Google удалил API Web Integrity, воспринятый как попытку продвижения подобия DRM для Web

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так они теперь не про "don't be avil", а про "do the right thing".

2.9 , КО ( ? ), 15:18, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато опенсурс! Смотри как на опеннете хромиум любят!

2.19 , Аноним ( 19 ), 16:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Довольно тупо наделять корпорации человечискими качествами, они хоть и состоят из людей, но в целом больше похожи на бездушный искусственный интеллект, пытающийся оптимизировать прибыль. Но прибыль зависит от потребителей, и у потребителей есть голос (мы это сейчас увидели), и именно потребители отвечают за поощрение добра и неприятие зла. Забудьте эту глупость про "добрые" и "злые" корпорации, но задумывайтесь о том, что вы поддерживаете, когда пользуетесь конкретными их продуктами.