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В Chromium экспериментируют с автоматическими микроплатежами для монетизации сайтов

13.02.2024 23:02

Разработчики проекта Chromium сообщили о намерении реализовать в браузере поддержку технологии Web Monetization, позволяющей автоматически выполнять микроплатежи владельцам сайтов за просмотр их содержимого. Предполагается, что технология может использоваться для монетизации сайтов вместо показа рекламы, в качестве аналога сетевых чаевых или для предоставления выборочного платного доступа к контенту без оформления подписки. Первый прототип реализации Web Monetization рассчитывают добавить в состав выпуска Chromе 127, намеченного на 23 июля.

При помощи API Web Monetization web-страницы могут информировать браузер о принятии платежей в пассивном режиме, не требующем вывода запроса на проведение оплаты. Для пользователя предложенная технология удобна тем, что не отвлекает во время работы, позволяет платить только за просмотренный контент и не упирается в минимально допустимую сумму платежа (т.е. вместо общей подписки, которая не может быть меньше определённой суммы (обычно минимум 2-5 долларов), можно более гранулировано оплачивать доступ микроскопическими суммами, не поддерживаемыми обычными системами процессинга).

Например, сайты, использующие Web Monetization, могут открывать доступ ко всему платному содержимому сразу после того, как пользователь согласится с условиями, не требуя предоплаты. После того, как пользователь просмотрит, например, платное видео, браузер автоматически запустит платёжную микротранзакцию, не отвлекая пользователя. Другим примером использования Web Monetization является организация добровольных пожертвований за полезный контент - при желании поддержать какие-то сайты, пользователь может настроить автоматическое перечисление владельцу ресурса небольших платежей при каждом посещении сайта.

В простейшем случае для включения Web Monetization на сайте следует лишь добавить элемент 'link' со свойством 'rel="monetization"' и указанием ссылки на свой кошелёк для получения переводов. Пользователю достаточно настроить свой кошелёк для данного сайта, после чего браузер автоматически начнёт совершать назначенные пользователем переводы. Web Monetization не позволяет сайту назначить сумму платежа, а только даёт возможность заявить о готовности принимать платежи. Размер платежа, частоту платежей и сам факт возможности оплаты определённому сайту выбирает пользователь.

С Web Monetization можно использовать любые кошельки, совместимые с API Open Payments (поддерживается кошельками различных финансовых сервисов, таких как Gatehub и Fynbos). Для осуществления микроплатежей используется протокол Interledger (ILP). Доступ к кошельку предоставляется при помощи протокола GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol), позволяющего владельцу кошелька точечно управлять полномочиями, предоставляемыми приложениям, работающим с кошельком.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Google удалил API Web Integrity, воспринятый как попытку продвижения подобия DRM для Web
  3. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
  4. OpenNews: В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push
  5. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  6. OpenNews: Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60596-webmonetization
Ключевые слова: webmonetization, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, th3m3 (ok), 23:14, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Очередная ересь.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:18, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    По-моему пользователям пора приплачивать за такие фортеля.
     
  • 1.3, Tron is Whistling (?), 23:19, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > После того, как пользователь просмотрит, например, платное видео, браузер автоматически запустит платёжную микротранзакцию

    Чо? Спасибо ребята, первый кандидат на не использовать никогда.

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 00:28, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Чо? Спасибо ребята, первый кандидат на не использовать никогда.

    А круто придумано - лохотрон автоматизировать. Пока только мобильные операторы прикалывались над теми кто кликнул не туда - а это будет окучивать вообще всех. Учитесь!

     
  • 2.47, Аноним (47), 01:30, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    falkon, ladybird, Doobie, начинают приобретать новые смыслы.. Не говоря о файрфокс
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:22, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца?
     
     
  • 2.5, Бустобрех форумный (?), 23:25, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Следующий шаг - оплата форумным троллям за их посты.
     

  • 1.6, Аноним (4), 23:26, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хромиум это тестовая площадка корпорации добра?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:32, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто было иначе.
     
  • 2.48, Аноним (47), 01:30, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thorium был хорошей вещью для замены
     

  • 1.7, Самый умный из вас (?), 23:31, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Приятно что всё это будет происходить в фоне без ведома пользователя
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:32, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня два вопрос к Максиму Чиркову:

    1. В какую сумму ты оцениваешь внедрение этой фичи применительно к комментам на опеннете?

    2. Как можно напрямую это проспонсировать?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >В какую сумму ты оцениваешь внедрение этой фичи применительно к комментам на опеннете?

    Я бы купил только для того, чтобы не читать посты, например, Шигорина.

