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Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome

17.08.2023 10:03

Компания Google намерена реализовать несколько шагов для усиления использования HTTPS по умолчанию. Конечной целью является включение для всех пользователей режима HTTPS-First, выполняющего автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Отмечается, что в настоящее время более 90% запросов отправляются пользователями Chrome с использованием HTTPS, но 5-10% трафика по-прежнему привязано к HTTP. Так как не все сайты пока поддерживают HTTPS и существуют конфигурации, в которых при обращении по HTTP и HTTPS отдаётся разное содержимое, перед повсеместным внедрением автоматического проброса на HTTPS решено реализовать ряд промежуточных мер.

Начиная с Chrome 115 началось постепенное включение по умолчанию режима HTTPS-First для небольшого процента пользователей. Для обеспечения работы с сайтами не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP, если после проброса не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. Для решения проблемы с отдачей разного содержимого по HTTP и HTTPS, например, когда на сервере включён, но не настроен HTTPS, режим HTTPS-First пока автоматически будет применяться только, если в истории посещений для текущего сайта зафиксированы прошлые обращения по HTTPS.

На данном этапе режим HTTPS-First активирован для пользователей, вошедших в свою учётную запись и согласившихся на участие в программе Google Advanced Protection. В одном из следующих выпусков Chrome планируется активировать HTTPS-First по умолчанию для страниц, открываемых в режиме инкогнито. Ведутся эксперименты по автоматическому включению HTTPS-First для сайтов, для которых известно, что они поддерживают HTTPS, а также включению HTTPS-First у пользователей, которые редко используют в браузере HTTP.

Кроме того в Chrome 117 планируют реализовать вывод предупреждений при попытке загрузки файлов через незащищённое соединение. Предупреждения будут показываться для файлов с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip") и информировать пользователя о риске подмены данных файлов из-за использования незашифрованного канала связи. При этом пользователь сможет отклонить предупреждение и продолжить загрузку по HTTP. Для файлов с изображениями, видео и музыкой подобные предупреждения выводиться не будут.

Для включения режима HTTPS-First не дожидаясь его активации по умолчанию в браузере в конфигураторе (chrome://settings/security) можно включить настройку "Always use secure connections" или воспользоваться экспериментальными возможностями "chrome://flags/#https-upgrades" и "chrome://flags/#insecure-download-warnings".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2023...)
  2. OpenNews: В Chrome 94 появится режим HTTPS-First
  3. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  4. OpenNews: В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS
  5. OpenNews: Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших
  6. OpenNews: Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59620-chrome
Ключевые слова: chrome, https
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 1 (??), 10:33, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    IE (c Flash-ем) - никогда не умрёт !!!
    Как ещё ходить на разные там вебмордочки оборудования?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Писать не просто домен или ip, а сразу с http://
     
     
  • 3.52, swarus (ok), 12:44, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не хорошие люди уверены они лучше знают, твои желания не имеют значения, прутся всё равно по https
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он уже умер вместе с виндой...
     
     
  • 3.87, OpenEcho (?), 15:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он уже умер вместе с виндой...

    Не спешите хоронить, пока живут масса "секюрити камер" которые возможно смотреть только через АктивХ

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это же какое оборудование, например, имеет встроенный вебсервер с флешем?
     
     
  • 3.25, n80 (?), 11:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это же какое оборудование, например, имеет встроенный вебсервер с флешем?

    Помнится, у старых уличных IP-камер такое было. Правда, там и ActiveX можно встретить, что ещё хуже.

     
  • 3.29, Eugene_P (?), 11:52, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T2MI реплейсеры, шлюзы, анализвторы и всё остальное оборудование фирмы Nevion, к примеру. На (уже бывшей) работе используют старую версию Firefox для того, чтобы попасть на такие веб-морды.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами виноваты, что купили продукцию фирм, которые свистоперделки ставят выше надёжности и безопасности.
     
