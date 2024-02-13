В Chromium экспериментируют с автоматическими микроплатежами для монетизации сайтов

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|1.3, Tron is Whistling (?), 23:19, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> После того, как пользователь просмотрит, например, платное видео, браузер автоматически запустит платёжную микротранзакцию
Чо? Спасибо ребята, первый кандидат на не использовать никогда.
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|2.34, Аноним (-), 00:28, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Чо? Спасибо ребята, первый кандидат на не использовать никогда.
А круто придумано - лохотрон автоматизировать. Пока только мобильные операторы прикалывались над теми кто кликнул не туда - а это будет окучивать вообще всех. Учитесь!
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|2.47, Аноним (47), 01:30, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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falkon, ladybird, Doobie, начинают приобретать новые смыслы.. Не говоря о файрфокс
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|1.9, Аноним (9), 23:32, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня два вопрос к Максиму Чиркову:
1. В какую сумму ты оцениваешь внедрение этой фичи применительно к комментам на опеннете?
2. Как можно напрямую это проспонсировать?
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|2.13, Аноним (13), 23:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>В какую сумму ты оцениваешь внедрение этой фичи применительно к комментам на опеннете?
Я бы купил только для того, чтобы не читать посты, например, Шигорина.
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|3.35, Аноним (-), 00:37, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я бы купил только для того, чтобы не читать посты, например, Шигорина.
По счастью этот гражданин вроде куда-то делся. Надеюсь что - таки - перманентно.
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|1.10, Pahanivo пробегал (?), 23:42, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мда, учитывая что в поисковой выдаче в современных реалиях дай бог что-то вменяемое на второй странице попалось ... среди SEO овна и овна нейронок ... то микро быстро станем макро.
ПыСы: Порой, читая новости, я думаю - а не сошел ли я с ума?
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|2.12, Pentium III Tualatin (?), 23:45, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> среди SEO овна и овна нейронок
Соглы. Сначала был годный контент, потом пришли SEOшники, SMMщики с рерайтерами и всё испоганили. Теперь появились нейронки, которые испоганили всё ещё больше. Особенно коснулось блогеров с ютуб, где даже с первых секунд понятно, что статью писал не человек.
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|3.38, Аноним (-), 00:41, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Особенно коснулось блогеров с ютуб, где даже с первых секунд понятно,
> что статью писал не человек.
Бывает хуже. Ищешь что-то по теме - и в принципе находится дельная статья. Но местами автор что-то срывается на ересь. Погодите, WTF? С середины он вообще вещает о чем-то совсем ортогональном изначальному топику? И картинки тоже по левому топику? Вау.
Походу нейронки могут наглотаться пыли из нескольких статей, в "голове" возникает знатная каша - и вот ей вас автор бложика и покормит. Самый шик? Если кто ступит и это в курсач/дисер или что там у него запилит не глядя.
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|1.11, Анонист (?), 23:42, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Идея с чаевыми для владельцев сайтов неплохая, как и любая идея добровольных пожертвований. Но я уже представляю как этим начнёт злоупотреблять каждый второй, делая платными разделы сайта.
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|2.16, Аноним (16), 23:51, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так на этот счет у банков есть решения — разного рода к копилки. В целом почти одно и то же.
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|3.20, Pentium III Tualatin (?), 23:56, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> разного рода к копилки
В том прикол - раньше надо было огород городить. Сейчас, грубо говоря, достаточно будет обернуть в блок <monetization></monetization>. Скока таких блоков будет на каждом ГС?
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|6.44, Аноним (16), 01:12, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я то понял что мир меняется и на смену браузерам придёт ещё что-то. А ты вот не понял! Они это запилят в стандарт, а потом ты осознаешь что нужен аналоговнет движка браузера на вчера. Так-что обнимос, досвидос!
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|2.18, Аноним (13), 23:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Злоупотреблять... Я уже вижу новый попап.
Открыть приложениенейм или продолжить смотреть в браузере?
Эту страницу лучше смотреть в браузернейм.
Вебсайт использует куки, разрешите принять?
Нажмите разрешить, чтобы подписаться на уведомления от сайта.
Эта страница переведена автопереводчиком, для просмотра оригинала нажмите сюда.
Разрешите доступ к микрофону.
Разрешите доступ к геолокации.
Вот теперь ещё, эта сайт содержит страницы с автооплатой, разрешить?
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|3.23, Pentium III Tualatin (?), 00:01, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благо, пока ещё блокировщики рекламы умеют аннигилировать эти попапы. У меня весь этот мусор отключен по максимуму, правда иногда сайты начинают криво отображаться или наработать вовсе.
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|4.29, Аноним (13), 00:09, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, firefox и cromite от много спсают, но не от всего. Тут скорей претензия к тенденции, когда пользователя держат за немамонта. Всё идёт к тому, что в пору делать browser capabilities по аналогии с linux capabilities.
