификатов на основе SHA-1 подобные алгоритмы могли применяться в серверных подписях, передаваемых в процессе согласования TLS-соединений. Поддержка клиентских сертификатов на основе SHA-1 сохраняется без изменений.
  • При выставлении свойства url.port запрещена установка значений, превышающих 65535.
  • В URL разрешено использование символов с нулевым кодом ("%00"), например, "http://example.com/%00", так как стандарт предписывает обрабатывать в URL любые символы.
  • Код для разбора адресов IPv4 в URL, встроенных в IPv6-блок ("http://[...]/"), приведён в соответствие со спецификацией, в которой не допускается использование сокращённых вариантов написания IPv4, содержащих менее 4 частей (т.е. не допускается использование "http://[::1.2]", нужно всегда указывать "http://[::1.2.3.4]").
  • Предоставлена возможность выставления HTTP-заголовка 'Clear-Site-Data: "clientHints"' для очистки кэша параметров, используемых в API Client Hints, который развивается для замены заголовка User-Agent и позволяет выборочно отдавать данные о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.). Очистка кэша Client Hints также выполняется при передаче заголовков Clear-Site-Data: "cookies" и Clear-Site-Data: "cache". Для очистки всех хранимых на стороне браузера данных (Cookie, кэши и локальные хранилища) можно использовать заголовок "'Clear-Site-Data: "*"'.
  • В версии для Android предоставлена возможность настройки выборочной очистки данных, накапливаемых в процессе навигации по сайтам (Cookie, история посещений, локальные хранилища, кэш), при выборе опции "Clear browsing data" в настройках приватности.
  • В версии для Android добавлена поддержка клавиатур, трекпадов и манипуляторов мышь для их использования по аналогии с версией браузера для десктоп-систем.
  • Прекращена поддержка операционных систем macOS 10.13 и macOS 10.14.


  • Добавлен API Service Worker Static Routing, позволяющий разработчикам управлять загрузкой Service Worker-ов. Например, можно задать условия, при которых навигация по странице будет осуществляться без запуска ServiceWorker-ов или без выполнения JavaScript для исключения влияния на производительность перехвата управления ServiceWorker-ом.
  • Содержимому из iframe предоставлена возможность использования API Storage Access для запроса у пользователя полномочий на получение доступа к хранилищу Cookie, если по умолчанию сторонние Cookie блокируются.
  • Добавлены новые возможности CSS для упрощения настройки анимации, используемой при добавлении или убирании элементов (entry- и exit-анимация, например, плавное появление/исчезновение блоков), а также для плавного анимирования закрываемых элементов верхнего слоя, таких как диалоги и всплывающие окна:
    • CSS-свойство "transition-behavior" для применения переходной анимации к дискретным свойствам, таким как "display".
    • CSS-правило "@starting-style" для применения стиля при создании entry-анимации на стадии до открытия элемента на странице (в состоянии "display: none").
    • Значение "overlay" в CSS-свойстве "transition" для управления поведением верхнего слоя во время анимированного закрытия диалогов и всплывающих окон.
  • В CSS-свойствах "grid-template-columns" и "grid-template-rows" добавлена поддержка значения "subgrid" для многослойной компоновки элементов страницы (CSS Grid Level 2), которая заметно улучшает гибкость построения макетов страниц, выровненных по сетке, за счёт предоставления возможности определения дочерних элементов, привязанных к родительским ячейкам (размещение отдельного grid внутри ячейки).
  • CSS-свойстве "text-wrap" реализовано значение "pretty", включающее оптимизацию по качеству распределения многострочного текста, а по не скорости.
  • Добавлена поддержка CSS-синтаксиса "contain-intrinsic-size: auto none;", при указании которого будет использован последний запомненный размер элемента, но если определить размер не удалось будет произведён откат на значение "contain-intrinsic-size: none".
  • Добавлен экспериментальный (origin trial) режим отображения вкладок (CSS-свойство "display: tabbed"), включающий использование вкладок, что, например, можно использовать для организации редактирования нескольких документов в одном web-приложении. Для настройки размещения вкладок в манифест web-приложения добавлены поля "tab_strip", "home_tab" и "new_tab_button", а также значение '"display_override": ["tabbed"]'.
  • Добавлены статические методы Object.groupBy и Map.groupBy для группировки элементов массива, используя в качестве ключа для группировки строковое значение, возвращаемое callback-функцией, которая вызывается для каждого элемента массива. 
    
