Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite

2.4 , Аноним ( - ), 21:23, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – sqlite собираются поддерживать до 2050 года. Как такое возможно, если там будет Rust?

2.10 , Аноним ( 10 ), 21:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Он не нужен, люди явно никогда не работали с опенсорсом - у них как у большевиков "за всё хорошее и против всего плохого" - они не понимают, что принимая добавления от левых людей, девелоперы берут на себя ответственность за этот код, значит его надо будет поддерживать и фиксить, а у них на странице написано про бенефиты от "great ideas" - обычные мечтатели, которые с реальной работой не сталкивались. SQLite пишется не просто так, на нём зарабатывают деньги, посмотрите на их офф сайт - там есть платная поддержка и серьёзным и взрослым людям нахрен не упали эти "great ideas" от т. н. "коммьюнити" - идей как кала - всегда много - писать и *поддерживать* их некому. Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше. SQLite будет использоваться в серьёзных проектах из-за поддержки, этот форк нахрен никому не упал - но это отличный пример того, как делать НЕ НУЖНО. // b.

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – а просто в очередной раз растаманы показали, что не в состоянии делать самостоятельно проекты, а только паразитирую и заражают растом чужие творения.

3.36 , Аноним ( 36 ), 23:52, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Лично я за то, чтобы делом занимались взрослые люди, а не шайка освоившая C с Rust и мечтающая о том, как бы контрибьютить побольше Вы слишком консервативны. Если бы человечество следовало вашему принципу, то не было бы ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си.

Мне кажется что у людей создающих форк есть шанс потратить время впустую и потерпеть фиаско, либо создать что-то стоящее, что сможет конкурировать с исходным проектом. В любом случае у вас останется выбор при наличии обоих проектов в доступе. Конкуренция принесёт только пользу.

4.37 , Аноним ( 37 ), 23:57, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они просто боятся, что у них получится и оно станет популярнее оригинала.

Это ж придется им пользоваться! Кривиться, но пользоваться!

4.46 , Аноним ( 14 ), 01:08, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > были в гаражах написаны потому что законы у них такие, нельзя там дома заниматься подобным, потому-то и делались компы "в гаражах", чтобы соответствовать закону, хотя "гараж" там - совсем не гараж был, как представляется сначала.

4.48 , Аноним ( 48 ), 01:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ни Linux, ни Windows, ни Apple, которые были в гаражах написаны шайками мечтателей освоившими Си. Да, да в гаражах. Простыми мечтателями, "но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей".

3.38 , bugaga ( ? ), 00:01, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти люди работали с опенсорсом побольше анонимусов в опеннете. В статье это кстати очень четко упоминается. И причины почему нужно сделать форк sqlite и что конкретно они собираются добавить тоже написано.

