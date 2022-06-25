Выпуск СУБД SQLite 3.39

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|1.1, Аноним (1), 23:32, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Лучшее что придумали за последний десяток лет.
Бэкап файлика вместо дампов - отдельный респект.
Для небольших и не особо требовательных проектов - лучшее решение.
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|2.2, Dzen Python (ok), 23:39, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Именно что для небольших и именно что для нетребовательных.
Чуть дальше выйди за рамки установленных скулёжем - шиш и миннное поле, засеянное порослью костыльных граблей, костылей из грабель и граблекостылей.
А так да, идеальный софт в своей нище.
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|3.7, Аноним (7), 00:33, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, нормально. Главное, добавить слипов, чтобы запись из разных потоков не пересекалась. У меня так сотня тредов запущена и записи даже почти не пересекаются в итоге (а они все много пишут и уходят поспать). Даже вообще не пересекаются больше, без достаточных слипов эта сотня тредов часто долбилась и обламывалась. К тому же, куда надёжнее, скажем leveldb, которая, похоже, умирает и вайпает всё, если её не закрыть при сегфолте. Да, я в курсе, что это разные вещи.
С тех пор, как жсон добавили, вообще годно. Ну, раньше приходилось очень костылять, но в прошлой версии добавили синтаксис для жсона и стало очень хорошо и удобно.
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|4.9, fghj (?), 01:16, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, "sleep" для решения проблем с многопоточностью это именно то что нужно,
можно еще разрешить программе использовать одно ядро, тогда точно все многопоточнненко будет работать.
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|5.11, Аноним (7), 01:32, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это работает, то это не глупо. Пока потоков было до 20 штук, вообще не сталкивался. На 100 уже пришлось разносить время запуска. Дело в том, что у постгри, вместо которой используется sqlite локально (и в целях экономии), таких проблем нет.
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|6.13, funny.falcon (?), 02:28, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а почему мьютекс не добавить?
И, если память не изменяет, в какой-то из последних версий добавили отключение тайм-аута, чтобы писатель ждал бесконечно другого писателя. Могу ошибаться.
WAL mode то включили?
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|2.8, Аноним (7), 00:36, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно довольно тормозное. Программы, которые используют, довольно тормозные. Особенно, на мобилках. Ну, и запись из нескольких потоков придётся организовывать отдельно, понадобится какой-нибудь менеджер с обвязкой из семафоров и это всё конечно будет ещё больше тормозить.
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|3.10, fghj (?), 01:22, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой смысл многопоточно писать в один небольшой файл даже если бы sqlite поддерживал многопоточность? Физически в один и тот же "erase" сектор NAND одновременно двум и более писать не удаться. Поэтому просто выделите отдельный поток для sqlite и к нему очередь задач и все.
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|4.12, Аноним (7), 01:43, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл в том, чтобы писать многопоточно. Он поддерживает многопоточность, например, чтений там производится куда больше, чем записей, и с этим никаких проблем. А насчёт ссд, я думаю, контроллер должен с этим разбираться, но это не самое узкое место -- с сетью дела куда хуже обстоят. Я не знаю, как прикрутить очередь задач к ORM, поэтому вряд ли. А вот блокировать, пока кто-то уже пишет, вполне себе вариант, но это, опять же, приведёт к лишним усложнениям, специально для sqlite, ну т.е. роллбэк и повторить коммит это не такие ужасные усложнения по сравнению с синхронизацией асинхронного приложения.
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|1.3, Аноним (3), 23:45, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая БД, но я жду развития новой GlueSQL embedded БД, написанной на Rust.
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|2.4, Аноним (3), 23:48, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишите, пожалуйста, новости и про эту БД. Она по сути прямой конкурент.
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|2.5, Главвонолог (?), 23:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мы вот тоже ждем, уже даже выделили отдельную палату для адептов раста, рядышком с наполеонами и чапаевыми.
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|2.6, Dzen Python (ok), 23:59, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очередной такой же как sqlite и embed-движки, но другой, да? И это будет снова программная революция, меняющая рынок embed-движков на время хайпа?
Эх, история спиральна. Раньше мы потешались над майрософт, как они писали новый COM+, такой же как DDE, но другой; как они писали, а затем огребали в судах, потом переписывали j# - такой же как java, но другой. Теперь мы потешаемся на растерами, которые пишут такие же coreutils, но другие.
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