     
  • 5.40, 1 (??), 12:24, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VmWare - вот враги.
    Т.е. у кого сфера версии 5.5 уже идут лесом.
     
     
  • 6.45, Самый Лучший Гусь (?), 12:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За такое старье а продакшине бьют ногами
     
     
  • 7.65, 1 (??), 13:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть заводик, есть инфраструктура обслуживания станков на виртуалочках, купленная ХЗ - в 2012 ? Работает - детальки пилятся ... Ради чего выкидывать зелёные лимоны для обновления ?
     
  • 5.56, Аноним (56), 13:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то при продаже оборудования обычно не упоминают о таких "мелочах", что для админ-интерфейса нужна поддержка Флэша.

    И насчёт надежности железок с админ-интерфейсом через HTTPS. Что делать, когда в железке проэкспайрится HTTPS-сертификат, устареет TLS-протокол, и современный браузер не будет туда ходить? Нешифрованный HTTP всё-таки нужен, хотя бы в довесок.

     
  • 4.34, Kuromi (ok), 12:08, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле это, конечно, ад. О чем думала компания завязываясь на Флеш?
    Понятно что хотелось сделать и красиво и функционально, а на тот момент выбор был не велик, но теперь либо вот так вот извращаться либо железо на помойку(а этого делать никто не станет, само собой).
     
     
  • 5.35, Аноним (33), 12:11, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >железо на помойку

    Для производителя это плюс.

     
     
  • 6.47, Kuromi (ok), 12:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>железо на помойку
    > Для производителя это плюс.

    С одной стороны - да, с другой стороны можно заработать репутацию "производителя одноразового мусора".

     
     
  • 7.60, Аноним (60), 13:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно заработать репутацию "производителя одноразового мусора".

    А куда вы денетесь с подводной лодки, они все такие. А кто не "такой" - "таким" нужно просто чуть-чуть потерпеть, пока не "такой" разорится.

     
  • 3.44, Аноним (44), 12:29, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча нетапповского железа например.

    Графики там всякие отрисовывать.

     
  • 2.26, Аноним (33), 11:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть этот хлам, либо перешить на OpenWRT.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:13, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, админы локалхоста подъехали...
     
     
  • 4.48, Kuromi (ok), 12:32, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > О, админы локалхоста подъехали...

    Ага, не забудь объяснить только бизнесу что надо списать работающее железо только потому что в свежем Хроме не зайти в панель управления.

     
     
  • 5.63, 1 (??), 13:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и заодно поставить OpenWRT на свитч, например
     

  • 1.2, тоже Аноним (ok), 10:38, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Разумеется, не весь интернет перешел на HTTPS.
    Более того - тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.
    Но эти сайты не ворочают баблом и поэтому никак не влияют на бизнес Гугля, поэтому он в своих инициативах будет их просто - игнорировать. Все на HTTPS, и горе остальным!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:31, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https по умолчанию уже почти у 84 процентов сайтов и каждый месяц прибавляется по полпроцента . Забавно , но скрепостан по этому показателю значительно опережает запад .
     
     
  • 3.37, Kuromi (ok), 12:15, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причина такая же почему в СНГ лидировал во внедрении 3DSecure в онлайн-платежах и почему в Европе (и России) очень быстро внедрили чипы на пластиковые карты.
    Дело в тотальном недоверии "окружающей нас среде". Никто не хочет чтобы покупки проводились одним номером карты (а то и без CVC) или чтобы весь трафик читался как на ладони.
     
     
  • 4.50, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 12:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили, куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта...
     
     
  • 5.57, Kuromi (ok), 13:11, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да не, причина в другом: сшашка не тянет новые технологии. Уже в
    > новости про кобол обсуждали. Они до сих пор его не изжили,
    > куда уж им с железом и софтом — ровесниками г-на мамонта...

    Так-то США тянут технологии, их легаси тормозит.

