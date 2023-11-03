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Google удалил API Web Integrity, воспринятый как попытку продвижения подобия DRM для Web

03.11.2023 14:32

Компания Google прислушалась к критике и прекратила продвижение API Web Environment Integrity, а также удалила его экспериментальную реализацию из кодовой базы Chromium и перевела репозиторий со спецификацией в архивный режим. При этом на платформе Android продолжаются эксперименты c реализацией похожего API для верификации окружения пользователя - WebView Media Integrity, который позиционируется как расширение на базе сервисов Google Mobile Services (GMS). Утверждается, что API WebView Media Integrity ограничится компонентом WebView и применениями, связанными с обработкой мультимедийного контента, например, его можно будет использовать в мобильных приложениях на базе WebView для потокового вещания звука и видео. Предоставлять доступ к данному API через браузер не планируется.

API Web Environment Integrity был разработан для предоставления владельцам сайтов возможности удостовериться, что окружение клиента заслуживает доверия в плане защиты пользовательских данных, соблюдения интеллектуальной собственности и взаимодействия с реальным человеком. Предполагалось, что новый API мог оказаться востребован в областях, в которых сайту необходимо убедиться, что на другой стороне реальный человек и реальное устройство, а браузер не модифицирован и не поражён вредоносным ПО. API базируется на технологии Play Integrity, уже применяемой в платформе Android для подтверждения того, что запрос произведён из немодифицированного приложения, установленного из каталога Google Play и выполняемого на подлинном Android-устройстве.

Что касается API Web Environment Integrity, то он мог применяться для отсеивания трафика от ботов при показе рекламы; борьбы с автоматически рассылаемым спамом и накруткой рейтингов в социальных сетях; выявления манипуляций при просмотре защищённого авторскими правами контента; борьбы с читерами и фейковыми клиентами в online-играх; определения создания фиктивных учётных записей ботами; противостояния атакам по подбору паролей; защите от фишинга, реализуемого при помощи вредоносных программ, транслирующих вывод к реальным сайтам.

Для подтверждения браузерного окружения, в котором выполняется загружаемый JavaScript-код, в API Web Environment Integrityпредлагалось использовать специальный токен, выдаваемый сторонним удостоверителем (attester), который в свою очередь мог быть связан цепочкой доверия с механизмами контроля целостности в платформе (например, Google Play). Токен формировался через отправку запроса на сторонний сервер аттестации, который после выполнения определённых проверок подтверждал, что браузерное окружение не модифицировано. Для проверки подлинности использовались дополнения EME (Encrypted Media Extensions), похожие на те, что применяются в DRM для декодирования медиаконтента, защищённого авторскими правами. В теории EME не привязан к отдельным поставщикам, но на практике распространение получили три проприетарных реализации: Google Widevine (используется в Chrome, Android и Firefox), Microsoft PlayReady (используется в Microsoft Edge и Windows) и Apple FairPlay (используется в Safari и в продуктах Apple).

Попытка внедрения рассматриваемого API привела к опасениям, что он может подорвать открытый характер Web и приведёт к усилению зависимости пользователей от отдельных поставщиков, а также существенно ограничит возможности по использованию альтернативных браузеров и усложнит продвижение новых браузеров на рынок. В итоге, пользователи могли быть поставлены в зависимость от верифицированных официально выпущенных браузеров, без использования которых терялась способность работы с некоторыми крупными web-сайтами и сервисами.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google продвигает API Web Integrity, подрывающий открытый характер Web
  3. OpenNews: EFF считает, что замена отслеживающих Cookie на FLoC может привести к новым проблемам
  4. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  5. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  6. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60042-chrome
Ключевые слова: chrome, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:53, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну кто теперь будет спросить что Google это "корпорация Добра"!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так они теперь не про "don't be avil", а про "do the right thing".
     
