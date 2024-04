Выпуск web-браузера Chrome 124

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 124. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 125 запланирован на 14 мая. Основные изменения в Chrome 124: В версии для платформы Android в менеджере закладок появилась поддержка сохранения закладок и списков отложенного чтения на серверах Google в привязке к учётной записи пользователя.

В Chrome для Android задействован новый метод хранения локальных паролей, которые не синхронизируются с другими устройствами. Ранее локальные пароли хранились в профиле Chrome, а теперь будут размещены в хранилище паролей, предоставляемом сервисами Google Play, которое уже используется для хранения пароля к учётной записи в Google.

В сборках для Windows, macOS и Linux в TLS включена по умолчанию поддержка механизма инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism), использующего гибридный алгоритм X25519Kyber768, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах. X25519Kyber768 представляет собой комбинацию из механизма обмена ключами X25519, основанного на эллиптических кривых и ныне применяемого в TLS, c алгоритмом Kyber-768, использующим методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.

При отрисовке текста библиотекой Skia учтены заданные в Windows настройки контраста и цвета для технологии сглаживания текста ClearType, позволяющей заметно повысить качество отображения шрифтов на жидкокристаллических мониторах. В сборках для Linux заметно изменились шрифты, используемые в интерфейсе.

Предоставлена возможность установки любой web-страницы в виде самодостаточного PWA-приложения (Progressive Web Apps), даже если эта страница не соответствует критериям PWA.

В соответствии с требованиями европейского закона DMA (Digital Markets Act) обеспечен вывод диалога для выбора поисковой системы, которая будет использоваться по умолчанию. На выбор предлагаются поисковые системы, доступные в разделе настроек "chrome://settings/search". Поисковые системы в списке отображаются в случайном порядке. В Chrome 120 данный диалог был протестирован на 1% пользователей, а теперь активирован для всех.

Реализован вывод пользователю запроса предоставления полномочий при обращении web-приложения к API Web MIDI, позволяющем взаимодействовать с подключёнными к компьютеру музыкальными устройствами с интерфейсом MIDI. Ранее запросы полномочий выводились только при отправке или получении SysEx-сообщений, а теперь будут выводиться при любом обращении к API Web MIDI. В качестве причины изменения упоминаются ситуации, когда случайные web-страницы захватывают эксклюзивное управление MIDI-контроллером, блокируя возможность работы с ним других приложений. Также отмечаются проблемы связанные с безопасностью, так как API Web MIDI позволяет полностью управлять MIDI-устройством, вплоть до установки своих прошивок.

Полностью прекращена поддержка API Web SQL, который не стандартизирован, почти не используется и требует переработки для соответствия современным требованиям к безопасности. Web SQL был отключён по умолчанию начиная с Chrome 119, но была предусмотрена настройка для его возвращения. Теперь данная настройка удалена. Для разработчиков, которым необходима подобная функциональность, предлагается использовать вариант библиотеки SQLite, скомпилированной в представление WebAssembly.

Добавлена возможность управления направлением написания текста, отображаемого вертикально в элементах web-форм (select, meter, progress, button, textarea и input) при выборе вертикальной ориентации через CSS-свойство writing-mode. Для вывода текста сверху-вниз теперь можно использовать свойство элемента форм "ltr", а снизу-вверх - "rtl".

В API User-Agent Client Hints, развиваемом в качестве замены заголовка User-Agent, добавлена поддержка параметра Sec-CH-UA-Form-Factors, через который клиент может информировать сервер о форм-факторе устройства пользователя (Desktop, Automotive, Mobile, XR, EInk и Watch). User-Agent Client Hints позволяет организовать выборочную отдачу данных о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером. Пользователь, в свою очередь, может определить какую информацию можно предоставить владельцам сайтов. При использовании User-Agent Client Hints идентификатор браузера не передаётся без явного запроса, а по умолчанию указываются лишь базовые параметры, что затрудняет проведение пассивной идентификации.

Добавлена возможность управления клонированием отдельных корней в Shadow DOM, осуществляемым такими командами, как cloneNode(). Возможность клонирования корневых веток DOM включается при помощи параметра clonable ("attachShadow({clonable:true})") или атрибута "shadowrootclonable" (<template shadowrootmode=open shadowrootclonable>).





Добавлены новые методы setHTMLUnsafe() и parseHTMLUnsafe() для использования синтаксиса Shadow DOM из JavaScript. Методы setHTMLUnsafe() и parseHTMLUnsafe() по аналогии с innerHTML и DOMParser.parseFromString() позволяют подставить в элемент или разобрать содержимое в формате HTML, но отличаются поддержкой обработки элементов template c атрибутом shadowrootmode.

Добавлена поддержка API WebSocket Stream, позволяющего передавать данные между браузером и сервером в потоковом режиме без применения полинга (polling), что оптимально для организации передачи и приёма постоянно поступающих данных, например, в реализации чата. const wss = new WebSocketStream(WSS_URL); const {readable, writable} = await wss.opened; const reader = readable.getReader(); const writer = writable.getWriter(); while (true) { const {value, done} = await reader.read(); if (done) { break; } const result = await process(value); await writer.write(result); }

Расширены возможности API View Transitions, упрощающего создание переходных анимационных эффектов между разными состояниями DOM (например, плавный переход от одного изображения к другому). В новой версии добавлена поддержка события "pageswap", генерируемого для объекта "window", когда при навигации связанный с ним объект "document" заменяется на новый. Также добавлено свойство "render-blocking", позволяющее заблокировать отрисовку документа до завершения разбора важного контента.

Добавлен параметр disallowReturnToOpener, передаваемый при вызове метода requestWindow, который позволяет убрать кнопку "назад" в окне, открытом в режиме "картинка в картинке", для запрета возвращения к вкладке, из которой было открыто окно.

Добавлена возможность присвоения атрибуту CSSImportRule.styleSheet значения NULL для индикации отсутствия привязанной таблицы стилей. Добавлен атрибут CSSKeyframesRule.length, указывающий на число индексируемых свойств.

Для редактируемых полей реализован атрибут "writingsuggestions" для управления включением показа рекомендаций во время ввода.

В API WebGPU добавлена поддержка ServiceWorker и SharedWorker.

Добавлена поддержка HTTP-заголовка "Priority", через который можно передать сведения о приоритете обработки запроса (RFC 9218) на стадии первого обращения к ресурсу.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена новая панель Autofill для инспектирования информации, используемой при автоматическом заполнении форм. В панели инспектирования CSS-стилей улучшена поддержка вложенных стилей. В панели измерения производительности предоставлена возможность скрытия лишних функций и связанных с ними дочерних вызовов для снижения уровня шума на графике. В панель отладки анимации добавлена поддержка анимации, привязанной к прокрутке контента (Scroll-driven Animation). В панели инспектирования сети реализована возможность задания параметров потери пакетов и размера сетевой очереди для проверки работы WebRTC-приложений в условиях возникновения сетевых проблем. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 22 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 65 тысяч долларов США (по одной премии в $20000, $10000, $7000 и $2000, по три премии в $5000 и $3000, две премии $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.