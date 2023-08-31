Chrome сокращает цикл подготовки релизов

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|2.30, pic (?), 17:12, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такой старый американский фильм, под названием "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?". В чём-то симптоматично.
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|1.2, Аноним (2), 14:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Гуглу надо обогнать файрфокс по номерам версий. Врубаю вангу: мозилла сделает то же самое в течение года.
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|1.3, Аноним (3), 14:39, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Все-таки не стали мириться с тем что Firefox обогнал их по номеру версии xD
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|3.23, Chromium (ok), 16:22, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем она тебе, в твоем мухосранске
Согласен, Брюссель ещё тот мухосранск. Грязь, вонь, мигранты-маргиналы.
Но хромось мы используем в Министерстве образования Фландрии.
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|1.11, Ilya Indigo (ok), 15:05, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гугло-маркетолухи, которых обогнал Firefox по номерам версий негодуют!
Гугло-инвесторы грозят жёстким анальным выговором!
Нужно срочно принимать меры по спасению своей гугло-задницы!!!
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|1.12, Аноним (12), 15:09, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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После версии 120 можно перейти на факториальные версии. 5! = 120, дальше 720, 5040...
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|2.18, Аноним (18), 15:59, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше сразу на Число Мерсенна переходить, хотя бы понятная нумерация будет.
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|3.24, Аноним (12), 16:37, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего непонятного в факториальной нумерации? Каждая следующая N-я версия в N раз лучше предыдущей, что и будет отражаться. Куда уж проще?
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|1.13, Кек (?), 15:10, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я явно перехвалил Хром, 116 версия нивжоногой, как знал, что не надо обновляться, а тут ещё гонка версий с крепостной.
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|1.15, Аноним (15), 15:20, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нигде кроме опеннета не встречал, чтобы пользователи так рвались от "большого" значения версии у хрома. Как будто это число какое-то сакральное и мистическое значение имеет, а гугль богохульствует над скрепой.
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|2.16, Аноним (16), 15:44, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так хром с товарищами и похоронил сакральный смысл версий. Теперь версию принято менять для того чтобы заставить пользователя обновиться ради новогодней иконки
Пора уже перестать публиковать номер версии, а просто писать "новая" и все
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|3.17, Аноним (2), 15:54, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хром с товарищами и похоронил сакральный смысл версий
номера версий хрома вполне осмысленны: первое число меняется, если твой ~/.config/chromium будет обратно-несовместимо изменен.
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|4.19, Аноним (16), 16:04, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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первое число меняется в соответствии с графиком выпусков. Учитывая, что в ~/.config/chromium лежит кэш gpu, оно может стать несовместимым и без изменения версий хрома
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|5.21, Аноним (2), 16:15, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> первое число меняется в соответствии с графиком выпусков
Ты снова все перепутал: это ~/.config/chromium меняется в соответствии с графиком выпусков. Да, оно настолько часто меняется.
> оно может стать несовместимым и без изменения версий хрома
Следовательно, гугл меняет первое число недостаточно часто.
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|4.33, Аноним (16), 17:24, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если уж заниматься самообманом, то зачем ограничивать себя единицей?
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|1.20, Бог 8470324657642 (?), 16:06, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пора уже переходить на самообновление с само перезапуском, как в винде, а версию привязать к версии фокса +1 чтобы всегда быть на шаг впереди.
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|1.28, anonymous (??), 16:53, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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т.е. разработка у них займет два дня, а потом сплошь борьба с регрессиями в виде бета-версий, стабилизаций и т.п. ?
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|1.29, Аноним (29), 16:57, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем обновляться, кроме устранения уязвимостей? Раньше новая версия была событием, сейчас бредятина с тасованием меню и настроек. В firefox аналогичная ситуация, но использую только его.
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