    Тот же электронный банкинг у них появился нааамного раньше чем в постСССР. Когда оно появлялось у нас наши тоже закупали самые свежие версии всего т.к. не надо было тянуть легаси. По той же причине в Азии, говорят, так развиты QR-коды - не было наследия карточек (зато была ненулевая стоиость их производства).

     
     
  • 6.66, тоже Аноним (ok), 13:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.
    А строго и категорически наоборот...
     
     
  • 7.71, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:01, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настоящим патриотам бесполезно объяснять, что Кубе намного легче сменить направление дорожного
    > движения, чем Британии, НЕ ПОТОМУ, что Куба в чем-то опережает Британию.
    > А строго и категорически наоборот...

    Настоящему западолюбцу хоть лей в глаза, всегда своих хозяев отстоит. От того что на Кубе проще сменить направление, не значит что в бриташке не надо менять направление. Зато сделай они это 50 лет назад, сейчас бы не мучались. Как сшашка с коболом. Или с метрической системой.

    Ваше раболепие отнюдь не оправдывает ваших хозяев.

     
     
  • 8.73, тоже Аноним (ok), 14:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Стойка и слюноотделение строго по экстерьеру Это медаль, однозначно ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.70, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:58, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вижу как тянут. На отмазки пох — ты или лучше, или хуже. От того что спортсмен стар и не может тягаться с молодыми, то не значит что за былое ему это простится. Лузер. И точка.
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:48, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не весь интернет перешел на HTTPS

    Приведи пример реального сайта, который не перешел на https, и который нужен всем (ну ладно, не всем, а только тебе и мне одновременно).

     
     
  • 3.67, тоже Аноним (ok), 13:45, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только тебе и мне одновременно

    Ну, тут просто без вариантов: http://natribu.org

     
     
  • 4.72, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, тут просто без вариантов: http://natribu.org

    Сразу видно завсегдатая с платиновой подпиской.

     
  • 3.91, OpenEcho (?), 15:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://deb.debian.org/debian-security

    :)

     
  • 2.28, Аноним (33), 11:49, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.

    this. В таких случаях владельцу пофиг на свой сайт. Иногда - потому что владелец либо помер, либо у него уже деменция и у него проблемы вроде до туалета дорогу найти и куда шёл не забыть.

     
     
  • 3.58, Kuromi (ok), 13:14, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>тем сайтам, которые до сих пор не обзавелись сертификатами, они и дальше вряд ли понадобятся.
    > this. В таких случаях владельцу пофиг на свой сайт. Иногда - потому
    > что владелец либо помер, либо у него уже деменция и у
    > него проблемы вроде до туалета дорогу найти и куда шёл не
    > забыть.

    Ну вот с Mozillazine так было. Там прсотов ладелец в какой-то момент сказал что ему надоело, дела и жизнь, и ушел в закат. К счастью сам сайт хостился в каком-то универе (вроде) так что платить не надо. Сейчас форум (единственное что еще живо и представляет какую-то ценнность) вяло поддерживают волонтеры из факультета комп наук. Даже двигло обновили и HTTPS прикрутили.

     
  • 2.54, User (??), 13:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая - вменяемые чоловики бояться не того, что кто-то их "дер парол" сопрет, а того, что кто-то в plaine http засунет чуть-чуть, самую капельку, малость - своего ж*поскрЫпта, который уже собственно и.
     
     
  • 3.69, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, помнится, Мегафон совал своим пользователям в HTTP-трафик рекламные js-скрипты с телеметрией.
     
  • 3.74, тоже Аноним (ok), 14:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая

    Модели угроз привязываются к юзкейсам.
    Например, такой юзкейс: сижу я в офисе и из него тянусь к сайту с CRM-системой, которая вообще-то ДСП и ни для кого, кроме сотрудников того же офиса, не предназначена. Тянусь, как это принято в этом веке - браузером. И что, таки этому браузеру лучше знать, нужно мне при соединении SSL или его кто-то вообще спрашивал?..

