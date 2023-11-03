Google удалил API Web Integrity, воспринятый как попытку продвижения подобия DRM для Web

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 15:04, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Так они теперь не про "don't be avil", а про "do the right thing".
|
|2.9, КО (?), 15:18, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато опенсурс! Смотри как на опеннете хромиум любят!
|
|2.19, Аноним (19), 16:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Довольно тупо наделять корпорации человечискими качествами, они хоть и состоят из людей, но в целом больше похожи на бездушный искусственный интеллект, пытающийся оптимизировать прибыль. Но прибыль зависит от потребителей, и у потребителей есть голос (мы это сейчас увидели), и именно потребители отвечают за поощрение добра и неприятие зла. Забудьте эту глупость про "добрые" и "злые" корпорации, но задумывайтесь о том, что вы поддерживаете, когда пользуетесь конкретными их продуктами.
|
|1.3, Аноним (3), 15:02, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Это действительно хорошая новость и победа сообщества над жадными аморальными корпорастами.
Хотя, смотря на то как Гугл пытается блокировать ютуб всем с блокировкой рекламы, есть опасения что это просто временное отступление перед новой атакой. Гугл хочет контролировать всё, от девайса пользователя до серверов и инфрастуктуры интернета.
|
|
|
|2.11, Анонимпс (?), 15:50, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто у youtube нет другой возможности окупать свои затраты, есть подписка без рекламы. есть реклама без подписки... Просто его же как-то нужно содержать.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 16:17, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно, если разрешать заливать всякий мусор по типу "Режу воду 25 часов" никогда не окупится и тем самым они будут внедрять такие же глупые формы получения дохода.
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 16:24, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я так понимаю, что отсеивать мусор 24x7 ты будешь лично на общественных началах?
|
|4.18, Аноним (18), 16:45, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И? Пользователи поднимут вой уже на тему того как проклятый гугол отнимает их свободу, не давая загружать их "гениальное творчество" на свои корпорастские сервера!
|
|
|
|5.20, Аноним (14), 16:54, 03/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
свобода, понятие крайне скользкое
например, где официальная кнопка Скачать? Почему не могу залить видео с чьим-то музлом, у меня же свобода выбора?
|
|1.6, Тот_ещё_аноним (ok), 15:05, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>> был разработан для предоставления владельцам сайтов возможности удостовериться, что окружение клиента заслуживает доверия в плане защиты пользовательских данных
Именно для этого, подделка исключена
|
|1.12, Аноним (12), 16:08, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Утверждается, что API WebView Media Integrity ограничится компонентом WebView и применениями, связанными с обработкой мультимедийного контента, например, его можно будет использовать в мобильных приложениях на базе WebView для потокового вещания звука и видео.
Т.е. не удалил.
|
|1.16, Kuromi (ok), 16:31, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Тот факт что на Андроиде никто ничего не удалял и продолжает развивать означает лишь что что разведка боем завершилась (кажущимся) фейлом. Теперь Гугль начнет изобретать новую спеку, в которой подобный функционал будет не настолько явно DRMным.
Хотелки Гугля всем очевидны и они никуда не делись, просто этот их Web Integrity стал вызывать слишком много шума и появились неудобные вопросики, а рыбка прозрачной водички не любит.
Компании хотят тотального контроля теперь уже и за браузерами, а на примере EME мы видим что три кита уже сформировались - Гугль, Микросы, Яббл, вполне себе рукопожатая туса, куда никого больше не пустят.
|
|1.22, Аноним (22), 17:10, 03/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Токен формировался через отправку запроса на сторонний сервер аттестации, который после выполнения определённых проверок подтверждал, что браузерное окружение не модифицировано.
Слышал IBM модифицировала свою IMA/EVM для Linux, чтобы сами клиентские компы могли удостоверять сервера в своей целосности.
|