  • 2.9, КО (?), 15:18, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато опенсурс! Смотри как на опеннете хромиум любят!
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Довольно тупо наделять корпорации человечискими качествами, они хоть и состоят из людей, но в целом больше похожи на бездушный искусственный интеллект, пытающийся оптимизировать прибыль. Но прибыль зависит от потребителей, и у потребителей есть голос (мы это сейчас увидели), и именно потребители отвечают за поощрение добра и неприятие зла. Забудьте эту глупость про "добрые" и "злые" корпорации, но задумывайтесь о том, что вы поддерживаете, когда пользуетесь конкретными их продуктами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:55, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Гугл как всегда всё сделал правильно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:06, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как всегда - после того как "мордой об стол повозили" .
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:02, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Это действительно хорошая новость и победа сообщества над жадными аморальными корпорастами.

    Хотя, смотря на то как Гугл пытается блокировать ютуб всем с блокировкой рекламы, есть опасения что это просто временное отступление перед новой атакой. Гугл хочет контролировать всё, от девайса пользователя до серверов и инфрастуктуры интернета.

     
     
  • 2.10, anonymous (??), 15:22, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    империализм он такой
     
  • 2.11, Анонимпс (?), 15:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у youtube нет другой возможности окупать свои затраты, есть подписка без рекламы. есть реклама без подписки... Просто его же как-то нужно содержать.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:17, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, если разрешать заливать всякий мусор по типу "Режу воду 25 часов" никогда не окупится и тем самым они будут внедрять такие же глупые формы получения дохода.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:24, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, что отсеивать мусор 24x7 ты будешь лично на общественных началах?
     
     
  • 5.17, Аноним (14), 16:38, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, с копирастами они справляются...
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Пользователи поднимут вой уже на тему того как проклятый гугол отнимает их свободу, не давая загружать их "гениальное творчество" на свои корпорастские сервера!
     
     
  • 5.20, Аноним (14), 16:54, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свобода, понятие крайне скользкое

    например, где официальная кнопка Скачать? Почему не могу залить видео с чьим-то музлом, у меня же свобода выбора?

     

  • 1.4, jt3k (ok), 15:02, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Видимо старый способ DRM итак не плох)
     
  • 1.6, Тот_ещё_аноним (ok), 15:05, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> был разработан для предоставления владельцам сайтов возможности удостовериться, что окружение клиента заслуживает доверия в плане защиты пользовательских данных

    Именно для этого, подделка исключена

     
  • 1.8, Аноним (8), 15:15, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    ....Не прокатило....Зайдём с другой стороны чуть позже...ю
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:08, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Утверждается, что API WebView Media Integrity ограничится компонентом WebView и применениями, связанными с обработкой мультимедийного контента, например, его можно будет использовать в мобильных приложениях на базе WebView для потокового вещания звука и видео.

    Т.е. не удалил.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:16, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалят. Десктопный бразуер, попозже.
     

  • 1.16, Kuromi (ok), 16:31, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот факт что на Андроиде никто ничего не удалял и продолжает развивать означает лишь что что разведка боем завершилась (кажущимся) фейлом. Теперь Гугль начнет изобретать новую спеку, в которой подобный функционал будет не настолько явно DRMным.

    Хотелки Гугля всем очевидны и они никуда не делись, просто этот их Web Integrity стал вызывать слишком много шума и появились неудобные вопросики, а рыбка прозрачной водички не любит.

    Компании хотят тотального контроля теперь уже и за браузерами, а на примере EME мы видим что три кита уже сформировались - Гугль, Микросы, Яббл, вполне себе рукопожатая туса, куда никого больше не пустят.

     
     
  • 2.23, амерский ведроид (?), 17:20, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпла в вашем списке что делает? Локальная конторка с второсортным УГ втридорога.
     

  • 1.21, Анонус (?), 17:00, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НЕ ПРОКАТИЛО! Вычеркиваем.
     
  • 1.22, Аноним (22), 17:10, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Токен формировался через отправку запроса на сторонний сервер аттестации, который после выполнения определённых проверок подтверждал, что браузерное окружение не модифицировано.

    Слышал IBM модифицировала свою  IMA/EVM для Linux, чтобы сами клиентские компы могли удостоверять сервера в своей целосности.

     
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