     
     
  • 4.80, User (??), 14:51, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Дык "модель угроз" уже лет *цать как другая
    > Модели угроз привязываются к юзкейсам.
    > Например, такой юзкейс: сижу я в офисе и из него тянусь к
    > сайту с CRM-системой, которая вообще-то ДСП и ни для кого, кроме
    > сотрудников того же офиса, не предназначена. Тянусь, как это принято в
    > этом веке - браузером. И что, таки этому браузеру лучше знать,
    > нужно мне при соединении SSL или его кто-то вообще спрашивал?..

    С учетом того, что у пользователя _в общем_ нет компетенций для 100% оценки этой самой модели угроз - использовать гарантированно более безопасный вариант выглядит хорошей идеей.

     
     
  • 5.83, тоже Аноним (ok), 15:07, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, идем глубже.
    Сайт внезапно оказывается интранет-сервером, доступ к которому только из офисной локалки и существует.
    Все еще используется браузер для доступа.
    Все еще есть желание натянуть хоть какую-нибудь нужду в SSL?
     
  • 4.81, Китайска Производителя Телефона (?), 14:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ни для кого, кроме сотрудников того же офиса, не предназначена

    Тебя никто и не спрашивал. Подключат сотрудники свой телефон к корпоративному вайфаю (ещё как подключат, а если ты будешь указывать, как надо - то у твоего босса будет новый сисадмин) - и в твою админку по твоему админскому паролю сможет лазать китайская разведка. ARP-спуфинг, ничего нового. TLS от этого защитит.

     
     
  • 5.84, тоже Аноним (ok), 15:10, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну естественно. Именно китайская разведка. Это же она всеми правдами и неправдами пытается впихнуть мне в браузер корневой сертификат, подписанный лично Кем Надо. И только SSL меня от него спасет.
     
     
  • 6.85, Аноним (85), 15:16, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему мне сертификат от "кого надо" не требуется? Потому что я не пользуюсь сайтом Сбера и Гос"услугами".
     
     
  • 7.88, тоже Аноним (ok), 15:34, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [CODE]
    Общее имя: *.gosuslugi.ru
    Страна: BE
    Организация: GlobalSign nv-sa
    Действителен по: 02 Jan 2024[/CODE]
     

  • 1.3, Анонит (?), 10:39, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала опционально с галочками,а потом принудительно делают. По сути норм,меньше галочек расставлять.
     
     
  • 2.79, Аноним (60), 14:46, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Илон Маск всё равно молодец, что начал монетизировать неприбыльный актив. А твиттер катился в говно и задолго до Илона. Так что стюардессу нужно либо закопать, либо стюардесса начинает работать и приносить прибыль.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:45, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >если в истории посещений для текущего сайта зафиксированы прошлые обращения по HTTPS.

    локальной истории пользователя или они давно всю историю к себе сливают и анализируют?

    >Ведутся эксперименты по автоматическому включению HTTPS-First для сайтов, для которых известно, что они поддерживают HTTPS

    https://klink0v.livejournal.com/701965.html - и будет еще один немутабельный список, раздувающий размер бровсера и приводящий к неочевидным проблемам в ряде случаев

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:23, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фильтр Блума?
     
  • 2.22, Аноним (19), 11:41, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RLZ-параметры в действвии ;)
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:54, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что будет с доступом на роутеры, абсолютное большинство которых работает по http? Что-то у меня сомнения, что домашние железяки будут с сертификатом для работы https.
     
     
  • 2.10, Аноним (15), 11:09, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего не будет - роутеры используют 192.168.* , для которого можно сделать исключение (как в фоксе) .
     
