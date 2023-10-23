В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя

Компания Google приступила к реализации в браузере Chrome функции IP Protection, предназначенной для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов. Новая возможность может использоваться в качестве встроенного анонимайзера, нацеленного прежде всего на предотвращение отслеживания перемещений, но, среди прочего, пригодного и для обхода блокировок, реализованных как на стороне сайтов, так и на уровне операторов связи. Технически предложенная возможность реализована через отправки трафика не на прямую, а через прокси-сервер, перенаправляющий запрос на целевой сервер, который видит в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса предусмотрена возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси. Google планирует протестировать режим защиты IP-адресов на небольшом проценте пользователей в одном из будущих выпусков Chrome (c 119 по 125). На первом этапе в тестировании будет задействован только один прокси-сервер, принадлежащий Google, и скрытие будет включено только для доменов и рекламных сетей Google. Данный этап будет предложен для систем с IP-адресами из США и охватит не более 33% пользователей экспериментальных выпусков Chrome. На второй фазе тестирования планируют ввести в строй конфигурацию из двух уровней прокси: вначале соединение будет направляться из браузера через шифрованный туннель к прокси, принадлежащий Google, а затем направляться на второй прокси, принадлежащий компании, не связанной с Google. Туннелирование трафика будет организовано так, что первый прокси, который видит IP-адрес пользователя, не будет видеть параметры запроса и не сможет определить целевой хост, к которому адресовано обращение пользователя. Второй же прокси сможет определить данные о целевом хосте, но не будет видеть IP-адрес пользователя. Т.е. прокси будут видеть сведения либо об адресе пользователя, либо о целевом сайте, что не позволит на стороне прокси связать пользователя с запрошенным сайтом. Трафик будет направляться на прокси с использованием методов CONNECT и CONNECT-UDP и созданием туннеля на базе протокола TLS, обеспечивающем сквозное шифрование. Для предотвращения злоупотреблений доступ к первому прокси, контролируемому Google, будет производиться при помощи криптографического токена, который будет генерироваться сервером аутентификации Google при подключении Chrome к учётной записи пользователя в Google (без аутентификации в Chrome доступ к прокси будет закрыт). К токену также будут привязаны ограничения трафика, которые затруднят пробрасывание трафика через прокси серверы во вредоносных целях. Режим скрытия IP-адресов по умолчанию будет отключён и сможет быть активирован по желанию пользователя. Скрытие адресов планируют применять не для всех сайтов, а только для отдельно сформированного списка доменов, которые уличены в отслеживании перемещений пользователей. Привязка к списку позволит избежать нежелательных изменений, нарушающих поведение сайтов и приводящих к проблемам c определением местоположения, разделением пользователей и учётом трафика (например, блокировка нарушителя на сайте может оказаться применённой ко всем пользователям, перенаправляемым через прокси). Для решения проблем с привязкой к местоположению, которая может использоваться на сайте для выполнения требований локальных законодательств и выбора параметров локализации, предлагается использовать прокси второго уровня в той же стране или даже городе, что и пользователь (в конечном счёте планируется развернуть широкую сеть из прокси-серверов второго звена, построенную в сотрудничестве с разными провайдерами и сетями доставки контента). Разработчики движка WebKit развивают для браузера Safari похожую функциональность Intelligent Tracking Protection, которая пока ограничена экспериментами с одним прокси, но в дальнейшем будет переведена на использование модели с двумя независимыми уровнями прокси-серверов.