     
     
  • 3.35, Аноним (-), 00:37, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я бы купил только для того, чтобы не читать посты, например, Шигорина.

    По счастью этот гражданин вроде куда-то делся. Надеюсь что - таки - перманентно.

     
  • 2.15, Аноним (15), 23:50, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.opennet.ru/donate.shtml
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 01:10, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Pahanivo пробегал (?), 23:42, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мда, учитывая что в поисковой выдаче в современных реалиях дай бог что-то вменяемое на второй странице попалось ... среди SEO овна и овна нейронок ... то микро быстро станем макро.

    ПыСы: Порой, читая новости, я думаю - а не сошел ли я с ума?

     
     
  • 2.12, Pentium III Tualatin (?), 23:45, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > среди SEO овна и овна нейронок

    Соглы. Сначала был годный контент, потом пришли SEOшники, SMMщики с рерайтерами и всё испоганили. Теперь появились нейронки, которые испоганили всё ещё больше. Особенно коснулось блогеров с ютуб, где даже с первых секунд понятно, что статью писал не человек.

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 00:41, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно коснулось блогеров с ютуб, где даже с первых секунд понятно,
    > что статью писал не человек.

    Бывает хуже. Ищешь что-то по теме - и в принципе находится дельная статья. Но местами автор что-то срывается на ересь. Погодите, WTF? С середины он вообще вещает о чем-то совсем ортогональном изначальному топику? И картинки тоже по левому топику? Вау.

    Походу нейронки могут наглотаться пыли из нескольких статей, в "голове" возникает знатная каша - и вот ей вас автор бложика и покормит. Самый шик? Если кто ступит и это в курсач/дисер или что там у него запилит не глядя.

     

  • 1.11, Анонист (?), 23:42, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Идея с чаевыми для владельцев сайтов неплохая, как и любая идея добровольных пожертвований. Но я уже представляю как этим начнёт злоупотреблять каждый второй, делая платными разделы сайта.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:51, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так на этот счет у банков есть решения — разного рода к копилки. В целом почти одно и то же.
     
     
  • 3.20, Pentium III Tualatin (?), 23:56, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > разного рода к копилки

    В том прикол - раньше надо было огород городить. Сейчас, грубо говоря, достаточно будет обернуть в блок <monetization></monetization>. Скока таких блоков будет на каждом ГС?

     
     
  • 4.22, Аноним (16), 23:59, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я все прекрасно понял. Свой прикол нюхайте сами.
     
     
  • 5.24, Pentium III Tualatin (?), 00:02, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да нет, ничего ты не понял.
     
     
  • 6.44, Аноним (16), 01:12, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я то понял что мир меняется и на смену браузерам придёт ещё что-то. А ты вот не понял! Они это запилят в стандарт, а потом ты осознаешь что нужен аналоговнет движка браузера на вчера. Так-что обнимос, досвидос!
     
  • 3.21, Аноним (16), 23:57, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И выше как-будто подтвердили: https://www.opennet.ru/donate.shtml
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 00:03, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.18, Аноним (13), 23:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Злоупотреблять... Я уже вижу новый попап.

    Открыть приложениенейм или продолжить смотреть в браузере?
    Эту страницу лучше смотреть в браузернейм.
    Вебсайт использует куки, разрешите принять?
    Нажмите разрешить, чтобы подписаться на уведомления от сайта.
    Эта страница переведена автопереводчиком, для просмотра оригинала нажмите сюда.
    Разрешите доступ к микрофону.
    Разрешите доступ к геолокации.

    Вот теперь ещё, эта сайт содержит страницы с автооплатой, разрешить?

     
     
  • 3.23, Pentium III Tualatin (?), 00:01, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благо, пока ещё блокировщики рекламы умеют аннигилировать эти попапы. У меня весь этот мусор отключен по максимуму, правда иногда сайты начинают криво отображаться или наработать вовсе.
     
     
  • 4.29, Аноним (13), 00:09, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, firefox и cromite от много спсают, но не от всего. Тут скорей претензия к тенденции, когда пользователя держат за немамонта. Всё идёт к тому, что в пору делать browser capabilities по аналогии с linux capabilities.
     
  • 3.27, Аноним (16), 00:03, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага и внезапно: "Спасибо что согласились". Не хотите ли ещё пожертвовать на котиков в бедном штате Мэриленд?
     
  • 2.50, Аноним (47), 01:33, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, из хороших примеров только хакер ру помню
     

  • 1.14, Аноним (16), 23:47, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покупка пользователей за святой доллар? Хм, отчего не повод браузер прикрутить к (мировому конечно) банку? А раз они выступают эмитентом,то будут посредниками которые на этом и заработают. Идея интересная, но время не то.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:53, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    p.s. только долбаебы примут такой подход на рынок своей страны. Вот и посмотрим сколько их в мире.
     