  • 2.11, Аноним (13), 11:12, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    netsurf пока не планирует форсированый проброс на https
    :)
     
     
  • 3.20, n80 (?), 11:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нынче такой JS и CSS наворачивать любят, что не всякий FF успешно переваривает, не то что netsurf. Страшные люди.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:36, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для обеспечения работы с сайтами не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP
     
  • 2.18, n80 (?), 11:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С самоподписанным (и возможностью подгрузки полноценного) уже давно попадаются. Но это ещё норм, видел похуже вариант: настройка не через веб-морду, а сугубо через мобильное/десктопное приложение от производителя (там, понятное дело, никто форсировать https не будет, да и вообще что-нибудь своё нафигачат, чтоб жизнь мёдом не казалась). А есть ещё хуже: для настройки подключаешься не напрямую к самой железке, а к личному кабинету производителя и через него уже настраиваешь весь свой парк железок (которые для этого сами поддерживают соединение с серверами производителя), ИМХО, это уже за гранью, хотя и понимаю в каких случаях такое имеет смысл.
     
     
  • 3.38, 1 (??), 12:21, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь IoT на этом построен.
     
     
  • 4.59, Kuromi (ok), 13:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весь IoT на этом построен.

    IOT (розетки всякие, лампочки) - это да. Но роутер домашний - не IOT. Всякие Сяомишные роутеры уже давно настариваются либо приложениями либо вообще через одно место. Завтра приложуха ВНЕЗАПНО перестанет работать ан вашей новой версии андроида и привет. Такое уже случалось - приложение для 360 градусной камеры Gear от Самсунг просто не работате на Андроиде нчиная с 11, а производитель на обслуживание и поддержку забил. Камерки теперь - по большей части либо в мусор, либо наугад снимать либо хаки в саму камеру городить (вариант есть, но коряво все как обычно).
    ЧТО там такого нагородили - одному Самсунгу известно.

     
     
  • 5.68, 1 (??), 13:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Сяоми они и классически настраиваются, но есть вариант получить китайскую морду в вебинтерфейсе (а кто-то утверждал, что видел и в telnet-овском). А вот Самсунг - это да... "вещь в себе".
     
  • 2.31, Аноним (33), 11:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внесёшь в исключение, вредоносное ПО, установленное на китайский шпионский телефон твоей самки (которой ты не сможешь диктовать выкинуть этот телефон), не сможет перехватить твоё соединение с админкой и инфицировать роутер вредоносным ПО через интерфейс обновления прошивки.
     
  • 2.64, Аноним (64), 13:38, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновление на арчер прилетело - заявлена работа по https. Пока правда у меня не заработало, но думаю все худо бедно поддерживаемые модели перейдут на https. Куда деваться, ежель гугель велит? Против [s]барина[/s] гугеля не попрёшь.
     
  • 2.86, Аноним (4), 15:27, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший роутер настраивается через ssh, а не мышкой
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:56, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное чтобы оставили возможность вручную указывать протокол при обращении (http:// | https://), и будет нормально.
     
     
  • 2.8, Tron is Whistling (?), 10:57, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а куда она денется? Куча того же легаси оборудования http-only.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:02, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так новость как раз об этом. Будет ваш ввод корректировать и ломиться по https, с предсказуемым результатом.
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:40, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/53756-crypt
     
     
  • 3.89, Аноним (6), 15:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Закон уже приняли или все еще обсуждают? Три года прошло, как бы..
    И как это коррелирует с сабжем новости?
     

  • 1.7, Tron is Whistling (?), 10:57, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Юзаю https first в фурри, полёт нормальный.
     
  • 1.16, Аноним (19), 11:36, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как так? Форсировали, форсировали, да не выфорсировали ещё.
     
  • 1.21, Аноним (33), 11:40, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Конечной целью является включение для всех пользователей режима HTTPS-First, выполняющего автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS.

    Я одного не понимаю: почему это до сих пор не было сделано, это должно было быть включено ещё в нулевых. Какой смысл в TLS, если он не используется?

     
     
  • 2.41, Аноним (51), 12:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/53520-https
     
     
  • 3.49, Аноним (15), 12:33, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сведения трёхлетней свежести . Сейчас Китай в лидерах по распространению TLS1.3 - больше 3/4 всего траффика .
     
