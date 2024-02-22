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Выпуск web-браузера Chrome 122

22.02.2024 10:29

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 122. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 123 запланирован на 19 марта.

Основные изменения в Chrome 122:

  • В соответствии с требованиями европейского закона DMA (Digital Markets Act) в браузер добавлен экран выбора поисковой системы, которая будет использоваться по умолчанию. На выбор предлагаются поисковые системы, доступные в разделе настроек "chrome://settings/search". Поисковые системы в списке отображаются в случайном порядке.
  • На страницу "chrome://settings/security" добавлена настройка, позволяющая отключить JIT-оптимизаторы в JavaScript-движке V8. Отключение JIT может быть полезным для повышения безопасности работы с потенциально опасными web-приложениями за счёт уменьшения возможных векторов для совершения атаки.
  • В версии для Android добавлена функция чтения вслух текста, имеющегося на web-странице. Режим чтения можно включить в выпадающем меню и управлять им при помощи типовых кнопок управления воспроизведением. Функция использует для работы внешний сервис и отправляет ссылку на серверы Google, которые осуществляют синтез речи.
  • Продолжается тестирование экспериментальных возможностей, использующих машинное обучение - режима умной группировки вкладок, генератора тем оформления и интерактивного помощника, о которых было рассказано в анонсе выпуска Chrome 121.
  • В режиме защиты браузера (Safe Browsing) реализована поддержка асинхронно выполняемых внешних проверок, не блокирующих загрузку проверяемой страницы. При этом проверки по локальным спискам по-прежнему осуществляются в синхронном режиме и страница не показывается до их завершения, чтобы защитить пользователя от использования на страницах эксплоитов. Что касается фишинга, то маловероятно, что пользователь успеет отреагировать на страницу до завершения внешней проверки и вывода предупреждения.
  • Переработан текст предупреждений, показываемых при попытке загрузки вредоносных файлов и для уже загруженных файлов в менеджере загрузок.
  • Начался постепенный переход к игнорированию обработчиков событий "unload", которые не позволяют эффективно использовать кэш перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающий мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Поведение стационарного Chrome будет приближено к мобильным браузерам, которые в большинстве случаев не генерируют событие "unload", отдавая приоритет кэшированию переходов. В Chrome 122 обработка события "unload" отключена для 1% пользователей.
  • В системе автозаполнения параметров платежей добавлена возможность сохранения кодов проверки подлинности (CVV/CVC) для локальных и серверных карт. Коды сохраняются после вывода предупреждения и явного согласия пользователя.


  • Добавлен API Storage Buckets, предоставляющий дополнительные возможности для управления постоянным хранением данных на локальной системе пользователя. Новый API позволяет организовать хранение данных с разбиением хранилища на отдельные сегменты, ассоциированные с API IndexedDB и CacheStorage. Сегменты удаляются браузером независимо друг от друга, а пользователю предоставлена возможность определения приоритетов, управляющих тем, какие из сегментов следует удалять в первую очередь. Подобная организация позволяет хранить важные данные в сегментах c высоким приоритетом, а вторичные, которые нестрашно потерять, - с низким. Таким образом решается проблема с потерей важных данных в случае исчерпания доступных лимитов на размер хранилища, предоставляемого через API IndexedDB и localStorage.
  • В API Async Clipboard в метод read() добавлена опция "unsanitized", применяемая при копировании из буфера обмена и вставки в него. При выставлении данной опции приложению предоставляется неизменное содержимое разметки HTML для данных из буфера обмена, без проведения чистки, нормализации и замены опасных конструкций (например, не преобразуется содержимое блока "<style>").
  • CSS-запросы "@container" теперь не будут срабатывать при указании неподдерживаемых возможностей, например, запрос "@container (width > 0px) or (unknown) {}" не сработает из-за выражения "unknown".
  • В CSS разрешено определение условий в правилах импорта "@import ... supports(...)". Если проверка не проходит импорт не производится. Например, для загрузки стилей в случае выставления "animation-timeline" в значение "auto" можно указать 'scroll-driven-animations.css '@import "scroll-driven-animations.css" supports(animation-timeline: auto);'.
  • В CSS изменена и приведена к требованиям обновлённой спецификации логика обработки псевдо-элемента "::backdrop", который теперь наследуется из исходного элемента (ранее "::backdrop" не наследовал значения других элементов, что не позволяло получить доступ к свойствам, определённым в корневом элементе).
  • Действие метода dataTransfer.clearData() ограничено только текстовыми объектами, т.е. данный метод больше не может применяться к объектам File.
  • В WebGL добавлена функция drawingBufferStorage, позволяющая настроить пиксельный формат для буфера отрисовки, что даёт возможность напрямую выводить содержимое с более 8 битами на цветовой канал и избежать лишних операций копирования, требовавшихся для преобразования в пиксельный формат, используемый по умолчанию.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена поддержка изменения цветового оформления и следования стилю, заданному в выбранной в браузере теме оформления.

    Расширены возможности панели для анализа производительности, в которой на шкале времени появилась поддержка сохранения диапазонов хода выполнения (отрезков на шкале времени) и переключения между ними.

    В основной трек (Performance > Main) добавлен показ инициаторов событий и их наглядной связи с событиями, которые они вызывают.

    В панели анализа сетевой активности в колонке с состоянием выполнения запросов обеспечен показ причин сбоев. Переработано контекстное меню для копирования ссылки или содержимого запроса.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 28 тысяч долларов США (по одной премии в $8000, $7000, $5000, $3000 и $2000, и три премии $1000). Наибольшие вознаграждения присуждены за ошибку в реализации изоляции сайтов, выявление переполнения буфера в движке Blink и обращение к уже освобождённой памяти (Use-after-free) в библиотеке Mojo.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 121
  3. OpenNews: В Chromium экспериментируют с автоматическими микроплатежами для монетизации сайтов
  4. OpenNews: Оценка эффективности применения MiraclePtr для предотвращения уязвимостей в Chrome
  5. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  6. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60643-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:36, 22/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот только после анонса Manifest v3 хром умер.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так фф во всём следует. Вроде, разрабы Opera обещали сохранить поддержку v2, когда хромиум дропнет.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:09, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опера ещё более сомнительный вариант. Китайцы превратили ее в хрен пойми что.
    Как по мне, стоит понадеялся ещё на Brave, там разрабы сами перелопачивают обновления хромиума.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 11:21, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После покупки китайцами (и тут не факт, что команду сменили на китайскую) наконец сделали из этого нагромождения костылей достойный браузер, который копируют все конкуренты.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:50, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня живёт ещё лучше чем раньше. И UBOL хорошо работает.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос времени, когда рекламщики начнут обходить его. Ubol работает, но с драконовскими ограничениями, диктуемыми сабжевым манифестом. Низачто не поверю, что корпорация "добра" не оставила для себя лазейки при проектировании манифеста.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:23, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ври,там просто Ублок в двух вариантах с версией 3 и без неё. Наяндексил бы хоть...
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:12, 22/02/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Слабаки, firefox уже несколько дней как 123
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:34, 22/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лучший дисктопный браузер!
    Верхняя панель занимает от основного сайта очень мало место (Привет FF)
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 11:36, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайти в настойки Лисы и отключить заголовок не осилил?
     
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