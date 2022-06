Выпуск СУБД SQLite 3.39

Опубликован релиз SQLite 3.39, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные изменения: Добавлена поддержка операций правого и полного внешнего соединения таблиц - "RIGHT OUTER JOIN" и "FULL OUTER JOIN".

Предложены новые операторы сравнения - "IS NOT DISTINCT FROM" и "IS DISTINCT FROM", которые идентичны ранее доступным операторам "IS" и "IS NOT", и добавлены для улучшения совместимости с SQL-стандартами и PostgreSQL.

На Unix-системах обеспечено раскрытие всех символических ссылок в именах БД для определения канонического имени базы данных перед открытием файла.

Разрешено применение выражения HAVING для любых агрегирующих запросов, в том числе, не содержащих выражение "GROUP BY".

Внесены многочисленные микрооптимизации, в сумме позволившие снизить нагрузку на CPU в тестах на 2.3%.