     
  • 3.25, Аноним (28), 00:02, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kлoун.
     
     
  • 4.37, Аноним (16), 00:41, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я оружие и денег не прошу.
     
  • 4.51, Аноним (51), 01:34, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще к тому что Браузеры давно вышли за пределы обозревателей Это торговое ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:56, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в обратную сторону? Гугель из набарыженных лярдов на данных пользователей не хочет ли этими микротранзакциями эти данные покупать?
     
     
  • 2.33, Аноним (16), 00:20, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (16), 00:38, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот не в курсе о другой обратной стороне. Если это разновидность банковского дела, то зарегистрированы ли они как банк? А если финтех - то как брокер? В моей стране точно ни банка, ни брокера такого нет. А вот если все идёт по факту через американский банк, то кто фактически человек зарабатывающий через иностранный банк? Виртуальный трудовой мигрант? А не должны ли американцы тогда делать таких владельцев налоговыми резидентами? Понимаете? Тут есть куда копнуть в обратную сторону.
     
     
  • 3.42, Аноним (16), 01:08, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя ладно, может про зарабатывать тут не все так очевидно. Типо речь идёт про удобство и безопасность, а про комиссии ни слова. Только данные о транзакциях будет у третьей стороны. Те кто не знает что такое 3 сторона — рассказываю. 1 это банк, 2 тот кто платит и тот кто получает. Между ними есть контракт. Что такое открытые платежи? И кому попадёт в итоге информация о транзакции это 3 сторона и будет ли она использовать эту информацию? На основании чего? Всем удачи.
     
  • 2.45, Аноним (43), 01:15, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В обратную сторону уже давно работает. Каждый пользователь гугла получает 300$ на GCP. Это больше, чем ты за всю жизнь надонатишь.
     

  • 1.26, Golangdev (?), 00:02, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реализовать в браузере поддержку технологии Web Monetization

    главное свои данные основной карты не вводить, и всё будет чики-пуки

     
  • 1.30, Тот_ещё_аноним (ok), 00:13, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А может Чебурнет и Великий Китайский Файерволл не так уж и плохо?..
     
     
  • 2.31, Аноним (2), 00:17, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постулат Эскобара. Плохо то, что пользователей в обоих случаях держат за скот.
     
  • 2.32, Golangdev (?), 00:18, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Вы были в Китае ?

    можете утверждать что там действительно всё плохо ?

    подумайте, я не то чтобы троллю.

    Откуда у Вас эта информация ? Может Вам её просто скормили какие-то мутные сетки тг-каналов и вы повереили, не удосужившись проверить

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 00:48, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От хорошей жизни гитхаб средствами обхода GFW явно не заваливаю При том это доб... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.41, cheburnator9000 (ok), 00:50, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да. да там все так плохо. в китае все китайское и населению на это плевать ведь 99% знают только китайский язык (кучу разновидностей мандаринского и прочих). китай может удовлетворить запросы своего населения, россия нет и не сможет сколько вам не врали из телевизора.
     
     
  • 4.46, Аноним (43), 01:23, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Китай тоже не может. Точнее, базовое — брюхо набить и срам прикрыть — может, а вот компьютер уже без проклятых капиталистов не может. Даже «свои» лонгсуны свои где-то на четверть. Остальное со всего мира, от сырья до технологий. Но по телевизору у них точно так же рассказывают про вставание с колен.

    Если уж на то пошло, на нашей планете не существует развитого государства без торговых отношений с остальным миром. Даже самоизолянты вроде Северной Кореи торгуют с миром, пусть и бухтя под нос.

     
  • 2.39, Аноним (-), 00:44, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может Чебурнет и Великий Китайский Файерволл не так уж и плохо?..

    Вообще-то можно сочетать приятное с полезным. Можно подумать господа не договорятся и не поделят добычу на двоих.

    Хотя конечно гугл прикольнется и скажет что вот этим, таким сяким, монетизировать - низя. Зарабатывайте кантуя ящики на складе, дескать, жители родины хайтека.

     

  • 1.49, Аноним (-), 01:32, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... думаю это к лучшему.
    Может народ поймет, что если что-то на халяву, то где-то есть подвох.
    И задумается, а стоит ли качать "бесплатный браузер", "смореть бесплатный ютуб" и тд.
     
  • 1.52, Аноним (52), 01:36, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея в реализацию: как вернуть деньги, если потом просмотр разонравился.

    А в целом - жулья, хапуг и халявщиков всегда и везде много на планете.

     

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