   const inventory = [
     { name: "asparagus", type: "vegetables", quantity: 5 },
     { name: "bananas", type: "fruit", quantity: 0 },
     { name: "goat", type: "meat", quantity: 23 },
     { name: "cherries", type: "fruit", quantity: 5 },
     { name: "fish", type: "meat", quantity: 22 },
   ];

   const result = Object.groupBy(inventory, ({ type }) => type);

Результат:

   {
     vegetables: [
       { name: 'asparagus', type: 'vegetables', quantity: 5 },
     ],
     fruit: [
       { name: "bananas", type: "fruit", quantity: 0 },
       { name: "cherries", type: "fruit", quantity: 5 }
     ],
     meat: [
       { name: "goat", type: "meat", quantity: 23 },
       { name: "fish", type: "meat", quantity: 22 }
     ]
   }
  • Добавлен метод customElements.getName(), возвращающий им тега для указанного собственного элемента (Custom Element), расширяющего функциональность существующих HTML-элементов.
  • Добавлен API Private State Token, позволяющего разделять разных пользователей без использования межсайтовых идентификаторов и передавать сведения о подлинности пользователя между разными контекстами. На практике, API может оказаться полезным для отделения ботов от реальных посетителей без явной передачи данных идентификации. Суть работы с API сводится к тому, что определённый сайт, на котором пользователь прошёл аутентификацию или проверку капчей, может сгенерировать токен, хранимый на стороне браузера. Данный токен могут использовать другие сайты для того, чтобы удостовериться, что пользователь человек, а не бот.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панель инспектирования сети добавлена возможность подмены HTTP-заголовков ответа или загружаемых внешних ресурсов, которые можно подменить на модифицированный локальный вариант. Переопределение в настоящее время поддерживается для изображений, шрифтов, XHR- и fetch-ответов, скриптов, CSS и HTML-документов. Интерфейс для переопределения вызывается через пункт Override в контекстном меню, показываемом при нажатии правой кнопкой мыши на запросе. В дальнейшем переопределение можно отредактировать в интерфейсе "Sources > Overrides > Editor".

    При инспектировании сетевых запросов также реализован фильтр, позволяющий скрыть запросы (chrome-extension://), выполняемые установленными в браузер дополнениями. Обеспечен показ читаемых кодов состояния HTTP. Реализована подсветка данных в формате JSON. При просмотре кода по умолчанию включена поддержка сворачивания блоков с кодом в "{...}" (Settings > Preferences > Code folding), а также функция автоматического показа текущего файла в боковой панели (Settings > Preferences > Automatically reveal files in the sidebar). Улучшена отладка проблем со сторонними Cookie.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 16 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Среди прочего, в новом выпуске устранена критическая уязвимость (CVE-2023-4863), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения при открытии специально оформленных изображений WebP. В сети уже выявлен рабочий эксплоит, который уже применяется злоумышленниками для совершения атак (0-day). Кроме Chrome 117, данная критическая уязвимость также устранена в корректирующем обновлении Chrome 116.0.5845.187. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 11 премий на сумму 18,5 тысяч долларов США (одна премия $6000, две премии $3000, две премии $2000, две премии $1000 и одна премия $500). Размер 2 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Chrome и libwebp, эксплуатируемая через изображения WebP
  3. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome
  5. OpenNews: Релиз Chrome 116
  6. OpenNews: Для Chrome развивают возможность предпросмотра ссылок во всплывающем окне
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59750-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 21:58, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какие темы для рекламы выбрали в настройках вы?

    Поделитесь в комментариях!

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:34, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле это не самая плохая идея. Если тебе будет показываться только реклама о новых коллекциях дилдаков, это же лучше, чем очередные мошенники.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:24, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше мошенники - так у общества быстрее появится отвращение к рекламе в целом, и тем, кто её продвигает. Всякая "релевантная" и "ненавязчивая" реклама - это зло, придуманное рекламщиками в попытке сохранить прибыль на фоне массового применения адблоков. В их интересах убедить пользователей и разработчиков в существовании "полезной" и "вредной" рекламы, чтобы можно было показывать "полезную" рекламу и продолжать зарабатывать, прикрываясь интересами пользователей.
     
