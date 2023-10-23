В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя

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|1.1, кек (?), 10:02, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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ммм, слив истории посещенмй с привязкой к аккаунту под соусом защиты приватности
впрочем ничего нового
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|2.4, Аноним (4), 10:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну да, ведь по-другому слить историю у Хрома нет возможности.
Параноики мамкины.
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|3.21, EULA (?), 10:38, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мамкин икперд, расскажи нам, как Гугел может сливать скрыто историю, чтобы факт слития не светился в логах подключений?
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|1.3, Cyber100 (ok), 10:08, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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т.е., тут они нам кагбэ намекают, что траффик будет ходить медленнее через их прокся, да?
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|1.6, timur.davletshin (ok), 10:14, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помнится, сила интернетов была в распределённости. Но чем дальше, тем больше централизации, контроля и бюрократии. Эти интернеты окончательно сломались и ремонту не подлежат.
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|2.13, Аноним (13), 10:23, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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откуда ты это взял? никогда интернет не был децентрализованным.
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|1.7, Аноним (7), 10:18, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чуваки решили свой собственный TOR встроить в браузер. Ну, можно уже сейчас воспользоваться TOR-браузером или включить TOR в Brave и походить по сайтам - посмотреть что будет. Половина тормозит, другая половина не открывается совсем. Даже если не будет тормозить - многие сайты через Ж работают, когда не знают из какой страны IP.
Кстати, гугл и сам (поисковик, YouTube) задалбывают капчей, если прийти через туннель/VPN.
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|1.9, Аноним (7), 10:18, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чуваки решили свой собственный TOR встроить в браузер. Ну, можно уже сейчас воспользоваться TOR-браузером или включить TOR в Brave и походить по сайтам - посмотреть что будет. Половина тормозит, другая половина не открывается совсем. Даже если не будет тормозить - многие сайты через Ж работают, когда не знают из какой страны IP.
Кстати, гугл и сам (поисковик, YouTube) задалбывают капчей, если прийти через туннель/VPN.
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|1.10, 108 (?), 10:19, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Скрытие адресов планируют применять не для всех сайтов, а только для отдельно сформированного списка доменов, которые уличены в отслеживании перемещений пользователей.
аа, ну как обычно, держите конфетку, но куда её запихивать будем решать мы.(google)
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|1.12, Аноним (12), 10:20, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента).
Антипрокся для антиобхода блокировок?
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|1.14, Аноним (14), 10:27, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента).
> Разработчики движка WebKit развивают для браузера Safari похожую функциональность Intelligent Tracking Protection, которая пока ограничена экспериментами с одним прокси, но в дальнейшем будет переведена на использование модели с двумя независимыми уровнями прокси-серверов.
То есть от чего уходят к тому м пириходят. Вообщем победить релкаму не может сам гугл.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 10:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов
> реализована через отправки трафика не на прямую, а через прокси-сервер
Ну да, ну да... Следить за пользователми будет только Гугл и никто другой.
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|1.17, FSA (??), 10:35, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то бред. Если мне нужен прокси, я использую прокси. Если мне нужна максимальная скорость, я хожу напрямую. Лучше бы сделали нормальную настройку прокси, хотя бы как в Firefox, а не занимались ерундой. И ещё неплохо было бы иметь встроенные механизмы для отправки нужных доменов на прокси. Пока подобное можно сделать только с помощью плагинов.
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|1.20, Аноним (20), 10:37, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала не понял, зачем это гуглу, а потом как понял:
> доступ к первому прокси, контролируемому Google, будет производиться при помощи криптографического токена, который будет генерироваться сервером аутентификации Google при подключении Chrome к учётной записи пользователя в Google (без аутентификации в Chrome доступ к прокси будет закрыт)
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|1.25, Аноним (25), 10:42, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну т.е. если ты пользуешься провайдером у которого в твоём городе есть прокси второго уровня, то он будет
1. знать что ты сходил на прокси-сервер Google
2. знать параметры запроса какого-то запроса, который в этот же момент пришел с прокси-сервера Google, т.к. он будет обслуживать второй уровень прокси.
План надежный как швейцарские часы, что может пойти не так?
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