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Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite

07.10.2022 21:12

Проектом libSQL предпринята попытка создания форка СУБД SQLite, ориентированного на открытость для участия разработчиков из сообщества и продвижение новшеств, выходящих за рамки изначального назначения SQLite. В качестве причины создания форка называется достаточно жёсткая политика SQLite в отношении приёма стороннего кода от сообщества при наличии потребности в продвижении улучшений. Код форка распространяется под лицензией MIT (SQLite поставляется как общественное достояние).

Создатели форка намерены поддерживать совместимость с основном SQLite и придерживаться того же уровня качества, сохраняя набор тестовых сценариев и постепенно расширяя его по мере добавления новшеств. Для разработки новой функциональности предлагается предоставить возможность использования языка Rust, сохраняя при этом базовую часть на языке Си. В случае изменения политики основного проекта SQLite в отношении приёма изменений, разработчики libSQL намерены перенести накопленные изменения в основной проект и подключиться к его развитию.

Среди идей по возможному расширению функциональности SQLite упоминаются:

  • Интеграция средств для построения распределённых баз данных, работающих на уровне самой библиотеки, а не через репликацию изменений в файловой системе (LiteFS), и без развития отдельного продукта (dqlite, rqlite, ChiselStore).
  • Оптимизация для использования асинхронных API, таких как предоставляемый ядром Linux интерфейс io_uring.
  • Возможность использования SQLite в ядре Linux, по аналогии с поддержкой в ядре виртуальной машины eBPF, для ситуаций, когда требуется сохранять из ядра наборы данных, не умещающиеся в оперативную память.
  • Поддержка определяемых пользователем функций, написанных на любых языках программирования и скомпилированных в промежуточный код WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/libsql/libs...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.39
  3. OpenNews: Опубликован проект Litestream, реализующий систему репликации для SQLite
  4. OpenNews: Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  5. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  6. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57885-libsql
Ключевые слова: libsql, sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 21:18, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Для разработки новой функциональности предлагается предоставить возможность использования языка Rust

    ну тогда конечно, такой форк прям очень нужен :)))

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:23, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    sqlite собираются поддерживать до 2050 года. Как такое возможно, если там будет Rust?
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Он не нужен, люди явно никогда не работали с опенсорсом - у них как у большевиков "за всё хорошее и против всего плохого" - они не понимают, что принимая добавления от левых людей, девелоперы берут на себя ответственность за этот код, значит его надо будет поддерживать и фиксить, а у них на странице написано про бенефиты от "great ideas" - обычные мечтатели, которые с реальной работой не сталкивались.

    SQLite пишется не просто так, на нём зарабатывают деньги, посмотрите на их офф сайт - там есть платная поддержка и серьёзным и взрослым людям нахрен не упали эти "great ideas" от т. н. "коммьюнити" - идей как кала - всегда много - писать и *поддерживать* их некому.

    Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше. SQLite будет использоваться в серьёзных проектах из-за поддержки, этот форк нахрен никому не упал - но это отличный пример того, как делать НЕ НУЖНО.

    // b.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а просто в очередной раз растаманы показали, что не в состоянии делать самостоятельно проекты, а только паразитирую и заражают растом чужие творения.
     
  • 3.36, Аноним (36), 23:52, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше

    Вы слишком консервативны. Если бы человечество следовало вашему принципу, то не было бы ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си.
    Мне кажется что у людей создающих форк есть шанс потратить время впустую и потерпеть фиаско, либо создать что-то стоящее, что сможет конкурировать с исходным проектом. В любом случае у вас останется выбор при наличии обоих проектов в доступе. Конкуренция принесёт только пользу.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 23:57, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто боятся, что у них получится и оно станет популярнее оригинала.
    Это ж придется им пользоваться! Кривиться, но пользоваться!
     
  • 4.46, Аноним (14), 01:08, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > были в гаражах написаны

    потому что законы у них такие, нельзя там дома заниматься подобным, потому-то и делались компы "в гаражах", чтобы соответствовать закону, хотя "гараж" там - совсем не гараж был, как представляется сначала.

     
  • 4.48, Аноним (48), 01:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си.

