Выпуск Chrome OS 120

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 120, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 120. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 120 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 120: Добавлена функция "Nearby Share Self Share", позволяющая обмениваться файлами между несколькими устройствами одного пользователя. Приём данных подтверждается автоматически на всех устройствах Android или ChromeOS, которые привязаны к одной учётной записи в Google, даже если экран устройства отключён.

В панель встроена новая кнопка Virtual Desk для быстрого переключения между виртуальными рабочими столами, а также для создания нового рабочего стола, наглядной оценки содержимого рабочих столов и группировки их следования.

Предоставлена возможность перемещения изображения мышью из области с уведомлением о захвате экрана или из уведомления о завершении загрузки.

Добавлены новые настройки для изменения скорости прокрутки и отключения ускорения при прокрутке мышью.

Добавлена возможность настройки симуляции нажатии правой кнопки мышью через нажатие левой кнопки с удерживанием клавиши Alt. Также предоставлены настройки для клавиш Home, End и Page Up.

Появилась возможность изменения размера окна "картинка в картинке", используя масштабирование щипком.

Предложено новое оформление интерфейса для ввода Emoji и анимированных GIF.

Добавлена возможность переназначения кнопок F11 и F12, отсутствующих на клавиатуре, для вызова соответствующих действий в приложениях.

В настройках "Settings > Apps > Manage your apps" предоставлена возможность просмотра дополнительных деталей об установленных приложениях, например, можно узнать номер версии, занимаемое место на накопителе и информацию о методе установки.

В ChromeOS Flex прекращена поддержка устройств HP Compaq 6005 Pro HP, Compaq Elite 8100, Lenovo ThinkCentre M77, HP ProBook 6550b, HP 630 и Dell Optiplex 980.

Объявлена устаревшей поддержка видеокодека MPEG4 Part 2 и медиаконтейнера AVI. До выпуска ChromeOS 125 данный кодек и контейнер можно вернуть через настройку "chrome://flags/#cros-legacy-media-formats".

Устранены две уязвимости (CVE не назначен) в драйвере для GPU PowerVR, вызванные обращением к уже освобождённой области памяти (Use-after-free). Также устранены уязвимости в Chrome (CVE-2023-7024 - переполнение буфера в WebRTC, CVE-2023-6508, CVE-2023-6509 - Use-after-free в Media Stream и Side Panel Search) и ядре Linux (CVE-2023-39191 в подсистеме eBPF).