     
  • 4.42, Аноним (21), 00:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адблоки не такие уж массовые. Даже совсем не массовые, и то авторы сайтов начали борьбу с ними из-за этих единиц процентов. Если выбирать между рекламой, которая вообще никак тебя не заинтересует (и чаще всего фейковой) и рекламой, которая предлагает качественные товары, то последняя определённо предпочтительнее и эффективнее. Мне вот нравилась реклама товаров jlist, можно было зайти выбрать что-нибудь интересное.
     

  • 1.6, rvs2016 (ok), 21:58, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предложено более "плоское" представление панелей

    В 90-х годах трёхмерные элементы управления (выпуклые, вогнутые, с тенями да подсветочками) пытались наваять, считая их большим достижением в дизайне. А теперь большим достижением считают избавление от этих трёхмерностей. :-)

     
     
  • 2.8, Минона (ok), 22:06, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ты удивляешься? Гендернонейтральный дизайн это тренд. 😎
     
     
  • 3.17, коньюктивит (?), 22:29, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А "трёхмерности" - это какой гендер?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 00:04, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наш, родной.
     
  • 3.37, Аноним (37), 00:07, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое "гендер"?
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:10, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в прошлом электроника в принципе была с вогнутостями, вращающаяся переключалка каналов в телевизоре например. Сейчас всё плоское, в том числе кнопки на микроволновке. Поэтому плоский дизайн сайтов смотрится современнее.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:01, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он не смотрится "современее".
    Просто ты должен привыкать к убогости. Объём на смердов тратить жалко.
     
  • 3.36, Аноним (37), 00:05, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скевоморфизм или "объёмный дизайн" нужно уметь дизайнить и платить дизайнерам. Сейчас тенденция к тотальному удешевлению во всём и максимизация прибыли. Профессиональных дизайнеров давно нет, одни самоучки с ютубных курсов и прочие вайтишники без профильного высшего образования. Отсюда этот блевотный круглый плоский дизайн.
     
     
  • 4.41, Аноним (39), 00:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. можно посмотреть индусский курс на ютубе и попасть на работу в гугл?
     
     
  • 5.44, Бульдох (?), 00:48, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но ты можешь написать новое DE из г*вна и палок, как это делают гномосеки и кедерасты.
     

  • 1.7, Минона (ok), 22:03, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель

    Вэб стандарты так быстро устаревают?

     
  • 1.10, rvs2016 (ok), 22:13, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По мнению Google, значок с замком
    > искажённо воспринимается
    > некоторыми пользователями

    Ну да.
    Это плохая идея - думать, что всё теперь надо понимать только по значкам вместо слов.
    Надо просто не скрывать протокол из адреса и тогда понимающим людям будет понятно, что доступ по протоколу https или не https (что, конечно же, не говорит о наличии или отсутствии безопасности, а говорит только о протоколе), а непонимающим людям хоть замок нарисуй, хоть броневик - это им ни о чём не скажет, ибо почему это какой-то там замок должен обозначать какое-то слово кроме самого замка?
    В правилах дорожного движения, например, каждый знак имеет название и описание, по которому все заранее знают смысл знака.
    А в программах как понарисуют знаки какие ни попадя и думают, что народ откуда-то должен угадывать их смысл.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:50, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну чтож вы такое говорите-то. UI/UX должен быть исключительно такой, чтобы годился только для деградантов, а нормальных людей бесил. Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации, да и вообще информации. Они посмотрят на иконку, долго будут думать, поспрашивают в интернете, и как-то поняв что к чему, будут пару дней ходить довольные собой и своим умом. А те, кто не хочет треять даже несколько минут на гугление, и хотели бы прямо на месте прочесть пару прозрачно все обьясняющих слов/аббревитур, пусть страдают. Ишь ты, какие умники выискались.
     
     
  • 3.38, rvs2016 (ok), 00:17, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации

    Очень даже понимаю Вас, коллега!
    Нынче если ещё не наступила, то стремительно приближается к нам эпоха, в которой за понимание буковок, умение читать да пистаь людей будут будут считать учёными мужами. :-)

     
  • 3.45, Аноним (37), 01:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации, да и вообще информации.

    Забавно, что почти вся нынешняя молодёжь примерно такая. Клиповое мышление, если текста больше пары строк или видео продолжительностью более 10 секунд, они уже не могут (и не хотят) эту информацию воспринимать. В общем, хороших специалистов среди молодой поросли я особо и не встречал, хотя, есть исключения, в основном, ботаники-очкарики, но точно не лгбт friendly смузихлёбы.

