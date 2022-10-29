The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере

29.10.2022 18:34

Разработчики SQLite развивают проект по реализации возможности компиляции библиотеки в промежуточный код WebAssembly, способный запускаться в web-браузере и пригодный для организации работы с БД из web-приложений на языке JavaScript. Код для поддержки WebAssembly добавлен в основной репозиторий проекта. В отличие от API WebSQL, в основе которого лежит SQLite, WASM SQLite полностью изолирован от браузера и не влияет на его безопасность (Google решил отказаться от поддержки WebSQL в Chrome после нескольких уязвимостей в SQLite, которые можно было эксплуатировать через WebSQL для атаки на браузер).

Целью проекта является предоставление рабочей JavaScript-обвязки, идентичной по функциональности с API SQLite. Web-разработчикам предоставляется высокоуровневый объектно-ориентированный интерфейс для работы с данными в стиле sql.js или Node.js, обвязка над низкоуровневым C API и API на базе механизма Web Worker, позволяющий создавать асинхронные обработчики, выполняемые в отдельных потоках. Для скрытия тонкостей организации работы с потоками поверх API на базе Web Worker также развивается вариант программного интерфейса на основе механизма Promise.

Данные, которые web-приложения сохраняют в WASM-версии SQLite, могут быть локализованы в рамках текущего сеанса (теряются после перезагрузки страниц) или сохранены на стороне клиента (сохраняются между сеансами). Для постоянного хранения подготовлены бэкенды для размещения данных в локальной ФС при помощи OPFS (Origin-Private FileSystem, расширение к API File System Access, доступное пока только в браузерах на основе WebKit и Chromium) и в локальных браузерных хранилищах на базе API window.localStorage и window.sessionStorage. В случае применения localStorage/sessionStorage данные отражаются в соответствующие хранилища в формате ключ/значение, а при применении OPFS предусмотрено два варианта: симуляция виртуальной ФС при помощи WASMFS и отдельная реализация sqlite3_vfs, предлагающая слой SQLite VFS на базе OPFS.

Для сборки SQLite в WASM-представление задействован компилятор Emscripten (достаточно собрать расширение ext/wasm: "./configure --enable-all; make sqlite3.c; cd ext/wasm; make"). На выходе формируются файлы sqlite3.js и sqlite3.wasm, которые можно включить в свой JavaScript-проект (пример HTML и JavaScript).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
  3. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.39
  4. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  5. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  6. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58004-sqlite
Ключевые слова: sqlite, wasm, webassembly
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:52, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    не понятно, зачем оно нужно...
     
     
  • 2.5, Анон133 (?), 20:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что модно. Остальное не важно. И при этом будут всех уверять, что это так необходимо. Эту кипучую деятельность необходимо направить на пользу.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:26, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веб приложения PWA, невозможно заблокировать (удалить из магазинов Приложений), кросс платформенны по умолчанию, sql подобные данные можно сразу импортировать на сервер для хранения, удобно строить иерархичные структуры и вполне возможно даже работать будет при использовании join быстрее чем noSQL, легко поддерживать и находить разработчиков т.к. многие знают js
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 20:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Много маркетинговых слов, но нет ответа на простой вопрос: зачем?!
     
     
  • 5.9, Аноним (-), 21:08, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже полезный инструмент для переваривания условно-больших данных.
    Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM. А теперь большие базы можно ворочать прямо в браузере...

    Ясен пень - этот движ педалируется для Chrome_OS, а в Chrome_Browser обкатывается бета-версия технологии.

     
     
  • 6.11, Аноним (2), 21:12, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > больших данных

    Зачем?! Зачем у клиента ворочать бигдату?

     
     
  • 7.20, Аноним (20), 21:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, на своих серверах машинное время тратить? Юзер все равно ничего полезного не делает...
     
  • 6.23, YetAnotherOnanym (ok), 22:07, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM

    Ну чо, всё правильно, вполне по-жабаскриптному.

     
  • 6.28, Kuromi (ok), 23:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто Гугл не может просто добавиь SQLite в ХромОсь, а потом приделать очередной кастомный API для доступа к нему из браузера на ХромОси.
     
  • 5.10, Аноним (10), 21:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этом мире всё бывает только либо ради секса, либо ради денег - выбирай.
     
  • 5.16, Аноним (16), 21:35, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было больше смузи
     
  • 4.18, Аноним (16), 21:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем нужны какие-то маркетинговые веб так называемые приложения, когда сильно нанять нормального программиста на си и он сделает все как надо
     
  • 3.19, Аноним (16), 21:42, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В этом суть моднявых языков типа джавы и руста
     
  • 2.26, Kuromi (ok), 23:19, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Данные, которые web-приложения сохраняют в WASM-версии SQLite, могут быть локализованы в рамках текущего сеанса (теряются после перезагрузки страниц) или сохранены на стороне клиента (сохраняются между сеансами)."

    Слово "Трекинг" просматривается насквозь.

     

  • 1.3, Аноним (10), 19:52, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Аноним одобряет, особо радует что это не LibreSQL (или как его там, из соседней новости), а нативный скулайт.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:23, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы вам встроили ОС в браузер, чтобы вы пользовались ОС, пока пользуетесь ОС, пока сидите в браузере.
     
  • 1.14, Аноним (16), 21:32, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Моднявые сму..технологии и до sqlite до́брались. Скоро его перепишут на электрон и он не быдет работать без npm
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:04, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу они стали использовать WASM без браузера! Как просто обычный бекенд. Говорят очень безопасно.
     
     
  • 3.24, Самый Лучший Гусь (?), 22:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В wasm сразу встроены все необходимые алгоритмы безопастности, которые только нужны, что не сказать о нативных кодах. Это пища для размышления.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 23:37, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да наслушался такого. И того что на WASM нет нормальной документации и всего такого им приходится самим разбираться. Пишут кстати на расте.   Такая безопасная безопасность что её приходится оборачивать в другую безопасность, чтобы было безопаснее.
     

  • 1.15, Аноним (16), 21:34, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Позор что так называее программисты не знающие что такое шина адреса и чем отличается Гарвардская архитектура добрались до sqlite
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и чем отличается Гарвардская архитектура

    Молодец, спародировал сам себя. И Фон Нейман тут не при чём.

     

  • 1.25, koct9i (?), 22:47, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний год без SQL на фронтэнде.
     
     
  • 2.34, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:56, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sql.js.org уже давно был + есть реляционные бд поверх indexeddb, например, https://github.com/google/lovefield. Но хз где это в реальности применяется.
     

  • 1.27, Kuromi (ok), 23:22, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое забавное что SQL уже пыталичь просунуть в Web  в виде WebSQL, но прокатило, даже Чрому пришлось отправить его на снос, и тут же появляется SQl через WebAssembly. Да еще и опять с сохранением данных на клиенте. Как своевременно.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 23:38, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь WebSQL небезопасно. Тоже самое в WASM должно быть безопасно, как минимум в теории.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:50, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на практике будут пересылать файлы бызы данных, сгенерированные на фронтэнде, на бэкенд, и открывать там. В результате - RCE.
     
  • 3.33, Онаним. (?), 00:10, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся WASM на грусти переписывать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру