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Выпуск Chrome OS 120

09.01.2024 13:24

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 120, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 120. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 120 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 120:

  • Добавлена функция "Nearby Share Self Share", позволяющая обмениваться файлами между несколькими устройствами одного пользователя. Приём данных подтверждается автоматически на всех устройствах Android или ChromeOS, которые привязаны к одной учётной записи в Google, даже если экран устройства отключён.
  • В панель встроена новая кнопка Virtual Desk для быстрого переключения между виртуальными рабочими столами, а также для создания нового рабочего стола, наглядной оценки содержимого рабочих столов и группировки их следования.
  • Предоставлена возможность перемещения изображения мышью из области с уведомлением о захвате экрана или из уведомления о завершении загрузки.
  • Добавлены новые настройки для изменения скорости прокрутки и отключения ускорения при прокрутке мышью.
  • Добавлена возможность настройки симуляции нажатии правой кнопки мышью через нажатие левой кнопки с удерживанием клавиши Alt. Также предоставлены настройки для клавиш Home, End и Page Up.
  • Появилась возможность изменения размера окна "картинка в картинке", используя масштабирование щипком.
  • Предложено новое оформление интерфейса для ввода Emoji и анимированных GIF.
  • Добавлена возможность переназначения кнопок F11 и F12, отсутствующих на клавиатуре, для вызова соответствующих действий в приложениях.
  • В настройках "Settings > Apps > Manage your apps" предоставлена возможность просмотра дополнительных деталей об установленных приложениях, например, можно узнать номер версии, занимаемое место на накопителе и информацию о методе установки.
  • В ChromeOS Flex прекращена поддержка устройств HP Compaq 6005 Pro HP, Compaq Elite 8100, Lenovo ThinkCentre M77, HP ProBook 6550b, HP 630 и Dell Optiplex 980.
  • Объявлена устаревшей поддержка видеокодека MPEG4 Part 2 и медиаконтейнера AVI. До выпуска ChromeOS 125 данный кодек и контейнер можно вернуть через настройку "chrome://flags/#cros-legacy-media-formats".
  • Устранены две уязвимости (CVE не назначен) в драйвере для GPU PowerVR, вызванные обращением к уже освобождённой области памяти (Use-after-free). Также устранены уязвимости в Chrome (CVE-2023-7024 - переполнение буфера в WebRTC, CVE-2023-6508, CVE-2023-6509 - Use-after-free в Media Stream и Side Panel Search) и ядре Linux (CVE-2023-39191 в подсистеме eBPF).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 120
  3. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 119
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60404-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:34, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность переназначения кнопок F11 и F12, отсутствующих на клавиатуре, для вызова соответствующих действий в приложениях.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 13:35, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько лет сколько зим. До этого надо было угадывать их хоткеи про которые фиг где написано.
     
     
  • 3.4, diablocrp (?), 13:48, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а сделать нормальную клавиатуру им религия не позволяет
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:12, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или к емаксерам обратиться за помощью ;)
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:13, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты привык к своей залитой на сто раз разыми жидкостями 105ой , то это не значит что лучшее неё на свете нет
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:37, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А разве за все это время придучали что-то лучше чем IBM Model M?
     
     
  • 6.22, diablocrp (?), 15:01, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве за все это время придучали что-то лучше чем IBM Model
    > M?

    А разве за это время придумали вообще хоть что-то, кроме IBM Model М?


     
  • 5.21, diablocrp (?), 15:00, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если ты привык к своей залитой на сто раз разыми жидкостями 105ой
    > , то это не значит что лучшее неё на свете нет

    Убрать две используемые кнопки с клавы, а потом Хероически решать эту проблему костылями - прям все в стиле гугеля

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:07, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возрадуемся!
    Самый популярный десктопный линукс стал еще немного лучше!
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 14:09, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт! но MacOS X лучше
     
     
  • 3.18, ryoken (ok), 14:22, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно (macOS) уже давно не X. 14-я последняя, AFAIK.
     
  • 2.15, Аноним (13), 14:14, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И насколько он популярен? Только у тех, кто ноут с ним купил.
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 14:22, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них эта Chrome OS занимает 100% рынка
     

  • 1.16, Аноним (13), 14:16, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Приём данных подтверждается автоматически на всех устройствах Android или ChromeOS, которые привязаны к одной учётной записи в Google, даже если экран устройства отключён.

    Товарищ майор обзавидуется.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:23, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нечему завидовать, у нашего товарища всё намного проще:
    https://opennet.ru/56830-tls
     

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