    Да, да в гаражах. Простыми мечтателями, "но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей".

     
  • 3.38, bugaga (?), 00:01, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти люди работали с опенсорсом побольше анонимусов в опеннете. В статье это кстати очень четко упоминается.

    И причины почему нужно сделать форк sqlite и что конкретно они собираются добавить тоже написано.

     

  • 1.2, Аноним (37), 21:21, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хм... т.е. это что-то вроде отношений openssl и libressl. Может это и к лучшему и SQLite начнет шевелиться.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 21:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее по названию можно вспомнить libtls из libressl, но это полезная библиотека, чтобы можно было собрать и с чем-то альтернативным вроде безопасного bearssl, где нет динамического выделения памяти. Однако тут у авторов libSQL просто не хватило фантазии, кроме того, чтобы добавить Rust, WebAssembly, MIT лицензию со своим именем и, конечно же, Code of Conduct.
     
     
  • 3.17, pda (ok), 22:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скорее по названию можно вспомнить libtls из libressl

    Скорее ffmpeg / libav.

    > и, конечно же, Code of Conduct.

    Чьорт побьери! Только хотел пошутить, что форк по причине того, что sqlite не хватает инклюзивности, а жизнь меня уже опередила.

     

  • 1.3, InuYasha (??), 21:22, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Rust, WebAssembly... ерунда какая-то. Ну монолитный же проект! Хватит его какахами облепливать, допишите что надо в стиле оригинала!
     
     
  • 2.6, анон (?), 21:31, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ви ни панимаити, это будет дефолтная либа для раста, реализующая функциональность SQLite, передел рыночка!
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 22:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну монолитный же проект!

    Где он монолитный, если в него можно бинарные расширения загружать? https://www.sqlite.org/loadext.html

     
     
  • 3.29, Аноним (37), 22:47, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тссс... не ломай им манямирок, пусть поупражняются в скудоумии
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:01, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > можно бинарные расширения

    А небинарные стало быть нельзя? Что это белое цисгендедерное мужичьё себе позволяет! Срочно надо на раст переписать, чтоб всё небинарно и с коком было!

     
     
  • 4.35, Анонн (?), 23:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С коком как в ядре https://www.kernel.org/code-of-conduct.html?
     
  • 2.39, bugaga (?), 00:02, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дописать что надо не позволяет оригинал - sqlite не принимают коммиты извне. Статью надо бы прочесть перед тем как комментировать
     
     
  • 3.41, DoTheGNU (?), 00:11, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потом дописать, почему именно не принимает: потому что код поставляется под Public domain. Подпишешь с ними юридический документ, и тоже сможешь контрибутить.
    - https://www.sqlite.org/copyright.html
    Второй абзац.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:27, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Не знаю как вы, а я от СУБД жду поддержку VPN, эмодзи и чтобы ею по сайтам можно было ходить
     
     
  • 2.11, Аноним (14), 21:41, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растаманы вам обязательно помогут! ведь при работе оно будет ходить по карго-сайтам и смотреть себе обновления!

     

  • 1.7, Аноним (-), 21:31, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код форка распространяется под лицензией MIT (SQLite поставляется как общественное достояние).

    В чём смысл подобных ограничений? Автор хочет, чтобы это распространялось под его именем? Среди лицензий нормальные это как раз либо GPL (чтобы гарантировать свободы), либо публичное достояние, чтобы все использовали и это стало стандартом. Промежуточное не нужно.

     
     
  • 2.43, Аноним (-), 00:22, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, опять огороженные рабы гыпиэля рассуждают о свободе...
    Public domain - это свобода, BSD, MIT - это свобода. Но никак не GPL.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:32, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > SQLite
    > распределённых баз данных

    Пришло время очешуительных историй.

     
  • 1.12, Аноним (14), 21:42, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ещё одна недобаза, да ещё на расте?!
     
