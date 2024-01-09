Выпуск Chrome OS 120

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|1.2, Аноним (2), 13:34, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность переназначения кнопок F11 и F12, отсутствующих на клавиатуре, для вызова соответствующих действий в приложениях.
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|2.3, Аноним (2), 13:35, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько лет сколько зим. До этого надо было угадывать их хоткеи про которые фиг где написано.
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|4.14, Аноним (14), 14:13, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если ты привык к своей залитой на сто раз разыми жидкостями 105ой , то это не значит что лучшее неё на свете нет
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|5.20, Аноним (20), 14:37, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А разве за все это время придучали что-то лучше чем IBM Model M?
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|6.22, diablocrp (?), 15:01, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве за все это время придучали что-то лучше чем IBM Model
> M?
А разве за это время придумали вообще хоть что-то, кроме IBM Model М?
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|5.21, diablocrp (?), 15:00, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если ты привык к своей залитой на сто раз разыми жидкостями 105ой
> , то это не значит что лучшее неё на свете нет
Убрать две используемые кнопки с клавы, а потом Хероически решать эту проблему костылями - прям все в стиле гугеля
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|1.16, Аноним (13), 14:16, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Приём данных подтверждается автоматически на всех устройствах Android или ChromeOS, которые привязаны к одной учётной записи в Google, даже если экран устройства отключён.
Товарищ майор обзавидуется.
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