     
  • 4.55, Anonimus (??), 13:05, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как заминусовали то . Не вписывается в картинку отсталого Китая , на которую так любят ссылаться xp-шники .
     
  • 2.46, Аноним (15), 12:30, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пинками подгонять - юзеры взвоют : "никуда не заходит" . А не подгонять - сайтоделы не почешутся . Приходиться "варить лягушку медленно" .
     
     
  • 3.62, Kuromi (ok), 13:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если пинками подгонять - юзеры взвоют : "никуда не заходит" . А
    > не подгонять - сайтоделы не почешутся . Приходиться "варить лягушку медленно"
    > .

    Вспомните как некоторые госбанки переходили на новый SHA в сертфиикатах. Один такой, не стану называть, но скажу "военка" обновил сертификат только когда вышел новый Хром в котором старый отпечатко более не поддерживался (и очевидно сайт начал лихо отваливаться).
    Хотя им писали что надо что-то делать еще когда в Канари все сдохло.

     
  • 3.77, Аноним (60), 14:42, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От чего взвоют-то, если когда не работает - идёт откат на старый способ? Это не безопасность никакая, ибо не защищает от активной атаки просто с блокировкой TLS, но от пассивной защрщает - и то намного лучше.
     

  • 1.23, Аноним (33), 11:42, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >проблемы с отдачей разного содержимого по HTTP и HTTPS

    А нет никакой проблемы. Когда так делается - это либо by design и юзаем HTTPS, либо MiTM, либо ошибка владельца сайта и вне зоны ответственности разраба браузера.

     
  • 1.24, Аноним (33), 11:44, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предупреждения будут показываться для файлов с некоторыми опасными расширениями (".exe", ".zip")

    А .wasm, .js, .onnx, .pdf и даже .mp4 что безопасные?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопастным может быть только .rs!
     
     
  • 3.32, Аноним (33), 11:55, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если не компилируется и/или исполняется.
     
  • 2.39, Kuromi (ok), 12:22, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну mp4 в общем неопасен, всего лишь видео, хотя на днях был пример уязвимости в обработчике Real Media, так что все возможно.
    В ФФ парсер MP4 на Rust именно по этой причине.
     
     
  • 3.61, Аноним (60), 13:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libstagefright
     
     
  • 4.90, Аноним (56), 15:37, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящий хакер всегда пишет лаконично, потому что sapienti sat. И публикует свой комментарий в :37 минут, чтобы в какой-нибудь временной зоне это было 13:37.
     

  • 1.75, Аноним (56), 14:34, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как с этим HTTPS-First будут (не) работать captive portals
     
     
  • 2.76, Аноним (60), 14:39, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, будут. А те, кто пользуются провайдерами с captive portals заслужили всё, что получают. Адекватный человек не будет пользоваться "бесплатным" интернетом, который в обмен на "бесплатность" инжектирует свой контент в его траффик, исполняет у него на телефоне вредоносное по и собирает его перс-анальные данные.
     
     
  • 3.78, Аноним (78), 14:43, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, лучше пользоваться только разрешёнными сайтами, верно?
     
     
  • 4.82, Аноним (60), 14:56, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пользоваться теми, что в твоих интересах. А что тебя покупают за мелкий прайс с целью использования и в хвост и в гриву - лучше не пользоваться
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 15:53, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллиарды владельцев смартфонов с вами не согласятся.
     

  • 1.92, OpenEcho (?), 15:42, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вангую, как только 99% хттпс достигнут, халявный ЛетсИнкрипт станет просить реальную верификацию пациентов, как изначально и было задуманно в использовании СА
     
  • 1.93, Аноним (94), 15:49, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для файлов с изображениями, видео и музыкой подобные предупреждения выводиться не будут.

    Вместо этого для них можно выводить окно "Скачивание контента, защищённого DMCA, является преступлением. Операция заблокирована. Оперативная группа ФБР уже в пути"

     

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