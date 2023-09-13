Релиз Chrome 117

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|1.5, Аноним (5), 21:58, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А какие темы для рекламы выбрали в настройках вы?
Поделитесь в комментариях!
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|2.21, Аноним (21), 22:34, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле это не самая плохая идея. Если тебе будет показываться только реклама о новых коллекциях дилдаков, это же лучше, чем очередные мошенники.
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|3.39, Аноним (39), 00:24, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше мошенники - так у общества быстрее появится отвращение к рекламе в целом, и тем, кто её продвигает. Всякая "релевантная" и "ненавязчивая" реклама - это зло, придуманное рекламщиками в попытке сохранить прибыль на фоне массового применения адблоков. В их интересах убедить пользователей и разработчиков в существовании "полезной" и "вредной" рекламы, чтобы можно было показывать "полезную" рекламу и продолжать зарабатывать, прикрываясь интересами пользователей.
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|4.42, Аноним (21), 00:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адблоки не такие уж массовые. Даже совсем не массовые, и то авторы сайтов начали борьбу с ними из-за этих единиц процентов. Если выбирать между рекламой, которая вообще никак тебя не заинтересует (и чаще всего фейковой) и рекламой, которая предлагает качественные товары, то последняя определённо предпочтительнее и эффективнее. Мне вот нравилась реклама товаров jlist, можно было зайти выбрать что-нибудь интересное.
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|1.6, rvs2016 (ok), 21:58, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предложено более "плоское" представление панелей
В 90-х годах трёхмерные элементы управления (выпуклые, вогнутые, с тенями да подсветочками) пытались наваять, считая их большим достижением в дизайне. А теперь большим достижением считают избавление от этих трёхмерностей. :-)
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|2.8, Минона (ok), 22:06, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего ты удивляешься? Гендернонейтральный дизайн это тренд. 😎
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|2.9, Аноним (9), 22:10, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в прошлом электроника в принципе была с вогнутостями, вращающаяся переключалка каналов в телевизоре например. Сейчас всё плоское, в том числе кнопки на микроволновке. Поэтому плоский дизайн сайтов смотрится современнее.
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|3.34, Аноним (34), 00:01, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он не смотрится "современее".
Просто ты должен привыкать к убогости. Объём на смердов тратить жалко.
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|3.36, Аноним (37), 00:05, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скевоморфизм или "объёмный дизайн" нужно уметь дизайнить и платить дизайнерам. Сейчас тенденция к тотальному удешевлению во всём и максимизация прибыли. Профессиональных дизайнеров давно нет, одни самоучки с ютубных курсов и прочие вайтишники без профильного высшего образования. Отсюда этот блевотный круглый плоский дизайн.
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|4.41, Аноним (39), 00:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. можно посмотреть индусский курс на ютубе и попасть на работу в гугл?
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|5.44, Бульдох (?), 00:48, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, но ты можешь написать новое DE из г*вна и палок, как это делают гномосеки и кедерасты.
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|1.7, Минона (ok), 22:03, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель
Вэб стандарты так быстро устаревают?
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|1.10, rvs2016 (ok), 22:13, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По мнению Google, значок с замком
> искажённо воспринимается
> некоторыми пользователями
Ну да.
Это плохая идея - думать, что всё теперь надо понимать только по значкам вместо слов.
Надо просто не скрывать протокол из адреса и тогда понимающим людям будет понятно, что доступ по протоколу https или не https (что, конечно же, не говорит о наличии или отсутствии безопасности, а говорит только о протоколе), а непонимающим людям хоть замок нарисуй, хоть броневик - это им ни о чём не скажет, ибо почему это какой-то там замок должен обозначать какое-то слово кроме самого замка?
В правилах дорожного движения, например, каждый знак имеет название и описание, по которому все заранее знают смысл знака.
А в программах как понарисуют знаки какие ни попадя и думают, что народ откуда-то должен угадывать их смысл.
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|2.24, Аноним (24), 22:50, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну чтож вы такое говорите-то. UI/UX должен быть исключительно такой, чтобы годился только для деградантов, а нормальных людей бесил. Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации, да и вообще информации. Они посмотрят на иконку, долго будут думать, поспрашивают в интернете, и как-то поняв что к чему, будут пару дней ходить довольные собой и своим умом. А те, кто не хочет треять даже несколько минут на гугление, и хотели бы прямо на месте прочесть пару прозрачно все обьясняющих слов/аббревитур, пусть страдают. Ишь ты, какие умники выискались.
