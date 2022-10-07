Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite

|
|1.1, Аноним (1), 21:18, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Для разработки новой функциональности предлагается предоставить возможность использования языка Rust
ну тогда конечно, такой форк прям очень нужен :)))
|
|
|
|2.4, Аноним (-), 21:23, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
sqlite собираются поддерживать до 2050 года. Как такое возможно, если там будет Rust?
|
|2.10, Аноним (10), 21:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Он не нужен, люди явно никогда не работали с опенсорсом - у них как у большевиков "за всё хорошее и против всего плохого" - они не понимают, что принимая добавления от левых людей, девелоперы берут на себя ответственность за этот код, значит его надо будет поддерживать и фиксить, а у них на странице написано про бенефиты от "great ideas" - обычные мечтатели, которые с реальной работой не сталкивались.
SQLite пишется не просто так, на нём зарабатывают деньги, посмотрите на их офф сайт - там есть платная поддержка и серьёзным и взрослым людям нахрен не упали эти "great ideas" от т. н. "коммьюнити" - идей как кала - всегда много - писать и *поддерживать* их некому.
Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше. SQLite будет использоваться в серьёзных проектах из-за поддержки, этот форк нахрен никому не упал - но это отличный пример того, как делать НЕ НУЖНО.
// b.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 21:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
а просто в очередной раз растаманы показали, что не в состоянии делать самостоятельно проекты, а только паразитирую и заражают растом чужие творения.
|
|3.36, Аноним (36), 23:52, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше
Вы слишком консервативны. Если бы человечество следовало вашему принципу, то не было бы ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си.
Мне кажется что у людей создающих форк есть шанс потратить время впустую и потерпеть фиаско, либо создать что-то стоящее, что сможет конкурировать с исходным проектом. В любом случае у вас останется выбор при наличии обоих проектов в доступе. Конкуренция принесёт только пользу.
|
|
|
|4.37, Аноним (37), 23:57, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они просто боятся, что у них получится и оно станет популярнее оригинала.
Это ж придется им пользоваться! Кривиться, но пользоваться!
|
|4.46, Аноним (14), 01:08, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> были в гаражах написаны
потому что законы у них такие, нельзя там дома заниматься подобным, потому-то и делались компы "в гаражах", чтобы соответствовать закону, хотя "гараж" там - совсем не гараж был, как представляется сначала.
|
|4.48, Аноним (48), 01:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си.
Да, да в гаражах. Простыми мечтателями, "но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей".
|
|3.38, bugaga (?), 00:01, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эти люди работали с опенсорсом побольше анонимусов в опеннете. В статье это кстати очень четко упоминается.
И причины почему нужно сделать форк sqlite и что конкретно они собираются добавить тоже написано.
|
|1.2, Аноним (37), 21:21, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Хм... т.е. это что-то вроде отношений openssl и libressl. Может это и к лучшему и SQLite начнет шевелиться.
|
|
|
|2.9, Аноним (-), 21:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее по названию можно вспомнить libtls из libressl, но это полезная библиотека, чтобы можно было собрать и с чем-то альтернативным вроде безопасного bearssl, где нет динамического выделения памяти. Однако тут у авторов libSQL просто не хватило фантазии, кроме того, чтобы добавить Rust, WebAssembly, MIT лицензию со своим именем и, конечно же, Code of Conduct.
|
|
|
|3.17, pda (ok), 22:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Скорее по названию можно вспомнить libtls из libressl
Скорее ffmpeg / libav.
> и, конечно же, Code of Conduct.
Чьорт побьери! Только хотел пошутить, что форк по причине того, что sqlite не хватает инклюзивности, а жизнь меня уже опередила.
|
|1.3, InuYasha (??), 21:22, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Rust, WebAssembly... ерунда какая-то. Ну монолитный же проект! Хватит его какахами облепливать, допишите что надо в стиле оригинала!
|
|
|
|2.6, анон (?), 21:31, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ви ни панимаити, это будет дефолтная либа для раста, реализующая функциональность SQLite, передел рыночка!
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 23:01, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> можно бинарные расширения
А небинарные стало быть нельзя? Что это белое цисгендедерное мужичьё себе позволяет! Срочно надо на раст переписать, чтоб всё небинарно и с коком было!
|
|2.39, bugaga (?), 00:02, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Дописать что надо не позволяет оригинал - sqlite не принимают коммиты извне. Статью надо бы прочесть перед тем как комментировать
|
|1.5, Аноним (5), 21:27, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Не знаю как вы, а я от СУБД жду поддержку VPN, эмодзи и чтобы ею по сайтам можно было ходить
|
|
|
|2.11, Аноним (14), 21:41, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
растаманы вам обязательно помогут! ведь при работе оно будет ходить по карго-сайтам и смотреть себе обновления!
|
|1.7, Аноним (-), 21:31, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Код форка распространяется под лицензией MIT (SQLite поставляется как общественное достояние).
