Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome

3.37 , Kuromi ( ok ), 12:15, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причина такая же почему в СНГ лидировал во внедрении 3DSecure в онлайн-платежах и почему в Европе (и России) очень быстро внедрили чипы на пластиковые карты.

Дело в тотальном недоверии "окружающей нас среде". Никто не хочет чтобы покупки проводились одним номером карты (а то и без CVC) или чтобы весь трафик читался как на ладони.

4.50 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 12:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили, куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта...

5.57 , Kuromi ( ok ), 13:11, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в

> новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили,

> куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта... Так-то США тянут технологии, их легаси тормозит.



Тот же электронный банкинг у них появился нааамного раньше чем в постСССР. Когда оно появлялось у нас наши тоже закупали самые свежие версии всего т.к. не надо было тянуть легаси. По той же причине в Азии, говорят, так развиты QR-коды - не было наследия карточек (зато была ненулевая стоиость их производства).

6.66 , тоже Аноним ( ok ), 13:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.

А строго и категорически наоборот...

7.71 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 14:01, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного

> движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.

> А строго и категорически наоборот... Настоящему западолюбцу хоть лей в глаза, всегда своих хозяев отстоит. От того что на Кубе проще сменить направление, не значит что в бриташке не надо менять направление. Зато сделай они это 50 лет назад, сейчас бы не мучались. Как сшашка с коболом. Или с метрической системой. Ваше раболепие отнюдь не оправдывает ваших хозяев.

