Выпуск web-браузера Chrome 122

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 122. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 123 запланирован на 19 марта. Основные изменения в Chrome 122: В соответствии с требованиями европейского закона DMA (Digital Markets Act) в браузер добавлен экран выбора поисковой системы, которая будет использоваться по умолчанию. На выбор предлагаются поисковые системы, доступные в разделе настроек "chrome://settings/search". Поисковые системы в списке отображаются в случайном порядке.

На страницу "chrome://settings/security" добавлена настройка, позволяющая отключить JIT-оптимизаторы в JavaScript-движке V8. Отключение JIT может быть полезным для повышения безопасности работы с потенциально опасными web-приложениями за счёт уменьшения возможных векторов для совершения атаки.

В версии для Android добавлена функция чтения вслух текста, имеющегося на web-странице. Режим чтения можно включить в выпадающем меню и управлять им при помощи типовых кнопок управления воспроизведением. Функция использует для работы внешний сервис и отправляет ссылку на серверы Google, которые осуществляют синтез речи.

Продолжается тестирование экспериментальных возможностей, использующих машинное обучение - режима умной группировки вкладок, генератора тем оформления и интерактивного помощника, о которых было рассказано в анонсе выпуска Chrome 121.

В режиме защиты браузера (Safe Browsing) реализована поддержка асинхронно выполняемых внешних проверок, не блокирующих загрузку проверяемой страницы. При этом проверки по локальным спискам по-прежнему осуществляются в синхронном режиме и страница не показывается до их завершения, чтобы защитить пользователя от использования на страницах эксплоитов. Что касается фишинга, то маловероятно, что пользователь успеет отреагировать на страницу до завершения внешней проверки и вывода предупреждения.

Переработан текст предупреждений, показываемых при попытке загрузки вредоносных файлов и для уже загруженных файлов в менеджере загрузок.

Начался постепенный переход к игнорированию обработчиков событий "unload", которые не позволяют эффективно использовать кэш перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающий мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Поведение стационарного Chrome будет приближено к мобильным браузерам, которые в большинстве случаев не генерируют событие "unload", отдавая приоритет кэшированию переходов. В Chrome 122 обработка события "unload" отключена для 1% пользователей.

В системе автозаполнения параметров платежей добавлена возможность сохранения кодов проверки подлинности (CVV/CVC) для локальных и серверных карт. Коды сохраняются после вывода предупреждения и явного согласия пользователя.







Добавлен API Storage Buckets, предоставляющий дополнительные возможности для управления постоянным хранением данных на локальной системе пользователя. Новый API позволяет организовать хранение данных с разбиением хранилища на отдельные сегменты, ассоциированные с API IndexedDB и CacheStorage. Сегменты удаляются браузером независимо друг от друга, а пользователю предоставлена возможность определения приоритетов, управляющих тем, какие из сегментов следует удалять в первую очередь. Подобная организация позволяет хранить важные данные в сегментах c высоким приоритетом, а вторичные, которые нестрашно потерять, - с низким. Таким образом решается проблема с потерей важных данных в случае исчерпания доступных лимитов на размер хранилища, предоставляемого через API IndexedDB и localStorage.

В API Async Clipboard в метод read() добавлена опция "unsanitized", применяемая при копировании из буфера обмена и вставки в него. При выставлении данной опции приложению предоставляется неизменное содержимое разметки HTML для данных из буфера обмена, без проведения чистки, нормализации и замены опасных конструкций (например, не преобразуется содержимое блока "<style>").

CSS-запросы "@container" теперь не будут срабатывать при указании неподдерживаемых возможностей, например, запрос "@container (width > 0px) or (unknown) {}" не сработает из-за выражения "unknown".

В CSS разрешено определение условий в правилах импорта "@import ... supports(...)". Если проверка не проходит импорт не производится. Например, для загрузки стилей в случае выставления "animation-timeline" в значение "auto" можно указать 'scroll-driven-animations.css '@import "scroll-driven-animations.css" supports(animation-timeline: auto);'.

В CSS изменена и приведена к требованиям обновлённой спецификации логика обработки псевдо-элемента "::backdrop", который теперь наследуется из исходного элемента (ранее "::backdrop" не наследовал значения других элементов, что не позволяло получить доступ к свойствам, определённым в корневом элементе).

Действие метода dataTransfer.clearData() ограничено только текстовыми объектами, т.е. данный метод больше не может применяться к объектам File.

В WebGL добавлена функция drawingBufferStorage, позволяющая настроить пиксельный формат для буфера отрисовки, что даёт возможность напрямую выводить содержимое с более 8 битами на цветовой канал и избежать лишних операций копирования, требовавшихся для преобразования в пиксельный формат, используемый по умолчанию.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена поддержка изменения цветового оформления и следования стилю, заданному в выбранной в браузере теме оформления. Расширены возможности панели для анализа производительности, в которой на шкале времени появилась поддержка сохранения диапазонов хода выполнения (отрезков на шкале времени) и переключения между ними.



В основной трек (Performance > Main) добавлен показ инициаторов событий и их наглядной связи с событиями, которые они вызывают. В панели анализа сетевой активности в колонке с состоянием выполнения запросов обеспечен показ причин сбоев. Переработано контекстное меню для копирования ссылки или содержимого запроса. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 28 тысяч долларов США (по одной премии в $8000, $7000, $5000, $3000 и $2000, и три премии $1000). Наибольшие вознаграждения присуждены за ошибку в реализации изоляции сайтов, выявление переполнения буфера в движке Blink и обращение к уже освобождённой памяти (Use-after-free) в библиотеке Mojo.



