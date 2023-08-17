Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome

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|1.1, 1 (??), 10:33, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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IE (c Flash-ем) - никогда не умрёт !!!
Как ещё ходить на разные там вебмордочки оборудования?
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|3.52, swarus (ok), 12:44, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не хорошие люди уверены они лучше знают, твои желания не имеют значения, прутся всё равно по https
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|3.87, OpenEcho (?), 15:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он уже умер вместе с виндой...
Не спешите хоронить, пока живут масса "секюрити камер" которые возможно смотреть только через АктивХ
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|2.19, Аноним (19), 11:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это же какое оборудование, например, имеет встроенный вебсервер с флешем?
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|3.25, n80 (?), 11:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это же какое оборудование, например, имеет встроенный вебсервер с флешем?
Помнится, у старых уличных IP-камер такое было. Правда, там и ActiveX можно встретить, что ещё хуже.
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|3.29, Eugene_P (?), 11:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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T2MI реплейсеры, шлюзы, анализвторы и всё остальное оборудование фирмы Nevion, к примеру. На (уже бывшей) работе используют старую версию Firefox для того, чтобы попасть на такие веб-морды.
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|4.33, Аноним (33), 11:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы сами виноваты, что купили продукцию фирм, которые свистоперделки ставят выше надёжности и безопасности.
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|5.40, 1 (??), 12:24, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VmWare - вот враги.
Т.е. у кого сфера версии 5.5 уже идут лесом.
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|7.65, 1 (??), 13:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть заводик, есть инфраструктура обслуживания станков на виртуалочках, купленная ХЗ - в 2012 ? Работает - детальки пилятся ... Ради чего выкидывать зелёные лимоны для обновления ?
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|5.56, Аноним (56), 13:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще-то при продаже оборудования обычно не упоминают о таких "мелочах", что для админ-интерфейса нужна поддержка Флэша.
И насчёт надежности железок с админ-интерфейсом через HTTPS. Что делать, когда в железке проэкспайрится HTTPS-сертификат, устареет TLS-протокол, и современный браузер не будет туда ходить? Нешифрованный HTTP всё-таки нужен, хотя бы в довесок.
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|4.34, Kuromi (ok), 12:08, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле это, конечно, ад. О чем думала компания завязываясь на Флеш?
Понятно что хотелось сделать и красиво и функционально, а на тот момент выбор был не велик, но теперь либо вот так вот извращаться либо железо на помойку(а этого делать никто не станет, само собой).
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|6.47, Kuromi (ok), 12:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>железо на помойку
> Для производителя это плюс.
С одной стороны - да, с другой стороны можно заработать репутацию "производителя одноразового мусора".
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|7.60, Аноним (60), 13:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>можно заработать репутацию "производителя одноразового мусора".
А куда вы денетесь с подводной лодки, они все такие. А кто не "такой" - "таким" нужно просто чуть-чуть потерпеть, пока не "такой" разорится.
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|3.44, Аноним (44), 12:29, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куча нетапповского железа например.
Графики там всякие отрисовывать.
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|4.48, Kuromi (ok), 12:32, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> О, админы локалхоста подъехали...
Ага, не забудь объяснить только бизнесу что надо списать работающее железо только потому что в свежем Хроме не зайти в панель управления.
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|5.63, 1 (??), 13:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и заодно поставить OpenWRT на свитч, например
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|1.2, тоже Аноним (ok), 10:38, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Разумеется, не весь интернет перешел на HTTPS.
Более того - тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.
Но эти сайты не ворочают баблом и поэтому никак не влияют на бизнес Гугля, поэтому он в своих инициативах будет их просто - игнорировать. Все на HTTPS, и горе остальным!
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|2.15, Аноним (15), 11:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https по умолчанию уже почти у 84 процентов сайтов и каждый месяц прибавляется по полпроцента . Забавно , но скрепостан по этому показателю значительно опережает запад .
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|3.37, Kuromi (ok), 12:15, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причина такая же почему в СНГ лидировал во внедрении 3DSecure в онлайн-платежах и почему в Европе (и России) очень быстро внедрили чипы на пластиковые карты.
Дело в тотальном недоверии "окружающей нас среде". Никто не хочет чтобы покупки проводились одним номером карты (а то и без CVC) или чтобы весь трафик читался как на ладони.
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|4.50, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили, куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта...
