В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере

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|2.5, Анон133 (?), 20:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, что модно. Остальное не важно. И при этом будут всех уверять, что это так необходимо. Эту кипучую деятельность необходимо направить на пользу.
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|3.6, Аноним (6), 20:26, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Веб приложения PWA, невозможно заблокировать (удалить из магазинов Приложений), кросс платформенны по умолчанию, sql подобные данные можно сразу импортировать на сервер для хранения, удобно строить иерархичные структуры и вполне возможно даже работать будет при использовании join быстрее чем noSQL, легко поддерживать и находить разработчиков т.к. многие знают js
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|4.7, Аноним (2), 20:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Много маркетинговых слов, но нет ответа на простой вопрос: зачем?!
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|5.9, Аноним (-), 21:08, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень даже полезный инструмент для переваривания условно-больших данных.
Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM. А теперь большие базы можно ворочать прямо в браузере...
Ясен пень - этот движ педалируется для Chrome_OS, а в Chrome_Browser обкатывается бета-версия технологии.
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|7.20, Аноним (20), 21:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, на своих серверах машинное время тратить? Юзер все равно ничего полезного не делает...
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|6.23, YetAnotherOnanym (ok), 22:07, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM
Ну чо, всё правильно, вполне по-жабаскриптному.
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|6.28, Kuromi (ok), 23:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто Гугл не может просто добавиь SQLite в ХромОсь, а потом приделать очередной кастомный API для доступа к нему из браузера на ХромОси.
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|5.10, Аноним (10), 21:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В этом мире всё бывает только либо ради секса, либо ради денег - выбирай.
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|4.18, Аноним (16), 21:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем нужны какие-то маркетинговые веб так называемые приложения, когда сильно нанять нормального программиста на си и он сделает все как надо
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|2.26, Kuromi (ok), 23:19, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Данные, которые web-приложения сохраняют в WASM-версии SQLite, могут быть локализованы в рамках текущего сеанса (теряются после перезагрузки страниц) или сохранены на стороне клиента (сохраняются между сеансами)."
Слово "Трекинг" просматривается насквозь.
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|1.3, Аноним (10), 19:52, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Аноним одобряет, особо радует что это не LibreSQL (или как его там, из соседней новости), а нативный скулайт.
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|1.13, Аноним (13), 21:23, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мы вам встроили ОС в браузер, чтобы вы пользовались ОС, пока пользуетесь ОС, пока сидите в браузере.
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|1.14, Аноним (16), 21:32, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Моднявые сму..технологии и до sqlite до́брались. Скоро его перепишут на электрон и он не быдет работать без npm
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|2.22, Аноним (22), 22:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе больше скажу они стали использовать WASM без браузера! Как просто обычный бекенд. Говорят очень безопасно.
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|3.24, Самый Лучший Гусь (?), 22:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В wasm сразу встроены все необходимые алгоритмы безопастности, которые только нужны, что не сказать о нативных кодах. Это пища для размышления.
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|4.29, Аноним (29), 23:37, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да наслушался такого. И того что на WASM нет нормальной документации и всего такого им приходится самим разбираться. Пишут кстати на расте. Такая безопасная безопасность что её приходится оборачивать в другую безопасность, чтобы было безопаснее.
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|1.15, Аноним (16), 21:34, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Позор что так называее программисты не знающие что такое шина адреса и чем отличается Гарвардская архитектура добрались до sqlite
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|2.31, Аноним (31), 23:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и чем отличается Гарвардская архитектура
Молодец, спародировал сам себя. И Фон Нейман тут не при чём.
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|1.27, Kuromi (ok), 23:22, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое забавное что SQL уже пыталичь просунуть в Web в виде WebSQL, но прокатило, даже Чрому пришлось отправить его на снос, и тут же появляется SQl через WebAssembly. Да еще и опять с сохранением данных на клиенте. Как своевременно.
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|2.30, Аноним (29), 23:38, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не понимаешь WebSQL небезопасно. Тоже самое в WASM должно быть безопасно, как минимум в теории.
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|3.32, Аноним (32), 23:50, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на практике будут пересылать файлы бызы данных, сгенерированные на фронтэнде, на бэкенд, и открывать там. В результате - RCE.
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