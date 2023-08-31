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Chrome сокращает цикл подготовки релизов

31.08.2023 14:31

Компания Google перешла на более короткий цикл формирования релизов браузера Chrome, в котором сокращено время между созданием новой ветки и началом бета-тестирования - бета-версия будет формироваться через два дня после создания ветки, а не через 8 дней. Стабилизация бета-версии как и раньше будет осуществляться в течение 4 недель. Таким образом, цикл подготовки нового выпуска будет на неделю меньше. Изменения будут применены начиная с выпуска Chrome 119, который изначально был намечен на 7 ноября, но из-за смены графика выйдет 31 октября. Соответственно, ветка Chrome 120 будет сформирована не в ноябре, а 30 октября, и релиз состоится 6 декабря.

Кроме того, недавно был сокращён цикл формирования промежуточных обновлений с устранением уязвимостей. Если ранее в рамках 4-недельного цикла формирования нового значительного выпуска корректирующие обновления выпускались через две недели после очередного релиза, то начиная с Chrome 116 подобные обновления при наличии уязвимостей стали формироваться каждую неделю. В ситуации устранения критических или уже эксплуатируемых уязвимостей, как и раньше, обновление будет выпускаться вне графика.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 116
  3. OpenNews: Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome
  4. OpenNews: Релиз Chrome 116
  5. OpenNews: В Chrome 116 добавлен механизм инкапсуляции ключей, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах
  6. OpenNews: Для Chrome развивают возможность предпросмотра ссылок во всплывающем окне
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59693-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 14:37, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглю нужно чтобы мы запарились компилять...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:59, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компиляешь Хромога? Гуглаг подогнал исходники?
     
  • 2.30, pic (?), 17:12, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такой старый американский фильм, под названием "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?". В чём-то симптоматично.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Гуглу надо обогнать файрфокс по номерам версий. Врубаю вангу: мозилла сделает то же самое в течение года.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:39, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Все-таки не стали мириться с тем что Firefox обогнал их по номеру версии xD
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:39, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ещё чаще! Надо каждый день новую версию! Лаботрясы, матьего...
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:40, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тяп ляп и в продакшн
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:47, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда перейдут на 2023.09?
     
  • 1.8, Chromium (ok), 14:57, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А че с хромосью?
     
     
  • 2.22, Дима (??), 16:19, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем она тебе, в твоем мухосранске
     
     
  • 3.23, Chromium (ok), 16:22, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем она тебе, в твоем мухосранске

    Согласен, Брюссель ещё тот мухосранск. Грязь, вонь, мигранты-маргиналы.
    Но хромось мы используем в Министерстве образования Фландрии.

     

  • 1.9, Аноним (10), 14:58, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, циферки будут накручиваться быстрее.
     
  • 1.11, Ilya Indigo (ok), 15:05, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугло-маркетолухи, которых обогнал Firefox по номерам версий негодуют!
    Гугло-инвесторы грозят жёстким анальным выговором!
    Нужно срочно принимать меры по спасению своей гугло-задницы!!!
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:09, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После версии 120 можно перейти на факториальные версии. 5! = 120, дальше 720, 5040...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:59, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше сразу на Число Мерсенна переходить, хотя бы понятная нумерация будет.
     
     
  • 3.24, Аноним (12), 16:37, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего непонятного в факториальной нумерации? Каждая следующая N-я версия в N раз лучше предыдущей, что и будет отражаться. Куда уж проще?
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 16:49, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новая версия раз в N лет проще для потребителя.
     

  • 1.13, Кек (?), 15:10, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я явно перехвалил Хром, 116 версия нивжоногой, как знал, что не надо обновляться, а тут ещё гонка версий с крепостной.
     
  • 1.14, Линус Торвльдс (?), 15:13, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делайте лучше оптимизацию и повышайте функционал. А то ишь дармоеды гуловские
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:20, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нигде кроме опеннета не встречал, чтобы пользователи так рвались от "большого" значения версии у хрома. Как будто это число какое-то сакральное и мистическое значение имеет, а гугль богохульствует над скрепой.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:44, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну так хром с товарищами и похоронил сакральный смысл версий. Теперь версию принято менять для того чтобы заставить пользователя обновиться ради новогодней иконки

    Пора уже перестать публиковать номер версии, а просто писать "новая" и все

     
     
  • 3.17, Аноним (2), 15:54, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хром с товарищами и похоронил сакральный смысл версий

    номера версий хрома вполне осмысленны: первое число меняется, если твой ~/.config/chromium будет обратно-несовместимо изменен.

     
     
  • 4.19, Аноним (16), 16:04, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первое число меняется в соответствии с графиком выпусков. Учитывая, что в ~/.config/chromium лежит кэш gpu, оно может стать несовместимым и без изменения версий хрома
     
     
  • 5.21, Аноним (2), 16:15, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > первое число меняется в соответствии с графиком выпусков

    Ты снова все перепутал: это ~/.config/chromium меняется в соответствии с графиком выпусков. Да, оно настолько часто меняется.

    > оно может стать несовместимым и без изменения версий хрома

    Следовательно, гугл меняет первое число недостаточно часто.

     
  • 3.32, Аноним (15), 17:18, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавь слева к версии хрома 1. и успокойся.
     
     
  • 4.33, Аноним (16), 17:24, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если уж заниматься самообманом, то зачем ограничивать себя единицей?
     

  • 1.20, Бог 8470324657642 (?), 16:06, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора уже переходить на самообновление с само перезапуском, как в винде, а версию привязать к версии фокса +1 чтобы всегда быть на шаг впереди.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:18, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора перевести Chromium на движок Gecko Quantum.
     

  • 1.25, Аноним (-), 16:43, 31/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (26), 16:45, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем все эти релизы? Пора каждый коммит раскатывать всему миру сразу.
     
  • 1.28, anonymous (??), 16:53, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. разработка у них займет два дня, а потом сплошь борьба с регрессиями в виде бета-версий, стабилизаций и т.п. ?
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:57, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем обновляться, кроме устранения уязвимостей? Раньше новая версия была событием, сейчас бредятина с тасованием меню и настроек. В firefox аналогичная ситуация, но использую только его.
     

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