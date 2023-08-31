Chrome сокращает цикл подготовки релизов

Компания Google перешла на более короткий цикл формирования релизов браузера Chrome, в котором сокращено время между созданием новой ветки и началом бета-тестирования - бета-версия будет формироваться через два дня после создания ветки, а не через 8 дней. Стабилизация бета-версии как и раньше будет осуществляться в течение 4 недель. Таким образом, цикл подготовки нового выпуска будет на неделю меньше. Изменения будут применены начиная с выпуска Chrome 119, который изначально был намечен на 7 ноября, но из-за смены графика выйдет 31 октября. Соответственно, ветка Chrome 120 будет сформирована не в ноябре, а 30 октября, и релиз состоится 6 декабря. Кроме того, недавно был сокращён цикл формирования промежуточных обновлений с устранением уязвимостей. Если ранее в рамках 4-недельного цикла формирования нового значительного выпуска корректирующие обновления выпускались через две недели после очередного релиза, то начиная с Chrome 116 подобные обновления при наличии уязвимостей стали формироваться каждую неделю. В ситуации устранения критических или уже эксплуатируемых уязвимостей, как и раньше, обновление будет выпускаться вне графика.