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|3.27, Аноним (16), 00:03, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага и внезапно: "Спасибо что согласились". Не хотите ли ещё пожертвовать на котиков в бедном штате Мэриленд?
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|1.14, Аноним (16), 23:47, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Покупка пользователей за святой доллар? Хм, отчего не повод браузер прикрутить к (мировому конечно) банку? А раз они выступают эмитентом,то будут посредниками которые на этом и заработают. Идея интересная, но время не то.
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|2.17, Аноним (16), 23:53, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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p.s. только долбаебы примут такой подход на рынок своей страны. Вот и посмотрим сколько их в мире.
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|4.51, Аноним (51), 01:34, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще к тому что Браузеры давно вышли за пределы обозревателей Это торговое ... большой текст свёрнут, показать
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|1.19, Аноним (19), 23:56, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в обратную сторону? Гугель из набарыженных лярдов на данных пользователей не хочет ли этими микротранзакциями эти данные покупать?
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|2.36, Аноним (16), 00:38, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот не в курсе о другой обратной стороне. Если это разновидность банковского дела, то зарегистрированы ли они как банк? А если финтех - то как брокер? В моей стране точно ни банка, ни брокера такого нет. А вот если все идёт по факту через американский банк, то кто фактически человек зарабатывающий через иностранный банк? Виртуальный трудовой мигрант? А не должны ли американцы тогда делать таких владельцев налоговыми резидентами? Понимаете? Тут есть куда копнуть в обратную сторону.
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|3.42, Аноним (16), 01:08, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя ладно, может про зарабатывать тут не все так очевидно. Типо речь идёт про удобство и безопасность, а про комиссии ни слова. Только данные о транзакциях будет у третьей стороны. Те кто не знает что такое 3 сторона — рассказываю. 1 это банк, 2 тот кто платит и тот кто получает. Между ними есть контракт. Что такое открытые платежи? И кому попадёт в итоге информация о транзакции это 3 сторона и будет ли она использовать эту информацию? На основании чего? Всем удачи.
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|2.45, Аноним (43), 01:15, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В обратную сторону уже давно работает. Каждый пользователь гугла получает 300$ на GCP. Это больше, чем ты за всю жизнь надонатишь.
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|1.26, Golangdev (?), 00:02, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> реализовать в браузере поддержку технологии Web Monetization
главное свои данные основной карты не вводить, и всё будет чики-пуки
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|2.31, Аноним (2), 00:17, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Постулат Эскобара. Плохо то, что пользователей в обоих случаях держат за скот.
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|2.32, Golangdev (?), 00:18, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а Вы были в Китае ?
можете утверждать что там действительно всё плохо ?
подумайте, я не то чтобы троллю.
Откуда у Вас эта информация ? Может Вам её просто скормили какие-то мутные сетки тг-каналов и вы повереили, не удосужившись проверить
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|3.40, Аноним (-), 00:48, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От хорошей жизни гитхаб средствами обхода GFW явно не заваливаю При том это доб... большой текст свёрнут, показать
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|3.41, cheburnator9000 (ok), 00:50, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да. да там все так плохо. в китае все китайское и населению на это плевать ведь 99% знают только китайский язык (кучу разновидностей мандаринского и прочих). китай может удовлетворить запросы своего населения, россия нет и не сможет сколько вам не врали из телевизора.
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|4.46, Аноним (43), 01:23, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Китай тоже не может. Точнее, базовое — брюхо набить и срам прикрыть — может, а вот компьютер уже без проклятых капиталистов не может. Даже «свои» лонгсуны свои где-то на четверть. Остальное со всего мира, от сырья до технологий. Но по телевизору у них точно так же рассказывают про вставание с колен.
Если уж на то пошло, на нашей планете не существует развитого государства без торговых отношений с остальным миром. Даже самоизолянты вроде Северной Кореи торгуют с миром, пусть и бухтя под нос.
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|2.39, Аноним (-), 00:44, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А может Чебурнет и Великий Китайский Файерволл не так уж и плохо?..
Вообще-то можно сочетать приятное с полезным. Можно подумать господа не договорятся и не поделят добычу на двоих.
Хотя конечно гугл прикольнется и скажет что вот этим, таким сяким, монетизировать - низя. Зарабатывайте кантуя ящики на складе, дескать, жители родины хайтека.
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|1.49, Аноним (-), 01:32, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм... думаю это к лучшему.
Может народ поймет, что если что-то на халяву, то где-то есть подвох.
И задумается, а стоит ли качать "бесплатный браузер", "смореть бесплатный ютуб" и тд.
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|1.52, Аноним (52), 01:36, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея в реализацию: как вернуть деньги, если потом просмотр разонравился.
А в целом - жулья, хапуг и халявщиков всегда и везде много на планете.
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