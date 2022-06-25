Выпуск СУБД SQLite 3.39

2.2 , Dzen Python ( ok ), 23:39, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Именно что для небольших и именно что для нетребовательных.

Чуть дальше выйди за рамки установленных скулёжем - шиш и миннное поле, засеянное порослью костыльных граблей, костылей из грабель и граблекостылей. А так да, идеальный софт в своей нище.

3.7 , Аноним ( 7 ), 00:33, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не, нормально. Главное, добавить слипов, чтобы запись из разных потоков не пересекалась. У меня так сотня тредов запущена и записи даже почти не пересекаются в итоге (а они все много пишут и уходят поспать). Даже вообще не пересекаются больше, без достаточных слипов эта сотня тредов часто долбилась и обламывалась. К тому же, куда надёжнее, скажем leveldb, которая, похоже, умирает и вайпает всё, если её не закрыть при сегфолте. Да, я в курсе, что это разные вещи. С тех пор, как жсон добавили, вообще годно. Ну, раньше приходилось очень костылять, но в прошлой версии добавили синтаксис для жсона и стало очень хорошо и удобно.

4.9 , fghj ( ? ), 01:16, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, "sleep" для решения проблем с многопоточностью это именно то что нужно,

можно еще разрешить программе использовать одно ядро, тогда точно все многопоточнненко будет работать.

5.11 , Аноним ( 7 ), 01:32, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это работает, то это не глупо. Пока потоков было до 20 штук, вообще не сталкивался. На 100 уже пришлось разносить время запуска. Дело в том, что у постгри, вместо которой используется sqlite локально (и в целях экономии), таких проблем нет.

6.13 , funny.falcon ( ? ), 02:28, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а почему мьютекс не добавить? И, если память не изменяет, в какой-то из последних версий добавили отключение тайм-аута, чтобы писатель ждал бесконечно другого писателя. Могу ошибаться. WAL mode то включили?

2.8 , Аноним ( 7 ), 00:36, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно довольно тормозное. Программы, которые используют, довольно тормозные. Особенно, на мобилках. Ну, и запись из нескольких потоков придётся организовывать отдельно, понадобится какой-нибудь менеджер с обвязкой из семафоров и это всё конечно будет ещё больше тормозить.

3.10 , fghj ( ? ), 01:22, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какой смысл многопоточно писать в один небольшой файл даже если бы sqlite поддерживал многопоточность? Физически в один и тот же "erase" сектор NAND одновременно двум и более писать не удаться. Поэтому просто выделите отдельный поток для sqlite и к нему очередь задач и все.

4.12 , Аноним ( 7 ), 01:43, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл в том, чтобы писать многопоточно. Он поддерживает многопоточность, например, чтений там производится куда больше, чем записей, и с этим никаких проблем. А насчёт ссд, я думаю, контроллер должен с этим разбираться, но это не самое узкое место -- с сетью дела куда хуже обстоят. Я не знаю, как прикрутить очередь задач к ORM, поэтому вряд ли. А вот блокировать, пока кто-то уже пишет, вполне себе вариант, но это, опять же, приведёт к лишним усложнениям, специально для sqlite, ну т.е. роллбэк и повторить коммит это не такие ужасные усложнения по сравнению с синхронизацией асинхронного приложения.

