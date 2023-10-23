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В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя

23.10.2023 09:28

Компания Google приступила к реализации в браузере Chrome функции IP Protection, предназначенной для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов. Новая возможность может использоваться в качестве встроенного анонимайзера, нацеленного прежде всего на предотвращение отслеживания перемещений, но, среди прочего, пригодного и для обхода блокировок, реализованных как на стороне сайтов, так и на уровне операторов связи.

Технически предложенная возможность реализована через отправки трафика не на прямую, а через прокси-сервер, перенаправляющий запрос на целевой сервер, который видит в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса предусмотрена возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси.

Google планирует протестировать режим защиты IP-адресов на небольшом проценте пользователей в одном из будущих выпусков Chrome (c 119 по 125). На первом этапе в тестировании будет задействован только один прокси-сервер, принадлежащий Google, и скрытие будет включено только для доменов и рекламных сетей Google. Данный этап будет предложен для систем с IP-адресами из США и охватит не более 33% пользователей экспериментальных выпусков Chrome.

На второй фазе тестирования планируют ввести в строй конфигурацию из двух уровней прокси: вначале соединение будет направляться из браузера через шифрованный туннель к прокси, принадлежащий Google, а затем направляться на второй прокси, принадлежащий компании, не связанной с Google. Туннелирование трафика будет организовано так, что первый прокси, который видит IP-адрес пользователя, не будет видеть параметры запроса и не сможет определить целевой хост, к которому адресовано обращение пользователя. Второй же прокси сможет определить данные о целевом хосте, но не будет видеть IP-адрес пользователя. Т.е. прокси будут видеть сведения либо об адресе пользователя, либо о целевом сайте, что не позволит на стороне прокси связать пользователя с запрошенным сайтом.

Трафик будет направляться на прокси с использованием методов CONNECT и CONNECT-UDP и созданием туннеля на базе протокола TLS, обеспечивающем сквозное шифрование. Для предотвращения злоупотреблений доступ к первому прокси, контролируемому Google, будет производиться при помощи криптографического токена, который будет генерироваться сервером аутентификации Google при подключении Chrome к учётной записи пользователя в Google (без аутентификации в Chrome доступ к прокси будет закрыт). К токену также будут привязаны ограничения трафика, которые затруднят пробрасывание трафика через прокси серверы во вредоносных целях.

Режим скрытия IP-адресов по умолчанию будет отключён и сможет быть активирован по желанию пользователя. Скрытие адресов планируют применять не для всех сайтов, а только для отдельно сформированного списка доменов, которые уличены в отслеживании перемещений пользователей. Привязка к списку позволит избежать нежелательных изменений, нарушающих поведение сайтов и приводящих к проблемам c определением местоположения, разделением пользователей и учётом трафика (например, блокировка нарушителя на сайте может оказаться применённой ко всем пользователям, перенаправляемым через прокси).

Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента).

Разработчики движка WebKit развивают для браузера Safari похожую функциональность Intelligent Tracking Protection, которая пока ограничена экспериментами с одним прокси, но в дальнейшем будет переведена на использование модели с двумя независимыми уровнями прокси-серверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Google продвигает API Web Integrity, подрывающий открытый характер Web
  3. OpenNews: В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push
  4. OpenNews: Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций
  5. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  6. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59976-chrome
Ключевые слова: chrome, proxy, tunnel, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, кек (?), 10:02, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ммм, слив истории посещенмй с привязкой к аккаунту под соусом защиты приватности

    впрочем ничего нового

     
     
  • 2.2, гугель (?), 10:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это кого надо прокси! И кого надо интернет.

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну да, ведь по-другому слить историю у Хрома нет возможности.
    Параноики мамкины.
     
     
  • 3.21, EULA (?), 10:38, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамкин икперд, расскажи нам, как Гугел может сливать скрыто историю, чтобы факт слития не светился в логах подключений?
     

  • 1.3, Cyber100 (ok), 10:08, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    т.е., тут они нам кагбэ намекают, что траффик будет ходить медленнее через их прокся, да?
     
  • 1.5, Пряник (?), 10:11, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Не можешь победить врага - стань его лучшим другом"
     
  • 1.6, timur.davletshin (ok), 10:14, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помнится, сила интернетов была в распределённости. Но чем дальше, тем больше централизации, контроля и бюрократии. Эти интернеты окончательно сломались и ремонту не подлежат.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:23, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    откуда ты это взял? никогда интернет не был децентрализованным.
     