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|5.57, Kuromi (ok), 13:11, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в
> новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили,
> куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта...
Так-то США тянут технологии, их легаси тормозит.
Тот же электронный банкинг у них появился нааамного раньше чем в постСССР. Когда оно появлялось у нас наши тоже закупали самые свежие версии всего т.к. не надо было тянуть легаси. По той же причине в Азии, говорят, так развиты QR-коды - не было наследия карточек (зато была ненулевая стоиость их производства).
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|6.66, тоже Аноним (ok), 13:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.
А строго и категорически наоборот...
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|7.71, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:01, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного
> движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.
> А строго и категорически наоборот...
Настоящему западолюбцу хоть лей в глаза, всегда своих хозяев отстоит. От того что на Кубе проще сменить направление, не значит что в бриташке не надо менять направление. Зато сделай они это 50 лет назад, сейчас бы не мучались. Как сшашка с коболом. Или с метрической системой.
Ваше раболепие отнюдь не оправдывает ваших хозяев.
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|6.70, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:58, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вижу как тянут. На отмазки пох — ты или лучше, или хуже. От того что спортсмен стар и не может тягаться с молодыми, то не значит что за былое ему это простится. Лузер. И точка.
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|2.27, Аноним (27), 11:48, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не весь интернет перешел на HTTPS
Приведи пример реального сайта, который не перешел на https, и который нужен всем (ну ладно, не всем, а только тебе и мне одновременно).
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|2.28, Аноним (33), 11:49, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.
this. В таких случаях владельцу пофиг на свой сайт. Иногда - потому что владелец либо помер, либо у него уже деменция и у него проблемы вроде до туалета дорогу найти и куда шёл не забыть.
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|3.58, Kuromi (ok), 13:14, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.
> this. В таких случаях владельцу пофиг на свой сайт. Иногда - потому
> что владелец либо помер, либо у него уже деменция и у
> него проблемы вроде до туалета дорогу найти и куда шёл не
> забыть.
Ну вот с Mozillazine так было. Там прсотов ладелец в какой-то момент сказал что ему надоело, дела и жизнь, и ушел в закат. К счастью сам сайт хостился в каком-то универе (вроде) так что платить не надо. Сейчас форум (единственное что еще живо и представляет какую-то ценнность) вяло поддерживают волонтеры из факультета комп наук. Даже двигло обновили и HTTPS прикрутили.
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|2.54, User (??), 13:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая - вменяемые чоловики бояться не того, что кто-то их "дер парол" сопрет, а того, что кто-то в plaine http засунет чуть-чуть, самую капельку, малость - своего ж*поскрЫпта, который уже собственно и.
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|3.74, тоже Аноним (ok), 14:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая
Модели угроз привязываются к юзкейсам.
Например, такой юзкейс: сижу я в офисе и из него тянусь к сайту с CRM-системой, которая вообще-то ДСП и ни для кого, кроме сотрудников того же офиса, не предназначена. Тянусь, как это принято в этом веке - браузером. И что, таки этому браузеру лучше знать, нужно мне при соединении SSL или его кто-то вообще спрашивал?..
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|4.80, User (??), 14:51, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая
> Модели угроз привязываются к юзкейсам.
> Например, такой юзкейс: сижу я в офисе и из него тянусь к
> сайту с CRM-системой, которая вообще-то ДСП и ни для кого, кроме
> сотрудников того же офиса, не предназначена. Тянусь, как это принято в
> этом веке - браузером. И что, таки этому браузеру лучше знать,
> нужно мне при соединении SSL или его кто-то вообще спрашивал?..
С учетом того, что у пользователя _в общем_ нет компетенций для 100% оценки этой самой модели угроз - использовать гарантированно более безопасный вариант выглядит хорошей идеей.
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|5.83, тоже Аноним (ok), 15:07, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, идем глубже.
Сайт внезапно оказывается интранет-сервером, доступ к которому только из офисной локалки и существует.
Все еще используется браузер для доступа.
Все еще есть желание натянуть хоть какую-нибудь нужду в SSL?
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|4.81, Китайска Производителя Телефона (?), 14:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ни для кого, кроме сотрудников того же офиса, не предназначена
Тебя никто и не спрашивал. Подключат сотрудники свой телефон к корпоративному вайфаю (ещё как подключат, а если ты будешь указывать, как надо - то у твоего босса будет новый сисадмин) - и в твою админку по твоему админскому паролю сможет лазать китайская разведка. ARP-спуфинг, ничего нового. TLS от этого защитит.
