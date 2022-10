В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере

2.5 , Анон133 ( ? ), 20:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное, что модно. Остальное не важно. И при этом будут всех уверять, что это так необходимо. Эту кипучую деятельность необходимо направить на пользу.

3.6 , Аноним ( 6 ), 20:26, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Веб приложения PWA, невозможно заблокировать (удалить из магазинов Приложений), кросс платформенны по умолчанию, sql подобные данные можно сразу импортировать на сервер для хранения, удобно строить иерархичные структуры и вполне возможно даже работать будет при использовании join быстрее чем noSQL, легко поддерживать и находить разработчиков т.к. многие знают js

4.7 , Аноним ( 2 ), 20:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Много маркетинговых слов, но нет ответа на простой вопрос: зачем?!

5.9 , Аноним ( - ), 21:08, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень даже полезный инструмент для переваривания условно-больших данных.

Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM. А теперь большие базы можно ворочать прямо в браузере... Ясен пень - этот движ педалируется для Chrome_OS, а в Chrome_Browser обкатывается бета-версия технологии.

6.11 , Аноним ( 2 ), 21:12, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > больших данных Зачем?! Зачем у клиента ворочать бигдату?

7.20 , Аноним ( 20 ), 21:54, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что, на своих серверах машинное время тратить? Юзер все равно ничего полезного не делает...

6.23 , YetAnotherOnanym ( ok ), 22:07, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Массивы в JS имеют дикий перерасход по размеру используемой RAM Ну чо, всё правильно, вполне по-жабаскриптному.

6.28 , Kuromi ( ok ), 23:23, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто Гугл не может просто добавиь SQLite в ХромОсь, а потом приделать очередной кастомный API для доступа к нему из браузера на ХромОси.

5.10 , Аноним ( 10 ), 21:09, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В этом мире всё бывает только либо ради секса, либо ради денег - выбирай.

5.16 , Аноним ( 16 ), 21:35, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы было больше смузи

4.18 , Аноним ( 16 ), 21:40, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зачем нужны какие-то маркетинговые веб так называемые приложения, когда сильно нанять нормального программиста на си и он сделает все как надо

3.19 , Аноним ( 16 ), 21:42, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В этом суть моднявых языков типа джавы и руста

2.26 , Kuromi ( ok ), 23:19, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Данные, которые web-приложения сохраняют в WASM-версии SQLite, могут быть локализованы в рамках текущего сеанса (теряются после перезагрузки страниц) или сохранены на стороне клиента (сохраняются между сеансами)." Слово "Трекинг" просматривается насквозь.