     
  • 2.46, Аноним (37), 01:40, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь, скорее, причина в том, что абсолютное большинство вебсайтов давно перешли на https и нет уже смысла подсвечивать протокол. Чистый http - это маргинальщина типа веб-морды роутеров и ресурсов а-ля old-dos, ориентированных на людей, которые итак знают куда зашли.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:14, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда уже вкладки трапеции вернут? А лучше квадратные вкладки. Смотреть же на эту круглоту невозможно.
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 22:17, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда. Трапеции остались в прошлом, как и динозавры. Впереди всё круглое, как стильные округлые космические корабли, или как планеты, которые мы колонизируем. Округление - это будущее.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:37, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никогда. Трапеции остались в прошлом, как и динозавры. Впереди всё круглое, как
    > стильные округлые космические корабли, или как планеты, которые мы колонизируем. Округление
    > - это будущее.

    Кто-нибудь знает, можно ли с помощью css запилить вкладки в Fx в форме Петросяна?

     
     
  • 4.25, Аноним (9), 22:52, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глупым вопросам - аналогичный ответ
     
  • 4.32, Аноним (37), 23:57, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в форме Петросяна

    Аль тебе петрушке балаганному не знать

     
  • 3.43, Аноним (39), 00:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все сделают круглым, начнуть делать обратно квадратным постепенно. Иначе "развивать" будет нечего и придется дизайнеров всех уволить.
     

  • 1.26, rvs2016 (ok), 23:08, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip")

    Опасность exe понятна. Это программа, которая может выполнить какие-то действия (некоторые из которых могут оказаться ещё и "опасными"), если её случайно запустить (ну или как в последние несколько десятков лет говорят - "открыть").
    А в чём опасность zip? Ведь если "открыть" zip, то появится всего лишь безобидный список файлов архива.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:24, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зип может содержать ехе, а значит, по определению увизгвимый.

    Интересно, про lha и arj вспомнят?

     
     
  • 3.28, Аноним (37), 23:27, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно, про lha и arj вспомнят?

    Чем они объективно хуже зипа? Только тем что не модные и не молодёжные? А ещё был arc, до сих пор на дискете хранятся мои программки на бейсике и паскале в этом формате.

     
  • 3.40, rvs2016 (ok), 00:24, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зип может содержать ехе, а значит, по определению увизгвимый.

    Про опасность всего лишь списка файлов я тоже думал.
    Ну тогда опасным надо признать и каталоги (или как их несколько десятилетий повадились называть, папки, тьфу!). Они же тоже содержат в себе файлы, которые можно запускать.
    Да что там каталоги.
    По таким же причинам опасным становится весь компьютер.
    Развивая тему абсурда дальше опасным (а значит подлежащим запрету) надо объявити кухонные ножи, пилы да топоры - ими можно причинить вред, если ими начать чё-нибудь резать, пилить да рубить.

    > Интересно, про lha и arj вспомнят?

    lha слышал, но не использовал.
    арж ещё в досах юзал прямо с первых лет его создания.

     

  • 1.29, rvs2016 (ok), 23:28, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переработаны предупреждения, показываемые
    > при попытке загрузки файлов с опасными расширениями

    Судя по последнему в этом абзаце скриншоту это уже не предупреждения, а вообще блокировки без предупреждения?! (Dangerous download blocked!!!)

     
     
  • 2.30, Аноним (37), 23:29, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это можно (и нужно) отключать в штатных настройках.
     

  • 1.31, name (??), 23:55, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А фаерфокс уже 117.0.1, шах и мат!
     
  • 1.33, Аноним (37), 23:57, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дoxyя текста, ниасилил.
     
  • 1.47, Avririon (ok), 01:55, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь дизайнеры сдохнут в нищете.
     
  • 1.48, Аноним (48), 01:59, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При запуске браузера некоторым пользователям стал показываться диалог, рассказывающий о возможностях инициативы Privacy Sandbox и позволяющий перейти на страницу, на которой можно настроить передаваемую рекламным сетям информацию. Пользователю предлагается определять категории своих интересов и использовать их вместо отслеживающих Cookie для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей.

    Ждем в зондофоксе. Это будет не первым, что они у хрома скопируют.

     

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