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|3.38, rvs2016 (ok), 00:17, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации
Очень даже понимаю Вас, коллега!
Нынче если ещё не наступила, то стремительно приближается к нам эпоха, в которой за понимание буковок, умение читать да пистаь людей будут будут считать учёными мужами. :-)
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|3.45, Аноним (37), 01:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интеллектуально ограниченные люди боятся текстовой информации, да и вообще информации.
Забавно, что почти вся нынешняя молодёжь примерно такая. Клиповое мышление, если текста больше пары строк или видео продолжительностью более 10 секунд, они уже не могут (и не хотят) эту информацию воспринимать. В общем, хороших специалистов среди молодой поросли я особо и не встречал, хотя, есть исключения, в основном, ботаники-очкарики, но точно не лгбт friendly смузихлёбы.
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|2.46, Аноним (37), 01:40, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь, скорее, причина в том, что абсолютное большинство вебсайтов давно перешли на https и нет уже смысла подсвечивать протокол. Чистый http - это маргинальщина типа веб-морды роутеров и ресурсов а-ля old-dos, ориентированных на людей, которые итак знают куда зашли.
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|1.12, Аноним (12), 22:14, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда уже вкладки трапеции вернут? А лучше квадратные вкладки. Смотреть же на эту круглоту невозможно.
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|2.14, Аноним (9), 22:17, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никогда. Трапеции остались в прошлом, как и динозавры. Впереди всё круглое, как стильные округлые космические корабли, или как планеты, которые мы колонизируем. Округление - это будущее.
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|3.22, Аноним (22), 22:37, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никогда. Трапеции остались в прошлом, как и динозавры. Впереди всё круглое, как
> стильные округлые космические корабли, или как планеты, которые мы колонизируем. Округление
> - это будущее.
Кто-нибудь знает, можно ли с помощью css запилить вкладки в Fx в форме Петросяна?
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|3.43, Аноним (39), 00:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда все сделают круглым, начнуть делать обратно квадратным постепенно. Иначе "развивать" будет нечего и придется дизайнеров всех уволить.
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|1.26, rvs2016 (ok), 23:08, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip")
Опасность exe понятна. Это программа, которая может выполнить какие-то действия (некоторые из которых могут оказаться ещё и "опасными"), если её случайно запустить (ну или как в последние несколько десятков лет говорят - "открыть").
А в чём опасность zip? Ведь если "открыть" zip, то появится всего лишь безобидный список файлов архива.
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|2.27, Аноним (27), 23:24, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зип может содержать ехе, а значит, по определению увизгвимый.
Интересно, про lha и arj вспомнят?
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|3.28, Аноним (37), 23:27, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, про lha и arj вспомнят?
Чем они объективно хуже зипа? Только тем что не модные и не молодёжные? А ещё был arc, до сих пор на дискете хранятся мои программки на бейсике и паскале в этом формате.
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|3.40, rvs2016 (ok), 00:24, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зип может содержать ехе, а значит, по определению увизгвимый.
Про опасность всего лишь списка файлов я тоже думал.
Ну тогда опасным надо признать и каталоги (или как их несколько десятилетий повадились называть, папки, тьфу!). Они же тоже содержат в себе файлы, которые можно запускать.
Да что там каталоги.
По таким же причинам опасным становится весь компьютер.
Развивая тему абсурда дальше опасным (а значит подлежащим запрету) надо объявити кухонные ножи, пилы да топоры - ими можно причинить вред, если ими начать чё-нибудь резать, пилить да рубить.
> Интересно, про lha и arj вспомнят?
lha слышал, но не использовал.
арж ещё в досах юзал прямо с первых лет его создания.
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|1.29, rvs2016 (ok), 23:28, 13/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Переработаны предупреждения, показываемые
> при попытке загрузки файлов с опасными расширениями
Судя по последнему в этом абзаце скриншоту это уже не предупреждения, а вообще блокировки без предупреждения?! (Dangerous download blocked!!!)
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|1.48, Аноним (48), 01:59, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При запуске браузера некоторым пользователям стал показываться диалог, рассказывающий о возможностях инициативы Privacy Sandbox и позволяющий перейти на страницу, на которой можно настроить передаваемую рекламным сетям информацию. Пользователю предлагается определять категории своих интересов и использовать их вместо отслеживающих Cookie для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей.
Ждем в зондофоксе. Это будет не первым, что они у хрома скопируют.
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