В чём смысл подобных ограничений? Автор хочет, чтобы это распространялось под его именем? Среди лицензий нормальные это как раз либо GPL (чтобы гарантировать свободы), либо публичное достояние, чтобы все использовали и это стало стандартом. Промежуточное не нужно.
|
|
|
|2.43, Аноним (-), 00:22, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ха, опять огороженные рабы гыпиэля рассуждают о свободе...
Public domain - это свобода, BSD, MIT - это свобода. Но никак не GPL.
|
|1.8, Аноним (8), 21:32, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> SQLite
> распределённых баз данных
Пришло время очешуительных историй.
|
|1.15, pashev.ru (?), 22:05, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Поддержка определяемых пользователем функций, написанных на любых языках программирования и скомпилированных в промежуточный код WebAssembly
Короче, неосиляторы полезли свиным рылом в калачный ряд. Во-первых, не надо делать MySQL или postgresql из SQLite. Во-вторых, функции уже могут быть на любом языке, и дело в том, что в SQLite они снаружи: SQLite встраивается в язык, а не наоборот.
|
|
|
|2.40, bugaga (?), 00:05, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нормальные такие неосиляторы - сначала форкнули qemu и довели до ума, потом форкнули cassandradb и ускорили в 10 раз.
|
|1.18, bOOster (ok), 22:11, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Надорвутся, хотя нет - если никому не нужно - то и интерес пропадет быстро.
|
|
|
|2.21, Дениска (??), 22:21, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да ладно вам, как можно надорваться переписывая копирайты и заменяя везде sqlite на libsql?!
Там даже нескучные обои (пока?) не предусмотрены!
|
|1.19, Аноним (14), 22:16, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> предлагается предоставить возможность использования языка Rust, сохраняя при этом базовую часть на языке Си.
А почему на расте нельзя написать базовую часть?!
|
|
|
|2.22, Аноним (-), 22:22, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Rust это ржавчина, моральное разложение в переводе с английского. Как с этого может что-то начинаться? Только пробравшись к чему-то.
|
|2.26, Дениска (??), 22:30, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что по непонятным причинам мне пока не удалось найти в crates.io готового sqlite.
(хрустообвески вокруг оригинальной библиотеки не в счет - кстати, их и будет использовать этот чудо-прожект, не самим же кодить, в самом деле, придумали тоже)
|
|
|
|
|
|3.49, Аноним (14), 01:12, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, базовая часть таблицы останется как есть, а на расте будет интерфейс безопасного доступа!
|
|1.25, Аноним (25), 22:27, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
вот раньше как было: читаешь какую-нибудь дичь, типа форкнули что-то, полтора разраба, 5 коммитов, ну, дичь и дичь. а потом замечаешь тег "панорама". а теперь вместо "панорама" вот
> Для разработки новой функциональности предлагается предоставить возможность использования языка Rust
|
|1.27, Аноним (-), 22:34, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Возможность использования в ядре Linux
> промежуточный код WebAssembly
Как думаете, это добавит безопасности?
|
|1.28, Аноним (-), 22:42, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сначала растаманы пришли за Firefox, и я молчал — потому что я не использовал Firefox.
Затем они пришли за Linux, и я молчал — потому что я не использовал Linux.
Затем они пришли за sqlite, и я молчал — потому что я не использовал sqlite.
Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня.
|
|
|
|2.30, Аноним (-), 22:49, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее молчал потому что использовал. А потом надо открывать в chromium потому что в основном браузере не работает сайт.
|
|
|
|3.50, Аноним (14), 01:15, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> надо открывать в chromium потому что в основном браузере не работает сайт
Почему растаманы не могут сделать работающий браузер?
|
|1.31, Анонн (?), 22:55, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Смешно смотреть как местным оналитегам рвет днище от одного упоминания раста))
И это при том его так еще нет от слова совсем (не, ну серьезно - загляните на гитхаб, посмотрите в список Languages)
А так - три контрибьютора из пяти работают в одной фирме.
Логично предположить что фирма решила допилить sqlite под свои потребности... Но намного веселее строить теории заговора и плеваться желчью.
|