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|5.84, тоже Аноним (ok), 15:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну естественно. Именно китайская разведка. Это же она всеми правдами и неправдами пытается впихнуть мне в браузер корневой сертификат, подписанный лично Кем Надо. И только SSL меня от него спасет.
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|6.85, Аноним (85), 15:16, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему мне сертификат от "кого надо" не требуется? Потому что я не пользуюсь сайтом Сбера и Гос"услугами".
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|7.88, тоже Аноним (ok), 15:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[CODE]
Общее имя: *.gosuslugi.ru
Страна: BE
Организация: GlobalSign nv-sa
Действителен по: 02 Jan 2024[/CODE]
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|1.3, Анонит (?), 10:39, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сначала опционально с галочками,а потом принудительно делают. По сути норм,меньше галочек расставлять.
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|2.79, Аноним (60), 14:46, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Илон Маск всё равно молодец, что начал монетизировать неприбыльный актив. А твиттер катился в говно и задолго до Илона. Так что стюардессу нужно либо закопать, либо стюардесса начинает работать и приносить прибыль.
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|1.4, Аноним (4), 10:45, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>если в истории посещений для текущего сайта зафиксированы прошлые обращения по HTTPS.
локальной истории пользователя или они давно всю историю к себе сливают и анализируют?
>Ведутся эксперименты по автоматическому включению HTTPS-First для сайтов, для которых известно, что они поддерживают HTTPS
https://klink0v.livejournal.com/701965.html - и будет еще один немутабельный список, раздувающий размер бровсера и приводящий к неочевидным проблемам в ряде случаев
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|1.5, Аноним (5), 10:54, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что будет с доступом на роутеры, абсолютное большинство которых работает по http? Что-то у меня сомнения, что домашние железяки будут с сертификатом для работы https.
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|2.10, Аноним (15), 11:09, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего не будет - роутеры используют 192.168.* , для которого можно сделать исключение (как в фоксе) .
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|3.20, n80 (?), 11:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там нынче такой JS и CSS наворачивать любят, что не всякий FF успешно переваривает, не то что netsurf. Страшные люди.
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|2.17, Аноним (17), 11:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для обеспечения работы с сайтами не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP
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|2.18, n80 (?), 11:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С самоподписанным (и возможностью подгрузки полноценного) уже давно попадаются. Но это ещё норм, видел похуже вариант: настройка не через веб-морду, а сугубо через мобильное/десктопное приложение от производителя (там, понятное дело, никто форсировать https не будет, да и вообще что-нибудь своё нафигачат, чтоб жизнь мёдом не казалась). А есть ещё хуже: для настройки подключаешься не напрямую к самой железке, а к личному кабинету производителя и через него уже настраиваешь весь свой парк железок (которые для этого сами поддерживают соединение с серверами производителя), ИМХО, это уже за гранью, хотя и понимаю в каких случаях такое имеет смысл.
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|4.59, Kuromi (ok), 13:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Весь IoT на этом построен.
IOT (розетки всякие, лампочки) - это да. Но роутер домашний - не IOT. Всякие Сяомишные роутеры уже давно настариваются либо приложениями либо вообще через одно место. Завтра приложуха ВНЕЗАПНО перестанет работать ан вашей новой версии андроида и привет. Такое уже случалось - приложение для 360 градусной камеры Gear от Самсунг просто не работате на Андроиде нчиная с 11, а производитель на обслуживание и поддержку забил. Камерки теперь - по большей части либо в мусор, либо наугад снимать либо хаки в саму камеру городить (вариант есть, но коряво все как обычно).
ЧТО там такого нагородили - одному Самсунгу известно.
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|5.68, 1 (??), 13:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну Сяоми они и классически настраиваются, но есть вариант получить китайскую морду в вебинтерфейсе (а кто-то утверждал, что видел и в telnet-овском). А вот Самсунг - это да... "вещь в себе".
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|2.31, Аноним (33), 11:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внесёшь в исключение, вредоносное ПО, установленное на китайский шпионский телефон твоей самки (которой ты не сможешь диктовать выкинуть этот телефон), не сможет перехватить твоё соединение с админкой и инфицировать роутер вредоносным ПО через интерфейс обновления прошивки.