     
  • 3.18, timur.davletshin (ok), 10:36, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вижу, ты упарываешься не только по воскресеньям и классиков не читал.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:18, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуваки решили свой собственный TOR встроить в браузер. Ну, можно уже сейчас воспользоваться TOR-браузером или включить TOR в Brave и походить по сайтам - посмотреть что будет. Половина тормозит, другая половина не открывается совсем. Даже если не будет тормозить - многие сайты через Ж работают, когда не знают из какой страны IP.

    Кстати, гугл и сам (поисковик, YouTube) задалбывают капчей, если прийти через туннель/VPN.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:18, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уси-пуси, такие заботливые.
     
  • 1.9, Аноним (7), 10:18, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чуваки решили свой собственный TOR встроить в браузер. Ну, можно уже сейчас воспользоваться TOR-браузером или включить TOR в Brave и походить по сайтам - посмотреть что будет. Половина тормозит, другая половина не открывается совсем. Даже если не будет тормозить - многие сайты через Ж работают, когда не знают из какой страны IP.

    Кстати, гугл и сам (поисковик, YouTube) задалбывают капчей, если прийти через туннель/VPN.

     
  • 1.10, 108 (?), 10:19, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Скрытие адресов планируют применять не для всех сайтов, а только для отдельно сформированного списка доменов, которые уличены в отслеживании перемещений пользователей.

    аа, ну как обычно, держите конфетку, но куда её запихивать будем решать мы.(google)

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас нет клиентов в ЕС. Смотрите, все исключительно из США ходят!..
     
     
  • 2.22, timur.davletshin (ok), 10:39, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аха, я есть такие. Из США заходит, а у самого GMT+3 в таймзоне написано )))
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента).

    Антипрокся для антиобхода блокировок?

     
  • 1.14, Аноним (14), 10:27, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента).
    > Разработчики движка WebKit развивают для браузера Safari похожую функциональность Intelligent Tracking Protection, которая пока ограничена экспериментами с одним прокси, но в дальнейшем будет переведена на использование модели с двумя независимыми уровнями прокси-серверов.

    То есть от чего уходят к тому м пириходят. Вообщем победить релкаму не может сам гугл.

     
  • 1.15, 11111001010 (?), 10:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау, круто, думал никогда это не сделают.
     
  • 1.16, YetAnotherOnanym (ok), 10:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов
    > реализована через отправки трафика не на прямую, а через прокси-сервер

    Ну да, ну да... Следить за пользователми будет только Гугл и никто другой.

     
  • 1.17, FSA (??), 10:35, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то бред. Если мне нужен прокси, я использую прокси. Если мне нужна максимальная скорость, я хожу напрямую. Лучше бы сделали нормальную настройку прокси, хотя бы как в Firefox, а не занимались ерундой. И ещё неплохо было бы иметь встроенные механизмы для отправки нужных доменов на прокси. Пока подобное можно сделать только с помощью плагинов.
     
  • 1.19, Потомок изобретателя колеса (?), 10:36, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так легко и непринуждённо можно осуществлять подмен реальных сайтов на фишинговые для конкретной страны.
     
     
  • 2.24, An (??), 10:41, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И смотреть трафик
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:37, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала не понял, зачем это гуглу, а потом как понял:

    > доступ к первому прокси, контролируемому Google, будет производиться при помощи криптографического токена, который будет генерироваться сервером аутентификации Google при подключении Chrome к учётной записи пользователя в Google (без аутентификации в Chrome доступ к прокси будет закрыт)

     
  • 1.23, Аноним (23), 10:40, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    АНБ-шные прокси классика жанра.
     
  • 1.25, Аноним (25), 10:42, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну т.е. если ты пользуешься провайдером у которого в твоём городе есть прокси второго уровня, то он будет
    1. знать что ты сходил на прокси-сервер Google
    2. знать параметры запроса какого-то запроса, который в этот же момент пришел с прокси-сервера Google, т.к. он будет обслуживать второй уровень прокси.

    План надежный как швейцарские часы, что может пойти не так?

     
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