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Выпуск СУБД SQLite 3.39

25.06.2022 23:14

Опубликован релиз SQLite 3.39, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка операций правого и полного внешнего соединения таблиц - "RIGHT OUTER JOIN" и "FULL OUTER JOIN".
  • Предложены новые операторы сравнения - "IS NOT DISTINCT FROM" и "IS DISTINCT FROM", которые идентичны ранее доступным операторам "IS" и "IS NOT", и добавлены для улучшения совместимости с SQL-стандартами и PostgreSQL.
  • На Unix-системах обеспечено раскрытие всех символических ссылок в именах БД для определения канонического имени базы данных перед открытием файла.
  • Разрешено применение выражения HAVING для любых агрегирующих запросов, в том числе, не содержащих выражение "GROUP BY".
  • Внесены многочисленные микрооптимизации, в сумме позволившие снизить нагрузку на CPU в тестах на 2.3%.


  1. Главная ссылка к новости (https://sqlite.org/releaselog/...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.38 и набора утилит sqlite-utils 3.24
  3. OpenNews: Опубликован проект Litestream, реализующий систему репликации для SQLite
  4. OpenNews: Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  5. OpenNews: Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  6. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57408-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, Аноним (1), 23:32, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучшее что придумали за последний десяток лет.
    Бэкап файлика вместо дампов - отдельный респект.
    Для небольших и не особо требовательных проектов - лучшее решение.
     
     
  • 2.2, Dzen Python (ok), 23:39, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Именно что для небольших и именно что для нетребовательных.
    Чуть дальше выйди за рамки установленных скулёжем - шиш и миннное поле, засеянное порослью костыльных граблей, костылей из грабель и граблекостылей.

    А так да, идеальный софт в своей нище.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:33, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, нормально. Главное, добавить слипов, чтобы запись из разных потоков не пересекалась. У меня так сотня тредов запущена и записи даже почти не пересекаются в итоге (а они все много пишут и уходят поспать). Даже вообще не пересекаются больше, без достаточных слипов эта сотня тредов часто долбилась и обламывалась. К тому же, куда надёжнее, скажем leveldb, которая, похоже, умирает и вайпает всё, если её не закрыть при сегфолте. Да, я в курсе, что это разные вещи.

    С тех пор, как жсон добавили, вообще годно. Ну, раньше приходилось очень костылять, но в прошлой версии добавили синтаксис для жсона и стало очень хорошо и удобно.

     
     
  • 4.9, fghj (?), 01:16, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, "sleep" для решения проблем с многопоточностью это именно то что нужно,
    можно еще разрешить программе использовать одно ядро, тогда точно все многопоточнненко будет работать.
     
     
  • 5.11, Аноним (7), 01:32, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это работает, то это не глупо. Пока потоков было до 20 штук, вообще не сталкивался. На 100 уже пришлось разносить время запуска. Дело в том, что у постгри, вместо которой используется sqlite локально (и в целях экономии), таких проблем нет.
     
     
  • 6.13, funny.falcon (?), 02:28, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а почему мьютекс не добавить?

    И, если память не изменяет, в какой-то из последних версий добавили отключение тайм-аута, чтобы писатель ждал бесконечно другого писателя. Могу ошибаться.

    WAL mode то включили?

     
  • 2.8, Аноним (7), 00:36, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно довольно тормозное. Программы, которые используют, довольно тормозные. Особенно, на мобилках. Ну, и запись из нескольких потоков придётся организовывать отдельно, понадобится какой-нибудь менеджер с обвязкой из семафоров и это всё конечно будет ещё больше тормозить.
     
     
  • 3.10, fghj (?), 01:22, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой смысл многопоточно писать в один небольшой файл даже если бы sqlite поддерживал многопоточность? Физически в один и тот же "erase" сектор NAND одновременно двум и более писать не удаться. Поэтому просто выделите отдельный поток для sqlite и к нему очередь задач и все.
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 01:43, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, чтобы писать многопоточно. Он поддерживает многопоточность, например, чтений там производится куда больше, чем записей, и с этим никаких проблем. А насчёт ссд, я думаю, контроллер должен с этим разбираться, но это не самое узкое место -- с сетью дела куда хуже обстоят. Я не знаю, как прикрутить очередь задач к ORM, поэтому вряд ли. А вот блокировать, пока кто-то уже пишет, вполне себе вариант, но это, опять же, приведёт к лишним усложнениям, специально для sqlite, ну т.е. роллбэк и повторить коммит это не такие ужасные усложнения по сравнению с синхронизацией асинхронного приложения.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:45, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая БД, но я жду развития новой GlueSQL embedded БД, написанной на Rust.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 23:48, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишите, пожалуйста, новости и про эту БД. Она по сути прямой конкурент.
     
  • 2.5, Главвонолог (?), 23:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мы вот тоже ждем, уже даже выделили отдельную палату для адептов раста, рядышком с наполеонами и чапаевыми.
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 23:59, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очередной такой же как sqlite и embed-движки, но другой, да? И это будет снова программная революция, меняющая рынок embed-движков на время хайпа?

    Эх, история спиральна. Раньше мы потешались над майрософт, как они писали новый COM+, такой же как DDE, но другой; как они писали, а затем огребали в судах, потом переписывали j# - такой же как java, но другой. Теперь мы потешаемся на растерами, которые пишут такие же coreutils, но другие.

     

  • 1.14, Аноним (14), 03:01, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эталонное ненужно
     
  • 1.15, Аноним (14), 03:02, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    либка для тех, кто в файл писать не умеет
     

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