  • 1.13, Аноним (-), 21:44, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему так?
    > https://sqlite.org/codeofethics.html
    > 32. Do not curse those who curse you, but rather bless them.
    > https://github.com/libsql/libsql/blob/main/CODE_OF_CONDUCT.md
    > Correction Warning Temporary Ban Permanent Ban
     
  • 1.15, pashev.ru (?), 22:05, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Поддержка определяемых пользователем функций, написанных на любых языках программирования и скомпилированных в промежуточный код WebAssembly

    Короче, неосиляторы полезли свиным рылом в калачный ряд. Во-первых, не надо делать MySQL или postgresql из SQLite. Во-вторых, функции уже могут быть на любом языке, и дело в том, что в SQLite они снаружи: SQLite встраивается в язык, а не наоборот.

     
     
  • 2.40, bugaga (?), 00:05, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальные такие неосиляторы - сначала форкнули qemu и довели до ума, потом форкнули cassandradb и ускорили в 10 раз.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 00:24, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поподробнее, пожалуйста...
     
     
  • 4.47, Аноним (14), 01:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да это он ещё не проснулся, встав с кровати.
     

  • 1.18, bOOster (ok), 22:11, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надорвутся, хотя нет - если никому не нужно - то и интерес пропадет быстро.
     
     
  • 2.21, Дениска (??), 22:21, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно вам, как можно надорваться переписывая копирайты и заменяя везде sqlite на libsql?!

    Там даже нескучные обои (пока?) не предусмотрены!

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:25, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Дениска Попов надорвался
     

  • 1.19, Аноним (14), 22:16, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > предлагается предоставить возможность использования языка Rust, сохраняя при этом базовую часть на языке Си.

    А почему на расте нельзя написать базовую часть?!

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 22:22, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust это ржавчина, моральное разложение в переводе с английского. Как с этого может что-то начинаться? Только пробравшись к чему-то.
     
  • 2.26, Дениска (??), 22:30, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что по непонятным причинам мне пока не удалось найти в crates.io готового sqlite.
    (хрустообвески вокруг оригинальной библиотеки не в счет - кстати, их и будет использовать этот чудо-прожект, не самим же кодить, в самом деле, придумали тоже)
     
     
  • 3.44, Аноним (45), 00:23, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разуй очи. Уразуми gluesql.
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:16, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форк таблицы умножения ещё не завезли ?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:19, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его можно сделать, переписав ее на расте!
     
     
  • 3.49, Аноним (14), 01:12, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, базовая часть таблицы останется как есть, а на расте будет интерфейс безопасного доступа!
     

  • 1.23, Аноним (24), 22:24, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РСУБД в ядре и еще и на расте.... хм пора закапывать
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:27, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вот раньше как было: читаешь какую-нибудь дичь, типа форкнули что-то, полтора разраба, 5 коммитов, ну, дичь и дичь. а потом замечаешь тег "панорама". а теперь вместо "панорама" вот

    > Для разработки новой функциональности предлагается предоставить возможность использования языка Rust

     
  • 1.27, Аноним (-), 22:34, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Возможность использования в ядре Linux
    > промежуточный код WebAssembly

    Как думаете, это добавит безопасности?

     
  • 1.28, Аноним (-), 22:42, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала растаманы пришли за Firefox, и я молчал — потому что я не использовал Firefox.
    Затем они пришли за Linux, и я молчал — потому что я не использовал Linux.
    Затем они пришли за sqlite, и я молчал — потому что я не использовал sqlite.
    Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 22:49, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее молчал потому что использовал. А потом надо открывать в chromium потому что в основном браузере не работает сайт.
     
     
  • 3.50, Аноним (14), 01:15, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо открывать в chromium потому что в основном браузере не работает сайт

    Почему растаманы не могут сделать работающий браузер?

     

  • 1.31, Анонн (?), 22:55, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешно смотреть как местным оналитегам рвет днище от одного упоминания раста))
    И это при том его так еще нет от слова совсем (не, ну серьезно - загляните на гитхаб, посмотрите в список Languages)

    А так - три контрибьютора из пяти работают в одной фирме.
    Логично предположить что фирма решила допилить sqlite под свои потребности... Но намного веселее строить теории заговора и плеваться желчью.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 22:59, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В коде нет, а в теги и план уже добавили.
     

  • 1.34, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 23:04, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пасибо ребята, но SQLite всем устраивает.
     
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