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|2.64, Аноним (64), 13:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обновление на арчер прилетело - заявлена работа по https. Пока правда у меня не заработало, но думаю все худо бедно поддерживаемые модели перейдут на https. Куда деваться, ежель гугель велит? Против [s]барина[/s] гугеля не попрёшь.
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|1.6, Аноним (6), 10:56, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное чтобы оставили возможность вручную указывать протокол при обращении (http:// | https://), и будет нормально.
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|3.9, Аноним (9), 11:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так новость как раз об этом. Будет ваш ввод корректировать и ломиться по https, с предсказуемым результатом.
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|3.89, Аноним (6), 15:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? Закон уже приняли или все еще обсуждают? Три года прошло, как бы..
И как это коррелирует с сабжем новости?
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|1.21, Аноним (33), 11:40, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Конечной целью является включение для всех пользователей режима HTTPS-First, выполняющего автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS.
Я одного не понимаю: почему это до сих пор не было сделано, это должно было быть включено ещё в нулевых. Какой смысл в TLS, если он не используется?
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|3.49, Аноним (15), 12:33, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сведения трёхлетней свежести . Сейчас Китай в лидерах по распространению TLS1.3 - больше 3/4 всего траффика .
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|4.55, Anonimus (??), 13:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как заминусовали то . Не вписывается в картинку отсталого Китая , на которую так любят ссылаться xp-шники .
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|2.46, Аноним (15), 12:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если пинками подгонять - юзеры взвоют : "никуда не заходит" . А не подгонять - сайтоделы не почешутся . Приходиться "варить лягушку медленно" .
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|3.62, Kuromi (ok), 13:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если пинками подгонять - юзеры взвоют : "никуда не заходит" . А
> не подгонять - сайтоделы не почешутся . Приходиться "варить лягушку медленно"
> .
Вспомните как некоторые госбанки переходили на новый SHA в сертфиикатах. Один такой, не стану называть, но скажу "военка" обновил сертификат только когда вышел новый Хром в котором старый отпечатко более не поддерживался (и очевидно сайт начал лихо отваливаться).
Хотя им писали что надо что-то делать еще когда в Канари все сдохло.
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|3.77, Аноним (60), 14:42, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От чего взвоют-то, если когда не работает - идёт откат на старый способ? Это не безопасность никакая, ибо не защищает от активной атаки просто с блокировкой TLS, но от пассивной защрщает - и то намного лучше.
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|1.23, Аноним (33), 11:42, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>проблемы с отдачей разного содержимого по HTTP и HTTPS
А нет никакой проблемы. Когда так делается - это либо by design и юзаем HTTPS, либо MiTM, либо ошибка владельца сайта и вне зоны ответственности разраба браузера.
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|1.24, Аноним (33), 11:44, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Предупреждения будут показываться для файлов с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip")
А .wasm, .js, .onnx, .pdf и даже .mp4 что безопасные?
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|2.39, Kuromi (ok), 12:22, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну mp4 в общем неопасен, всего лишь видео, хотя на днях был пример уязвимости в обработчике Real Media, так что все возможно.
В ФФ парсер MP4 на Rust именно по этой причине.
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|4.90, Аноним (56), 15:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящий хакер всегда пишет лаконично, потому что sapienti sat. И публикует свой комментарий в :37 минут, чтобы в какой-нибудь временной зоне это было 13:37.
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|2.76, Аноним (60), 14:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, будут. А те, кто пользуются провайдерами с captive portals заслужили всё, что получают. Адекватный человек не будет пользоваться "бесплатным" интернетом, который в обмен на "бесплатность" инжектирует свой контент в его траффик, исполняет у него на телефоне вредоносное по и собирает его перс-анальные данные.
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|4.82, Аноним (60), 14:56, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше пользоваться теми, что в твоих интересах. А что тебя покупают за мелкий прайс с целью использования и в хвост и в гриву - лучше не пользоваться
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|1.92, OpenEcho (?), 15:42, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вангую, как только 99% хттпс достигнут, халявный ЛетсИнкрипт станет просить реальную верификацию пациентов, как изначально и было задуманно в использовании СА
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|1.93, Аноним (94), 15:49, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для файлов с изображениями, видео и музыкой подобные предупреждения выводиться не будут.
Вместо этого для них можно выводить окно "Скачивание контента, защищённого DMCA, является преступлением. Операция заблокирована. Оперативная группа ФБР уже в пути"
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